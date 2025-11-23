Un secol de la construirea bisericii din parohia clujeană Mănăstireni: IPS Andrei a resfințit lăcașul de cult

11:50

În data de 20 noiembrie se împlinesc 40 de ani de când Arhimandritul Dometie Trihenea, cunoscut duhovnic din Muntele Athos, a trecut la Domnul. Stareț al unei vechi chilii românești, iar mai târziu al unei mari mănăstiri athonite, cuviosul Dometie a fost și un priceput tămăduitor al bolilor trupești. Câteva aspecte biografice și învățături prețioase…