Incendiu provocat de jarul căzut din sobă, în Bihor. Ce alte pericole se ivesc în sezonul rece și ce recomandări fac pompierii ISU

16:50

Doctorița Flavia Groșan, care a murit la vârsta de doar 59 de ani din cauza unei boli grave, a fost înmormântată duminică în cimitirul din Oradea, familiei și prietenilor alăturându-se și alte persoane care au vrut să-și ia rămas-bun, cea mai cunoscută figură fiind cea a controversatei europarlamentare Diana Șoșoacă, recent întoarsă din Rusia. Șoșoacă a stat lângă familie, iar după ce înmormântarea s-a terminat a declarat că cei care, în pandemie, au ascultat-o pe Flavia Groșan sunt în viață, iar pentru asta ar fi fost necesară „o săptămână de doliu național pentru cel mai mare erou al medicilor”.