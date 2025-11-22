Alex Bodi și Anca, în ipostaze extrem de romantice! Cei doi s-au sărutat pasional într-un cadru spectaculos

16:40

Dacă observi că pleoapele superioare te fac să ai mereu o față obosită sau îți afectează modul în care vezi, probabil te întrebi dacă blefaroplastia superioară ar putea ajuta. Această intervenție corectează excesul de piele și redă ochilor un aspect odihnit. Înainte să programezi operația, e firesc să vrei detalii despre cum decurge recuperarea, cât timp durează și ce etape implică. Află informații clare despre întregul proces, pentru ca decizia ta să se bazeze pe date corecte, nu pe presupuneri.