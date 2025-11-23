O tânără a ajuns la spital după ce a fost mușcată de ploșnițe într-un tren CFR. Familia a făcut plângere
Digi24.ro, 23 noiembrie 2025 10:50
O simplă călătorie cu trenul s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o tânără de 24 de ani, care a ajuns la destinație cu multiple mușcături pe mâini, picioare și pe alte zone ale corpului, după ce a petrecut noaptea într-un vagon de cușetă. Incidentul a avut loc joi seara, pe ruta București-Sighet.
Datoria publică a României a crescut în iulie 2025 la 1.070 miliarde de lei, echivalentul a 58,9% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Creșterea este alimentată de majorarea împrumuturilor pe termen mediu și lung, în timp ce datoria externă a depășit pentru prima dată pragul de 547 miliarde de lei.
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile din următoarele zile # Digi24.ro
Vremea se încălzi din 25 noiembrie în aproape toată ţara, după un scurt episod cu temperaturi mai scăzute, precipitaţii locale, predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare la munte, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până la 30 noiembrie 2025.
Zboruri anulate în Venezuela după avertizarea SUA. Companii aeriene internaționale își suspendă cursele # Digi24.ro
Trei companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile care plecau, sâmbătă, din Venezuela, la o zi după ce Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) din SUA a avertizat principalele companii aeriene despre ”o situaţie potenţial periculoasă” când zboară deasupra acestei ţări, scrie Reuters.
În ultimele 24 de ore salvamontiștii au salvat opt persoane în urma intervențiilor de pe munte, trei dintre oameni fiind transportați la spital cu ambulanța.
Soţia lui JD Vance a apărut fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să explice ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Usha Vance, soția vicepreședintelui Statelor Unite, a fost văzută fără verighetă la un eveniment, ceea ce a dat naștere unor zvonuri privind căsătoria lor. Dar un purtător de cuvânt al soției vicepreşedintelui a lămurit lucrurile.
Milioane de barili de petrol rusesc, blocați pe mare. Ce impact au sancțiunile SUA asupra rutelor comerciale globale # Digi24.ro
Noile sancțiuni americane ar putea lăsa aproape 48 de milioane de barili de petrol rusesc fără destinație, blocând petroliere pe mare și obligând la devieri majore ale rutelor comerciale, potrivit Kyiv Post. Măsurile, intrate în vigoare pe 21 noiembrie, vizează Rosneft și Lukoil, cei mai mari exportatori de țiței ai Rusiei, limitându-le accesul la servicii financiare internaționale și la piața globală.
REZULTATE LOTO - Duminică, 23 noiembrie 2025. Premii atractive la trei jocuri ale Loteriei Române. Câți bani sunt în joc # Digi24.ro
Duminică, 23 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio insistă că planul propus pentru încetarea războiului din Ucraina a fost „elaborat de SUA”, după ce un grup de senatori a declarat că șeful diplomației amerciane le-ar fi spus că proiectul – pe care unul dintre ei l-a descris ca fiind o „listă de dorințe” a Rusiei – nu reflectă poziția Washingtonului, scrie BBC.
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 noiembrie
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis # Digi24.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că instituţia pe care o conduce va continua demersurile legale pentru a recupera despăgubirile datorate de Klaus Iohannis pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, după ce instanţa a respins instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor fostului președinte.
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se luptă să devină al 17-lea primar al Bucureștiului # Digi24.ro
S-a dat startul campaniei electorale pentru pentru alegerile din 7 decembrie, când bucureștenii vor veni la urne să își aleagă noul primar, după ce Nicușor Dan s-a mutat la Palatul Cotroceni, devenind Președintele României. Cel care va câștiga alegerile locale ar urma să devină, astfel, cel de-al 17-lea primar pe care l-a avut capitala României începând cu anul 1990.
Târgul de Crăciun din Brașov își deschide porțile duminică, 30 noiembrie, transformând centrul orașului într-un veritabil spectacol al sărbătorilor de iarnă. Până pe 11 ianuarie 2026, localnicii și turiștii pot să se bucure de atmosfera festivă completată de instalații tematice și activități dedicate tuturor vârstelor.
Ucraina va avea de înfruntat condiții mai nefavorabile în viitor dacă planul de pace nu va fi semnat, declară SUA aliaților NATO # Digi24.ro
Oficialii americani au declarat aliaților NATO că Ucraina nu poate spera la condiții mai bune în viitor dacă nu va accepta să semneze planul de pace propus de Moscova și Washington în această săptămână, a relatat sâmbătă ziarul britanic The Guardian.
O familie din Galați s-a făcut stăpână pe trotuar, cu girul primăriei. Proprietara se încurcă în declarații # Digi24.ro
O familie din Galați s-a făcut stăpână pe o bucată de trotuar, cu girul primăriei. Oamenii au pus limitatoare de acces pe trotuarul din fața locuinței lor, chiar dacă spațiul este unul public și este marcat ca loc de parcare. Proprietara casei lucrează la primărie și spune că legea îi permite să ceară, iar primăria trebuie să se conformeze. Polițiștii verifică acum legalitatea lucrării.
O echipă de cercetători susține că a descoperit ruine subacvatice uriașe, care ar putea aparține Atlantidei descrise de Platon # Digi24.ro
O echipă de cercetători independenți condusă de arheologul Michael Donnellan susține că structurile de piatră care se găsesc în jurul recifului Salmedina, la vest de Chipiona, în Golful Cadiz, ar putea fi rămășițele unei civilizații atlantice de mult pierdute – posibil, chiar, ale Atlantidei, insula legendară descrisă de Platon.
Internetul, inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri o consideră credibilă # Digi24.ro
Internetul este inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri web o consideră credibilă, consideră un think-tank de la Londra, citat de The Guardian.
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități # Digi24.ro
Persoanele încadrate într-un grad de handicap în România beneficiază de o serie de drepturi și facilități menite să le susțină autonomia, accesul la servicii și incluziunea socială
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii militari despre riscul invaziei Rusiei în statele baltice # Digi24.ro
Rusia ar putea începe un război cu NATO încă din 2029 - sau chiar mai devreme, a avertizat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, într-un interviu recent. Drept răspuns, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că „nu există nicio îndoială cu privire la cine este agresorul”, în timp ce secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a adăugat că Rusia „ar putea fi forțată să ia măsuri pentru a-și asigura securitatea”. Între timp, mai mulți analiști militari israelieni independenți au sugerat că Moscova ar putea încerca să cucerească teritorii din statele baltice încă de anul viitor, cu scopul de a-și consolida poziția de negociere cu SUA, anunță Meduza.
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia # Digi24.ro
Junta militară din Mali, susținută masiv de mercenarii ruși, este la un pas să piardă puterea. Jihadiștii afiliați cu gruparea Al-Qaeda au izolat capitala Bamako de restul țării și ar putea pune stăpânire pe minele de aur și alte resurse minerale exploatate de guvernul malian și aliații săi din Rusia.
Imagini revoltătoare: câmpuri sufocate de gunoaie într-o comună din Olt. Localnicii și primarul se învinovățesc reciproc # Digi24.ro
Amendă de 50.000 de lei dată de Garda de Mediu Olt, după ce câmpurile de la marginea localității Gârcov au fost transformate în groapă de gunoi. Terenul aparține primăriei, dar edilul susține că localnicii sunt de vină. În replică, oamenii spun că aruncă gunoiul acolo pentru că nu au unde. Supărați sunt și cei care stau chiar lângă groapa de gunoi ilegală: „Uitați! Vin și mi le aruncă la poartă”, spune disperată o femeie.
Frustrare a unor oficiali americani în legătură cu întâlnirea de luna trecută dintre reprezentanții Administrației și Kirill Dmitriev # Digi24.ro
Oficialii și legislatorii americani sunt din ce în ce mai îngrijorați de o întâlnire care a avut loc luna trecută, în cadrul căreia reprezentanți ai Administrației Trump s-au întâlnit cu Kirill Dmitriev, un trimis rus care se află sub sancțiuni americane, pentru a elabora un plan de încheiere a războiului din Ucraina, potrivit mai multor surse familiarizate cu acest subiect, citate de Reuters.
Persoanele care folosesc petarde riscă amenzi de până 7.500 de lei și chiar închisoare. Cine sunt cei exceptați de la sancțiuni # Digi24.ro
După ce sute de persoane au ajuns în ultimii ani la spital pentru că s-au accidentat cu petarde, se schimbă legea. Nu vom mai avea voie să cumpărăm petarde de acum înainte. Singurele obiecte pe care le vom putea achiziționa vor fi artificiile de brad, dar și alte arificii cu risc scăzut de accidentare, celelalte categorii fiind destinate exclusiv pirotehnicienilor autorizați. Angelo Badea, specialist IGPR, a declarat sâmbătă la Digi24 că amenzile prevăzute de actul normativ sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice care nu respectă aceste prevederi, maximele amenzilor se majorează cu 100%. De asemenea, actul normativ prevede pedepse de la 1 la 5 ani de închisoare.
Traficul aerian către și dinspre aeroportul olandez Eindhoven este blocat sâmbătă seara, după ce mai multe drone au fost semnalate în apropiere, relatează 7sur7.be.
Video fals generat de AI: Un jandarm îl promovează pe Călin Georgescu. Avertismentul Jandarmeriei # Digi24.ro
Jandarmeria avertizează că în mediul online circulă un material video cu imagini false, probabil generate de inteligența artificială, în care apare o persoană îmbrăcată într-o ținută ce încearcă să imite uniforma Jandarmeriei Române. Personajul ilustrat transmite un mesaj de susținere pentru Călin Georgescu.
Compromis la COP30 privind schimbările climatice. Țările sărace primesc mai mulți bani dar acordul nu menționează combustibilii fosili # Digi24.ro
Guvernele lumii au convenit sâmbătă asupra unui acord climatic de compromis la conferinţa COP30 din Brazilia, care ar stimula finanţarea ţărilor sărace care se confruntă cu încălzirea globală, dar omite orice menţiune despre combustibilii fosili care o provoacă, relatează Reuters.
Nepoata fostului preşedinte J.F. Kennedy, diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. „Nu credeam că doctorii vorbeau despre mine” # Digi24.ro
Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului preşedinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. Un medic i-a spus că mai are mai puţin de un an de trăit.
Suporterii din Haiti nu-și vor putea susține echipa la Cupa Mondială din SUA. Administrația Trump le interzice intrarea # Digi24.ro
Haiti, care va disputa a doua Cupă Mondială din istoria sa în vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, nu va putea fi susţinută de suporterii săi pe teritoriul american. Administraţia Trump a confirmat că fanii din Haiti nu vor avea dreptul să intre în ţară, potrivit Politico.
O fetiță poloneză de 7 ani printre victimele atacului rus asupra orașului Ternopil. Numărul morților a ajuns la 33 # Digi24.ro
Amelka, o fetiță poloneză în vârstă de șapte ani, se numără printre victimele atacului cu rachete rusești asupra orașului Ternopil, din vestul Ucrainei, din 19 noiembrie, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei. Ea a murit împreună cu mama sa în timpul atacului, care a făcut până acum cel puțin 33 de victime, informează Kyiv Independent.
Rubio și Witkoff merg duminică la Geneva pentru a discuta planul lui Trump cu oficiali ucraineni. Pe cine trimite Kievul # Digi24.ro
Secretarul de Stat american Marco Rubio și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, sunt așteptați să sosească duminică la Geneva pentru a discuta cu oficiali ucraineni planul de pace propus de liderul de la Casa Albă ce vizează să pună capăt războiului din Ucraina, a confirmat un oficial american pentru AFP, relatează Agerpres. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat componența delegației țării sale, informează Ukrainskaia Pravda.
Florin Manole, despre varianta reducerii cu 10% a cheltuielilor în ministere, cerută de Bolojan: „Nu voi da niciun om afară” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, referindu-se la afirmaţia premierului privind necesitatea reducerii cu 10 la sută a cheltuielilor în ministere, că nu va da pe nimeni afară din ministerul pe care îl conduce şi că va face economii ”în măsura posibilităţilor”.
Salina Turda, la un pas de a fi preluată de un afacerist din Oradea. El are de recuperat peste 9 milioane lei de la primăria clujeană # Digi24.ro
Un antreprenor din Oradea este la un pas de a prelua controlul asupra societății care administrează Salina Turda, una dintre cele mai importante destinații turistice din Transilvania.
Situație incredibilă în Focșani: Un monument din bronz a fost curățat cu perii de sârmă. Muncitorii s-au ales cu plângere penală # Digi24.ro
Situație incredibilă în Focșani, unde doi angajați ai primăriei au primit ordin să curețe Monumentul Unirii din bronz. Zis și făcut, doar că au folosit perii de sârmă. Mai mult, pentru o asemenea intervenție era nevoie de documentație și de un aviz de la Ministerul Culturii, documente care nu lipsesc cu desăvârșire. Acum, conducerea Direcției pentru Cultură Vrancea anunță că a depus plângere penală pentru distrugerea unui bun din patrimoniul cultural. Jurnaliștii Digi24 au încercat să ia legătura cu reprezentanții primăriei, pentru un punct de vedere, însă fără rezultat.
În plin scandal de corupţie, Zelenski ordonă un audit în sectorul Apărării. Sub anchetă: aprovizionarea cu obuze, haine, uniforme # Digi24.ro
Afectat de un scandal de corupţie în care este implicat unul dintre apropiaţii săi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă un audit care vizează sectorul apărării, relatează AFP.
Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu e cea finală. „Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmaţiile sale având loc în contextul în care Ucraina şi aliaţii săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o „bază” pentru discuţii, însă necesită „eforturi suplimentare”, relatează Reuters.
Doi bărbați, reținuți pentru contrabandă cu arme. MAI: „Sezonul cadourilor e frumos, dar surprizele din colete devin tot mai creative” # Digi24.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce ar fi ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte.
KazMunayGas vrea să vândă o parte din deținerile sale din Europa, inclusiv până la 50% din activele din România (presă) # Digi24.ro
Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, urmează să renunţe la o parte din activele europene, inclusiv din România, intenţionând să vândă până la 50% din deţinerile sale, a anunţat presa din Kazahstan, informează site-ul caliber.az.
Compania feroviară de stat din Lituania oprește transporturile Lukoil către exclava rusă Kaliningrad, din cauza sancțiunilor SUA # Digi24.ro
Grupul feroviar de stat lituanian LTG a anunțat vineri că va opri transporturile de petrol ale companiei energetice ruse Lukoil către exclava rusă Kaliningrad, din cauza sancțiunilor impuse de SUA, anunță TVPWorld.
Cu cât a fost sancționat un bărbat din Prahova, care a condus pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti # Digi24.ro
Un bărbat de 57 de ani din judeţul Prahova a fost filmat deplasându-se pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti. Ca urmare, poliția l-a identificat și sancționat conform regulamentului.
Alimentele care nu ne lasă să dormim. Ce trebuie să evităm la cină și ce ne ajută să avem un somn odihnitor # Digi24.ro
Ni se spune să oprim telefoanele, să medităm, să reducem intensitatea luminii, să nu mai bem cafea după prânz și să luăm un supliment de magneziu, ca să dormim bine. Mai puțin cunoscut este faptul că sunt și câteva alimente care ne împiedică să dormim.
Pe măsură ce bătălia pentru Pokrovsk se intensifică, analiștii militari avertizează: Ucraina plătește costuri grele pe alte fronturi # Digi24.ro
Forțele ruse nu au reușit să încercuiască total gruparea ucraineană din Mîrnohrad, în afara Pokrovskului. Însă nici trupele ucrainene încă nu au securizat orașul: nu au reușit să stabilească un coridor fiabil către garnizoana sa, iar comandamentul ucrainean nu se grăbește să retragă unitățile aproape încercuite. Între timp, forțele ruse continuă să se concentreze în interiorul Pokrovsk și ar putea avansa în curând spre satul Hrîșîne, unde sunt poziționate unitățile ucrainene însărcinate cu ruperea blocadei din Mîrnohrad. Lupta pentru Pokrovsk și împrejurimile sale a consumat deja resurse ucrainene semnificative și a atras un număr mare de rezerve. Drept urmare, apărarea în alte zone s-a slăbit. Trupele ruse se apropie rapid de marginea nordică a orașului fortificat Hulyaipole din estul Zaporojiei, atacând Kostiantynivka și Siversk și încercând să avanseze spre râul Siverskyi Donets, lângă Lîman, arată analiza jurnaliștilor Meduza.
Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru sprijinul României față de țara sa # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit, într-o postare pe X, omologului său român, Nicușor Dan, care a declarat vineri că securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, urmărind „cu cea mai mare atenție” evoluțiile războiului rus.
Patru turişti cu un bebeluş, rătăciţi pe un drum izolat de munte din zona Brașov, salvaţi de jandarmi # Digi24.ro
Un grup de turişti, cu patru adulţi şi un bebeluş de trei luni, s-au rătăcit pe un drum izolat din satul Fundăţica, judeţul Braşov, ei fiind salvaţi de jandarmii montani, a informat sâmbătă Jandarmeria Română.
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei. „Doar o bază de discuții” # Digi24.ro
Liderii țărilor europene și ai instituțiilor Uniunii Europene, împreună cu prim-miniștrii Regatului Unit, Canadei, Japoniei și Norvegiei, au declarat că proiectul de „plan de pace” al SUA, care vizează să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, necesită îmbunătățiri și că sunt dispuși să contribuie la perfecționarea acestuia. Aliaţii occidentali ai Kievului resping planul de pace propus de SUA în forma sa actuală, subliniind într-o declaraţie comună, publicată după o reuniune sâmbătă cu ocazia summitului G20 de la Johannesburg, că proiectul reprezintă o „bază” pentru discuţii, dar necesită „eforturi suplimentare”, relatează Ukrainskaia Pravda.
Viktor Orban, scrisoare către Ursula von der Leyen, ca UE să accepte acordul lui Trump. „Trebuie să lansăm negocieri directe cu Rusia” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, de mult timp un oponent al sprijinului acordat Ucrainei, vede în noua inițiativă diplomatică controversată a Washingtonului o oportunitate de a bloca finanțarea de miliarde de euro pentru Kiev, scrie Politico.
Mai mulți congresmeni americani, democrați și republicani, critică planul de pace în Ucraina al lui Donald Trump # Digi24.ro
Mai mulți reprezentanți ai ambelor partide din Congres au criticat proiectul acordului de pace propus de administrația Trump pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, potrivit Kyiv Post.
Fostul cancelar german Olaf Scholz a depus mărturie în cadrul anchetei privind sabotarea Nord Stream # Digi24.ro
Fostul cancelar german Olaf Scholz a depus vineri mărturie în cadrul unei anchete privind construcția conductei de gaz Nord Stream 2 sub Marea Baltică. Controversata conductă era destinată transportului gazului rusesc către Germania, dar nu a intrat în funcțiune din cauza invaziei rusești din Ucraina, relatează dpa.
Armata olandeză a încercat să doboare mai multe drone observate deasupra bazei aeriene Volkel, la granița cu Germania # Digi24.ro
Ministerul olandez al Apărării a declarat sâmbătă că armata a folosit arme de la sol pentru a încerca să doboare mai multe drone observate vineri noaptea deasupra unei baze aeriene din sud-estul ţării, relatează Reuters.
Întâlnire între Macron, Merz şi Starmer pentru a discuta despre planul SUA pentru Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au discutat, sâmbătă, în marja summitului G20 de la Johannesburg, Africa de Sud, despre planul SUA pentru Ucraina, a anunţat Palatul Élysée.
