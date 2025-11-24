Ionuț Moșteanu, despre Strategia Națională de Apărare: „Ambiția este să fim a doua putere militară pe flancul de est”

15:45

Prețurile de referință ale gazelor naturale din Europa au scăzut luni sub pragul-cheie de 30 de euro pe megawat-oră (MWh) pentru prima dată în ultimul an și jumătate, pe fondul livrărilor consistente de GNL, al temperaturilor mai blânde și al discuțiilor privind încetarea războiului din Ucraina.