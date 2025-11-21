Bolojan: „Acolo unde se dovedeşte că avem personal în plus, că avem oameni care nu performează, care sunt duşi în spate de către alţii, aceste posturi nu mai merită să rămână finanţate. Ele trebuie desfinţate. Acesta este adevărul”
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că analiza administraţiei arată că peste tot este loc de mai bine, şi nici o instituţie nu trebuie să evite evaluarea activităţii şi a modului în care poate să-şi reducă cheltuielile, iar acest lucru este valabil şi în administraţiile locale, şi în administraţia centrală, în toate ministerele. Acolo unde [...]
O senatoare POT, agresată în Capitală / Ar fi fost lovită cu o rangă de o altă femeie, care a fost reţinută # BizBrasov.ro
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată în Bucureşti de o altă femeie, care ar fi lovit-o cu o rangă şi i-ar fi vandalizat maşina. Parlamentarul susţine că femeia respectivă o hărţuieşte, deşi nu i-a lezat niciodată familia. Agresoarea a fost reţinută pentru 24 de ore şi s-a emis un ordin de protecţie. „La data [...]
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că analiza administraţiei arată că peste tot este loc de mai bine, şi nici o instituţie nu trebuie să evite evaluarea activităţii şi a modului în care poate să-şi reducă cheltuielile, iar acest lucru este valabil şi în administraţiile locale, şi în administraţia centrală, în toate ministerele. Acolo unde [...]
Un copil de 10 ani din Mehedinți a „pus pe jar” polițiștii brașoveni. A sunat ieri la 112 și a reclamat că mama lui este agresată # BizBrasov.ro
Copil în vârstă de 10 ani din Mehedinți, în atenția polițiștilor. Ieri în jurul orei 17:00, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către o persoană necunoscută, care semnala o stare de violență asupra vieții mamei sale. Imediat după transmiterea mesajului, pentru că legătura telefonică a [...]
Paznicii de noapte și sistemele de alarmare de la săli de jocuri de noroc, benzinării și magazine non-stop din Brașov, în vizorul polițiștilor. Azi-noapte, amenzi de aproape 134.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciul de Ordine Publică au organizat și desfășurat azi-noapte o acţiune în județul Brașov, care a avut scop verificarea respectării legislației în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor la nivelul obiectivelor cu program de lucru permanent. Au fost vizate sălile de jocuri de noroc, benzinăriile și magazinele non-stop din județ. [...]
Construim România propune un traseu alternativ pentru autostrada Brașov – Bacău, care, din cauza „ocolișurilor”, va fi mai scumpă cu jumătate de miliard de euro, # BizBrasov.ro
Cea mai recentă variantă de traseu pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău – cu acele „cocoașe” și cu 18 kilometri mai lungă – scumpește construcția cu jumătate de miliard de euro, estimează Asociația Construim România. Aceasta propune în schimb o alternativă mai eficientă economic. Propunere alternativă de traseu pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău, anunță vineri [...]
Scandal mare la Făgăraș: Trei tineri, printre care și o fată, s-au luat la bătaie. Unul dintre agresori a distrus o mașină # BizBrasov.ro
Polițiștii din Făgăraș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Bălcescu, din municipiu, ar fi avut loc un scandal între mai multe persoane. „Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 27 de ani, din comuna Recea, se afla pe o alee [...]
Horațiu Potra, fiul și nepotul său – în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia magistraților nu este definitivă # BizBrasov.ro
Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive, de către magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti. Aceeaşi măsură preventivă a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului lui Potra. Decizia instanţei nu [...]
Guvernul dă undă verde pentru construirea de infrastructură sportivă. Stadionul Tineretului din Brașov, pe lista proiectelor care ar trebui finalizate # BizBrasov.ro
Guvernul României a publicat lista proiectele de investiții în infrastructură prioritizate pentru perioada 2026-2028. Proiectele sportive ce cuprind finalizarea unor stadioane sau săli de sport noi sunt și ele incluse. Proiectele de infrastructură sportivă revin pe lista Guvernului Scopul acestui demers este de a corela portofoliul de investiții publice cu prioritățile Guvernului și de a [...]
Linia RATBV 24 revine la traseul obișnuit din Stupini, după finalizarea lucrărilor de infrastructură stradală # BizBrasov.ro
Autobuzele RATBV care deservesc linia 24 (Livada Poștei – Stupinii Noi) își vor relua de luni, 24 noiembrie 2025, traseul obișnuit, până în capătul de linie Baciului. Revenirea la traseul până în capătul de linie din zona Stupinii Noi este posibilă datorită finalizării lucrărilor de infrastructură realizate pe strada Baciului. În aceste condiții, de luni [...]
Ministrul Economiei, vizită „de lucru” la Carfil și Elmas. USR Brașov s-a bucurat, comunicând într-o limbă de lemn # BizBrasov.ro
FOTO Incendiu violent, în Poiana Mărului: Un grajd, o magazie și o șură, cuprinse de flăcări # BizBrasov.ro
Incendiu violent la o anexă gospodărească din Poiana Mărului. „La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă cu apă și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, cuprinzând o magazie, un grajd și o șură, pe o suprafață de aproximativ 800–1000 m². [...]
Noi licitații pentru locurile de parcare rezidențiale din mai multe zone ale Brașovului # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov. Dacă săptămâna aceasta au fost programate procedurile din zona centrului civic, de săptămâna viitoare vor avea loc licitațiile pentru zona Griviței, Blumăna, zona din spatele Camerei de Comerț și cea cuprinsă între Dobrogeanu Gherea și mall-ul AFI.. Cererile de atribuire locuri de parcare [...]
Polițiștii brașoveni, căutări contracronometru, după ce un vârstnic de 87 de ani a dispărut, plecând de lângă membrii familiei # BizBrasov.ro
Poliția Brașov a fost alertată cu privire la faptul că un bărbat, de 87 de ani, ar fi plecat de lângă membrii familiei, în timp ce aflau în preajma unei biserici din Brașov. Îngrijorarea aparținătorilor era cu atât mai mare, cu cât bărbatul este cunoscut cu probleme de sănătate ce îi afectează memoria. „Astfel, după [...]
FOTO Un nou parc pentru brașovenii din cartierul Astra. Primăria îi invită pe cetățeni să facă propuneri pentru reamenajarea unor zone degradate din oraș în locuri de agrement # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a finalizat lucrările de amenajare a noului parc de pe strada Venus, un proiect mult așteptat de locuitorii din Cartierul Astra. Zona, care în trecut era ocupată de vechi puncte termice abandonate, întunecate și frecventate de persoane fără adăpost, a fost complet transformată într-un spațiu sigur, modern și plin de verdeață. Noile amenajări [...]
Copiii sunt racolaţi pe platformele de jocuri video să comită acte de violenţă în numele mafiei sau în războiul hibrid. Cum se ajunge de la jocuri la recrutare # BizBrasov.ro
Reţelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite torturi şi crime, recrutându-i prin platformele de jocuri video şi smartphone-uri, iar părinţii adesea habar nu au ce se întâmplă. În plus, copiii şi tinerii sunt folosiţi de state ostile şi de autorii ameninţărilor hibride ca spioni involuntari, avertizează şefa Europol, Catherine De Bolle, într-un interviu [...]
Proiect-pilot lansat astăzi în Brașov și în Capitală: Este primul din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare # BizBrasov.ro
România are de astăzi primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la scară largă a ambalajelor de carton pentru băuturi prin intermediul automatelor de colectare. Tetra Pak și partenerii săi – Mega Image, Maspex, Tomra, Brai Cata – lansează în România primul proiect-pilot din Europa Centrală și de Est pentru colectarea la [...]
Weekend la teatru, în Brașov: Ce spectacole sunt puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu” # BizBrasov.ro
Weekend la teatru, în Brașov. Reprezentanții Teatrului „Sică Alexandrescu” invită publicul VINERI, 21 Noiembrie, ora 19:00, în SALA MARE, unde va avea loc spectacolul „OMUL ZILEI” -Farsă comică, după Victor Eftimiu. O farsă comică, adaptată după textul _„Omul care a văzut moartea”_ de Victor Eftimiu. Întreaga acțiune este declanșată de întrebarea: „Ce se întâmplă dacă, fiind la [...]
Furnizorii de petarde și artificii, în atenția Poliției Române. Vor fi controale stricte, inclusiv pe internet și la firmele de curierat, pentru că legea s-a schimbat # BizBrasov.ro
Românii ar putea avea parte, în această iarnă, de primul Revelion cu mai puține petarde și artificii, după ce legea a restricționat accesul persoanelor fizice la majoritatea articolelor pirotehnice. Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis că va intensifica verificările în toată țara, inclusiv în mediul online, vizând atât magazinele fizice, cât și vânzările [...]
Dar din suflet pentru seniorii din Brașov. De când începe distribuirea tichetelor cadou în valoare de 200 de lei # BizBrasov.ro
Municipalitatea brașoveană, prin Direcția de Asistență Socială, a lansat o nouă campanie „Dar din suflet pentru seniori”, un program dedicat sprijinirii pensionarilor din municipiu cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Acțiunea se desfășoară între 24 noiembrie și 24 decembrie și reprezintă un sprijin financiar sub formă de tichete valorice pentru achiziționarea de produse alimentare. ,,Pentru administrația [...]
Furnizorii de petarde și artificii, în apenPoliția Română a anunțat controale stricte la petarde și artificii. Verificări inclusiv pe internet și la firmele de curierat # BizBrasov.ro
Meteorologii anunţă ploi importante cantitativ, ninsori şi răcire a vremii, până duminică # BizBrasov.ro
Meteorologii anunţă ploi importante cantitativ, ninsori şi răcire a vremii, până duminică în toată ţară. Pentru unele zone, a fost emis cod galben, valabil până sâmbătă. Potrivit ANM, până duminică, la ora 10.00, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă, local de 10…15 l/mp, iar [...]
„Adevărata Românie e în sate și munți”: declarația surpriză a actorului Darko Perić, din „Casa de Papel” # BizBrasov.ro
România s-a prezentat în forță la IBTM World 2025 de la Barcelona, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate industriei de turism, organizând un eveniment special sub mesajul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos”. Printre invitații principali s-au aflat actorul Darko Perić, cunoscut pentru rolul „Helsinki” din serialul La [...]
Două camioane au fost implicate într-un accident rutier, în această dimineață. Traficul rutier pe DN1A, pe sensul de mers Brașov-Ploiești este blocat, în zona localității Măneciu. Echipajele de poliție se află la fața locului pentru dirijarea traficului, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță, notează observatorulph.ro.
SRI a primit două oferte pentru un nou sistem IT destinat securității și tranzitului prin Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav # BizBrasov.ro
Codata Software Solutions și Regia Autonomă Rasirom vor să furnizeze Serviciului Român de Informații (SRI) un sistem informatic integrat pentru securitatea și tranzitul prin aeroporturile civile naționale, bugetul licitației fiind estimat la 139,7 milioane de lei, fără TVA. Procedura de atribuire este parte a proiectului „Creșterea calității experienței de călătorie a cetățenilor prin asigurarea accesului [...]
DN 1 va fi și mai aglomerat în zona Brașovului, ca urmare a faptului că se dă din nou peste cap circulația pe unul dintre cele mai tranzitate drumuri din țară, pe Valea Oltului # BizBrasov.ro
De astăzi și până pe 19 decembrie traficul pe Valea Oltului va fi restricționat din cauza lucrărilor de întreținere a viaductului Cârligu Mic. „În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie 2025, atât în cursul zilei, cât și pe parcursul nopții, se vor efectua lucrări de întreținere a viaductului Cârligu Mic, motiv pentru care vor fi [...]
VIDEO A doua locomotivă modernizată de SCRL Brașov a intrat în circulație: „Urmează încă 3 locomotive anul acesta!” # BizBrasov.ro
A doua locomotivă modernizată de SCRL Brașov a intrat în circulație. Anunțul a fost făcut de liderul sindical de la SCRL Brașov, Eugen Neagu. „O nouă locomotivă modernizată a intrat în circulație! Inima flotei CFR Călători bate mai puternic! Cu mândrie și speranță, anunțăm predarea celei de-a doua locomotive modernizate de echipa SCRL Brașov! Urmează încă [...]
Judecătorii sibieni au respins cererea Fiscului brașovean de a pune sechestru pe casa fostului președinte Iohannis # BizBrasov.ro
Tribunalul Sibiu a respins cererea Fiscului brașovean de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. „(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunțat în acest dosar cu privire la soluționarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanța a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcția Generală Regională [...]
Fostul viceprimar Mihai Costel a decis să demisioneze din Consiliul Local Brașov. Care sunt planurile sale # BizBrasov.ro
Consilierul local Mihai Costel a luat decizia să demisioneze din această funcție, alegând să își concentreze energia și atenția asupra altor priorități. Acesta ne-a declarat că nu este vorba de plecarea în vreo altă funcție publică, urmând să se focuseze pe activitatea pe care o derulează în mediul privat. Nu este prima dată când face [...]
38.000 de euro, cea mai mare sumă plătită de un comerciant pentru o căsuță în Târgul de Crăciun din Brașov / Patru comercianți au oferit sume de peste 30.000 de euro # BizBrasov.ro
Snoop: Simion a plătit 1 milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea Plus. „Emisiunea” l-a taxat pentru două ore, fără ca acesta să fie prezent, cu 450.000 de euro / Apoi, AUR a cerut ca banii să fie decontați de la buget # BizBrasov.ro
Snoop: o emisiune la Realitatea Plus = 450.000 de euro. Pe 12 mai 2025, Realitatea Plus a difuzat mai multe emisiuni, printre care „Culisele Statului Paralel”, pentru care televiziunea a primit 1 milion de euro de la AUR, drept publicitate electorală prezidențială. Pentru încă două zile, AUR a mai plătit încă 500.000 de euro. În [...]
„Cheltuielile cu bugetarii au crescut, între 2022 și 2025, cu 43%”, spune ministrul Finanțelor Publice # BizBrasov.ro
Cheltuielile de personal în sistemul public din România au crescut, în ultimii trei ani, cu peste 40%, de la 117 miliarde de lei la 170 de miliarde de lei anual, afirmă ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare. Întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă reducerile cu cheltuielile de personal în administraţia publică erau necesare şi pentru [...]
Prognoza meteo pe următoarele 4 săptămâni. ANM anunță un început de decembrie neobișnuit de cald în România # BizBrasov.ro
Meteorologii ANM anunță o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice, inclusiv în prima săptămână din decembrie. Conform prognozei pentru intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie, doar a doua jumătate a lunii viitoare va readuce valori apropiate de normal. Administrația Națională de Meteorologie a transmis vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni, din care reiese [...]
Muntele Tâmpa a adăpostit un balaur înaripat în grota „Bethlen”: 4 legende ale Brașovului pe care le poți descoperi în timpul unei simple plimbări prin oraș # BizBrasov.ro
Brașovul, orașul de la poalele Tâmpei, are un farmec aparte în fiecare anotimp. Și are și niște legende, pe care ar putea să le descopere oricine, doar dacă iese la o plimbare prin oraș. Una dintre acestea spune că muntele Tâmpa a adăpostit un balaur înaripat în grota „Bethlen”. Toți locuitorii erau îngroziți, pentru că [...]
Well-Olive: Ce înseamnă un stil de viață sănătos și o alimentație echilibrată?
Scandal în piețele Brașovului: Comercianții nu vor licitație în plic, ci cu strigare/ AUR cere suspendarea licitațiilor / Administrația piețelor susține că așa e procedura hotărâtă de Consiliul Local # BizBrasov.ro
Foodie se deschide azi, în Casa George Barițiu de pe Republicii. „Se simțea nevoia după ce McDonald’s a închis locația de la Modarom” # BizBrasov.ro
Foodie, un nou brand de fast-food, va deschide prima sa locație pe strada Republicii, chiar în casa în care a trăit George Barițiu, fondatorul Gazetei de Transilvania, primul ziar politic și informativ al românilor din Transilvania. Casa a fost vândută în urmă cu câțiva ani de către Banca Națională a României, în al cărui patrimoniu [...]
Planul pentru extinderea Spitalului de Copii Brașov cu o nouă clădire, supus consultării publice # BizBrasov.ro
Spitalul Clinic de Copii Brașov a demarat procedura pentru proiectarea construcției unui nou corp de clădire, încă din vara lui 2022, în 2023 fiind selectat proiectantul. În prezent este în curs de elaborare Planul Urbanistic Zonal aferent construcției noii clădiri care va avea subsol, parter și trei etaje. Planul aferent acestei extinderi a fost supus [...]
Primăria Brașov plătește 14.500 de lei pentru supravegherea unor lucrări de demolare în cartierul Astra # BizBrasov.ro
De mai bine de cinci ani, Primăria Brașov încearcă să dea o utilitate vechilor centrale care au rămas abandonate odată cu „restructurarea” sistemului de termoficare. Unele dintre clădiri se află într-un stadiu avansat de degradare, astfel că în urma expertizelor tehnice efectuate, singura soluție ar fi demolarea. Una dintre vechile centrale aflate pe lista de [...]
1,45 milioane de lei pentru proiectare și „hârtiile” aferente modernizării rețelelor de termoficare din cartierul Florilor # BizBrasov.ro
Încă din 2020, municipalitatea are în plan o investiție de amploare în modernizarea rețelelor de termoficare din cartierul Florilor, unde mai sunt încă o serie de blocuri racordate le rețea. Nu au fost găsite însă surse de finanțare, astfel că proiectul a tot fost reportat. În septembrie, Ministerul Dezvoltării a semnat un contract de finanțare [...]
100 de clădiri istorice din Brașov, integrate într-un proiect de cercetare al Facultății de Construcții a UNITBV. La studiu participă specialiști din 5 universități europene # BizBrasov.ro
100 de clădiri istorice din Brașov sunt integrate într-un proiect de cercetare al Facultății de Construcții a UNITBV. Astfel, la începutul lunii noiembrie, în cadrul Facultății de Construcții din cadrul Universității Transilvania a avut loc lansarea proiectului HEIstorical – Strengthening green and digital capacities in higher education through collaboration in integrating historical buildings into a [...]
Oricât de bine ar funcționa o centrală termică, la un moment dat este posibil să observi că începe să curgă apă din ea. Picături strânse sub carcasă, apariția unei mici scurgeri pe podea sau condens aparent anormal sunt semne care atrag atenția imediat. Pentru mulți proprietari, astfel de situații ridică instant întrebări: este o problemă gravă? [...]
Coșmarul turistului: cum să eviți pierderea bagajului la aeroport și să-ți salvezi vacanța # BizBrasov.ro
Pierderea bagajului prin aeroporturi poate transforma o vacanță de vis într-un coșmar. Specialiștii recomandă câteva măsuri simple: de la etichete distinctive și fotografii ale valizei, până la păstrarea datelor de contact în interior. Toate acestea vă pot ajuta la identificarea rapidă și returnarea bagajului pierdut. Experții în relocare de la 1st Move International oferă câteva [...]
Cum explică managerii spitalelor brașovene criza de personal medical: „Personalul sanitar auxiliar, adică infirmiere și îngrijitoare, avem un deficit în jur de 20%” # BizBrasov.ro
Un număr mare de manageri de spitale din județul Brașov se plâng că întâmpină dificultăți în organizarea activității medicale zilnice, din cauza deficitului de personal sanitar, mai ales în rândul asistenților medicali și al infirmierilor. La Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, deficitul de personal mediu și auxiliar, în special în secțiile exterioare din [...]
Vânzarea Regina Maria: Finlandezii se obligă să plafoneze prețurile din Brașov, București și Constanța # BizBrasov.ro
Grupul finlandez Mehiläinen se obligă ca, pentru o perioadă de 3 ani, să plafoneze prețurile serviciilor de reproducere umană asistată în clinicile din București și județele Brașov și Constanța, cu excepția indexării anuale a inflației și a ajustărilor de costuri justificate (impozite, modificări ale costurilor cu medicii), condiție pentru a i se permite să preia [...]
Brașovean, arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat ordinul de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției 5 au fost sesizați, de către o femeie de 34 de ani, din Brașov, cu privire la faptul că soțul său, pe numele căruia Judecătoria Brașov a emis un ordin de protecție, ar fi încălcat măsurile dispuse prin acesta. „Astfel, cu ocazia verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat că, pe numele [...]
Amenzi în valoare de 130.000 de lei și lemn confiscat, în urma unor controale la agenți economici din Brașov cu activități în domeniul silvic # BizBrasov.ro
În perioada 18-19 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Brașov – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Forestiere Brașov au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor la regim silvic, respectiv verificarea provenienței materialului lemnos, a transabilității acestuia, precum și prevenirea și combaterea transporturilor ilegale, din [...]
În urma numeroaselor sesizări primite cu privire la mirosul neplăcut resimțit în oraș, primarul Brașovului George Scripcaru a solicitat de urgență verificări din partea Gărzii de Mediu. „Reprezentanții Gărzii de Mediu au comunicat administrației locale că operațiunile de fertilizare naturală desfășurate pe terenurile agricole din apropierea municipiului Brașov sunt cauza exactă a mirosurilor neplăcute resimțite [...]
Imobiliare.ro Finance deschide un birou stradal în Brașov. Cine sunt brokerii care te pot ajuta să obții creditul potrivit? # BizBrasov.ro
Imobiliare.ro Finance face noi pași în vederea consolidării prezenței brandului pe piața de creditare brașoveană prin inaugurarea primului său birou stradal. Acesta va facilita pe plan local accesul celor interesați de obținerea unei finanțări la brokerii profesioniști care le pot oferi sprijinul necesar pentru accesarea creditului potrivit. Biroul Imobiliare.ro Finance are o poziție strategică, [...]
România va fi traversată, în perioada 21 – 23 noiembrie, de o masă de aer încărcată cu praf saharian, potrivit ANM. Depunerile vor deveni vizibile în special în zonele unde va ploua, pe măsură ce norul de particule se va extinde deasupra țării. Administrația Națională de Meteorologie anunță că acest fenomen este determinat de circulația [...]
Brașovul își dă „aere” și în acest an. Ce spun autoritățile brașovene despre mirosurile neplăcute: „Acest gen de practici îl putem regăsi în toată Europa” # BizBrasov.ro
Nici un an fără mirosuri „înțepătoare” la Brașov. Locuitorii mai multor cartiere ne-au sesizat că, în ultimele zile, aerul tare de munte a fost înlocuit cu unul plin de mirosuri neplăcute. „Seara, când dorești să ieși la plimbare cu familia, te lovește un aer urât mirositor. Efectiv, îți piere tot cheful”, a povestit o brașoveancă [...]
