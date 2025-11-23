Elche - Real Madrid » Madrilenii vor să se distanțeze de Barcelona
Gazeta Sporturilor, 23 noiembrie 2025 13:20
Elche și Real Madrid se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00, într-un meci din cadrul etapei #13 din La Liga. Partida poate fi urmărită fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro, dar și la TV pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.Cu cel puțin un rezultat de egalitate, Real Madrid poate deveni lider în această seară. În acest moment, „galacticii” se află pe locul 2 cu 31 de puncte, la egalitate cu Barcelona. ...
• • •
Acum 15 minute
13:50
La un an după discursul de la Euro, Sonia Seraficeanu a vorbit din nou despre marea problemă a handbalului românesc: „Nu ține de noi!” # Gazeta Sporturilor
Aflată într-o formă grozavă, Sonia Seraficeanu (28 de ani), una din liderele naționalei României, a vorbit despre situația handbalistelor autohtone, despre jocul ei individual și despre participarea tricolorelor la Campionatul Mondial. ...
13:50
Puștiul minune de la Bayern scrie istorie și vorbește despre Leo Messi și Mondialul 2026! # Gazeta Sporturilor
Lennart Karl, 17 ani, a înscris din nou pentru Bayern, la 6-2 cu SC Freiburg, Pe lângă gol, a dat și o pasă decisivă.Împreună cu Michael Olise, Lennart Karl a scos-o pe pe Bayern dintr-o situație periculoasă, sâmbătă, contra lui SC Freiburg. Oaspeții au avut 2-0 pe tabelă după 17 minute, însă puștiul de 17 ani, din pasa lui Olise, și apoi servindu-l pe francez, pentru 2-2, i-au readus pe campioni în modul „killer”. ...
Acum o oră
13:30
Superliga face loc naționalei României » Se pregătește decizia care ar putea influența crucial barajul cu Turcia # Gazeta Sporturilor
Naționala României va juca pe 26 martie, în deplasare, manșa semifinală a barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, contra Turciei, iar la nivel intern se poate lua o decizie care să favorizeze pregătirea „tricolorilor” înaintea unui meci crucial, o etapă din Superligă având șanse să fie amânată, astfel încât Lucescu și elevii lui să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a pune la punct detaliile înaintea meciului cu Turcia. ...
13:20
Cel mai mic ofsaid din Superliga în acest sezon: „Au fost doar 5 centimetri” » La Galați sau Clinceni ar fi fost imposibil să fie luată o decizie corectă # Gazeta Sporturilor
Faza din minutul 24 al partidei UTA - U Cluj (0-2), când scorul era 0-0, iar Coman a marcat pentru gazde, rămâne deocamdată cea mai controversată a etapei cu numărul 17 din Superligă.Cel mai mic ofsaid din Superliga: ”Au fost numai 5 centimetri”La discuțiile din studioul Digi Sport, analizând faza, fostul arbitru FIFA Marius Avram a susținut că „ochiometric nu pare ofsaid și, din ce vedem, am senzația că liniile nu au fost trasate corect. ...
13:20
13:20
Se redeschide pista Daniel Bîrligea în Arabia Saudită! Echipa care îl monitorizează pe atacantul FCSB # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă FCSB trece prin cele mai grele momente din ultimii ani în Superligă, Daniel Bîrligea (25 de ani) rămâne principalul viitor produs de export al campioanei.Numele lui Daniel a apărut de două ori până acum în ceea ce privește un posibil transfer în străinătate. Prima dată a fost monitorizat de oamenii lui Fatih Terim, pe vremea când acesta era antrenor principal la Al Shabab. ...
Acum 2 ore
12:50
CFR Cluj a scăpat de depunctare: „Am plătit 1,3 milioane de euro” » Promisiunea lui Varga înainte de CFR Cluj - Rapid # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj va juca azi, de la 20:30, împotriva liderului Rapid și are nevoie de puncte pentru a se apropia de zona de play-off. Patronul Nelu Varga le-a transmis un mesaj important jucătorilor lui Daniel Pancu. Și a venit și cu o veste importantă: CFR Cluj nu mai e în pericol de depunctare.Aflată în criză de puncte și cu probleme financiare, printre care și ceva restanțe către jucători, CFR Cluj primește azi vizita Rapidului, echipă aflată pe primul loc în clasament. ...
12:40
Cristi Balaj dă de pământ cu „Legea Novak”: „O să avem probleme mari dacă o implementăm” # Gazeta Sporturilor
Cristi Balaj (54 de ani), fostul președintele de la CFR Cluj, a contestat vehement „Legea Novak”, care va presupune ca toate echipele să aibă 40% jucători români pe tot parcurs fiecărui meci.Fostul arbitru consideră că această lege este neconstituțională, iar acest lucru poate aduce probleme grave pentru România în cazul în care legea va fi promulgată de către președintele Nicușor Dan. ...
12:30
Românul cu 7 trofee la PSV l-a scanat pe Dennis Man: „L-am urmărit, în jos nu poate s-o ia!” » Ce previziune face # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Stîngă, 52 de ani, fostul mijlocaș central al Universității Craiova, în prezent antrenor la echipa U19 a lui Al Sadd, în Qatar, vorbește într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre „barajul” naționalei cu Turcia, job-ul său de la Doha, dar și despre potențialul lui Dennis Man, fotbalistul care activează la PSV Eindhoven, gruparea unde craioveanul impresiona în urmă cu aproape trei decenii. ...
12:30
Internaționalul român Dennis Man a jucat 71 de minute la Eindhoven, în victoria cu 1-0 împotriva lui NAC Breda.Eindhoven a trecut cu bine peste repetiția generală dinaintea meciului din Champions League cu Liverpool, programat miercuri. Însă Dennis Man a fost „tăvălit” de presa olandeză după evoluția modestă din meciul cu NAC Breda (1-0). ...
12:10
S-a terminat coșmarul pentru Paul Pogba! Revenire plină de emoție după 811 zile: „Sunt momente când diavolul încearcă să te convingă” # Gazeta Sporturilor
Paul Pogba (32 de ani) a recunoscut că aproape a renunțat complet la fotbal, în timp ce reflectă asupra momentului revenirii în acțiune după 811 zile departe de teren. Fostul star al echipelor Manchester United și Juventus s-a întors extrem de emoționat în fotbalul profesionist, bifând primul său meci oficial în Ligue 1 după o pauză de mai bine de doi ani și două luni. ...
Acum 4 ore
12:00
Inter - AC Milan, primul „Derby della Madonnina” pentru Cristi Chivu » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Inter Milano găzduiește derby-ul etapei 12 din Serie A cu AC Milan. Meciul începe la ora 21:45 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Lider înaintea acestei etape, Inter a pierdut prima poziție în detrimentul lui Napoli, care a învins-o pe Atalanta cu scorul de 3-1, însă trupa lui Cristi Chivu poate reveni pe primul loc în cazul unui rezultat pozitiv cu rivala AC Milan. ...
11:40
Alanyaspor - Kasimpașa, în etapa a 13-a din Turcia » Ianis Hagi, anunțat titular # Gazeta Sporturilor
Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi (27 de ani), joacă în această după-amiază, de la ora 16:00, pe teren propriu, cu Kasimpașa, în etapa a 13-a din Turcia. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro.Revenit de la echipa națională, Ianis Hagi este anunțat titular la Alanyaspor în acest meci. Românul a impresionat la ultimul meci din campionat, pe 8 noiembrie, reușind un gol de senzație în remiza 1-1 cu Trabzonspor. ...
11:40
Cea mai bună voleibalistă din lume: „Viața unui sportiv de performanță este solitară" # Gazeta Sporturilor
Paola Egonu (26 de ani), desemnată cea mai bună voleibalistă a lumii, a dat detalii despre ce înseamnă să fii în vârful unui sport de echipă, dar și cum se simte viața din afara voleiului.Campioană olimpică în 2024 și campioană mondială în 2025, Paola Egonu a fost desemnată sportiva anului de revista GQ Italia, căreia i-a acordat și un interviu.Componentă a echipei Vero Volley Milano, unde are un salariu anual de 700. ...
11:30
Internaționalul german cu mamă româncă, aproape de transfer la un club de top din Premier League # Gazeta Sporturilor
Karim Adeyemi (23 de ani), starul Borussiei Dortmund, a decis să dea curs interesului celor de la Arsenal în detrimentul lui Manchester United. Jucătorul cu origini românești, al cărui contract cu formația din Bundesliga expiră în 2027, a oprit negocierile de prelungire și se pregătește de o nouă aventură.Potrivit sportal. ...
11:10
Campionatul Mondial va fi „un ultim dans” » Una dintre cele mai mari handbaliste din istorie și-a anunțat retragerea din națională # Gazeta Sporturilor
Legendarul portar Katrine Lunde (45 de ani) și-a anunțat retragerea din echipa națională de handbal feminin a Norvegiei. Campionatul mondial programat între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025 va fi ultima competiție.Drumul lui Katrine Lunde la națională a început în 2002. Între timp, a cucerit tot ce se putea. E triplă campioană olimpică, dublă medaliată cu aur la Campionatul Mondial, de 7 ori câștigătoare a Europeanului. Doar o mică parte a zestrei. ...
11:10
Iuliu Mureșan, detalii-cheie de la CFR Cluj » Ce s-a întâmplat cu datoriile, ce a schimbat Pancu și care sunt singurele două obiective rămase # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația echipei din Gruia, care a scăpat de penalizare, precum și despre atmosferă, la câteva săptămâni distanță de când frâiele au fost preluate de Daniel Pancu, având numai cuvinte de laudă la adresa fostului selecționer de la U21, despre care spune că a schimbat vizibil echipa.CFR Cluj - Rapid, în etapa a 17-a din Superliga, se joacă duminică seara, de la ora 20:30. ...
11:10
Viitorul adversar al tricolorilor în barajul pentru Mondialul 2026, turcul Arda Guler are o dispută veche cu mijlocașul lui Liverpool, Dominik Szoboszlai.Publicația spaniolă „Defensa Central”, apropiată lui Real Madrid, scrie că clubul îl are în vedere pe Dominik Szoboszlai, de la Liverpool. Antrenorul Xabi Alonso se gândește că maghiarul i-ar prinde bine în linia mediană, dar transferul se anunță dificil. ...
10:50
Arsenal - Tottenham, derby-ul etapei 12 din Premier League » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Liderul din Premier League, Arsenal, găzduiește pe „Emirates” derby-ul etapei 12 din Premier League contra lui Tottenham. Meciul începe la ora 18:30 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Înaintea acestei etape, cele două rivale londoneze sunt despărțite de 8 puncte în clasament, Arsenal fiind lider cu 26, în timp ce Spurs se află pe locul 8, cu 18 puncte. ...
10:50
Se schimbă calculele la titlu în Formula 1?! » Piloții McLaren riscă să fie DESCALIFICAȚI de la Marele Premiu din Las Vegas # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas, după o cursă excelentă, și rămâne în cărți pentru un nou titlu mondial. Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați din cauza uzurii excesive a planșeelor mașinilor lor. Această veste vine într-un moment dramatic al cursei pentru titlul de F1 din 2025.Norris a terminat cursa de la Vegas pe locul doi, Max Verstappen câștigând marele premiu, iar Oscar Piastri pe locul patru. ...
10:40
Noul model Dacia a fost zărit pe străzi! Imagini-spion cu mașina » Urmează să fie lansată în 2026: „Arată ciudățel” # Gazeta Sporturilor
Noul model Dacia C-Neo, asemănător cu Audi și Hyundai, un fastback cu design modern, care vine să completeze gama mărcii românești cu un vehicul poziționat între Sandero și Duster, se va lansa în anul 2026. A fost zărit deja pe străzi, cu câteva luni înainte de a fi prezentat oficial. ...
10:30
FCSB a pierdut două puncte importante în campionat în urma egalului cu Petrolul (1-1) de sâmbătă seară. Acest rezultat vine înainte de meciul din Europa League contra formației Steaua Roșie Belgrad, partidă care va avea loc pe 27 noiembrie, de la 22:00, în capitala Serbiei.Sârbii au văzut rezultat înregistrat de campioana României și au reacționat. ...
10:20
Tadej Pogacar (27 de ani) a vorbit într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport despre viitorul său și despre viața sa din afara ciclismului.Tadej Pogacar a avut un an foarte bun, s-a impus în Turul Franței, și-a apărat titlul mondial în cursa pe șosea, a devenit campion european și s-a impus în trei Monumente. ...
10:10
Oțelul - Farul, un meci pentru rocadă în zona play-off din etapa #17 a Superligii # Gazeta Sporturilor
Astăzi, de la ora 17:30, se dispută o partidă extrem de interesantă între formațiile care se află de-o parte și de alta a liniei ce delimitează zona play-off de restul, Oțelul fiind pe locul 7, iar Farul pe 6, la două puncte distanță. Meciul va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și transmis la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
10:10
Federația a decis! Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după ce a ratat dramatic calificarea la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
După ce a ratat orice șansă de a califica naționala Emiratelor Arabe Unite la Campionatul Mondial din 2026, Cosmin Olăroiu (56 de ani) era în pericol să-și piardă postul de selecționer, însă șeicii au hotărât să-l păstreze pe tehnicianul român.Astfel, Olăroiu se pregătește de Cupa Arabă, competiție care se desfășoară în perioada 1 decembrie - 18 decembrie. ...
10:10
Antonio Conte, contondent și la victorie: „Eu nu port măști. Unora nu le place” # Gazeta Sporturilor
Campioana Napoli a învins-o pe Atalanta cu 3-1, sâmbătă seară, și a detronat-o pe Inter, care are un punct mai puțin înaintea derby-ului cu AC Milan, programat duminică.Atalanta s-a prezentat pe stadionul „Diego Armando Maradona” cu un nou antrenor, Raffaele Palladino, însă pentru Napoli n-a contat. Deja după primele 45 de minute, marcate de golurile lui Neres (17, 38) și Lang (45), se știa în contul cui vor ajunge punctele. ...
10:10
România - Austria, ultimul test înainte de Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a României joacă în această seară, la Bistrița, în TeraPlast Arena, al treilea meci de la „Trofeul Carpați”, contra Austriei, ultimul test înaintea plecării la Campionatul Mondial de la finalul acestui an. Duelul cu Austria începe la ora 17:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PRO Arena. ...
Acum 6 ore
09:50
CFR Cluj și Rapid se înfruntă de la 20:30 în derby-ul etapei a 17-a din Superligă. Meciul din Gruia va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport.Cu Daniel Pancu pe bancă, CFR Cluj speră să obțină o nouă victorie și să se apropie de locurile de play-off. Ardelenii sunt acum pe locul 12, cu doar 16 puncte în 16 etape și sunt la 7 lungimi de locul 6. De partea cealaltă, Rapid vrea să-și continue seria excelentă. ...
09:40
Dezastru pentru Legia după plecarea lui Edi Iordănescu! Noi detalii ies la iveală în legătură cu demisia antrenorului: „Asta s-a întâmplat!” # Gazeta Sporturilor
Legia Varșovia se afundă în criză, iar noi informații ies la iveală asupra plecării lui Edward Iordănescu. Fostul selecționer ar fi renunțat la contract după ce conducerea clubului a ignorat înțelegerile inițiale și i-a impus un mercato pe care nu l-a dorit.Legia Varșovia traversează o perioadă de coșmar după plecarea lui Edward Iordănescu (47 de ani). Echipa condusă acum de spaniolul Iñaki Astiz nu reușește să se pună pe linia de plutire. ...
09:30
Încheie Cristi Chivu coșmarul?! Ultimul bilanț al Interului cu Milan e dezastruos: „N-am vorbit cu jucătorii” # Gazeta Sporturilor
Inter are astăzi ocazia de întrerupe o serie neagră în fața lui AC Milan, ce durează de mai bine de un an și jumătate.Inter a câștigat ultima oară în fața Milanului în aprilie 2024. De atunci a suferit trei înfrângeri și a remizat în alte două partide. „Sunt 580 de zile de când acest coșmar bântuie pe stadionul San Siro”, scrie Gazzetta dello Sport, care punctează asupra faptului că este „misiunea lui Cristi Chivu de a-l alunga”. ...
08:40
FCSB, în corzi » Urmează ȘAPTE zile de foc pentru campioana României în trei competiții diferite, pe trei stadioane # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. După remiza de sâmbătă seara, de pe teren propriu, cu Petrolul, din etapa a 17-a a Superligii, pentru FCSB urmează un program de foc. Campioana României va avea în doar 7 zile trei meciuri, câte unul în fiecare competiție în care este angrenată. Complicat este că toate vor fi în deplasare. Odată cu reluarea campionatului, după pauza provocată de meciurile echipelor naționale, FCSB a reintrat într-un tur de forță cu meciuri din 3 în 3 zile. ...
08:40
Se vorbește despre înlocuirea lui Arne Slot! Cine este favorit s-o preia pe Liverpool # Gazeta Sporturilor
Liverpool a pierdut din nou în Premier League, de astă dată în fața penultimei clasate Nottingham Forest (0-3).Liverpool e umbra campioanei din stagiunii trecute. Sâmbătă, împotriva lui Nottingham Forest (0-3), a înregistrat al șaselea eșec în 12 etape, și are cu două mai multe decât în întreg sezonul 2024 - 2025!Jurgen Klopp este favoritul caselor de pariuri, urmat de Oliver GlasnerManagerul Arne Slot, magistral stagiunea trecută, nu pare să aibă cheia ieșirii din ...
08:10
Jucător nou pentru Mircea Lucescu la barajul de Mondial, anunțat în direct la GSP Live # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor (40 de ani), președintele celor de la Petrolul Ploiești, a intrat în direct sâmbătă seara, la emisiunea GSP Live Special, moderată de Mihai Mironică, imediat după fluierul final al partidei cu FCSB, de pe Arena Națională, remiză scor 1-1 în runda a 17-a din Superliga. Acesta a vorbit și despre varianta ca Gicu Grozav (35 de ani) să fie convocat în primăvară la echipa națională, pentru barajul cu Turcia. ...
Acum 8 ore
08:00
Manchester City a fost învinsă de Newcastle cu 2-1, iar după fluierul final, oaspeții au dat frâu liber frustrării.Fluierul final, după 8 minute de prelungiri, i-a găsit extrem de tensionați pe „cetățeni”. Portarul Gianluigi Donnarumma s-a luat la harță cu atacantul lui Newcastle United, Joelinton.Nu este clar ce a declanșat conflictul dintre ei. ...
07:50
Gigi Becali i-a întors din drum, dar Charalambous și Pintilii riscă să fie dați afară: „Au cu siguranță vină lor” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul. După meciul de sâmbătă seara, terminat 1-1, în etapa a 17-a din Superliga, Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei FCSB, a avut o intervenție telefonică în care a fost extrem de dezamăgit pentru rezultat și chiar pesimist în ceea ce privește viitorul echipei, vorbind cu îndoială de play-off și titlu. ...
07:40
FCSB - Petrolul. A venit nota de plată după partida de sâmbătă seara, încheiată cu scorul de 1-1, pe Arena Națională. La finalul confruntării, Jandarmeria a emis un comunicat de presă în care a anunțat toate sancțiunile impuse după meci. Au fost întocmite cinci dosare penale pentru deținerea și folosirea materialelor pirotehnice, inclusiv unul privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.În total, amenzile au ajuns la 35. ...
Acum 24 ore
00:40
Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas » Se anunță show pe străzile din „Orașul Păcatelor” # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas, a 22-a cursă a sezonului, are loc în această dimineață, de la ora 06:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.Lando Norris a fost cel mai rapid în calificările de sâmbătă și va pleca din pole-position. E pentru a treia oară la rând când britanicul de la McLaren, lider în clasamentul piloților, va pleca de pe prima poziție.El va fi urmat de olandezul Max Verstappen (Red Bull). ...
00:10
Vești proaste pentru Chivu înaintea derby-ului cu Milan » Napoli este noul lider din Italia! # Gazeta Sporturilor
Campioana Napoli s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Atalanta, scor 3-1, într-un duel al rundei cu numărul #12 din Serie A, iar astfel, trupa lui Antonio Conte a revenit pe prima poziție a clasamentului din Italia, depășind la limită Interul lui Chivu. ...
00:00
Marco Dulca a revenit pe gazon cu pasă decisivă: „Nu am jucat un meci oficial din luna mai!” # Gazeta Sporturilor
Marco Dulca, jucătorul celor de la Petrolul Ploiesti, a reacționat după remiza cu FCSB, scor 1-1, în etapa #17 a Superligii.Marco Dulca a interceptat pasa greșită a lui Stoian la golul „lupilor galbeni” și l-a servit pe Robert Sălceanu. Ultimele minute consistente pe care le-a prins mijlocașul român au fost în luna mai, pe vremea când juca la Celje. De la venirea la Petrolul, a mai intrat un minut pe finalul meciului cu Csikszereda.VIDEO. ...
22 noiembrie 2025
23:50
Calcule încurcate în Superligă » Petrolul a blocat-o pe FCSB și o vrea pe CFR Cluj în play-off: „Vă spun în direct!” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Tudor (40 de ani), președintele celor de la Petrolul, a intrat în direct la emisiunea GSP Live Special, moderată de Mihai Mironică, imediat după FCSB - Petrolul, scor 1-1. Acesta a analizat jocul de sâmbătă, în care echipa lui a reușit să ia un punct, a vorbit despre modificarea Legii Sportului, despre echipa națională și barajul din martie, cu Turcia, precum și despre o clauză-surpriză pe care Tidiane Keita o are în contract, dacă CFR Cluj ajunge în play-off. ...
23:40
Elias Charalambous, la pământ în urma remizei cu Petrolul: „Nici nu și-au creat vreo ocazie în repriza a doua și au marcat” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, a fost extrem de dezamăgit după remiza de pe Arena Națională.Cipriotul a transmis că echipa lui trebuia să închidă jocul la 1-0. Stoian a deschis scorul în minutul 11, dar Sălceanu a egalat în startul reprizei a doua cu un șut de la distanță, deviat.Elias Charalambous: „Am încasat gol de la un șut de la 40 de metri, ghinion. ...
23:40
Bulversat de golul primit, Târnovanu și-a criticat colegii: „Pur și simplu nu facem asta” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul roș-albaștrilor, a oferit prima reacție după semieșecul de pe Arena Națională. Acesta a fost învins în minutul 47 de către Robert Sălceanu (21 de ani), cel care a reușit o execuție splendidă.La final, portarul campioanei României a precizat faptul că a fost pe direcția balonului, însă efectul ciudat l-a împins spre stânga lui și n-a putut face mai mult. ...
23:30
Cine l-a dezamăgit pe Ilie Dumitrescu în FCSB - Petrolul: „Putea să facă mai mult. În ultimele 20 de minute nu au avut tonus” # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, a reacționat după partida FCSB - Petrolul Ploiești, scor 1-1, din etapa #17 a Superligii.Ilie Dumitrescu a comentat jocul roș-albaștrilor și a punctat faptul că FCSB a scăzut din punct de vedere fizic în ultimele 20 de minute. De asemenea, fostul internațional român l-a taxat pe Ștefan Târnovanu, portarul roș-albaștrilor, pentru golul marcat de Robert Sălceanu de la o distanță mare. ...
23:20
Întorsătură de situație la Real Madrid! Xabi Alonso vrea ca jucătorul să rămână pe Santiago Bernabeu după golul marcat împotriva României # Gazeta Sporturilor
Gonzalo Garcia (21 de ani), atacantul lui Real Madrid care a impresionat la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025, turneu la care a marcat 4 goluri și a oferit o pasă decisivă în 6 meciuri, era dat ca și plecat de pe Santiago Bernabeu în perioada de mercato din iarnă, mai multe cluburi din Premier League fiind interesate de serviciile sale. Cu toate acestea, se pare că tânărul fotbalist va rămâne în curtea „los blancos”, la insistențele lui Xabi Alonso. ...
23:20
Gicu Grozav, monument de sinceritate la flash-interviu: „Când ne apărăm cu 11 jucători...” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Gicu Grozav (35 de ani), fotbalistul oaspeților, a oferit prima reacție după egalul obținut pe Arena Națională. Integralist, atacantul a fost extrem de mulțumit.Stoian a deschis scorul în minutul 11, iar Sălceanu a marcat o „bijuterie” imediat după startul reprizei secunde.Cum Petrolul e o echipă recunoscută pentru apărarea solidă, Grozav a dat declarația serii: „Când ne apărăm cu 11 jucători, e greu să treacă mingea”. ...
23:10
Gigi Becali, distrus după FCSB - Petrolul: „Niciodată n-am pățit așa ceva” + A distrus 6 jucători: „Cu el nu știu ce să mă fac, nu mai e fotbalist” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul. Gigi Becali, patronul echipei roș-albastre, a intrat în direct la TV imediat după meciul din etapa a 17-a a Superligii.Gigi Becali i-a criticat după meci pe Olaru, Miculescu, Cisotti, Tavi Popescu, Stoian și Târnovanu.Declarațiile lui Gigi Becali, după FCSB - Petrolul„Niciodată de când sunt în fotbal nu am fost așa dezamăgit. Nu avem speranțe. O să spuneți că am avut posesie, dar jocul e haotic. Jucătorii țin de minge mult. ...
23:10
Eugen Neagoe (58 de ani), tehnicianul celor de la Petrolul Ploiești, a tras primele concluzii la scurt timp după ce echipa lui a reușit să plece cu un punct din deplasarea de pe Arena Națională, scor 1-1 cu FCSB, în runda cu numărul 17 din Superliga.Neagoe s-a declarat mulțumit de rezultat, deși ar fi fost mult mai satisfăcut cu cele trei puncte în cont. ...
23:00
Alexandru Stoian (17 ani), atacantul celor de la FCSB, a reacționat imediat după ce echipa sa a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, într-un meci din etapa #17 din Superliga.Alexandru Stoian, titular în acest meci pentru a fi îndeplinită regula U21, a marcat în minutul 11 al partidei cu Petrolul. ...
23:00
Primul gol al lui Robert Sălceanu în Superligă a fost o «bijuterie»: „Nu m-am gândit că va ieși” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Robert Sălceanu (21 de ani), fotbalistul oaspeților, a oferit prima reacție după egalul obținut de echipa lui pe Arena Națională. Acesta a reușit o bijuterie de gol, imediat după revenirea de la vestiare. ...
23:00
Paul Papp a revăzut faza la interviu și a făcut analiza: „E cot în gură. Dar l-am felicitat pe Kovacs” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. Paul Papp, fundașul ploieștenilor, a analizat meciul de pe Arena Națională și l-a lăudat pe Sălceanu, colegul lui din apărare care a înscris cu un șut de la mare distanță.Reporterii de la flash-interviu i-au arătat lui Papp o fază din meci, în care a fost lovit peste față de Graovac. Deși a declarat că adversarul de la FCSB merita galben, Papp a transmis că l-a felicitat pe arbitrul Szabolcs Kovacs pentru prestație. ...
