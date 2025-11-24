PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare”
Lumea Politică, 24 noiembrie 2025 17:20
„Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare", spune Lia Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, în contextul neînțelegerilor din coaliție. Olguța Vasilescu spune că problema cea mai mare este inflexibilitatea premierului Ilie Bolojan. În cazul în care cade guvernul, soluția pe care Olguța Vasilescu o vede posibilă este reintrarea la guvernare cu
Acum 30 minute
17:20
PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare” # Lumea Politică
„Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare", spune Lia Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, în contextul neînțelegerilor din coaliție. Olguța Vasilescu spune că problema cea mai mare este inflexibilitatea premierului Ilie Bolojan. În cazul în care cade guvernul, soluția pe care Olguța Vasilescu o vede posibilă este reintrarea la guvernare cu
17:10
Oana Gheorghiu, răspuns pentru Carmen Uscatu, care i-a cerut să se retragă din conducerea “Dăruiește Viață”: Nu e incompatibilitate # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu a reiterat luni că nu se află "în niciun fel de incompatibilitate" la Asociaţia "Dăruieşte Viaţă". "Asociaţia o să-şi regleze problemele, cu siguranţă, şi este un lucru pe care o să-l putem discuta în afara cadrului guvernamental", a spus ea, în conferinţa de presă despre companiile de stat. "Sunt la Guvernul României şi
17:10
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux # Lumea Politică
Ministerul Muncii a publicat, luni, proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Față de varianta inițială, modificările vizează doar categoria pensiilor speciale și nu se aplică pentru profesori și medici. Deși teoretic se elimină privilegiul pensiilor speciale în cazul celor care se reangajează la stat, în realitate excepțiile îi vizează exact pe
Acum o oră
16:50
Cătălin Drulă se agață de popularitatea Anei Ciceală pentru a-și crește șansele la alegeri: „Mi-ar plăcea să lucrăm împreună.E o mână întinsă” # Lumea Politică
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis un mesaj adversarei Ana Ciceală, fostă membră USR și actuală candidată SENS, în care își exprimă intenția de a colabora cu aceasta. Potrivit celui mai recent sondaj, Cătălin Drulă se clasează pe locul 4 cu 11,6%, urmat la distanță considerabilă de Ana Ciceală, cu 6,5%. Cătălin Drulă
Acum 2 ore
16:10
Încă nu se știe dacă vor fi excepții de la cumulul pensie-salariu. Manole: „Nu este o decizie luată în Coaliție” # Lumea Politică
Ministrul Muncii a declarat, luni, că deși proiectul de lege care prevede interzicerea cumulului pensie-salariu este în transparență decizională, în Coaliție încă nu s-a ajuns la un consens. Liderii politici nu se înțeleg în privința excepțiilor prevăzute în document, „dacă ele să rămână sau nu", a spus Petre Florin Manole. Guvernul Bolojan a publicat proiectul de lege care interzice
Acum 8 ore
11:00
Petardele, interzise definitiv în România: Amenzi de până la 7.500 lei și închisoare pentru contravenienți. Ce e permis # Lumea Politică
Anul 2025 marchează sfârșitul epocii petardelor și pocnitorilor clasice pentru români: Legea nr. 92/2025, intrată în vigoare din 9 august, interzice complet achiziția și utilizarea de către persoane fizice a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 – adică petardele puternice, rachetele zgomotoase și artificiile cu risc ridicat de accidentare.
10:40
România, campioană UE la sărăcie extremă: 17,2% din populație sub prag – austeritatea lui Bolojan agravează inegalitățile, arată datele Eurostat 2024 # Lumea Politică
Conform datelor Eurostat pentru 2024, publicate în raportul „Indicatori-cheie privind condițiile de viață în Europa – ediția 2025", România rămâne pe primul loc în UE la rata privațiunii materiale și sociale severe, cu 17,2% din populație (aproximativ unul din cinci români) confruntându-se cu lipsuri esențiale precum încălzire inadecvată, alimente echilibrate sau vacanțe anuale. Aceasta depășește
10:20
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Judecătorul trebuie să decidă dacă rechizitorul trebuie refăcut # Lumea Politică
La un an de la primului tur anulat al alegerilor prezidențiale din 2024, judecătorii de la Sectorul 1 se pronunță luni în dosarul lui Călin Georgescu, examinând cererile formulate de avocații săi în cazul acuzațiilor de propagandă legionară. Apărătorii lui Georgescu au cerut să se trimită dosarul înapoi procurorilor și să nu înceapă judecata pe
10:00
Adrian Țuțuianu, noul șef PSD al AEP: Salarii de lux la Autoritatea Electorală – secretarul general, 25.000 lei/lună cu sporuri # Lumea Politică
Adrian Țuțuianu, fost senator PSD exclus din partid în 2018 și readus în 2025, a fost votat marți, 18 noiembrie 2025, în unanimitate de Parlament ca președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), propus de social-democrați și singurul candidat înscris. Numirea sa, interimară până pe 15 decembrie (după alegerile locale parțiale din 7 decembrie), vine într-un
09:40
Țara care introduce o taxa de 2 euro pentru coletele mici din afara Europei. Lovitură pentru Shein și Temu # Lumea Politică
De la 1 ianuarie, Luxemburg va introduce o taxă de 2 euro pentru coletele mici din afara UE, cu valoare sub 150 de euro. Măsura urmărește controlul produselor importate. Luxemburg va pune, de la 1 ianuarie, o taxă de 2 euro pentru coletele mici comandate din afara Uniunii Europene (UE), cu valoare sub 150 de euro.
Acum 12 ore
09:10
Ludovic Orban pune tunurile pe PSD. „Poartă o răspundere enormă pentru situația gravă în care ne găsim” # Lumea Politică
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat că, dacă ar fi în locul premierului Ilie Bolojan, ar fi îngrijorat de demiterea sa, subliniind că i-a luat apărarea lui Bolojan în fața atacurilor și considerând că este nedreptățit. Orban a explicat, duminică seara într-o emisiune, că „PSD blochează de peste o lună de zile adoptarea deciziilor
09:00
Contrapropunerea europeană la planul lui Trump de pace. Rol major al „liniei de contact” # Lumea Politică
Statele europene au venit cu o contrapropunere amendată la planul lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, propunând un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană și revizuind concesiunile teritoriale impuse Kievului. Spre deosebire de planul Trump, care prevedea un plafon de 600.000 de militari în timp de pace, varianta europeană propune
09:00
PSD, PNL și USR încearcă să-și acopere urmele! Sume fabuloase cheltuite de partidele din Coaliție pe presă și propagandă # Lumea Politică
Știrea legată de cheltuielile AUR la Realitatea Plus face parte dintr-o strategie disperată de acoperire a unor adevăruri halucinante. PSD, PNL și USR au spart pușculița în campania pentru alegerile anulate din 2024. Sumele investite de partidele din coaliția aflată la guvernare întrec orice imaginație. PSD – a cheltuit într-o lună mai mult decât a
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Ilie Bolojan, mulțumit de majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie: „Taxarea poluării vine cu penalizare de 20% pentru mașini vechi”. Românii sunt singurii vinovați că n-au bani # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea taxelor și impozitelor locale se poate aplica de la 1 ianuarie, subliniind că pachetul fiscal al doilea prevede măsuri pentru bugetul pe 2026, după ce articolele declarate neconstituționale au fost eliminate. Evident, dacă Curtea Constituțională nu va avea o altă părere, la ședința din 10 decembrie, întrunită în
15:10
Influencerul Makaveli își retrage candidatura la Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu # Lumea Politică
Alexandru Zidaru (Makaveli) și-a anunțat, vineri, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru a o susține în alegeri pe Anca Alexandrescu. Anunțul a fost făcut într-o emisiune live la Realitatea TV. În platou se aflau și Alexandrescu și senatorul Ninel Peia, membru al grupului parlamentar PACE. „Astăzi, de ziua mea, am hotărât să fac un cadou
12:10
Cum explică premierul Ilie Bolojan de ce impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026 # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a precizat miercuri, într-un interviu pentru ProTV, motivele pentru care impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026, potrivit noului pachet de măsuri fiscale adoptat marți de Parlament, după eliminarea prevederilor declarate neconstituționale. „În fiecare an de la bugetul central al României s-au transferat către autoritățile locale sume foarte importante, miliarde
12:10
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul # Lumea Politică
Un sondaj Flashdata arată un scor strâns între primii candidați la Primăria Generală a Capitalei. Pe primul loc în intenția de vot figurează Ciprian Ciucu, actualul edil al Sectorului 6, fiind urmat de Daniel Băluță, primarul din Sectorul 4. În urma lor, la mică distanță, vin Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu. Sondajul îl arată pe
12:00
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână” # Lumea Politică
Liderii europeni și oficialii ucraineni au fost uluiți de planul de pace, discutat în secret, de Donald Trump cu Moscova și care arată, mai degrabă, cu o capitulare a Ucrainei în fața Rusiei. Conducerile politice de la Kiev și din capitalele europene încearcă acum să „înțeleagă" și să pună cap la cap condițiile „de pace"
10:30
Carmen Uscatu vrea ca Oana Gheorghiu să nu mai aibă drept de vot în Asociația „Dăruiește Viață”: „Să rămână cu un statut onorific” # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu ar putea rămâne fără drept de vot în Adunarea Generală a Asociației „Dăruiește Viață" la propunerea fostei ei colege, Carmen Uscatu. Co-fondatoarea organizației a declarat, la Europa FM, că este singurul mod în care poate rezolva starea de incompatibilitate în care se află Oana Gheorghiu de când ocupă o funcție politică. Carmen
10:30
Dominic Fritz a recunoscut că a propus-o pe cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, la MIPE: „Jegoșii încearcă să reducă femeile la tăcere” # Lumea Politică
Președintele USR, Dominic Fritz, a recunoscut joi seară, 20 noiembrie, că el a propus-o pe Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, pentru funcția de secretar de stat la MIPE, dar a mutat atenția de la acuzațiile de rudenie către presupusul caracter misogin al criticilor. „Pentru funcția de la minister am propus-o eu, nu altcineva, și
09:20
Horaţiu Potra, alături de fiul său, Dorian Potra, și de nepotul său, Alexandru Cosmin Potra vor fi prezentați vineri la Curtea de Apel București, pentru a fi audiați în dosarul în care au fost arestați în lipsă în luna februarie. Cei trei au fost prinși în Dubai în luna septembrie, iar joi au fost aduși în
09:10
Ciprian Ciucu îi dă o replică lui Cătălin Drulă: „Ce vină am eu că este el pe locul 4?” / „Eu sunt în competiție cu Daniel Băluță, ca să fie foarte clar” # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat joi seară la Antena 3 că este „dezamăgit" de modul „extrem de nepoliticos" în care a vorbit Cătălin Drulă, contracandidatul său de la USR, după apariția sondajului INSCOP. Sondajul a fost publicat joi și îl plasează în fruntea cursei electorale din București pe Ciprian Ciucu, cu un
07:40
Lukoil și contractele cu statul: Armata, aeroporturile și nuclearele, încă pe mâna rușilor # Lumea Politică
Administrația Trump a extins până pe 13 decembrie 2025 termenul pentru ca Lukoil să-și vândă activele internaționale, oferind României o fereastră suplimentară pentru a decide soarta rafinăriei Petrotel Ploiești (capacitate 2,4 milioane tone/an, 16% din piața locală) și rețelei de 320 de benzinării. Totuși, analistul economic Adrian Negrescu avertizează pentru Ziare.com că lipsa unei soluții
06:20
Șeful Statului Major francez, generalul francez Fabien Mandon, provoacă furtună: „Franța trebuie să accepte pierderea copiilor săi” pentru a descuraja Rusia. Politicienii de toate culorile au luat foc # Lumea Politică
Un apel al noului șef al Statului Major francez, generalul Fabien Mandon, către primari pentru a-și pregăti cetățenii pentru un posibil război cu Rusia a stârnit reacții vehemente de condamnare din partea extremiștilor politici de la ambele capete ale spectrului, reprezentând o parte semnificativă a electoratului francez, relatează POLITICO și France 24. Vorbind marți la
06:10
Bugetarii care nu vor fi afectați de tăierile de personal cu 10% și nici nu vor avea interzis la cumulul pensie-salariu # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a respins ferm joi, 20 noiembrie 2025, ideea unei reduceri uniforme cu 10% a salariilor medicilor, subliniind că nu există un astfel de act normativ la Ministerul Sănătății. Declarațiile vin în contextul dezbaterilor aprinse din coaliție privind austeritatea, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri reduceri de până la 10%
05:40
Revoluție în școlile românești: Temele de vacanță devin opționale, iar timpul zilnic pentru teme e plafonat strict – Proiectul Ministerului Educației # Lumea Politică
Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin care schimbă radical regulile temelor pentru acasă: temele de vacanță devin complet opționale, iar timpul zilnic alocat temelor obligatorii este plafonat clar – maximum 1 oră la primar și 2 ore la gimnaziu și liceu. Pentru prima dată, directorii și diriginții sunt obligați să
20 noiembrie 2025
18:20
Situație tragi-comică la CCR: au greșit termenul, apoi l-au devansat de mila lui Bolojan, care le-a trimis o scrisoare. Efect: impozitele ar putea crește de la anul # Lumea Politică
După un start haotic cu termene greșite, inițial anunțat 4 februarie, apoi 21 ianuarie 2026, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis joi seara să devanseze judecarea sesizării AUR privind majorarea taxelor și impozitelor locale pentru data de 10 decembrie 2025. Decizia vine imediat ce premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare disperată Curții, cerând
14:30
CCR dă o lovitură Guvernului. Legea care ar trebui să crească taxele locale de la 1 ianuarie, amânată până în februarie # Lumea Politică
Judecătorii Curții Constituționale au stabilit, joi, să discute sesizarea la legea prin care ar trebui să crească taxele locale și taxele auto de la 1 ianuarie 2026, pe data de 4 februarie 2026. Astfel, legea nu va putea intra în vigoare la data dorită de Guvern. Legea prevede ca impozitele locale pl
12:00
Luptă strânsă la Primăria Capitalei. Candidatul care preia ușor avantajul în rândul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot # Lumea Politică
Competiție strânsă între candidații la Primăria Capitalei. Cel mai recend sondajul de opinie realizat de INSCOP Research arată că, dintre cei care își exprimă o opțiune de vot – 83,6% din totalul eșantionului – la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu […] The post Luptă strânsă la Primăria Capitalei. Candidatul care preia ușor avantajul în rândul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot first appeared on Lumea Politică.
12:00
Cătălin Drulă, reacție vehementă după cel mai nou sondaj: „E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta” # Lumea Politică
Candidatul USR la Primăria Generală a Municipiului București, Cătălin Drulă, a recționat joi la cel mai recent sondaj privind inteția de vot la scrutinul din 7 decembrie privind alegerile parțiale din Capitală. Fostul ministru al Transporturilor și în momentul de față deputat de Timiș a declarat că în urmă cu o lună „mi-au transmis” că […] The post Cătălin Drulă, reacție vehementă după cel mai nou sondaj: „E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta” first appeared on Lumea Politică.
07:40
România forțată de UE să renunțe la centralele pe gaz? Experți: Nu e interzis, dar subvențiile se opresc din 2025 – Cine e, până la urmă, responsabil # Lumea Politică
În pragul iernii 2025–2026, cu facturile la energie electrică umflate după liberalizarea pieței și un stoc de clădiri printre cele mai ineficiente din UE (peste 50% din locuințe încălzite cu sisteme vechi pe gaz), teama unei „interdicții forțate” a centralelor termice pe gaz a revenit în dezbaterea publică. Directiva EPBD (Performanța Energetică a Clădirilor), adoptată […] The post România forțată de UE să renunțe la centralele pe gaz? Experți: Nu e interzis, dar subvențiile se opresc din 2025 – Cine e, până la urmă, responsabil first appeared on Lumea Politică.
07:10
Guvernul rescrie legea pensiilor magistraților: Plafon de 70% din salariu net, tranziție la 65 de ani în 15 ani – proiect în transparență # Lumea Politică
Guvernul României a lansat miercuri, 19 noiembrie 2025, în transparență decizională noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Justiției. Documentul, care poate fi consultat integral [aici], păstrează esența reformei respinse de Curtea Constituțională (CCR) pe 20 octombrie 2025, dar introduce ajustări pentru sustenabilitate […] The post Guvernul rescrie legea pensiilor magistraților: Plafon de 70% din salariu net, tranziție la 65 de ani în 15 ani – proiect în transparență first appeared on Lumea Politică.
06:40
Bolojan a dezlănțuit jihadul impozitelor, care se dublează, cel puțin, pentru populație, de la 1 ianuarie 2026: „Guvernul nu mai are bani să transfere miliarde către primării. Autoritățile locale trebuie să-și crească singure veniturile” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri, la PROTV, rațiunea majorării impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026: statul nu mai poate susține financiar investițiile locale la nivelul anilor trecuți, iar primăriile trebuie să-și asigure singure banii pentru școli, drumuri și spitale. „În fiecare an de la bugetul central al României s-au transferat către autoritățile locale […] The post Bolojan a dezlănțuit jihadul impozitelor, care se dublează, cel puțin, pentru populație, de la 1 ianuarie 2026: „Guvernul nu mai are bani să transfere miliarde către primării. Autoritățile locale trebuie să-și crească singure veniturile” first appeared on Lumea Politică.
06:20
Lista „guvernelor ostile” publicată de un site rusesc: Unde se situează România și Bulgaria # Lumea Politică
Un site rusesc a publicat o listă controversată a „guvernelor ostile” Rusiei, clasificând țările în funcție de atitudinea lor față de regimul Putin și de rigoarea aplicării sancțiunilor internaționale impuse după invazia Ucrainei din 2022. Conform agenției de presă bulgare Novinite, clasamentul diferențiază statele care „se opun activ” Moscovei de cele „obligate de circumstanțe să […] The post Lista „guvernelor ostile” publicată de un site rusesc: Unde se situează România și Bulgaria first appeared on Lumea Politică.
06:10
Scandalul de corupție din Ucraina devine cea mai gravă criză politică pentru Zelenski: Miniștri demisionari, asociați cu toalete de aur și 100 de milioane de dolari furați # Lumea Politică
Un scandal de corupție masiv la vârful guvernului ucrainean escaladează rapid, transformându-se în cea mai serioasă criză politică pentru președintele Volodimir Zelenski de la invazia rusă din 2022, conform presei internaționale precum The Economist și AP News. Surse guvernamentale afirmă că liderul de la Kiev este „șocat” de amploarea dezvăluirilor – care implică sume de […] The post Scandalul de corupție din Ucraina devine cea mai gravă criză politică pentru Zelenski: Miniștri demisionari, asociați cu toalete de aur și 100 de milioane de dolari furați first appeared on Lumea Politică.
19 noiembrie 2025
14:40
George Simion, președintele Alianței Pentru Unirea Românilor și fost candidat la alegerile prezidențiale, a distribuit un mesaj pe rețelele sociale prin care pune egal între moartea eroului român care a luptat pentru identitatea românească în Transnistria și care a fost torturat de către separatiști timp de nouă ani într-o închisoare din dreapta Nistrului și moartea […] The post Prima reacție a lui George Simion după moartea Flaviei Groșan first appeared on Lumea Politică.
14:00
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu” # Lumea Politică
Deputatul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seară, la România TV, că va vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, dacă viitoarele pachete cu măsuri fiscale nu vor include şi măsuri de relansare a economiei. Ciolacu subliniază că nu face această afirmaţie fără a se fi consultat, anterior, cu colegii săi din PSD. „Sunt […] The post Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu” first appeared on Lumea Politică.
14:00
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv în 14 decembrie. “Conform legii, odată cu planul nou de mers (al trenurilor – n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea […] The post Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10%, de la jumătatea lunii decembrie first appeared on Lumea Politică.
13:40
Mai mulți parlamentari PNL au depus o lege care secretiza informații de interes public. Proiectul a fost retras după un val de critici # Lumea Politică
Șapte parlamentari ai Partidului Național Liberal au depus un proiect de lege prin care solicită limitarea accesului la unele informații de interes public. Aceștia cer să aibă „regim special” informațiile care privesc cercetările științifice, dar și contractele comerciale. În urma criticilor primite, liberalii au anunțat că își retrag proiectul: „Inițiatorul și cosemnatarii proiectului de modificare […] The post Mai mulți parlamentari PNL au depus o lege care secretiza informații de interes public. Proiectul a fost retras după un val de critici first appeared on Lumea Politică.
13:40
Medicul pneumolog Flavia Groșan murit miercuri dimineață, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, potrivit unor surse medicale citate de Bihoreanul. Decesul a fost pronunțat la ora 11:24. Groșan era internată de circa o lună și suferea de cancer la plămâni. Flavia Groșan, doctorița pneumolog devenită figură controversată din cauza teoriilor sale din timpul pandemiei […] The post Flavia Groșan a murit. Medicul suferea de cancer first appeared on Lumea Politică.
13:20
Salariile profesorilor nu vor scădea anul viitor, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El spune că educaţia nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin Pachetul 1 de reformă. Premierul a declarat astăzi pentru Edupedu.ro că nu există intenţia ca anul viitor în învăţămîntul preuniversitar să se mai ia […] The post Ce spune Ilie Bolojan despre salariile profesorilor first appeared on Lumea Politică.
11:10
Marcel Ciolacu, atacuri în serie la Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii”. Fostul premier amenință că va vota o moțiune de cenzură # Lumea Politică
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a criticat dur pe succesorul său în funcția de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan, despre care a spus că pozează în „salvatorul omenirii”, însă nu vine cu măsuri de relansare economică. În lipsa acestor măsuri, Ciolacu a spus, la România TV, că va vota o eventuală moțiune de cenzură, subiect despre […] The post Marcel Ciolacu, atacuri în serie la Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii”. Fostul premier amenință că va vota o moțiune de cenzură first appeared on Lumea Politică.
07:40
Parlamentul aprobă pachetul fiscal 2026: Impozite pe locuințe și mașini cresc cu până la 80%, taxă de 25 lei pe coletele non-UE # Lumea Politică
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat marți, 18 noiembrie 2025, în procedură de urgență, proiectul revizuit de lege privind noile taxe locale pentru 2026, cu 253 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri. Inițiativa, parte din pachetul II de măsuri fiscal-bugetare al Guvernului Bolojan, majorează semnificativ impozitele pe proprietate și autovehicule, […] The post Parlamentul aprobă pachetul fiscal 2026: Impozite pe locuințe și mașini cresc cu până la 80%, taxă de 25 lei pe coletele non-UE first appeared on Lumea Politică.
07:20
Victorie FACIAS: Guvernul, obligat de instanță să adopte normele anti-infecții nosocomiale după 5 ani de blocaj # Lumea Politică
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) și a obligat Guvernul României să adopte normele metodologice pentru Legea nr. 3/2021 privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale. Decizia vine după aproape cinci ani în care legea a rămas literă moartă din lipsa normelor de aplicare. De […] The post Victorie FACIAS: Guvernul, obligat de instanță să adopte normele anti-infecții nosocomiale după 5 ani de blocaj first appeared on Lumea Politică.
07:00
Alertă de securitate națională! Ce amenințare identificată în SUA ar putea fi prezentă și în România # Lumea Politică
Un memoriu al Casei Albei bazat pe informații clasificate indică un pericol imediat pentru securitate rezultat din activitatea giganților chinezi din domeniul comerțului digital. Informația ar putea să arate și riscuri similare în România. Alibaba reprezintă un pericol pentru Statele Unite Conform unui memo intern al White House, compania chinezească Alibaba Group ar oferi suport […] The post Alertă de securitate națională! Ce amenințare identificată în SUA ar putea fi prezentă și în România first appeared on Lumea Politică.
06:50
Ludovic Orban, primele declarații după demiterea lui de Nicușor Dan: „Mă simt eliberat, nu regret nimic” # Lumea Politică
Ludovic Orban a confirmat revocarea din funcția de consilier prezidențial de către Nicușor Dan, după doar o lună și jumătate de mandat. Fostul lider PNL spune că motivul real a fost „vocalitatea” sa, în special declarația în care a acuzat USR că abuzează de imaginea președintelui în campania lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. „Decizia […] The post Ludovic Orban, primele declarații după demiterea lui de Nicușor Dan: „Mă simt eliberat, nu regret nimic” first appeared on Lumea Politică.
06:40
Trei orașe din România, în top 40 cele mai sigure din lume: orașul care depășește Zurich, Praga și Tokyo # Lumea Politică
România atrage tot mai mulți turiști străini, iar țara noastră nu este apreciată doar pentru istoria bogată și peisajele care îți taie răsuflarea, ci și pentru siguranță. Un studiu realizat la nivel mondial clasează trei orașe din România printre cele mai sigure din lume, depășind Zurich, Praga și chiar Tokyo. Clasamentul internațional confirmă că siguranța […] The post Trei orașe din România, în top 40 cele mai sigure din lume: orașul care depășește Zurich, Praga și Tokyo first appeared on Lumea Politică.
06:20
Mitică Dragomir nu scapă de Marian Ceaușescu: ordinul de protecție a fost respins de instanță # Lumea Politică
Mitică Dragomir nu poate scăpa de activistul Marian Ceaușescu. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului, dar Judecătoria Sectorului 1 București a respins marți cererea ca neîntemeiată. Decizia vine după o serie de confruntări tensionate între cei doi, în care Ceaușescu l-a urmărit pe Dragomir la instanțe, filmându-l […] The post Mitică Dragomir nu scapă de Marian Ceaușescu: ordinul de protecție a fost respins de instanță first appeared on Lumea Politică.
06:10
Electoratul Ancăi Alexandrescu, dominat de bărbați de vârstă mijlocie. Sorin Ioniță, interpretare jignitoare: „Probabil sunt frustrați că nu se mai regăsesc în lumea de azi” # Lumea Politică
Analistul politic Sorin Ioniță a vrut să arate profilul demografic dominant al electoratului Ancăi Alexandrescu în cursa pentru Primăria Municipiului București: bărbați de vârstă mijlocie cu educație scăzută. Analiza vine în contextul unui sondaj AtlasIntel care arată că Alexandrescu, susținută de AUR, se situează pe locul al patrulea în intențiile de vot, cu 17,9%, arată […] The post Electoratul Ancăi Alexandrescu, dominat de bărbați de vârstă mijlocie. Sorin Ioniță, interpretare jignitoare: „Probabil sunt frustrați că nu se mai regăsesc în lumea de azi” first appeared on Lumea Politică.
18 noiembrie 2025
16:00
Anca Alexandrescu anunță că a fost invitată la Ambasada SUA: „Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!” # Lumea Politică
Anca Alexandrescu a fost, duminică seară, invitată în emisiunea care a consacrat-o, de această dată în calitate de candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Discuția s-a concentrat pe campania electorală a sa și a contracandidaților, principalele probleme cu care se confruntă bucureștenii și care crede ea că sunt așteptările acestora de la viitorul primar […] The post Anca Alexandrescu anunță că a fost invitată la Ambasada SUA: „Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!” first appeared on Lumea Politică.
