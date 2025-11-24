Prețul gazelor din Europa cade sub 30 de euro, datorită importurilor și discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina

15:10

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat, după prima ședință a Comitetului Național pentru Reformă Companiilor de Stat pe care îl coordonează, că reforma companiilor de stat va începe cu 10 dintre ele, 4 din energie și 6 transporturi, dar nu a putut preciza care vor fi acestea, evaluarea urmând a fi făcută de ministerele de resort. Între timp, Guvernul va face o ”hartă sectorială” și un ”registru unic” al companiilor de stat.