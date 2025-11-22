Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona reforma companiilor de stat. „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise”, anunță premierul

05:40

De mai bine de cinci ani, Primăria Brașov încearcă să dea o utilitate vechilor centrale care au rămas abandonate odată cu „restructurarea” sistemului de termoficare. Unele dintre clădiri se află într-un stadiu avansat de degradare, astfel că în urma expertizelor tehnice efectuate, singura soluție ar fi demolarea. Una dintre vechile centrale aflate pe lista de [...]