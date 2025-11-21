Bolojan: „Acolo unde se dovedeşte că avem personal în plus, că avem oameni care nu performează, care sunt duşi în spate de către alţii, aceste posturi nu mai merită să rămână finanţate. Ele trebuie desfinţate. Acesta este adevărul”

17:30

Polițiștii din cadrul Secției 5 au fost sesizați, de către o femeie de 34 de ani, din Brașov, cu privire la faptul că soțul său, pe numele căruia Judecătoria Brașov a emis un ordin de protecție, ar fi încălcat măsurile dispuse prin acesta. „Astfel, cu ocazia verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat că, pe numele [...]