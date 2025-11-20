Lista „guvernelor ostile” publicată de un site rusesc: Unde se situează România și Bulgaria
Lumea Politică, 20 noiembrie 2025 06:20
Un site rusesc a publicat o listă controversată a „guvernelor ostile" Rusiei, clasificând țările în funcție de atitudinea lor față de regimul Putin și de rigoarea aplicării sancțiunilor internaționale impuse după invazia Ucrainei din 2022. Conform agenției de presă bulgare Novinite, clasamentul diferențiază statele care „se opun activ" Moscovei de cele „obligate de circumstanțe să […]
• • •
Acum 15 minute
06:20
Acum 30 minute
06:10
Scandalul de corupție din Ucraina devine cea mai gravă criză politică pentru Zelenski: Miniștri demisionari, asociați cu toalete de aur și 100 de milioane de dolari furați # Lumea Politică
Un scandal de corupție masiv la vârful guvernului ucrainean escaladează rapid, transformându-se în cea mai serioasă criză politică pentru președintele Volodimir Zelenski de la invazia rusă din 2022, conform presei internaționale precum The Economist și AP News. Surse guvernamentale afirmă că liderul de la Kiev este „șocat" de amploarea dezvăluirilor – care implică sume de […]
Acum 24 ore
14:40
George Simion, președintele Alianței Pentru Unirea Românilor și fost candidat la alegerile prezidențiale, a distribuit un mesaj pe rețelele sociale prin care pune egal între moartea eroului român care a luptat pentru identitatea românească în Transnistria și care a fost torturat de către separatiști timp de nouă ani într-o închisoare din dreapta Nistrului și moartea […]
14:00
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu” # Lumea Politică
Deputatul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seară, la România TV, că va vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, dacă viitoarele pachete cu măsuri fiscale nu vor include şi măsuri de relansare a economiei. Ciolacu subliniază că nu face această afirmaţie fără a se fi consultat, anterior, cu colegii săi din PSD. „Sunt […]
14:00
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv în 14 decembrie. "Conform legii, odată cu planul nou de mers (al trenurilor – n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea […]
13:40
Mai mulți parlamentari PNL au depus o lege care secretiza informații de interes public. Proiectul a fost retras după un val de critici # Lumea Politică
Șapte parlamentari ai Partidului Național Liberal au depus un proiect de lege prin care solicită limitarea accesului la unele informații de interes public. Aceștia cer să aibă „regim special" informațiile care privesc cercetările științifice, dar și contractele comerciale. În urma criticilor primite, liberalii au anunțat că își retrag proiectul: „Inițiatorul și cosemnatarii proiectului de modificare […]
13:40
Medicul pneumolog Flavia Groșan murit miercuri dimineață, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, potrivit unor surse medicale citate de Bihoreanul. Decesul a fost pronunțat la ora 11:24. Groșan era internată de circa o lună și suferea de cancer la plămâni. Flavia Groșan, doctorița pneumolog devenită figură controversată din cauza teoriilor sale din timpul pandemiei […]
13:20
Salariile profesorilor nu vor scădea anul viitor, dă asigurări premierul Ilie Bolojan. El spune că educaţia nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin Pachetul 1 de reformă. Premierul a declarat astăzi pentru Edupedu.ro că nu există intenţia ca anul viitor în învăţămîntul preuniversitar să se mai ia […]
11:10
Marcel Ciolacu, atacuri în serie la Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii”. Fostul premier amenință că va vota o moțiune de cenzură # Lumea Politică
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a criticat dur pe succesorul său în funcția de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan, despre care a spus că pozează în „salvatorul omenirii", însă nu vine cu măsuri de relansare economică. În lipsa acestor măsuri, Ciolacu a spus, la România TV, că va vota o eventuală moțiune de cenzură, subiect despre […]
07:40
Parlamentul aprobă pachetul fiscal 2026: Impozite pe locuințe și mașini cresc cu până la 80%, taxă de 25 lei pe coletele non-UE # Lumea Politică
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat marți, 18 noiembrie 2025, în procedură de urgență, proiectul revizuit de lege privind noile taxe locale pentru 2026, cu 253 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri. Inițiativa, parte din pachetul II de măsuri fiscal-bugetare al Guvernului Bolojan, majorează semnificativ impozitele pe proprietate și autovehicule, […]
07:20
Victorie FACIAS: Guvernul, obligat de instanță să adopte normele anti-infecții nosocomiale după 5 ani de blocaj # Lumea Politică
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) și a obligat Guvernul României să adopte normele metodologice pentru Legea nr. 3/2021 privind prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale. Decizia vine după aproape cinci ani în care legea a rămas literă moartă din lipsa normelor de aplicare. De […]
07:00
Alertă de securitate națională! Ce amenințare identificată în SUA ar putea fi prezentă și în România # Lumea Politică
Un memoriu al Casei Albei bazat pe informații clasificate indică un pericol imediat pentru securitate rezultat din activitatea giganților chinezi din domeniul comerțului digital. Informația ar putea să arate și riscuri similare în România. Alibaba reprezintă un pericol pentru Statele Unite Conform unui memo intern al White House, compania chinezească Alibaba Group ar oferi suport […]
06:50
Ludovic Orban, primele declarații după demiterea lui de Nicușor Dan: „Mă simt eliberat, nu regret nimic” # Lumea Politică
Ludovic Orban a confirmat revocarea din funcția de consilier prezidențial de către Nicușor Dan, după doar o lună și jumătate de mandat. Fostul lider PNL spune că motivul real a fost „vocalitatea" sa, în special declarația în care a acuzat USR că abuzează de imaginea președintelui în campania lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei. „Decizia […]
06:40
Trei orașe din România, în top 40 cele mai sigure din lume: orașul care depășește Zurich, Praga și Tokyo # Lumea Politică
România atrage tot mai mulți turiști străini, iar țara noastră nu este apreciată doar pentru istoria bogată și peisajele care îți taie răsuflarea, ci și pentru siguranță. Un studiu realizat la nivel mondial clasează trei orașe din România printre cele mai sigure din lume, depășind Zurich, Praga și chiar Tokyo. Clasamentul internațional confirmă că siguranța […]
Ieri
06:20
Mitică Dragomir nu scapă de Marian Ceaușescu: ordinul de protecție a fost respins de instanță # Lumea Politică
Mitică Dragomir nu poate scăpa de activistul Marian Ceaușescu. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului, dar Judecătoria Sectorului 1 București a respins marți cererea ca neîntemeiată. Decizia vine după o serie de confruntări tensionate între cei doi, în care Ceaușescu l-a urmărit pe Dragomir la instanțe, filmându-l […]
06:10
Electoratul Ancăi Alexandrescu, dominat de bărbați de vârstă mijlocie. Sorin Ioniță, interpretare jignitoare: „Probabil sunt frustrați că nu se mai regăsesc în lumea de azi” # Lumea Politică
Analistul politic Sorin Ioniță a vrut să arate profilul demografic dominant al electoratului Ancăi Alexandrescu în cursa pentru Primăria Municipiului București: bărbați de vârstă mijlocie cu educație scăzută. Analiza vine în contextul unui sondaj AtlasIntel care arată că Alexandrescu, susținută de AUR, se situează pe locul al patrulea în intențiile de vot, cu 17,9%, arată […]
18 noiembrie 2025
16:00
Anca Alexandrescu anunță că a fost invitată la Ambasada SUA: „Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!” # Lumea Politică
Anca Alexandrescu a fost, duminică seară, invitată în emisiunea care a consacrat-o, de această dată în calitate de candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Discuția s-a concentrat pe campania electorală a sa și a contracandidaților, principalele probleme cu care se confruntă bucureștenii și care crede ea că sunt așteptările acestora de la viitorul primar […]
15:20
Kelemen Hunor, anunț despre pensiile magistrațiilor: „Toată lumea din Coaliție este de acord că nu umblăm la cuantum” # Lumea Politică
Coaliția de guvernare a decis să nu mai modifice cuantumul pensiei magistraților, a declarat la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a precizat că poate fi modificată perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani. În continuare nu există însă un acord cu magistrații, iar marți președintele Nicușor Dan i-a chemat din nou […]
14:50
La aproape doi ani de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare, un studiu CURS arată o schimbare vizibilă în felul în care românii se raportează la ambalajele de băuturi: returnarea a devenit un gest firesc, integrat în ritmul zilnic, iar experiența este una pozitivă pentru majoritatea utilizatorilor. Potrivit sondajului, trei din patru persoane care returnează ambalaje […]
13:50
Cifrele momentului! Doar 6000 de voturi despart primii doi candidați la Primăria Capitalei # Lumea Politică
Sondajele oscilează în funcție de interesele partidelor și folosesc procente în loc de voturi. Lumea Politică vă prezintă singurele cifre care arată cum se prezintă scena înainte de începerea campaniei electorale. Sunt singurele date pe marginea cărora se pot face calcule electorale. Am distribuit probabilistic voturile pe care bucureștenii le-au exprimat la ultimele alegeri locale. […]
13:30
Călin Georgescu îl atacă dur pe Nicușor Dan: „E un păduche cu explicații, șobolanii sunt în spatele lui” – Reacție la anunțul raportului prezidențial # Lumea Politică
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale și figură puternică a opoziției suveraniste, a lansat un tir de acuzații virulente la adresa președintelui Nicușor Dan, numindu-l „păduche cu explicații" și sugerând că este marionetă a unor forțe oculte. Declarațiile, făcute la IPJ Buftea, vin ca reacție la anunțul lui Dan privind un raport iminent despre Georgescu […]
12:40
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a fost propusă membru în Consiliul de Administrație al Radioului Public # Lumea Politică
Ioana Dogioiu a fost propusă de Guvern pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Radioului Public. Ea a confirmat informația pentru HotNews și a precizat că își va păstra și funcția de purtător de cuvânt. Ioana Dogioiu, a fost propusă de Guvern pentru a deveni membră în Consiliul de Administrație al Societății Române […]
12:00
Nicușor Dan îl dă afară pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial: „Abuzează de imaginea mea” # Lumea Politică
Ludovic Orban își încheie brusc mandatul de consilier prezidențial pe politică internă la Administrația Prezidențială, numit la 6 octombrie 2025 și revocat după doar o lună și jumătate. Decizia președintelui Nicușor Dan vine pe fondul unor critici virulente la adresa USR și a candidatului Cătălin Drulă, acuzat că exploatează imaginea șefului statului în campania pentru […]
11:50
Inevitabil, centralele de apartament vor fi interzise și în România. Directorul Termoenergetica: „Este doar o chestiune de calendar” # Lumea Politică
Interzicerea centralelor termice individuale pe gaz și combustibili fosili va deveni o realitate inevitabilă la nivel european, iar România se aliniază acestor reglementări stricte. Proprietarii de locuințe trebuie să opteze pentru soluții alternative de încălzire bazate pe surse regenerabile, precum pompe de căldură sau centrale pe peleți, altfel riscă amenzi uriașe și sancțiuni pentru încălcarea […]
11:00
Sindicatele cer penalizarea României cu pierderea fondurilor PNRR pentru nemajorarea salariului minim. CE: „Nu obligăm statele să crească salariile”. Bolojan: „Ar fi creșteri în cascadă” # Lumea Politică
În timp ce Guvernul ia în calcul înghețarea salariului minim, sindicatele avertizează că vor sesiza Comisia Europeană dacă Executivul nu respectă formula de calcul prevăzută în legislație, susținând că România riscă pierderea fondurilor din PNRR — o amenințare pe care Bruxelles-ul o temperează, amintind că directiva privind salariul minim nu obligă statele membre să majoreze […]
10:40
Ilie Bolojan nu cedează: pensiile magistraților vor fi de 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție” # Lumea Politică
Ilie Bolojan pare să nu vrea să dea înapoi în negocierile pe pensiile magistraților, cel puțin în privința cuantumului pensiilor, care vor fi de 70% din salariu. Se mai discută pe perioada de tranziție, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. Liderii Coaliției trebuie să finalizeze negocierile în această săptămână pentru a trimite proiectul la CSM pentru […]
10:30
Câți români trăiesc cu salariul minim, depreciat cu 250 de lei față de anul trecut. „Nici nu murim de foame, dar nici nu trăim cum trebuie” # Lumea Politică
Presiunea financiară zilnică îi apasă tot mai puternic pe românii plătiți cu salariul minim. Pentru cei aproximativ 800.000 de beneficiari ai acestui venit, incertitudinea rămâne uriașă, deși anul se apropie rapid de final, iar blocajul politic amână orice decizie de majorare. Guvernatorul BNR avertizează că orice pas trebuie făcut cu prudență și responsabilitate, în timp […]
09:30
Ce îi așteaptă pe români în 2026, cu recesiunea la ușă: Val de concedieri, creșteri de taxe și salarii înghețate, avertizează experții # Lumea Politică
Economiștii sunt tot mai pesimiști privind perspectivele economice din România, pe fondul deficitului uriaș și al lipsei reformelor. România riscă să se confrunte din nou, în 2026, cu pericolul de a fi retrogradată la categoria "junk", prin urmare românii ar trebui să se aștepte la ani grei, marcați de înghețarea salariilor, noi creșteri de taxe […]
09:10
Cătălin Drulă exclude retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: „Am intrat ca să câștig” # Lumea Politică
Cătălin Drulă a declarat luni seară, la Digi24, că nu există niciun scenariu care să-l determine să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. „Am intrat în această cursă pentru a o câştiga", a spus el, întrebat ce va face dacă Anca Alexandrescu se va clasa printre favoriți. „Singurul sondaj care cont
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026. Premierul vrea un deficit de 6,5% din PIB anul viitor # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un […] The post Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026. Premierul vrea un deficit de 6,5% din PIB anul viitor first appeared on Lumea Politică.
15:50
Taxele și impozitele locale cresc din 2026. Ilie Bolojan: Sper ca mâine, Parlamentul să închidă și acest pachet fiscal # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că își dorește ca din 2026 impozitele pe locuințe și mașini la persoanele fizice să poată fi creascute, după ce Parlamentul va închide, în ședință comună, marți, pachetul fiscal privind taxele locale. Este vorba despre proiectul legislativ declarat de CCR neconstituțional din cauza prevederilor referitoare la testarea cu poligraful […] The post Taxele și impozitele locale cresc din 2026. Ilie Bolojan: Sper ca mâine, Parlamentul să închidă și acest pachet fiscal first appeared on Lumea Politică.
14:10
Traian Băsescu: „Dacă iei rafinăria Lukoil, te frigi”. Soluția fostului președinte pentru sancțiunile SUA # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația rafinăriei Petrotel, deținută de Lukoil, afectată de sancțiunile impuse de Statele Unite, și a sugerat că România ar trebui să ceară o derogare pentru a evita să preia administrarea acesteia. Băsescu a explicat că statul român trebuie să facă tot posibilul ca Lukoil să vândă rafinăria și […] The post Traian Băsescu: „Dacă iei rafinăria Lukoil, te frigi”. Soluția fostului președinte pentru sancțiunile SUA first appeared on Lumea Politică.
12:30
Scor strâns între Ciucu, Băluță, Drulă şi Anca Alexandrescu. Ce arată ultimele cifre # Lumea Politică
Diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București este extrem de mică, de 1,3%, arată sondajul AtlasIntel. Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane. Potrivit cercetării, Ciucu este creditat cu 19,2% și este urmat de candidatul PSD, primarul […] The post Scor strâns între Ciucu, Băluță, Drulă şi Anca Alexandrescu. Ce arată ultimele cifre first appeared on Lumea Politică.
12:10
Candidatura Ancăi Alexandrescu contestată de un personaj controversat! Pe cine a scos „sistemul” la înaintare # Lumea Politică
Anca Alexandrescu este contestată la Tribunalul București. În spatele plângerii este un personaj controversat care a mai fost utilizat de sistem pentru manevre electorale judiciare. Omul este apropiat de un fost edil PSD din București. Dosar judecat la urgență Contestația împotriva candidaturii depusă de Anca Alexandrescu este semnată de Aurel Cătălin Stoichiță. Acesta susține că […] The post Candidatura Ancăi Alexandrescu contestată de un personaj controversat! Pe cine a scos „sistemul” la înaintare first appeared on Lumea Politică.
12:00
UNIFARM îşi asumă performanţa: integritate şi calitate ca parteneriat economic durabil # Lumea Politică
Într-o perioadă în care statul este supus unei presiuni publice fără precedent – între acuzaţii de ineficienţă şi declaraţii oficiale despre neputinţa instituţională – Compania Naţională UNIFARM SA alege să răspundă prin acţiune. Prin obţinerea certificării ISO 37001:2016 – Sistem de Management Anti-Mită şi recertificarea ISO 9001:2015 pentru Calitate, UNIFARM îşi reafirmă rolul de partener […] The post UNIFARM îşi asumă performanţa: integritate şi calitate ca parteneriat economic durabil first appeared on Lumea Politică.
08:40
Surpriza sondajului AtlasIntel pentru Primăria București: are 7,1% și e propulsată de un public tânăr # Lumea Politică
Diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București este extrem de mică, de 1,3%, arată sondajul realizat pentru HotNews de AtlasIntel. Față de alte studii apărute în această perioadă, sondajul AtlasIntel indică un alt lider. Mai există o surpriză mare: se conturează un outsider politic, care a crescut spectaculos, probabil […] The post Surpriza sondajului AtlasIntel pentru Primăria București: are 7,1% și e propulsată de un public tânăr first appeared on Lumea Politică.
08:40
Președintele explică numirea lui Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA, în funcția de consilier al său prin faptul că dosarul penal al acestuia „a fost deschis de foarte mulți ani, fără a se întâmpla nimic”: „Parchetul poate să facă un efort pentru a tranșa aceste cazuri”. Nicușor Dan a făcut aceste declarații duminică seară, într-un interviu […] The post Nicușor Dan, întrebat despre numirea lui Vlad Voiculescu, urmărit penal first appeared on Lumea Politică.
08:10
Anca Alexandrescu: Bucureștiul a ieșit din epoca panseluțe, băncuțe, coșuri de gunoi # Lumea Politică
Bucureștiul a ieșit din epoca în care avea nevoie de un administrator care pune panseluțe, băncuțe și coșuri de gunoi, a declarat, vineri, jurnalista Anca Alexandrescu, care și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal, în prezența președinților AUR și PNȚCD, a reprezentanților ambelor formațiuni și a numeroși susținători. ‘Timp de două săptămâni […] The post Anca Alexandrescu: Bucureștiul a ieșit din epoca panseluțe, băncuțe, coșuri de gunoi first appeared on Lumea Politică.
07:50
Eliminarea coasiguraților din 1 septembrie 2025: 650.000 de români rămași neasigurați. Soluțiile găsite # Lumea Politică
De la 1 septembrie 2025, România a eliminat statutul de coasigurat în sistemul public de sănătate, lăsând aproximativ 650.000 de persoane – în principal rude fără venituri (soți, părinți, copii în întreținere) – fără acces gratuit la servicii medicale decontate. Pentru a păstra acoperirea, familiile au plătit 2.430 lei/an CASS (10% din 6 salarii minime […] The post Eliminarea coasiguraților din 1 septembrie 2025: 650.000 de români rămași neasigurați. Soluțiile găsite first appeared on Lumea Politică.
07:30
Pensionarii speciali din Apărare, Interne și Justiție, sub amenințare: Proiect de lege care îi lasă fără locuințe de serviciu pe chirii modice. Unde s-a blocat # Lumea Politică
Sute de pensionari speciali din Ministerele Apărării Naționale (MApN), Afacerilor Interne (MAI) și Justiției riscă să piardă locuințele de serviciu pentru care plătesc chirii simbolice – de maximum 200 de lei lunar –, conform unui proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției. Inițiativa, menită să elibereze fondul locativ pentru personalul activ, s-a blocat însă la […] The post Pensionarii speciali din Apărare, Interne și Justiție, sub amenințare: Proiect de lege care îi lasă fără locuințe de serviciu pe chirii modice. Unde s-a blocat first appeared on Lumea Politică.
06:40
Casa Albă acuză Alibaba de sprijin cibernetic pentru armata chineză. Ce ar urmări americanii # Lumea Politică
Casa Albă a declasificat informații „strict secrete” care acuză compania chineză Alibaba că ar fi furnizat tehnologie și date Armatei de Eliberare a Poporului (PLA) pentru operațiuni de țintire a infrastructurii americane, conform unui memoriu de securitate națională din 1 noiembrie, citat de Financial Times. Acuzațiile, dezvăluite la scurt timp după armistițiul comercial Trump-Xi, ridică […] The post Casa Albă acuză Alibaba de sprijin cibernetic pentru armata chineză. Ce ar urmări americanii first appeared on Lumea Politică.
06:20
Comisia Europeană pregătește o „microtaxă” UE pe alimentele ultra-procesate: unde se duc banii # Lumea Politică
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unei taxe unice la nivel UE pentru alimentele ultra-procesate cu niveluri ridicate de grăsimi, zahăr sau sare, potrivit unui proiect. Documentul, care va fi prezentat oficial la jumătatea lui decembrie, promovează ideea unei „microtaxe” menite să schimbe comportamentul consumatorilor fără a destabiliza prețurile sau a lovi dureros în buzunare, […] The post Comisia Europeană pregătește o „microtaxă” UE pe alimentele ultra-procesate: unde se duc banii first appeared on Lumea Politică.
06:10
Președintele Nicușor Dan a declarat că are o relație „foarte bună” cu PSD de când partidul a intrat în coaliția de guvernare, subliniind că discuțiile sunt „rezonabile” și că interacționează cel mai mult cu Sorin Grindeanu, liderul formațiunii. „Nu e un secret că am avut tensiune, dar acum colaborăm” „Nu e un secret că am […] The post Nicușor Dan, despre relația cu PSD: „am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD” first appeared on Lumea Politică.
06:10
Cătălin Drulă, confruntat în vizită în Rahova: „E mai rău ca în Congo! Nu avem trotuar” # Lumea Politică
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, s-a întâlnit cu mai mulți locuitori din cartierul Rahova, unde o localnică i-a semnalat probleme grave legate de infrastructură și curățenie. În timpul vizitei, Drulă a stat de vorbă cu femeia, care a descris în termeni duri dificultățile cu care se confruntă zilnic oamenii din zona respectivă. „Numai […] The post Cătălin Drulă, confruntat în vizită în Rahova: „E mai rău ca în Congo! Nu avem trotuar” first appeared on Lumea Politică.
14 noiembrie 2025
12:10
Economia României intră în scădere în T3 2025: Austeritatea lui Bolojan frânează consumul. Ce se întâmplă cu inflația # Lumea Politică
Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Ilie Bolojan – majorarea TVA la 1 august, tăieri de pensii și salarii, reducerea cheltuielilor publice – au lovit direct consumul, ducând economia în scădere ușoară în trimestrul III 2025. Produsul Intern Brut a coborât cu 0,2% față de trimestrul anterior, conform datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică […] The post Economia României intră în scădere în T3 2025: Austeritatea lui Bolojan frânează consumul. Ce se întâmplă cu inflația first appeared on Lumea Politică.
11:40
„Stegarul Dac”, eliberat după 6 luni de arest, timp în care a fost hrană la ploșnițe: ce nu are voie să facă protestatarul # Lumea Politică
Lucian Avrămuță, celebrul „Stegarul Dac” al protestelor din ultimii ani, a părăsit joi Penitenciarul Giurgiu după aproape șase luni de arest preventiv în condiții extrem de grele, permanent imobilizat cu cătușe și victimă sigură a invaziei de ploșnițe din pușcărie. Judecătoria Sectorului 4 a decis înlocuirea detenției cu control judiciar pe 60 de zile, dar […] The post „Stegarul Dac”, eliberat după 6 luni de arest, timp în care a fost hrană la ploșnițe: ce nu are voie să facă protestatarul first appeared on Lumea Politică.
11:30
Sancțiunile americane asupra Lukoil: Prețurile motorinei au depășit deja 8 lei/litru. Previziuni # Lumea Politică
Sancțiunile SUA impuse gigantului rus Lukoil, care intră în vigoare pe 21 noiembrie 2025, ar putea bloca vânzările de carburanți în România sub actuala structură de acționariat, afectând o rețea de peste 320 de benzinării și rafinăria Petrotel de la Ploiești – care acoperă circa 16% din piața internă. Totuși, cererea de benzină și motorină […] The post Sancțiunile americane asupra Lukoil: Prețurile motorinei au depășit deja 8 lei/litru. Previziuni first appeared on Lumea Politică.
10:40
O navă de spionaj Rusiei a fost detectată la doar 15 mile de Hawaii: Garda de Coastă a SUA, reacție rapidă # Lumea Politică
Garda de Coastă a Statelor Unite a detectat pe 29 octombrie o navă militară rusă de spionaj, operând la doar aproximativ 15 mile marine sud de insula Oahu – cea mai populată din arhipelagul Hawaii –, chiar în afara apelor teritoriale americane. Incidentul, dezvăluit joi printr-un comunicat oficial, subliniază tensiunile persistente în Pacific, unde nave […] The post O navă de spionaj Rusiei a fost detectată la doar 15 mile de Hawaii: Garda de Coastă a SUA, reacție rapidă first appeared on Lumea Politică.
10:30
Peste 97% din contribuabili plătesc taxe și impozite de bunăvoie. Un fost șef al ANAF pledează pentru sprijin, nu pedepse # Lumea Politică
Românii plătesc taxele de bunăvoie în proporție de 97,5%, iar rolul sistemelor digitale precum e-Factura, RO e-Transport sau e-TVA trebuie să fie de sprijin pentru conformarea corectă, nu de control agresiv – este mesajul transmis de experți la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie. „Majoritatea vor să plătească, dar au nevoie de claritate” Doru Dudaș, președintele […] The post Peste 97% din contribuabili plătesc taxe și impozite de bunăvoie. Un fost șef al ANAF pledează pentru sprijin, nu pedepse first appeared on Lumea Politică.
10:10
Premierul Ilie Bolojan: „Am avut grijă să nu-mi bat joc de încrederea românilor care mi-au dat votul” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a respins ideea izolării politicienilor de cetățeni și a subliniat că transparența și limitele clare în relațiile cu interlocutorii sunt cheia pentru a nu trăda încrederea alegătorilor. „Izolarea e o idee falsă” Șeful Guvernului a explicat că un lider nu poate evita întâlnirile cu oameni din diverse medii, dar esențial este să […] The post Premierul Ilie Bolojan: „Am avut grijă să nu-mi bat joc de încrederea românilor care mi-au dat votul” first appeared on Lumea Politică.
