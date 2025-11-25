Satul interconectat Toyota

10:50

Mihai Barbu a demisionat din funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), la patru zile după ce procurorii DNA l-au plasat sub control judiciar într-un dosar de corupție la nivel înalt. Concret, Mihai Barbu l-a dus pe un om de afaceri (acum arestat preventiv) în audiență la pim-ministrul Ilie Bolojan, pentru a-i solicita […]