Nicio zi fără infractori la volan, pe drumurile din județul Brașov. Beți, drogați sau cu autovehicule neînmatriculate
BizBrasov.ro, 23 noiembrie 2025 13:40
Nicio zi fără infractori la volan, de drumurile din județul Brașov. Ieri în jurul orei 17.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila, în timp ce desfășurau activități specifice pe linie de poliție rutieră, au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe drumul național 1S în apropiere de localitatea Pârâu, județul Brașov. În [...]
Acum o oră
13:40
Nicio zi fără infractori la volan, pe drumurile din județul Brașov. Beți, drogați sau cu autovehicule neînmatriculate
Nicio zi fără infractori la volan, de drumurile din județul Brașov. Ieri în jurul orei 17.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila, în timp ce desfășurau activități specifice pe linie de poliție rutieră, au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe drumul național 1S în apropiere de localitatea Pârâu, județul Brașov. În [...]
Acum 2 ore
13:10
„Blocada” în Săcele, aseară. Polițiștii au urmărit prevenirea și combaterea infracțiunilor și menținerea unui climat de siguranță publică # BizBrasov.ro
Aseară în intervalul orar 19.00-22.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au desfășurat activițăți în cadrul acțiunii BLOCADA, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și a patrimoniului și menținerea unui climat de siguranță publică. În cele trei ore cât a durat acțiunea, politiștii au urmărit și sancționarea comportamentelor antisociale, dar și impunerea respectării legislației [...]
Acum 4 ore
11:40
Un bărbat a fost găsit spânzurat într-o toaletă a unui tren InterRegio, ieri. Anchetă deschisă de procurori # BizBrasov.ro
Un bărbat a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iaşi-Bucureşti, cel care l-a descoperit fiind unul dintre controlori. Bărbatul a urcat în Gara Iaşi, iar cel mai probabil a recurs la gestul sinuciderii imediat după ce garnitura s-a pus în mişcare. El avea 26 de ani, iar după ce a fost găsit [...]
11:20
Tânără atacată de ploșnițe, în vagonul de dormit, pe ruta București-Brașov-Sighet. Trenul aparține CFR Călători # BizBrasov.ro
O simplă călătorie cu trenul s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o tânără de 24 de ani, care a ajuns la destinație cu multiple mușcături pe mâini, picioare și în alte zone ale corpului, după ce a petrecut noaptea într-un vagon de cușetă. Incidentul a avut loc pe ruta București-Sighet, într-un tren al CFR Călători. [...]
11:00
Cum se impozitează banii moșteniți. Reguli diferite față de case, terenuri și bunuri mobile # BizBrasov.ro
Moștenirea în România presupune reguli fiscale clare: dacă procedura de succesiune nu este finalizată în termen de doi ani, moștenitorii datorează un impozit de 1% din valoarea masei succesorale — o regulă valabilă indiferent că este vorba de bani, conturi bancare sau bunuri imobiliare, potrivit normelor din Codul Fiscal. Când și cum se aplică impozitul [...]
Acum 6 ore
10:10
Șeful ANAF: „Urmare a acţiunilor în zona HoReCa, încasările noastre au crescut în trei luni cu 20 la sută. Vor fi vizate 80 de companii din HoReCa care nu au înţeles mesajul de conformare voluntară” # BizBrasov.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, susţine că încasările la buget de la companiile care activează în zona HoReCa au crescut în ultimele luni cu 20 la sută, el anunţând că 80 de firme din acest sector vor fi controlate în următoarea perioadă. „Urmare a acţiunilor noastre în zona HoReCa, încasările noastre au crescut în trei luni [...]
09:50
Tânăr „echipat” cu adidași, blugi și geacă, extras de salvamontiștii din Zărnești din pădurile din masivul Piatra Craiului. Nimeni nu știe ce căuta pe acolo # BizBrasov.ro
Salvamontiștii din Zărnești au avut ieri o misiune cel puțin ciudată. Scoaterea unui tânăr în vârstă de 18 ani dintr-o pădure din masivul Piatra Craiului, unde nu se știe cum și de ce se aventurase, echipat ca de discotecă. Iată povestea, spusă de salvamontiști: „Azi, un apel la 112 ne-a determinat din nou să ne [...]
09:10
Încă un grup de „pantofari” sosiți la munte cu dor de aventură, scos din mocirlă de jandarmii brașoveni # BizBrasov.ro
După ce vineri, un grup de 4 adulți și un copil de 3 luni a fost scos din pădurile de lângă Fundățica de jandarmii brașoveni, după ce a greșit drumul, după amiază, un alt grup a rămas blocat în mocirlă, pe un drum forestier din județul Brașov. Jandarmii montani de la Postul Sâmbăta aflați în [...]
Acum 24 ore
17:50
Traficanți de droguri de mare risc, prinși în flagrant de polițiștii brașoveni. La data de 20 noiembrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au prins în flagrant delict, în municipiul Brașov, două persoane, în timp [...]
15:10
Un accident de circulație a avut loc în urmă cu puțin timp pe strada Aurel Vlaicu din Brașov. La fața locului au fost deplasate echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Brașov și ale SMURD Brașov, pentru a acorda primul ajutor persoanelor accidentate. Traficul rutier este în zonă este îngreunat, până când cercetările la fața locului [...]
Ieri
14:00
Beaujolais Nouveau: Vinul franțuzesc, profesorii de franceză și militarii francezi, sărbătoriți la Brașov # BizBrasov.ro
În fiecare an, în a treia zi de joi a lunii noiembrie, cetățenii francezi din întreaga lume -și nu numai – sărbătoresc Beaujolais Nouveau, un moment de celebrare a vinului din acea zonă. Cu o zi înainte, avioane, camioane, trenuri sau elicoptere transportă zeci de mii de sticle din producția de vin de Beaujolais din [...]
13:10
ANPC, amenzi în valoare de aproape şase milioane de lei, în urma controalelor din această săptămână # BizBrasov.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în această săptămână, aproximativ 1.700 de operatori economici şi au dat amenzi de aproape şase milioane de lei. De asemenea, echipele de control au oprit temporar activitatea a cinci operatori economici, până la remedierea deficienţelor. Printre neregulile găsite au fost produse alimentare cu stare termică modificată, [...]
12:00
Vremea se răceşte în continuare. ANM anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni / Cod galben pentru șase județe # BizBrasov.ro
Vremea se răcește. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În același timp, a fost emisă o alertă cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru zona montană din șase județe. ANM a emis o informare meteo, valabilă până luni, 24 noiembrie, [...]
10:30
Un nou fake, cu o fotografie înfăţişând o femeie care ar fi distrus un BMW al Poliţiei, demontat de Ministerul de Interne: Nu tot ce devine ”viral” este şi real / Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială # BizBrasov.ro
Ministerul de Interne avertizează, sâmbătă, că nu tot ce devine ”viral” pe reţelele de socializare este şi real. Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, iar acţiunile nu s-au întâmplat niciodată. Ministerul de Intene distribuie, sâmbătă dimineaţă, pe pagina de Facebook, un mesaj care s-a viralizat în mediul online, fiind vorba despre o fotografie [...]
10:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona reforma companiilor de stat. „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise”, anunță premierul # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va elabora planuri de redresare a companiilor de stat, unele dintre acestea urmând chiar să fie desființate. Procesul va fi coordonat, împreună cu ministerele care tutelează companiile, de către vicepremierul Oana Gheorghiu. Ilie Bolojan a spus că sunt miliarde de lei pe an care merg către companii de [...]
10:10
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, azi-noapte. Două avioane F-16 au patrulat la graniță peste 2 ore # BizBrasov.ro
Atacuri cu drone, azi noapte. Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România. La ora 01:33 a fost [...]
09:50
Bolojan, despre creşterea impozitului pe proprietate: „În România sunt cele mai mici impozite raportat la puterea de cumpărare” # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, despre creşterea impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor, că măsura era necesară, fiind un angajament al României încă din anii trecuţi. Bolojan spune că ponderea acestor impozite în PIB-ul țării este mult mai mică în România decât media UE. Ilie Bolojan a afirmat că [...]
09:50
Dacă o vedeți, sunați la 112! Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui BARABAȘ TEODORA-ADRIANA, în vârsta de 14 de ani, care, la data de 21 noiembrie a.c., ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, din municipiul Făgăraș, județul Brașov și nu ar mai fi revenit până [...]
09:00
VIDEO Intervenție de recuperare a unui grup de 4 adulți și un bebeluș în vârstă de 3 luni, aseară, în zona Fundățica. Jandarmii montani au fost „la înălțime” # BizBrasov.ro
Un apel 112 primit ieri după-amiază în dispeceratul unității a alertat echipajul montan aflat în serviciu, că patru adulți și un bebeluș se află într-o situație dificilă, având în vedere că s-au rătăcit și nu mai pot ajunge la pensiunea din localitatea Fundățica unde îsi aveau destinația finală. Turiștii au fost induși în eroare de [...]
08:50
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României # BizBrasov.ro
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României, acesta fiind al nouălea din cele 37 de trenuri comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Trenul cu numărul 7 parcurge testul de anduranţă (de 2.000 km fără pasageri), iar al optulea [...]
21 noiembrie 2025
21:30
Darău, avertisment pentru PNL-ul lui Veștea: „USR țintește în 2028 primul loc în județ” # BizBrasov.ro
Senatorul Irineu Darău, președintele USR Brașov, i-a transmis în această seară un avertisment liderului liberal brașovean, Adrian Veștea, anunțând că pentru 2028 progresiștii țintesc primul loc în județ la alegerile locale și județene. Declaeația a avut loc în cadrul unui eveniment care marca nouă ani de existență ai USR la Brașov. „Dacă suntem un fel [...]
17:50
O senatoare POT, agresată în Capitală / Ar fi fost lovită cu o rangă de o altă femeie, care a fost reţinută # BizBrasov.ro
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată în Bucureşti de o altă femeie, care ar fi lovit-o cu o rangă şi i-ar fi vandalizat maşina. Parlamentarul susţine că femeia respectivă o hărţuieşte, deşi nu i-a lezat niciodată familia. Agresoarea a fost reţinută pentru 24 de ore şi s-a emis un ordin de protecţie. „La data [...]
17:20
Bolojan: „Acolo unde se dovedeşte că avem personal în plus, că avem oameni care nu performează, care sunt duşi în spate de către alţii, aceste posturi nu mai merită să rămână finanţate. Ele trebuie desfinţate. Acesta este adevărul” # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că analiza administraţiei arată că peste tot este loc de mai bine, şi nici o instituţie nu trebuie să evite evaluarea activităţii şi a modului în care poate să-şi reducă cheltuielile, iar acest lucru este valabil şi în administraţiile locale, şi în administraţia centrală, în toate ministerele. Acolo unde [...]
16:40
Un copil de 10 ani din Mehedinți a „pus pe jar” polițiștii brașoveni. A sunat ieri la 112 și a reclamat că mama lui este agresată # BizBrasov.ro
Copil în vârstă de 10 ani din Mehedinți, în atenția polițiștilor. Ieri în jurul orei 17:00, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către o persoană necunoscută, care semnala o stare de violență asupra vieții mamei sale. Imediat după transmiterea mesajului, pentru că legătura telefonică a [...]
16:10
Paznicii de noapte și sistemele de alarmare de la săli de jocuri de noroc, benzinării și magazine non-stop din Brașov, în vizorul polițiștilor. Azi-noapte, amenzi de aproape 134.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciul de Ordine Publică au organizat și desfășurat azi-noapte o acţiune în județul Brașov, care a avut scop verificarea respectării legislației în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor la nivelul obiectivelor cu program de lucru permanent. Au fost vizate sălile de jocuri de noroc, benzinăriile și magazinele non-stop din județ. [...]
16:10
Construim România propune un traseu alternativ pentru autostrada Brașov – Bacău, care, din cauza „ocolișurilor”, va fi mai scumpă cu jumătate de miliard de euro, # BizBrasov.ro
Cea mai recentă variantă de traseu pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău – cu acele „cocoașe” și cu 18 kilometri mai lungă – scumpește construcția cu jumătate de miliard de euro, estimează Asociația Construim România. Aceasta propune în schimb o alternativă mai eficientă economic. Propunere alternativă de traseu pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău, anunță vineri [...]
15:50
Scandal mare la Făgăraș: Trei tineri, printre care și o fată, s-au luat la bătaie. Unul dintre agresori a distrus o mașină # BizBrasov.ro
Polițiștii din Făgăraș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Bălcescu, din municipiu, ar fi avut loc un scandal între mai multe persoane. „Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 27 de ani, din comuna Recea, se afla pe o alee [...]
15:10
Horațiu Potra, fiul și nepotul său – în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia magistraților nu este definitivă # BizBrasov.ro
Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive, de către magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti. Aceeaşi măsură preventivă a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului lui Potra. Decizia instanţei nu [...]
14:50
Guvernul dă undă verde pentru construirea de infrastructură sportivă. Stadionul Tineretului din Brașov, pe lista proiectelor care ar trebui finalizate # BizBrasov.ro
Guvernul României a publicat lista proiectele de investiții în infrastructură prioritizate pentru perioada 2026-2028. Proiectele sportive ce cuprind finalizarea unor stadioane sau săli de sport noi sunt și ele incluse. Proiectele de infrastructură sportivă revin pe lista Guvernului Scopul acestui demers este de a corela portofoliul de investiții publice cu prioritățile Guvernului și de a [...]
14:40
Linia RATBV 24 revine la traseul obișnuit din Stupini, după finalizarea lucrărilor de infrastructură stradală # BizBrasov.ro
Autobuzele RATBV care deservesc linia 24 (Livada Poștei – Stupinii Noi) își vor relua de luni, 24 noiembrie 2025, traseul obișnuit, până în capătul de linie Baciului. Revenirea la traseul până în capătul de linie din zona Stupinii Noi este posibilă datorită finalizării lucrărilor de infrastructură realizate pe strada Baciului. În aceste condiții, de luni [...]
14:20
Ministrul Economiei, vizită „de lucru" la Carfil și Elmas. USR Brașov s-a bucurat, comunicând într-o limbă de lemn
Ministrul Economiei, vizită „de lucru” la Carfil și Elmas. USR Brașov s-a bucurat, comunicând într-o limbă de lemn
14:20
FOTO Incendiu violent, în Poiana Mărului: Un grajd, o magazie și o șură, cuprinse de flăcări # BizBrasov.ro
Incendiu violent la o anexă gospodărească din Poiana Mărului. „La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, cuprinzând o magazie, un grajd și o șură, pe o suprafață de aproximativ 800–1000 m². [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Noi licitații pentru locurile de parcare rezidențiale din mai multe zone ale Brașovului # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov. Dacă săptămâna aceasta au fost programate procedurile din zona centrului civic, de săptămâna viitoare vor avea loc licitațiile pentru zona Griviței, Blumăna, zona din spatele Camerei de Comerț și cea cuprinsă între Dobrogeanu Gherea și mall-ul AFI.. Cererile de atribuire locuri de parcare [...]
13:50
Polițiștii brașoveni, căutări contracronometru, după ce un vârstnic de 87 de ani a dispărut, plecând de lângă membrii familiei # BizBrasov.ro
Poliția Brașov a fost alertată cu privire la faptul că un bărbat, de 87 de ani, ar fi plecat de lângă membrii familiei, în timp ce aflau în preajma unei biserici din Brașov. Îngrijorarea aparținătorilor era cu atât mai mare, cu cât bărbatul este cunoscut cu probleme de sănătate ce îi afectează memoria. „Astfel, după [...]
13:50
FOTO Un nou parc pentru brașovenii din cartierul Astra. Primăria îi invită pe cetățeni să facă propuneri pentru reamenajarea unor zone degradate din oraș în locuri de agrement # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a finalizat lucrările de amenajare a noului parc de pe strada Venus, un proiect mult așteptat de locuitorii din Cartierul Astra. Zona, care în trecut era ocupată de vechi puncte termice abandonate, întunecate și frecventate de persoane fără adăpost, a fost complet transformată într-un spațiu sigur, modern și plin de verdeață. Noile amenajări [...]
13:00
Copiii sunt racolaţi pe platformele de jocuri video să comită acte de violenţă în numele mafiei sau în războiul hibrid. Cum se ajunge de la jocuri la recrutare # BizBrasov.ro
Reţelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite torturi şi crime, recrutându-i prin platformele de jocuri video şi smartphone-uri, iar părinţii adesea habar nu au ce se întâmplă. În plus, copiii şi tinerii sunt folosiţi de state ostile şi de autorii ameninţărilor hibride ca spioni involuntari, avertizează şefa Europol, Catherine De Bolle, într-un interviu [...]
12:50
Proiect-pilot lansat astăzi în Brașov și în Capitală: Este primul din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare # BizBrasov.ro
România are de astăzi primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare. Tetra Pak și partenerii săi – Mega Image, Maspex, Tomra, Brai Cata – lansează în România primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la [...]
12:30
Weekend la teatru, în Brașov: Ce spectacole sunt puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu” # BizBrasov.ro
Weekend la teatru, în Brașov. Reprezentanții Teatrului „Sică Alexandrescu” invită publicul VINERI, 21 Noiembrie, ora 19:00, în SALA MARE, unde va avea loc spectacolul „OMUL ZILEI” -Farsă comică, după Victor Eftimiu. O farsă comică, adaptată după textul _„Omul care a văzut moartea”_ de Victor Eftimiu. Întreaga acțiune este declanșată de întrebarea: „Ce se întâmplă dacă, fiind la [...]
12:20
Furnizorii de petarde și artificii, în atenția Poliției Române. Vor fi controale stricte, inclusiv pe internet și la firmele de curierat, pentru că legea s-a schimbat # BizBrasov.ro
Românii ar putea avea parte, în această iarnă, de primul Revelion cu mai puține petarde și artificii, după ce legea a restricționat accesul persoanelor fizice la majoritatea articolelor pirotehnice. Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis că va intensifica verificările în toată țara, inclusiv în mediul online, vizând atât magazinele fizice, cât și vânzările [...]
12:20
Dar din suflet pentru seniorii din Brașov. De când începe distribuirea tichetelor cadou în valoare de 200 de lei # BizBrasov.ro
Municipalitatea brașoveană, prin Direcția de Asistență Socială, a lansat o nouă campanie „Dar din suflet pentru seniori”, un program dedicat sprijinirii pensionarilor din municipiu cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Acțiunea se desfășoară între 24 noiembrie și 24 decembrie și reprezintă un sprijin financiar sub formă de tichete valorice pentru achiziționarea de produse alimentare. ,,Pentru administrația [...]
12:00
Furnizorii de petarde și artificii, în atenția Poliției Române. Vor fi controale stricte, inclusiv pe internet și la firmele de curierat, pentru că legea s-a schimbat
Poliția Română a anunțat controale stricte la petarde și artificii. Verificări inclusiv pe internet și la firmele de curierat
11:50
Meteorologii anunţă ploi importante cantitativ, ninsori şi răcire a vremii, până duminică # BizBrasov.ro
Meteorologii anunţă ploi importante cantitativ, ninsori şi răcire a vremii, până duminică în toată ţară. Pentru unele zone, a fost emis cod galben, valabil până sâmbătă. Potrivit ANM, până duminică, la ora 10.00, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă, local de 10…15 l/mp, iar [...]
11:40
„Adevărata Românie e în sate și munți”: declarația surpriză a actorului Darko Perić, din „Casa de Papel” # BizBrasov.ro
România s-a prezentat în forță la IBTM World 2025 de la Barcelona, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate industriei de turism, organizând un eveniment special sub mesajul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos”. Printre invitații principali s-au aflat actorul Darko Perić, cunoscut pentru rolul „Helsinki” din serialul La [...]
11:30
Două camioane au fost implicate într-un accident rutier, în această dimineață. Traficul rutier pe DN1A, pe sensul de mers Brașov-Ploiești este blocat, în zona localității Măneciu. Echipajele de poliție se află la fața locului pentru dirijarea traficului, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță, notează observatorulph.ro.
11:10
SRI a primit două oferte pentru un nou sistem IT destinat securității și tranzitului prin Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav # BizBrasov.ro
Codata Software Solutions și Regia Autonomă Rasirom vor să furnizeze Serviciului Român de Informații (SRI) un sistem informatic integrat pentru securitatea și tranzitul prin aeroporturile civile naționale, bugetul licitației fiind estimat la 139,7 milioane de lei, fără TVA. Procedura de atribuire este parte a proiectului „Creșterea calității experienței de călătorie a cetățenilor prin asigurarea accesului [...]
10:50
DN 1 va fi și mai aglomerat în zona Brașovului, ca urmare a faptului că se dă din nou peste cap circulația pe unul dintre cele mai tranzitate drumuri din țară, pe Valea Oltului # BizBrasov.ro
De astăzi și până pe 19 decembrie traficul pe Valea Oltului va fi restricționat din cauza lucrărilor de întreținere a viaductului Cârligu Mic. „În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie 2025, atât în cursul zilei, cât și pe parcursul nopții, se vor efectua lucrări de întreținere a viaductului Cârligu Mic, motiv pentru care vor fi [...]
10:40
VIDEO A doua locomotivă modernizată de SCRL Brașov a intrat în circulație: „Urmează încă 3 locomotive anul acesta!” # BizBrasov.ro
A doua locomotivă modernizată de SCRL Brașov a intrat în circulație. Anunțul a fost făcut de liderul sindical de la SCRL Brașov, Eugen Neagu. „O nouă locomotivă modernizată a intrat în circulație! Inima flotei CFR Călători bate mai puternic! Cu mândrie și speranță, anunțăm predarea celei de-a doua locomotive modernizate de echipa SCRL Brașov! Urmează încă [...]
10:30
Judecătorii sibieni au respins cererea Fiscului brașovean de a pune sechestru pe casa fostului președinte Iohannis # BizBrasov.ro
Tribunalul Sibiu a respins cererea Fiscului brașovean de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. „(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunțat în acest dosar cu privire la soluționarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanța a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcția Generală Regională [...]
10:20
Fostul viceprimar Mihai Costel a decis să demisioneze din Consiliul Local Brașov. Care sunt planurile sale # BizBrasov.ro
Consilierul local Mihai Costel a luat decizia să demisioneze din această funcție, alegând să își concentreze energia și atenția asupra altor priorități. Acesta ne-a declarat că nu este vorba de plecarea în vreo altă funcție publică, urmând să se focuseze pe activitatea pe care o derulează în mediul privat. Nu este prima dată când face [...]
10:20
38.000 de euro, cea mai mare sumă plătită de un comerciant pentru o căsuță în Târgul de Crăciun din Brașov / Patru comercianți au oferit sume de peste 30.000 de euro
38.000 de euro, cea mai mare sumă plătită de un comerciant pentru o căsuță în Târgul de Crăciun din Brașov / Patru comercianți au oferit sume de peste 30.000 de euro
