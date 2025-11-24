Pensionar de lux cu noroc: Fostul judecător Mihail Udroiu mai ia câteva zeci de mii de euro de la stat
Bihoreanul, 24 noiembrie 2025 09:50
Fostul judecător Mihail Udroiu pare hotărât să demonstreze că, în România, cariera post-magistratură începe cu dreptul. Abia pensionat de la Înalta Curte, la 48 ani, o vârstă la care alții încă se ceartă cu șeful pe concediul de odihnă, Udroiu şi-a deschis de câteva săptămâni un cabinet de avocatură, dar nu trebuie să-şi facă griji pentru încasări.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 15 minute
10:00
Trei vești majore pentru fermierii români. Daniel Buda (PPE): „E un pas istoric pentru agricultura din Europa si Romania # Bihoreanul
Europarlamentarul Daniel Buda, membru al Grupului PPE - cel mai mare grup politic din Parlamentul European - anunță trei reușite legislative importante adoptate în ultimele luni, toate cu impact direct asupra fermierilor români și est-europeni.
Acum 30 minute
09:50
Pensionar de lux cu noroc: Fostul judecător Mihail Udroiu mai ia câteva zeci de mii de euro de la stat # Bihoreanul
Fostul judecător Mihail Udroiu pare hotărât să demonstreze că, în România, cariera post-magistratură începe cu dreptul. Abia pensionat de la Înalta Curte, la 48 ani, o vârstă la care alții încă se ceartă cu șeful pe concediul de odihnă, Udroiu şi-a deschis de câteva săptămâni un cabinet de avocatură, dar nu trebuie să-şi facă griji pentru încasări.
Acum 2 ore
09:00
A început o săptămână bogată în evenimente în Oradea, de la deschiderea unei noi ediții a Târgului de Crăciun până la un regal folcloric cu o sumedenie de invitați, sub genericul „România ne unește”.
08:30
DE VÂNZARE – Spatiu industrial complet utilat, Drăgănești (Bihor) Teren 3.918 mp | Construit 1.257 mp | Preț: 305.000 EUR
Acum 4 ore
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Fabrica de cauciucuri, ferită de vechile obiceiuri ale pământului # Bihoreanul
Bolovan a discutat cu fabricantul de cauciucuri din Finlanda. „Știam că oamenii noștri o să se descurce cu tehnologia de vârf. Dar mă temeam să nu fi rămas cu vechile obiceiuri”. „Care obiceiuri?”. „Pe vremuri, dacă lucrai la IAMT, furai ștergătoare de parbriz și volane și le dădeai la schimb pe carnea care era furată de la Abator. Deocamdată n-am auzit să se vândă pe piața neagră gume de la voi din fabrică”.
Acum 12 ore
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Cum s-a transformat „taxa Bolojan” într-un dosar penal cu un prejudiciu de peste 20 milioane lei # Bihoreanul
Luni, 24 noiembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Cum a încercat „regele gunoaielor din Transilvania” să fenteze municipalitatea orădeană; Noul city-manager al Oradiei vrea să pună inteligența artificială să taie amenzi; Liberali bihoreni trimiși în judecată pentru că ar fi dat mită electorală; Magazinele online din Oradea sunt obligate de Primărie să aibă... program cu publicul; De anul viitor, penalizări pentru orădenii care nu colectează separat deșeurile...
23 noiembrie 2025
21:30
Trump acuză Ucraina de „zero recunoștință”, Zelenski răspunde: „Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american” # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump a lansat duminică un atac dur la adresa conducerii Ucrainei, pe care o acuză că nu ar manifesta „niciun fel de recunoștință” față de Statele Unite, în timp ce Washingtonul încearcă să impună un acord de încheiere a războiului cu Rusia, contestat ferm de Kiev.
Acum 24 ore
18:50
Orădenii au obținut zece medalii la Naționalele de judo veterani. Roman Tanca, Aurel Gavriș, Iulian Almăjanu și Radu Valentin au devenit campioni naționali # Bihoreanul
În paralel cu Campionatul Național pe echipe de seniori, Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca a găzduit, în weekend, și Campionatul Național de judo veterani. Sportivii orădeni și-au adjudecat 10 medalii, dintre care 4 de aur.
18:10
Istoricul Mircea Pașca lansează o nouă carte din seria „Arhitectură și locuire în Oradea interbelică” # Bihoreanul
Istoricul Mircea Pașca continuă seria „Arhitectură și locuire în Oradea interbelică” și lansează joi, de la ora 17, la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, volumul „Case cu parter din Oradea interbelică. Prima Carte” . „Nu s-a mai scris nicio carte de acest gen, nicăieri şi nicicând”, spune autorul despre noua sa lucrare.
16:50
Flavia Groșan a fost înmormântată în cimitirul din Oradea. Diana Șoșoacă, printre participanți: „A fost erou național! Ar fi trebuit să vină președintele României!” (FOTO / VIDEO) # Bihoreanul
Doctorița Flavia Groșan, care a murit la vârsta de doar 59 de ani din cauza unei boli grave, a fost înmormântată duminică în cimitirul din Oradea, familiei și prietenilor alăturându-se și alte persoane care au vrut să-și ia rămas-bun, cea mai cunoscută figură fiind cea a controversatei europarlamentare Diana Șoșoacă, recent întoarsă din Rusia. Șoșoacă a stat lângă familie, iar după ce înmormântarea s-a terminat a declarat că cei care, în pandemie, au ascultat-o pe Flavia Groșan sunt în viață, iar pentru asta ar fi fost necesară „o săptămână de doliu național pentru cel mai mare erou al medicilor”.
15:30
Atelier „Biblioteca cu amintiri” pentru restaurarea fotografiilor vechi de familie, în Oradea # Bihoreanul
Cei interesați de păstrarea și restaurarea fotografiilor vechi de familie se pot înscrie la atelierul „Biblioteca cu amintiri”, care va avea loc în lunile noiembrie și decembrie la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea. Atelierul este dedicat persoanelor care doresc să își protejeze și să își arhiveze imaginile de familie aflate pe suport fotografic vechi.
14:10
Licitație de aproape 18 milioane lei pentru modernizarea parcului Bălcescu din Oradea. Cum va arăta (FOTO) # Bihoreanul
Primăria Oradea a lansat licitația pentru execuția lucrărilor de modernizare a Parcului Nicolae Bălcescu și pentru serviciile de mentenanță pe perioada de garanție a investiției, unul dintre criteriile-cheie ale contractului fiind obligația viitorului constructor de a se ocupa de parc încă 5 ani după finalizarea lucrărilor, au transmis vineri reprezentanții PMO.
12:50
După atâția ani de bunăstare, a venit momentul adevărului. Occidentul dovedește că nu are ouă. Nici în ce privește reacția față de Rusia, nici în ce privește meniul pe care-l are la micul dejun. Din cauza gripei aviare care a lovit avicolele din țările dezvoltate, a apărut o severă criză de ouă.
11:30
Se reia reabilitarea. Constructorii ridică la loc schelele pe fațada palatului Lévay din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Palatul Lévay din strada Libertății 2 – 4, cu vedere la malul Crișului Repede și podul Sfântul Ladislau din Oradea, va reintra în șantier după o pauză de o jumătate de an. Constructorii au început săptămâna aceasta să ridice la loc schelele pe fațada clădirii pentru a relua lucrările de reabilitare abandonate în primăvară.
Ieri
10:10
Nuntă la Penitenciar: Probleme pentru deținuții din Oradea care tânjesc după neveste și vizite intime # Bihoreanul
Reluarea oficierii căsătoriilor, la cererea mirilor, în alte locații decât cele consacrate, cum sunt sala mare a Primăriei sau Cetatea, le dă bătăi de cap ofițerilor de stare civilă. Din cele patru căsătorii oficiate „în deplasare” în ultima lună, două au fost la Penitenciar, unde, în mod tradițional, nu „pătrunde” nimic.
08:40
Ilie Bolojan, mesaj pentru tinerii liberali, la Sighetu Marmației: „E simplu să demisionezi, să dezertezi”. Premierul a vizitat Cimitirul Săracilor # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis sâmbătă tinerilor liberali adunați la Școala Memorială „Gh. I. Brătianu” de la Sighetu Marmației că „e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar „e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie”, adăugând: „Sunt decis să fac ceea ce ţine de mine pentru ţаrа noastră”.
22 noiembrie 2025
23:20
Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seara pe drumul comunal 59, în afara localității Haieu. Un biciclist a murit după ce a fost acroșat de un autoturism, potrivit informațiilor transmise de Poliția Bihor.
22:20
Accident grav în Bihor: Biciclist lovit de mașină. Echipajele medicale încearcă să-l resusciteze # Bihoreanul
Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seara pe drumul comunal 59, în afara localității Haieu. Un biciclist a fost rănit critic după ce a fost acroșat de un autoturism, potrivit informațiilor transmise de Poliția Bihor.
20:10
Etapă bună pentru echipele bihorene în Liga a III-a: victorii pentru Lotus și Crișul, egal pentru Beiuș # Bihoreanul
Etapa a 14-a din Seria a 8-a a Ligii a III-a a fost una bună pentru fotbalul bihorean: Lotus Băile Felix a reușit surpriza rundei cu o victorie spectaculoasă la Zalău, Crișul Sântandrei a continuat seria meciurilor de gală cu încă un succes categoric, iar Bihorul Beiuș a cucerit un punct important într-un duel echilibrat cu Viitorul Cluj.
19:40
Tot mai mulți cumpărători preferă un automobil bine echipat, solid și confortabil, chiar dacă nu este nou, în locul unui model de serie cu dotări limitate. Diferența se simte nu doar la nivel de confort, ci și la costurile de întreținere și la modul în care aceste mașini își păstrează valoarea în timp. Pentru foarte mulți șoferi, achiziția unei mașini premium rulate nu mai este o alternativă, ci alegerea cea mai logică.
19:20
Pugiliştii de la AJ Boxing Gym au încheiat sezonul din acest an cu două medalii. La Campionatul Naţional de Box U19, competiţie care s-a desfăşurat în această lună la Brăila, sportivii clubului patronat de Alexandru Jur au obţinut argintul şi bronzul la categoria 85 kg. Titlul de vicecampion naţional i-a revenit lui Alex Scurt, în timp ce pe locul III s-a situat Samuel Barela.
18:30
VIDEO / Se circulă pe noul pasaj suprateran de pe DN1, realizat cu 28 de milioane de lei într-una dintre cele mai aglomerate zone din Bihor # Bihoreanul
Pasajul suprateran lung de peste 400 de metri ridicat de-a lungul DN1 la ieșirea din Oșorhei spre Aleșd a fost dat în circulație sâmbătă dimineața, după o investiție de 28 de milioane de lei fără TVA.
17:40
Şoferii Bolt din Oradea vor organiza luni cea de-a doua adunare publică de protest după cea din vara acestui an. Circa 200 de parteneri ai platformei sunt aşteptaţi de organizatori luni, începând cu ora 9, pe platoul din vecinătatea Oradea Arena, având mai multe revendicări legate de activitatea platformei.
16:20
Ministrul Sănătății anunță reclasificarea spitalelor din România. Ce „gândire sovietică” vrea să schimbe # Bihoreanul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, la Timișoara, că urmează o reclasificare a spitalelor din România, proces care presupune o reașezare a serviciilor medicale în funcție de capacitatea fiecărei unități. El a precizat însă că măsura nu va duce la închiderea spitalelor.
15:30
A început campania electorală pentru alegerile parțiale din decembrie. În Bihor se va alege primarul unei comune # Bihoreanul
Poliția Bihor a transmis sâmbătă că a început oficial campania electorală pentru alegerile parțiale din 7 decembrie, iar „principalele misiuni ale structurilor MAI vor fi menținerea ordinii publice, asigurarea măsurilor necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor electorale și verificarea tuturor semnalărilor de posibile incidente electorale”.
14:30
Vestea a căzut ca un trăsnet. Șeful patrioților pe Bihor, Mihai Lasca, domnul acela cu multe încurcături penale, a părăsit câmpul de luptă din județ pentru a trece în liga mare. Omul candidează ca primar general al Bucureștiului și, la ce anvergură politică și managerială are, n-ar fi de mirare să-l pierdem în favoarea miticilor.
13:10
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de sâmbătă până luni la ora 10, anunțând precipitații importante cantitativ, trecerea la lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale țării, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.
12:40
Poliția Bihor: Bărbatul care a murit pe DN79, la Mădăras, traversa șoseaua prin loc nepermis # Bihoreanul
Polițiștii bihoreni au transmis concluziile investigațiilor făcute la fața locului după accidentul mortal produs vineri seară, pe DN79, în localitatea Mădăras. Ancheta arată că victima, un bărbat de 56 de ani, a traversat șoseaua națională printr-un loc nepermis, moment în care a fost lovit de un autoturism.
12:20
Flori de noiembrie: Cireșii japonezi de lângă Oradea Arena au înflorit în pragul iernii (FOTO) # Bihoreanul
Spațiul verde din vecinătatea sălii Oradea Arena a prins culoare parcă în ciuda atmosferei apăsătoare din ultimele zile de toamnă. Cireșii japonezi plantați în primăvara anului 2022 pe marginea drumului, în zona dinspre cartierul Europa, au înflorit săptămâna aceasta.
11:10
Ultima oară în 2025: Drumarii plombează străzile orădene pentru a pregăti intrarea în iarnă (FOTO) # Bihoreanul
Drumarii orădeni au lansat săptămâna aceasta ultima campanie de plombări din anul 2025, cu scopul de a pregăti străzile oraşului pentru intrarea în iarnă. Cele mai multe lucrări sunt programate pe arterele aglomerate precum Bulevardul Dacia şi Calea Clujului.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Evadare cu avionul: Povestea bandei care a deturnat un avion de pe Aeroportul Oradea pentru a fugi în Occident (FOTO) # Bihoreanul
Sub genericul „BIHOREANUL - 25 de ani”, republicăm povești impresionante din arhiva ziarului. După extrasele din poveștile de viață ale regretatului om de sport Emeric Ienei, a venit rândul unui episod pe cât de șocant, pe atât de puțin cunoscut de publicul larg: deturnarea unui avion pe Aeroportul Oradea, în plin regim comunist, urmată de aterizarea în Occident și apoi întoarcerea dramatică în România... din dragoste.
09:10
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea și-au confirmat statutul de lideri ai Ligii Naționale, impunându-se autoritar, pe teren propriu, în fața celor de la SCM Politehnica Timișoara, scor 95-74, într-un meci desfăşurat vineri seara, la Arena Antonio Alexe, şi controlat de la un capăt la altul de elevii lui Cristian Achim.
08:10
Pavel Bartoș, la Oradea: „Niciodată în România, la o premieră de film, nu au fost atâtea săli pline în același timp”. Echipa filmului "Crăciun cu Ramon" a intrat în fiecare sală să salute publicul (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Oradea a devenit vineri seară capitala filmului românesc de Crăciun, găzduind premiera mondială și națională a peliculei „Crăciun cu Ramon”, turnată în mare parte chiar în oraș. Sute de spectatori au umplut sălile celor două cinematografe, unde i-au avut alături pe Pavel Bartoș, regizorul Jesús del Cerro și o bună parte din distribuție.
21 noiembrie 2025
22:10
Câine salvat de pompieri în Ciumeghiu: a căzut într-o fântână adâncă de 10 metri (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Pompierii bihoreni au intervenit vineri seară pentru a salva un câine care a căzut într-o fântănă din localitatea Ciumeghiu.
21:10
Zelenski către ucraineni, despre planul de pace negociat de SUA cu Rusia: „Avem de ales între pierderea demnității sau pierderea unui partener-cheie” (VIDEO) # Bihoreanul
Președintele Volodimir Zelenski a transmis vineri după-amiază, de la Kiev, un mesaj de zece minute către națiune, spunând că „este unul dintre cele mai dificile momente din istoria” Ucrainei, iar țara „se confruntă cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener-cheie”, în contextul presiunilor venite din partea administrației lui Donald Trump pentru acceptarea unui plan de pace în Ucraina, negociat între Statele Unite și Rusia.
21:00
Un accident grav s-a produs vineri seară pe DN 79 în Bihor, la intersecția cu drumul județean 797 B, la intrarea în Mădăras. Un pieton a fost grav rănit și a rămas inconștient, după ce a fost lovit de o mașină.
20:10
Ilie Bolojan: Ideea că se vor tăia toate salariile cu 10% nu are legătură cu realitatea. Despre companiile de stat: Cele care nu pot fi salvate trebuie închise (VIDEO) # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-o conferință de presă ținută la Palatul Victoria, că se pot face tăieri din cheltuieli în multe instituții, atât în administrația locală, cât și centrală, dar a subliniat că ideea că toate salariile din sectorul public s-ar reduce cu 10%, vehiculată public în ultimele zile, „nu are legătură cu realitatea”.
19:30
Ultima imagine cu Norbi, tânărul de 28 de ani din Aleșd care a murit în accidentul din parcarea clinicii de recuperare din Felix # Bihoreanul
Familia și apropiații din Aleșd se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum pe Norbi, tânărul de 28 de ani care și-a pierdut viața în accidentul produs miercuri noaptea în parcarea spitalului Auxologico President din Băile Felix. Pe rețelele de socializare a apărut și ultima fotografie cu Norbi în viață, surprinsă în curtea clinicii cu doar câteva minute înainte de întâmplarea fatală.
18:40
Ludovic Orban, reacție după ce Nicușor Dan a renunțat la el: „Nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. PSD nu înțelege că Ilie nu este Nicu” # Bihoreanul
Ludovic Orban a avut vineri o reacție tăioasă, la câteva zile după ce președintele României, Nicușor Dan, a decis să încheie colaborarea cu el, destituindu-l din funcția de consilier prezidențial. Orban, care l-a susținut în campanie pe Nicușor Dan, spune că a avut „diferențe de poziționare” față de acesta și nu l-a „căutat în coarne pe Grindeanu”.
18:20
Tânărul de 18 ani accidentat grav în curtea spitalului Auxologico President din Băile Felix este stabil şi va fi transferat la Timișoara # Bihoreanul
Paul, tânărul de 18 ani din Hunedoara rănit grav în accidentul provocat miercuri seară în curtea Spitalului de recuperare Auxologico President din Băile Felix de o fostă judecătoare din Satu Mare, este stabil după operația prin care a trecut la Oradea și va fi transferat la Clinica „Casa Austria” din Timișoara, la solicitarea familiei.
17:00
A VII-a ediție de Fux Feszt: șase zile de spectacole, ateliere și expoziții dedicate teatrului de păpuși la Oradea # Bihoreanul
Bihorenii sunt așteptați la a VII-a ediție de Fux Feszt – Festivalul Teatrelor Maghiare Profesioniste de Păpuși din Transilvania, în perioada 24-29 noiembrie, la Oradea. Evenimentul propune publicului 13 spectacole, o lansare de carte, ateliere de comunicare, dar și o expoziție specială deschisă pe întreaga durată a festivalului.
16:00
Carte despre dependența de droguri, lansată la Oradea. Volumul poate fi accesat gratuit online (FOTO) # Bihoreanul
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea a găzduit joi o întâlnire dedicată uneia dintre cele mai sensibile probleme ale ultimilor ani: consumul și dependența de droguri. Evenimentul, intitulat „Dialog despre prevenția consumului și a dependenței de droguri – Cercetare, prevenție și intervenții eficiente”, a avut în centru lansarea unei cărți de specialitate despre cum poate fi combătută dependența, volum care poate fi descărcat gratuit de pe internet.
15:20
Iubitorii de tradiţii sunt aşteptaţi la seri de colinde, cu ceai cald, cozonac și povești, la Comuniteca Oradea # Bihoreanul
Bihorenii iubitori de tradiții vor putea participa, între 28 noiembrie și 19 decembrie, la seri de colinde organizate la Comuniteca, într-un cadru de sărbătoare, „asezonat” cu ceai cald, felii de cozonac și povești. Participarea este gratuită, dar locurile sunt limitate.
14:50
La Centru Daune D&C Oradea îți oferim suport complet în gestionarea daunelor auto și reparații de calitate, astfel încât să revii rapid și fără stres la volan.
14:20
Magia Sărbătorilor revine! Mai e foarte puțin până când va începe Târgul de Crăciun Oradea, în 28 noiembrie # Bihoreanul
Târgul va avea loc în două locații din centrul orașului - Piața Unirii și Piața Ferdinand. Ediția din acest an promite o atmosferă de poveste, plină de lumini, arome îmbietoare și spectacole de neuitat, care vor marca începutul sezonului sărbătorilor de iarnă.
14:00
Băile Felix și Băile 1 Mai, promovate la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României # Bihoreanul
Asociația de Promovare a Turismului în stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai își marchează prezența la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României (TTR), care are loc în perioada 20-23 noiembrie 2025, la Centrul Expozițional Romexpo din București.
13:50
FOTO / Se deschide traficul pe pasajul suprateran de pe DN1 de la ieșirea din Oșorhei spre Aleșd. Se întinde pe 400 de metri # Bihoreanul
Traficul rutier va fi deschis sâmbătă, de la ora 9, pe noul pasaj suprateran de pe DN1 de la ieșirea din Oșorhei spre Aleșd, a anunțat vineri Consiliul Județean Bihor. Pasajul, amplasat deasupra sensului giratoriu dintre Centura Oșorhei, drumul spre Fughiu și DN1, este primul finalizat dintr-un program amplu care prevede construirea a opt pasaje rutiere în județ.
13:20
Un bărbat de 45 de ani din Oradea a fost reținut de polițiștii bihoreni după ce a vândut telefoane contrafăcute, inscripționate ca fiind iPhone, marca Apple, unor persoane care credeau că achiziționează produse originale.
12:40
Ministrul Educației, la Oradea: „În școli nu se vor aplica măsuri de reducere a cheltuielilor. Sistemul preuniversitar a fost deja eficientizat” # Bihoreanul
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat joi, la Oradea, că sectorul preuniversitar nu va fi afectat de noi eventuale măsuri fiscale de reducere a cheltuielilor. Potrivit acestuia, școlile și profesorii vor fi exceptați de la aplicarea reducerilor bugetare de 10%, pregătite la nivel guvernamental, dar și de interdicția de cumul a pensiei cu salariul din bani publici.
11:50
ANM anunță ploi abundente, ninsori la munte și răcire accentuată în weekend. Țara va fi traversată de un nor de praf saharian # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, 21 noiembrie, ora 10, până duminică, 23 noiembrie, ora 14, care anunță un episod de vreme instabilă în cea mai mare parte a țării.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.