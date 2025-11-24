Sondaj Cargus: Tot mai mulți români aleg plățile digitale

08:40

Scrisoarea, semnată de Scania, MAN, Volvo Trucks, Daimler, IVECO și Ford Trucks are ca scop „întârzierea tranziției Europei către camioane cu emisii zero”. „Cel mai bine ar fi să se elimine aceste amenzi stupide din industrie și, mai degrabă, să-i oblige pe toți cei din sistem, prin stimulente sau penalități, să facă treaba împreună”, a […] The post Marii producători europeni de camioane au trimis o scrisoare către CE pentru a domoli obiectivele privind emisiile appeared first on ZIUA CARGO.