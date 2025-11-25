Utilizatorii UTA eCharge au acces la rețeaua Tesla Supercharger
Ziua Cargo, 25 noiembrie 2025 10:30
UTA Edenred, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de mobilitate din Europa, le oferă acum clienților UTA eCharge acces la rețeaua Tesla Supercharger. Cu mai mult de 20.000 de puncte de încărcare în peste 1.500 de locații și capacități de încărcare de până la 250 kW, rețeaua Tesla este cea mai mare și
Acum 10 minute
10:40
Grupul SGS își întărește portofoliul global prin două achiziții strategice în zona emisiilor de carbon și a soluțiilor destinate încrederii digitale. Potrivit unui comunicat, acestea sunt mișcări-cheie menite să accelereze creșterea și să consolideze poziția Grupului SGS în domeniile Sustenabilitate și Încredere Digitală (Digital Trust). Achiziționarea firmei franceze Sami Astfel, SGS a achiziționat pachetul majoritar
Acum 30 minute
10:30
UTA Edenred, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de mobilitate din Europa, le oferă acum clienților UTA eCharge acces la rețeaua Tesla Supercharger. Cu mai mult de 20.000 de puncte de încărcare în peste 1.500 de locații și capacități de încărcare de până la 250 kW, rețeaua Tesla este cea mai mare și
Acum 2 ore
08:50
La aproape șase ani de la anunțul său inițial la CES 2020, Woven City, satul interconectat Toyota, este deschis. Este unul dintre cele mai îndrăznețe și interesante experimente ale vreunui producător auto, fie el vechi sau nu: un sat întreg la poalele Muntelui Fuji dedicat testării mobilității, incubării de startup-uri și multe altele, într-un cadru
Acum 24 ore
17:10
Schwarzmüller România l-a numit pe Bogdan Crețu în funcția de director general (managing director), potrivit unui comunicat. Cu o experiență vastă în management și dezvoltarea afacerilor în industria relevantă (ex: industria auto, logistică sau vânzări / închirieri echipamente), Bogdan Crețu preia conducerea operațiunilor din România cu obiectivul principal de a consolida prezența companiei pe piața
16:50
În sezonul în care în România se livrează un număr record de colete, eAWB – marketplace de servicii de curierat, lansează o aplicație mobilă creată cu AI, pentru a ajuta comercianții să facă față cererii mari din această perioadă. Porivit unui comunicat, aplicația mobilă eAWB este disponibilă atât pentru Android, cât și iOS și face expedierea
11:20
Investițiile publice și private remodelează peisajul urban al Iașiului, care se află în plin proces de modernizare, cu peste 1 miliard de euro. Așa reiese din dezbaterea „Iași Real Estate Roundtable", organizată, pe 24 noiembrie, de Romania Property Club. Potrivit unui comunicat, principalele investiții publice, proiecte majore, au înaintat. Astfel, a fost obținută autorizația de
10:50
Tot mai mulți români aleg plățile digitale, în loc să scoată portofelul pentru cash la livrare, potrivit unui sondaj realizat de Cargus și susținut de Visa. Astfel, chiar dacă metodele tradiționale de plată rămân o alegere obișnuită pentru 62% dintre români, 26% plătesc deja cu cardul direct la curier, se arată într-un comunicat. Alți 11% dintre
Ieri
09:10
MAN Truck & Bus a prezentat în premieră mondială, la Solutrans 2025, o nouă versiune a modelului electric MAN eTGL, cu suprastructură frigorifică. Cu o capacitate utilizabilă a bateriei de 160 kWh, MAN eTGL poate parcurge până la 310 km cu o singură încărcare și până la 600 km pe zi, cu încărcari intermediare. Cele
08:40
Renault Trucks a prezentat modelul electric E-Tech T 780, cu baterie de 780 kWh, care poate parcurge 600 km cu o singură încărcare. Pe lângă bateria mai mare, Renault Trucks E-Tech T 780 dispune de tehnologia cu axă electrică (care grupează motoarele electrice și transmisia în puntea spate), precum și compatibilitate cu încărcarea Megawatt. Tot
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Gala ZIUA CARGO și-a desemnat câștigătorii celei de-a 16-a ediții. Express Euroscan a câștigat competiția Romanian Transport Company of the Year 2025 – Hankook. Podiumul a fost completat de Oprean, locul al doilea, și Transcom. Compania câștigătoare la secțiunea „Flote mici" a fost Tuțu Trans. Express Euroscan a câștigat, de asemenea, mai multe premii speciale:
20 noiembrie 2025
16:40
Eurowag a publicat raportul „Transformarea Transporturilor în 2026", cartografiază transportul rutier comercial (CRT) pe șapte piețe europene. Potrivit unui comunicat, a doua ediție a raportului analizează tendințel-cheie care remodelează sectorul în Polonia, Spania, România, Republica Cehă, Ungaria, Portugalia și Slovacia. Studiul oferă o perspectivă actuală asupra modului în care industria răspunde presiunilor tot mai mari
08:40
Ministerul Securității Publice din China a elaborat noi standarde naționale de siguranță a vehiculelor. Acestea sunt stabilite în proiectul de regulament intitulat „Condiții tehnice pentru siguranța în funcționare a autovehiculelor". Conform documentului, autoturismele trebuie aibă implicit o setare în care accelerația de la 0 la 100 km/h durează peste 5 secunde. Măsura își propune să
19 noiembrie 2025
16:20
Biletele de tren se scumpesc cu 9,88%, din 14 decembrie, când intră în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026. Aceasta este a doua majorare de preț din acest an, după creșterea cu 4,5 lei de la 1 august, când a crescut TVA de la 19 la 21%. Biletele de tren s-au actualizat ultima oară cu
16:00
Centrul de distribuție de ultimă generație al GXO din Dormagen, Germania, primește certificarea aerospațială EN 9120, potrivit unui comunicat. Certificarea ridică nivelul calității, trasabilității și conformității pentru piesele de aeronave comerciale în zona dedicată Boeing la unitatea multi-utilizator a GXO din Dormagen. Aceasta marchează o etapă importantă în expansiunea multianuală a GXO în Germania și
08:40
Centrul de cercetare și dezvoltare al Mercedes-Benz se va concentra pe testarea prototipurilor electrice, precum și pe dezvoltarea timpurie de hardware și software. Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Péter Szijjártó, a declarat că Mercedes-Benz investește aproximativ 55 de milioane de euro în instalație, care va fi amplasată la uzina Mercedes din Kecskemét, în
18 noiembrie 2025
16:20
România se află pe locul șase în primele 10 țări europene unde flotele sunt pregătite pentru cele mai mari economii cumulative prin trecerea la electricitate. Potrivit unui comunicat, acesta este rezultatul unui nou studiu care compară costul total de proprietate al vehiculelor grele electrice și al celor neelectrificate grele în Europa. Cercetarea, realizată de SNAP,
15:30
Companiile românești Cargosfalt și FLX-SSR lansează, în premieră pentru Europa, un proiect-pilot integrat dedicat siguranței rutiere. Potrivit unui comunicat, demersul vine în contextul în care România continuă să aibă cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană. Au fost înregistrate 77 de decese la un milion de locuitori, în 2024, față de media
15:10
LPP Logistics a inaugurat un depozit e-commerce robotizat, în suprafață de 65.000 mp, în CTPark Bucharest West. Potrivit unui comunicat al LPP Logistics, suprafața amplă a depozitului și flota de aproape 1.100 de roboți va permite procesarea a peste 80.000 de comenzi pe zi, consolidând infrastructura logistică a Grupului LPP în Europa de Sud-Est. Centrul
14:10
Renault profită de ediția 2025 a Solutrans pentru a prezenta versiunea de serie a noului Trafic E-Tech electric, informează compania. Primul vehicul al mărcii pe arhitectură SDV de Ampere, acesta va inaugura, de asemenea, tehnologia de 800. Aceasta permite încărcarea rapidă pentru o autonomie de până la 450 km WLTP. Noul Trafic Van E-Tech electric
11:40
La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București are loc, pe 18 și 19 noiembrie, cea de a VIII-a ediție a POLIJobs. Este cel mai mare târg de cariere din domeniul ingineriei, iar studenții își pot încărca CV-ul pe cariere.upb.ro, pentru a-și găsi locul în echipa potrivită. „În contextul digitalizării și tehnologizării societăților moderne,
08:40
Producătorul auto coreean urmează să furnizeze 10 autobuze County Electric în Bali, Indonezia. Acestea vor fi primele autobuze electrice care vor fi implementate în popularul centru turistic. Hyundai va livra autobuzele pe insula indoneziană, unde vor fi utilizate de sistemul local de transport public. Comanda este rezultatul unei licitații reușite de Hyundai Motor, care a
17 noiembrie 2025
19:00
Târgurile de Crăciun din România cresc turismul intern, iar orașele Brașov, Sibiu și Craiova se află în top, potrivit unui comunicat al Travelminit. Primii vizitatori au venit la Sibiu și Craiova încă din 14 noiembrie, când piețele centrale au prins viață cu lumini, decorațiuni și activități pentru toate vârstele. În săptămânile următoare, târgurile se deschid
18:40
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis, pe 17 noiembrie, ordinul pentru începerea etapei de proiectare a lotului Grințieș-Pipirig de pe A8. În lungime de 31,5 km, acesta este cel mai dificil lot de pe Autostrada Unirii (A8), deoarece mai mult de două treimi din lungimea lui este formată din tuneluri, pasaje și viaducte.
11:20
SafeFleet a înregistrat o creștere cu 18% a numărului de vehicule monitorizate, în prima jumătate (S1) a anului 2025, potrivit unui comunicat. În prezent, peste 100.000 de dispozitive GPS SafeFleet sunt instalate pe vehicule la nivel european. Acestea oferă monitorizare în timp real, control asupra consumului de combustibil și rapoarte automate de activitate. Pentru anul
11:10
Cargus a înregistrat o creștere cu 15% a volumelor de colete în weekendul de Black Friday (7-10 noiembrie), față de aceeași perioadă din 2024. În total, compania a livrat aproape jumătate de milion de colete pe zi la nivel național, potrivit unui comunicat. Rezultatele confirmă o evoluție pozitivă a pieței de e-commerce și o eficiență
08:40
Serviciul de pompieri al capitalei britanice a început să utilizeze pentru prima dată vehicule electrice de mare tonaj. Noile camioane electrice sunt staționate la Centrul de Sprijin Operațional al Brigăzii de Pompieri din Londra, înlocuind vehiculele diesel care sunt în serviciu de mai bine de două decenii. Pe lângă livrarea de echipamente, vehiculele vor fi
08:10
Cu ocazia unui roadshow dedicat transportatorilor, am avut ocazia să aflăm mai multe despre provocările din transporturi de la Ildikó Hock-Ritter, director al reprezentanței TIMOCOM din Ungaria. ZIUA CARGO: Care este rolul dumneavoastră la TIMOCOM și cum a început cariera aici? Ildikó Hock-Ritter: „Logistica a fost întotdeauna parte din viața mea. Am lucrat anterior ca
14 noiembrie 2025
17:50
CTP extinde parcul industrial CTPark Oradea North cu o nouă clădire, de 10.800 metri pătrați, potrivit unui comunicat. Odată cu acest nou proiect, portofoliul total al CTP în Oradea depășește 100.000 mp de spații închiriabile, consolidând rolul orașului ca hub logistic regional. Parcul industrial este amplasat pe Calea Borșului, la doar 4 km de centrul
14:20
După 20 de ani de evoluție constantă în România, în care și-a menținut poziția de furnizor de top de sevicii integrate de mobilitate, SIXT Always Yes își extinde prezența pe piața auto prin alăturarea celui mai mai nou dealership Dacia, potrivit unui comunicat. Cel mai nou dealership Dacia, cu showroom deschis începând din septembrie 2025,
14:00
Situația actuală a afacerilor și perspectivele economice sunt ușor îmbunătăț
13:50
Trendyol a schimbat regulile jocului, de Black Friday, iar brandurile românești trebuie să își reconstruiască povestea, spune Sorin Trifu, CEO Roweb Media. Expert în marketing, el se concentrează pe a ajuta companiile să înțeleagă și să profite de schimbările tehnologice, automatizări și instrumente AI. Potrivit unui comunicat, în acest fel următoarea generație de branduri românești […] The post Trendyol a schimbat regulile jocului, de Black Friday appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
Cu noul magazin online My PartsHub, Daimler Truck le oferă clienților, delerilor și atelierelor o platformă centrală pentru achiziții digitale de piese de schimb. Magazinul simplifică și accelerează distribuția a peste 300.000 de piese de schimb diferite pentru camioanele și vehiculele specializate Mercedes-Benz Trucks & Buses, Setra și FUSO. Deocamdată, noua platformă este disponibilă în […] The post My PartsHub, noul magazin online de piese de schimb al Daimler Truck appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Se pare că, pe 16 decembrie, Comisia Europeană intenționează să prezinte planurile sale pentru noile reglementări privind emisiile de CO2 pentru flotele companiilor. Această propunere ar putea avea un impact asupra pieței vehiculelor cel puțin la fel de mare ca obiectivul UE de a permite doar mașini noi cu zero de emisii de CO2 pe […] The post Comisia Europeană – noi resticții flotelor auto appeared first on ZIUA CARGO.
13 noiembrie 2025
14:20
Daimler Truck demarează a doua fază de teste cu camioanele electrice cu hidrogen Mercedes-Benz GenH2, alături de cinci noi companii partenere. Hornbach, Reber Logistik, Teva Germania (cu marca ratiopharm), Rhenus și DHL Supply Chain vor utiliza câte un Mercedes-Benz GenH2 Truck pe rutele lor logistice obișnuite din Germania. Obiectivul este nu doar testarea utilizării în […] The post Mercedes-Benz GenH2 intră în a doua fază de teste cu clienții appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Adepta camioanelor electrice cu baterii (BEV), Scania testează și un camion electric cu pile de combustie alimentate cu hidrogen (FCEV), în cadrul programului Pilot Partner. Transportul electric pe bază de baterii rămâne elementul central al strategiei Scania pentru viitor, însă compania continuă să urmărească și alte tehnologii. La începutul acestei luni, Scania a prezentat colaborarea […] The post Scania testează un camion electric alimentat cu hidrogen appeared first on ZIUA CARGO.
13:40
Turiștii din România care doresc să viziteze târgurile de Crăciun din Germania au la dispoziție numeroase opțiuni de zbor direct. În total, peste 150 de zboruri săptămânale directe conectează 12 aeroporturi din România cu 10 aeroporturi din Germania, printre care Köln, Berlin, Nürnberg, Hamburg, München și Dortmund. Primele târguri de Crăciun din Germania, cunoscute sub […] The post Mai multe zboruri spre Germania, pentru târgurile de Crăciun appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
Producătorul de anvelope premium Hankook a publicat rezultatele sale financiare consolidate globale pentru Q3 2025, potrivit unui comunicat. Astfel, a raportat un volum de vânzări de 5,4127 mii de miliarde KRW (~3.342,7 mil. EUR) și un profit operațional de 585,9 miliarde KRW (~361,8 mil. EUR). Pe segmentul de anvelope, volumul de vânzări a atins 2,7070 […] The post Hankook, vânzări în creștere appeared first on ZIUA CARGO.
12:30
AQUILA a înregistrat venituri de aproximativ 2,5 miliarde lei în perioada ianuarie-septembrie, în creștere cu 17% față de perioada similară din 2024. Evoluția a fost susținută în principal de creșterea organică și sinergiile create în segmentul de afaceri distribuție, potrivit unui comunicat transmis redacției. Acestea au generat aproximativ 95% din cifra de afaceri a companiei. […] The post AQUILA, venituri în creștere appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
Pe 12 noiembrie, Lion’s Head Investments, parte a grupului AG Capital, a demarat oficial lucrările de construcție pentru Lion’s Head Logistics Park, primul proiect logistic al companiei în România. Dezvoltarea va acoperi o suprafață de peste 85.000 mp, și presupune o investiție totală de 65 de milioane de euro. Investiția este susținută de International Finance […] The post LION’S HEAD. Start lucrări la parcul logistic din Popești-Leordeni appeared first on ZIUA CARGO.
10:10
Din februarie 2026, Mercedes-Benz Trucks va extinde gama de sisteme de asistență cu noi funcții, care îndeplinesc deja viitoarele cerințe legale. De exemplu, Active Brake Assist 6 va fi înlocuit de Active Brake Assist 6 Plus, care îndeplinește deja cerințele regulamentului european AEBS (Advanced Emergency Braking System) care vor deveni obligatorii din septembrie 2028. Grație […] The post Mercedes-Benz Trucks introduce noi sisteme de asistență, din 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
12 noiembrie 2025
19:50
Indicele prețurilor de consum a urcat la 9,8% în octombrie, față de perioada similară din 2024, iar aceasta afectează întreprinderile mici și mijlocii în mod special. Reprezentanții IMM România atrag atenția asupra creșterii costurilor de producție și diminuarea vânzărilor, având ca efect direct scăderea competitivității. „În condițiile unei rate a inflației de 2,2% la nivelul […] The post Inflația mărită afectează competitivitatea IMM-urilor appeared first on ZIUA CARGO.
19:30
Carvago, platformă europeană de cumpărare și vânzare online de mașini, a introdus în urmă cu un an Carvago Blacklist, cu modele și variante de modele care au probleme notorii. În 12 luni de funcționare, Carvago Blacklist a oprit exact 148.105 de mașini, potrivit unui comunicat. Chiar și cu un calcul foarte conservator, acest lucru înseamnă […] The post Carvago Blacklist a blocat accesul pe platformă pentru 148.105 mașini appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Potrivit H2Accelerate, vehiculele așa numite H2-ICEV (vehicule cu motoare cu combustie internă alimentate cu hidrogen) pot contribui la extinderea infrastructurii de realimentare cu hidrogen. Fapt posibil prin stimularea cererii timpurii de combustibil, oferind în același timp o soluție pe termen lung cu emisii zero pentru aplicații rutiere și off-road cu încărcături foarte grele, toate acestea […] The post H2Accelerate a publicat o nouă carte albă H2-ICEV appeared first on ZIUA CARGO.
11 noiembrie 2025
20:20
Coaliția pentru Siguranță Rutieră (CSR) și-a ales noua echipă de conducere, după doi ani de activitate intensă, potrivit unui comunicat. Cei doi ani au fost marcați de lansarea primei Carte Albe a Siguranței Rutiere, de legiferarea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, de campanii de conștientizare la nivel național și de recunoașterea internațională. Astfel, componența noului […] The post Coaliția pentru Siguranță Rutieră are o nouă conducere appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Neintrat încă în producția de serie, deși a fost lansat în 2017, camionul electric Tesla Semi a primit o actualizare pentru anul 2026. Imaginea a fost prezentată de Elon Musk, CEO al Tesla, în timpul întâlnirii anuale a acționarilor. La exterior, cea mai importantă noutate este la nivelul farurilor, dispuse acum pe orizontală. Bara față […] The post Tesla Semi a primit o versiune 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
13:00
ELI Parks anunță semnarea primului contract de pre-închiriere în ELI Park 5 Buchares, cu ELMET Group Metal & Electric, potrivit unui comunicat. Producătorul român specializat în fabricarea și prelucrarea componentelor metalice a închiriațt 4.565 mp pentru activități de producție și depozitare. Compania își extinde și optimizează, astfel, fluxurile logistice și de producție. Semnarea acestui prim […] The post ELI Park 5 Bucharest – primul contract de pre-închiriere appeared first on ZIUA CARGO.
12:50
Procter & Gamble România își stabilește noul sediu central în YUNITY Park, potrivit unui comunicat al Genesis Property, care a semnat contractul de închiriere. Compania multinațională își va muta sediul central din România într-un spațiu de aproximativ 7.000 mp, situat în clădirea E din campusul de business YUNITY Park. Această colaborare pe 10 ani marchează […] The post Procter & Gamble România are noul sediu central în YUNITY Park appeared first on ZIUA CARGO.
12:30
Registrul Auto Român (RAR) desfășoară la nivel național o acțiune de control la operatorii economici care vând vehicule second hand. Este verificat modul în care aceștia respectă prevederile legale privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului (CIV) și certificarea autenticității vehiculelor rutiere. Potrivit unui comunicat, RAR a înregistrat în ultima perioadă destul de multe […] The post Controale RAR la nivel național appeared first on ZIUA CARGO.
11:20
Sectorul industrial și logistic a înregistrat o creștere puternică în primele trei trimestre, impulsionată de activitatea intensă din zona Bucureștiului, potrivit unui comunicat. Cererea totală de spații de închiriat a ajuns la aproape 640.000 de metri pătrați, cu 64% mai mult față de perioada similară din 2024, potrivit datelor Colliers, care includ doar tranzacțiile publice […] The post Colliers: Piața industrială și logistică, la un nivel-record appeared first on ZIUA CARGO.
11:10
Garanti BBVA Leasing continuă să susțină mediul de afaceri prin produse adaptate fiecărui model de business. Într-o piață în care deciziile se iau cu prudență, compania mizează pe echilibru, diversificare și parteneriate de durată, spune Emanuel Irimia, director general adjunct, Garanti BBVA Leasing România. ZIUA CARGO: Cum a fost 2025 pentru Garanti BBVA Leasing și […] The post Garanti BBVA Leasing – Finanțare cu sens: sprijin pentru afaceri în mișcare appeared first on ZIUA CARGO.
