Cel mai mic ofsaid din Superliga în acest sezon: „Au fost doar 5 centimetri” » La Galați sau Clinceni ar fi fost imposibil să fie luată o decizie corectă

23:10

Eugen Neagoe (58 de ani), tehnicianul celor de la Petrolul Ploiești, a tras primele concluzii la scurt timp după ce echipa lui a reușit să plece cu un punct din deplasarea de pe Arena Națională, scor 1-1 cu FCSB, în runda cu numărul 17 din Superliga.Neagoe s-a declarat mulțumit de rezultat, deși ar fi fost mult mai satisfăcut cu cele trei puncte în cont. ...