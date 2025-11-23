Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile din următoarele zile

00:50

După ce sute de persoane au ajuns în ultimii ani la spital pentru că s-au accidentat cu petarde, se schimbă legea. Nu vom mai avea voie să cumpărăm petarde de acum înainte. Singurele obiecte pe care le vom putea achiziționa vor fi artificiile de brad, dar și alte arificii cu risc scăzut de accidentare, celelalte categorii fiind destinate exclusiv pirotehnicienilor autorizați. Angelo Badea, specialist IGPR, a declarat sâmbătă la Digi24 că amenzile prevăzute de actul normativ sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice care nu respectă aceste prevederi, maximele amenzilor se majorează cu 100%. De asemenea, actul normativ prevede pedepse de la 1 la 5 ani de închisoare.