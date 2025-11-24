Proba teoretică rămâne eliminată pentru unii șoferi care vor alte categorii de permis auto, dar este cerută experiență de 1-2 ani
Profit.ro, 24 noiembrie 2025 18:50
Senatorii au adoptat din nou proiectul de lege care elimină susținerea repetată a probei teoretice pentru persoanele care au deja un permis de conducere auto la obținerea unui permis dintr-o categorie apropiată. Senatul a introdus obligația unei vechimi în conducere, după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea proiectului.
FOTO Nouă fabrică în România. Urbio investește peste 7 milioane de euro în construcția unei noi fabrici și accelerează extinderea internațională și exporturile # Profit.ro
Urbio, jucător pe piața de iluminat inteligent din România, lansează o investiție strategică, de peste 7 milioane de euro, pentru construcția celei de-a doua fabrici din Moreni, județul Dâmbovița.
Producătorul chinez Leapmotor a dezvăluit noul model electric A10 în cadrul salonului auto din Guanzhou. Este vorba despre o mașină cu profil de crossover, dar cu dimensiuni urbane, asemănătoare cu cele ale lui Renault 4 și Ford Puma Gen-E. În curând va ajunge în Europa, dar cu un nume complet diferit.
Descoperire: Numeroase conturi MAGA de pe rețeaua X sunt operate din Rusia, Europa de Est, Nigeria, India # Profit.ro
Descoperirea a fost făcută după ce X, rețeaua lui Elon Musk, a introdus o funcție care permite localizarea celor care postează.
Economia SUA nu riscă recesiunea în pofida pierderii de 11 miliarde de dolari provocate de blocajul guvernamental, spune secretarul Trezoreriei # Profit.ro
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a declarat că blocajul guvernamental de 43 de zile a generat o pierdere permanentă de 11 miliarde de dolari pentru economia SUA, însă nu vede niciun pericol de recesiune la nivel general, datorită scăderii dobânzilor și reducerilor de taxe planificate pentru anul viitor, transmite Reuters.
Poliția Română arată că videclipurile false, create cu AI, au devenit instrumente preferate de autorii infracțiunilor informatice
Operațiune surpriză - Pachetul de control de la Vifrana este scos la vânzare la un preț de peste 3 ori mai mare decât cel de pe bursă # Profit.ro
Producătorul de vinuri ecologice Vifrana, cu o cramă la Adamclisi, ar putea fi vândut într-o tranzacție specială pe bursă.
Banca Națională a României estimează că consumul gospodăriilor populației este așteptat să-și frâneze creșterea în 2025-2026 în raport cu anul 2024, în timp ce formarea brută de capital fix va redeveni și va rămâne probabil principalul determinant al avansului economiei.
Potrivit BNR, rata anuală a inflației ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat.
INEDIT FOTO Stenograme Ceaușescu: „Până la 11:00, nu dau gaze nimănui!”. Cum a scos țara din priză # Profit.ro
O serie de stenograme din anii 80, cu ședințe ale Partidului Comunist, conduse de Nicolae Ceaușescu, sunt prezentate acum, arătându-se cum s-a ajuns ca milioane de români să sufere de frig și trai precar din cauza tăierii drastice a consumului casnic de gaze și energie electrică.
În urma deciziei Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională, care a hotărât să arhiveze la data de 31 decembrie 2025 aproximativ 380 de standarde ocupaționale, pe motiv că nu au fost actualizate, piața formării profesionale ar putea intra blocaj și ar genera pierderea unor sume importante de fonduri europene, avertizează Sindicatele din industria alimentară.
eMAG - “singura afacere sub presiune”. Acționarul majoritar va avea cel mai mare laborator de inteligență artificială din Europa # Profit.ro
Veniturile Prosus, acționarul majoritar al eMAG, au urcat cu 22% în prima jumătate a anului fiscal, până la 3,62 miliarde de dolari, susținute de creșteri robuste pe platformele iFood și OLX, în timp ce eMAG a stagnat, pe fondul provocărilor macroeconomice și al concurenței puternice.
Audi E SUV este numele de concept-car pe care îl poartă cel mai nou model al mărcii din Ingolstadt și care anunță o versiune de serie care va fi lansată în 2026.
VIDEO Vicepremierul Gheorghiu: Discutăm la Bruxelles ca șefii definitivi din Energie să fie numiți până la 31 martie 2026. Termenul actual al jalonului PNRR este 28 noiembrie 2025 # Profit.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că Guvernul discută cu Comisia Europeană pentru ca termenul de îndeplinire a jalonului PNRR privind numirea conducerilor definitive ale companiilor de stat din Energie, care în prezent este 28 noiembrie 2025, să fie 31 martie 2026.
Prețul gazelor din Europa cade sub 30 de euro, datorită importurilor și discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina # Profit.ro
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au coborât sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an, influențate de majorarea importurilor precum și de discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina, transmite Bloomberg.
Delta Invest intenționează să preia unele active deținute de Farplas & Smart Solutions.
Șapte entități energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național.
Grecia a atins venituri din turism de peste 20 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, un avans anual de 9%, informează publicațiile To Vima și Kathimerini.
Pentru județe din Banat, sudul Crișanei, pe litoral, în Carpații Meridionali și Carpații Occidentali, meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă de marți dimineață.
Vicepremierul Oana Gheorghiu începe reforma cu 10 companii din energie și transporturi, dar nu știe care sunt. Între timp, va face o ”hartă sectorială” și un ”registru unic” al companiilor de stat # Profit.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat, după prima ședință a Comitetului Național pentru Reformă Companiilor de Stat pe care îl coordonează, că reforma companiilor de stat va începe cu 10 dintre ele, 4 din energie și 6 transporturi, dar nu a putut preciza care vor fi acestea, evaluarea urmând a fi făcută de ministerele de resort. Între timp, Guvernul va face o ”hartă sectorială” și un ”registru unic” al companiilor de stat.
Peștele este nelipsit de pe masa festivă de Crăciun din Ungaria.
Judecătorii Curții de Apel București resping propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraților # Profit.ro
Judecătorii Curții de Apel București au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping propunerea legislativă a Guvernului legată de modificarea pensiilor magistraților.
Kremlinul susține că nu cunoaște textul planului de pace elaborat în urma contactelor dintre Statele Unite și Ucraina la Geneva, pe 23 noiembrie. Informația a fost transmisă de purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.
SURPRIZĂ București-Ilfov - zona din UE cu cei mai puțini oameni expuși riscului de sărăcie # Profit.ro
În 2024, 72,1 milioane de persoane din Uniunea Europeană erau expuse riscului de sărăcie, la fel ca în 2023.
50,8% dintre companiile afiliate controlate de firme cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene operau în afara UE, arată cele mai recente date publicate azi de Eurostat, pentru anul 2023. România se situează la coada clasamentului, cu una dintre cele mai mici ponderi ale afiliaților localizați în afara Uniunii.
AMEPIP, care monitorizează companiile de stat, va avea conducere instalată în câteva zile și Guvernul poate recupera peste 300 milioane de euro din PNRR # Profit.ro
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va avea o conducere instalată la 27 inoiemrbeiu, cu o zi înainte de termenul limită pentru ca România să poate primi peste 300 milioane euro pentru îndeplinirea acestui jalon din PNRR.
Proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost prezentat oficial.
Mall vândut în România - Proprietarul centrelor comerciale Winmarkt cedează un nou activ CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul italian Imobiliare Grande Distribuzione (IGD), unul dintre cei mai importanți jucători din real estate, intrat în urmă cu 17 ani pe piața locală prin preluarea rețelei de centre comerciale Winmarkt, vinde un nou mall din România, pe cel din Slatina, scopul final fiind vânzarea întregii afaceri locale.
Doi cetățeni români au provocat un incident pe aeroportul Köln/Bonn, din Germania.
Avertisment - Băncile din zona euro pot fi lovite de retrageri importante de depozite pe segmentul de retail, din cauza Stablecoins # Profit.ro
Monedele digitale stabile ar putea provoca băncilor din zona euro retrageri importante de depozite pe segmentul de retail, și orice extindere a acestor evoluții ar putea avea implicații extinse asupra stabilității sistemului financiar global, se arată în raportul Băncii Centrale Europene privind evaluarea stabilității financiare, transmite Reuters.
Grupul turc Evcil a achiziționat trei proiecte solare în România.
Xiaomi a deschis primul magazin fizic din România, în incinta ParkLake Shopping Center, din București.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0871 lei, de la 5,0891 lei, curs înregistrat vineri.
FOTO Altex-ul grecesc, care a adus în România rețeaua de magazine Funky Buddha, deschide primul magazin din afara Capitalei # Profit.ro
Retailerul grec Altex - cu nume similar celui mai puternic retailer de electro-IT din România - care a adus pe piața locală rețeaua de magazine Funky Buddha, brand de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei, informație anunțată anterior de Profit.ro, își continuă expansiunea pe piața din România prin inaugurarea primului magazin din afara Bucureștiului, în Iulius Town Timișoara.
Americanii "trag" cât pot de telefoane, ceea ce generează pierderi de productivitate care afectează economia # Profit.ro
Americanii nu mai își schimbă des telefoanele, laptopurile și alte dispozitive, iar acest comportament, deși reduce cheltuielile personale pe termen scurt, generează pierderi de productivitate care afectează economia la scară largă, relatează CNBC.
Circulația pe lotul 3 Pietroasele – Buzău (14 km) va fi deschisă la finele acestei luni, anunță secretarul de stat în cadrul Ministerului Transporturilor Irinel Scrioșteanu.
Taxarea coletelor de valoare mică din import ar putea aduce Marii Britanii circa 500 de milioane de lire sterline # Profit.ro
Marea Britanie intenționează să obțină aproximativ 500 de milioane de lire sterline anual prin eliminarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile importate cu o valoare individuală de sub 135 de lire, relatează Reuters.
Conform celui de-al doilea pachet de măsuri pentru redresarea fiscală, o mare parte a fermierilor va avea de suportat un noi impozite.
Franklin Templeton, în calitate de Administrator Unic și Administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea, își reafirmă susținerea pentru listarea Companiei Naționale Aeroporturi București la Bursa de Valori București, spunând că poate reprezenta un moment important pentru dezvoltarea pieței de capital românești și o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona capitalei.
Compania brașoveană CarmOlimp, având în portofoliu o fabrică integrată de mâncare gătită, lansează acum și sarmalele împachetate, în pungi de 1, 3 și 5 kg,
Caiac SMile extinde limitele integrării: oamenii cu dizabilități au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare în siguranță # Profit.ro
Caiac SMile continuă să redefinească modul în care persoanele cu dizabilități pot trăi experiențe autentice și pline de viață.
Românii, veste proastă cu explicație - Au devenit campioni europeni la prețul energiei desi au resurse proprii # Profit.ro
Prețul energiei electrice este un indicator esențial al sănătății economice și al viitorului durabil al unei țări, influențând direct costurile de producție, nivelul de trai al populației, competitivitatea industriei, dar și atractivitatea investițională.
Parolele au devenit o sursă constantă de risc și de costuri pentru companii.
Filip&Company: Companiile din România și UE trebuie să se asigure că produsele lor nu sunt obținute prin defrișări și degradarea pădurilor # Profit.ro
Autori: Ioan Dumitrașcu (partener), Irina Oprea Șalaru (senior associate)
Bulgaria primește o veste mare la investiții cu câteva săptămâni înainte de aderarea la euro # Profit.ro
Datele preliminare publicate de Banca Națională a Bulgariei arată că investițiile străine directe au ajuns la 2,53 miliarde de euro până la finalul lunii septembrie.
Distrigaz Sud a întrerupt furnizarea la un imobil din sectorul 5 al capitalei.
Asirom Vienna Insurance Group anunță "cea mai importantă ofertă a anului" pentru protecția locuinței.
