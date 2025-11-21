Bugetarii care nu vor fi afectați de tăierile de personal cu 10% și nici nu vor avea interzis la cumulul pensie-salariu

07:30

Sute de pensionari speciali din Ministerele Apărării Naționale (MApN), Afacerilor Interne (MAI) și Justiției riscă să piardă locuințele de serviciu pentru care plătesc chirii simbolice – de maximum 200 de lei lunar –, conform unui proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției. Inițiativa, menită să elibereze fondul locativ pentru personalul activ, s-a blocat însă la […]