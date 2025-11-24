Incendiu puternic la o locuință din Trifești

20:10

Consilierul judeţean liberal Valentin Stavarache şi-a exprimat temerea că, dacă măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare nu vor aduce economiile scontate la buget, anul viitor e destul de probabil să asistăm la noi măsuri de austeritate. Respectiv creşteri taxe. „Vedem că partidele au ajuns cât de cât la un consens cu ceea ce înseamnă partea […] Articolul „Legea” austerităţii: zâmbeşte mâine poate fi mai rău. Ce temere are un lider liberal apare prima dată în Monitorul de Neamț.