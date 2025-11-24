Reguli noi pentru secțiile ATI și unitățile sanitare în care se face anestezie/terapie intensivă pentru copii. Ce prevede proiectul pus în consultare publică
Adevarul.ro, 24 noiembrie 2025 20:45
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat luni, 24 noiembrie, publicarea în transparență decizională a proiectului care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
21:00
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România # Adevarul.ro
Printre propuneri se numără definirea animalelor drept „ființe simțitoare, cu drepturi şi libertăți”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman”, în conformitate cu standardele deja aplicate în mai multe state europene.
Acum 15 minute
20:45
Trump a acceptat invitația lui Xi Jinping pentru o vizită în China. Când se întâlnesc cei doi lideri # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat luni, 24 noiembrie, că a acceptat invitația omologului său chinez, Xi Jinping, de a veni în vizită în Beijing.
20:45
Reguli noi pentru secțiile ATI și unitățile sanitare în care se face anestezie/terapie intensivă pentru copii. Ce prevede proiectul pus în consultare publică # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat luni, 24 noiembrie, publicarea în transparență decizională a proiectului care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI.
20:45
Ionuț Moșteanu, despre Strategia Națională de Apărare: „Ambiția este să fim a doua putere militară pe flancul de est” # Adevarul.ro
Prin Strategia Naţională de Apărare se doreşte ca România să devină a doua putere militară de pe flancul de est şi un furnizor de apărare în zona Mării Negre, a afirmat, luni seară, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Acum 30 minute
20:30
De ce nu dorește ministul Apărării, Ionuț Moșteanu, să dezvăluie valoarea ajutorului acordat Ucrainei: „Cifra trebuie explicată” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a refuzat, într-un interviu acordat luni, să publice cifra totală a ajutorului militar acordat de țara noastră Ucrainei de la începutul invaziei ruse până în prezent.
Acum o oră
20:15
Ministrul ungar de Externe consideră că liderii europeni că „subminează” planul de pace pentru Ucraina: „Situația se deteriorează pe zi ce trece” # Adevarul.ro
Ministrul ungar de Externe susține că situația din Ucraina și din regiune „nu va face decât să se înrăutățească” dacă, în opinia sa, „liderii europeni pro-război” continuă să blocheze planul de pace propus pentru încheierea conflictului.
20:15
Sute de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ciprian Ciucu: „Există o rețea bine organizată” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a relatat luni, 24 noiembrie, cum a „inițiat destructurarea unei rețele” prin care sute de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal acte românești.
20:15
Premierul Poloniei avertizează că o soluție la războiul din Ucraina nu trebuie să afecteze securitatea Europei # Adevarul.ro
Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni, 24 noiembrie, că o soluţie la războiul din Ucraina nu trebuie în niciun caz să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei.
Acum 2 ore
20:00
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani” # Adevarul.ro
Ideologul ultranaționalist rus Aleksandr Dughin – cunoscut pentru retorica sa radicală și apropierea de cercurile de putere de la Kremlin – a comentat noul plan de pace promovat de administrația americană, afirmând că Ucraina „nu va păstra niciun fel de suveranitate” și că va fi „complet rusească în
20:00
Viktor Orban spune că UE vrea să continue războiul din Ucraina. „Refuzăm să punem în joc viitorul nepoților noștri” # Adevarul.ro
Premierul maghiar Viktor Orban a declarat într-un mesaj difuzat luni, 24 noiembrie, pe Facebook, că Uniunea Europeană vrea să continue războiul din Ucraina, dar, pentru că nu are bani, vrea să recurgă la împrumuturi comune.
19:45
Cum se face, corect, pregătirea mașinii pentru sezonul rece. Doar schimbarea anvelopelor cu unele de iarnă nu e suficientă # Adevarul.ro
Mecanicii auto atrag atenția, înainte de venirea sezonului rece, că pregătirea mașinii pentru iarnă este esențială pe cele două direcții principale: starea tehnică a vehiculului și tot ce ține de siguranța rutieră.
19:30
Cristi Chivu conduce o echipă mare doar cu cei mici. Românul, speriat de numărul înfrângerilor din campionat # Adevarul.ro
Inter Milano nu reușește să producă rezultate pozitive cu rivali de talia ei.
19:30
A fost publicată ordinea pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Biroul Electoral al Municipiului București (BECMB) a transmis luni, 24 noiembrie, care este ordinea pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie.
19:30
Dacă Occidentul trasează granița ruso-ucraineană pe actuala linie de contact și recunoaște anexarea Crimeei, primul impact asupra României va fi vecinătatea nemijlocită cu Rusia.
19:15
Discuții în CSAT: „Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare” # Adevarul.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a discutat luni proiectul Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2025–2030, document pe care președintele Nicușor Dan îl va înainta Parlamentului spre aprobare, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.
19:15
Financial Times: planul de pace al lui Trump a fost redus de la 28 la 19 puncte. Ce a dispărut din document rămâne neclar # Adevarul.ro
Negocierile de la Geneva au schimbat substanțial proiectul de „pace” propus de Donald Trump. Potrivit Financial Times, care citează surse familiare discuțiilor
Acum 4 ore
19:00
Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a intrat duminică în erupţie, o premieră după circa 12.000 de ani, potrivit programului mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution.
19:00
Reacția Kremlinului la modificările cerute de Ucraina şi de europeni în planul de pace propus de SUA: „Total neconstructiv, nu ne convine” # Adevarul.ro
Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al lui Putin, a avut o primă reacție privind planul european de pace, pe care îl consideră „total neconstructiv”.
18:45
Noi detalii despre sinuciderea asistată a gemenelor Kessler: „Ellen era bolnavă și deprimată. Alice nu era, dar nu voia ca sora ei să moară singură" # Adevarul.ro
Au apărut noi detalii despre gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăți din Italia şi Germania în anii 1960, care au murit în urmă cu o săptămână, prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani, în locuința lor din apropiere de Munchen.
18:45
Senatul adoptă eliminarea CASS pentru veterani, foști deținuți politici, personalul monahal și mamele aflate în concediu de creștere copil # Adevarul.ro
Senatul a adoptat tacit, luni, două proiecte de lege inițiate de PSD care prevăd eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii vulnerabile.
18:45
Avertisment oficial: bilete false pentru concerte și petrecerile de Revelion vândute online # Adevarul.ro
Tot mai multe anunțuri „last minute” pentru Revelion ascund bilete false, pagini fantomă și oferte care cer plata urgentă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică spune că românii riscă bilete invalide sau evenimente inexistente.
18:45
Putin, după discuția telefonică cu Erdogan: planul de pace pentru Ucraina este similar cu cel discutat la summitul din Alaska # Adevarul.ro
În urma convorbirii telefonice cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, președintele rus Vladimir Putin a declarat că planul de pace pentru Ucraina este similar cu cel discutat la recentul summit ruso-american din Alaska.
18:30
Daniel Băluță propune un plan social-economic pentru București: subvenții, locuri de muncă și sprijin pentru persoane vulnerabile # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat al Partidului Social Democrat la Primăria Capitalei, a prezentat luni un pachet de propuneri sociale și economice pentru București.
18:15
Un gigant german cu șapte fabrici în România vrea să concedieze 1.500 de angajați și să vândă divizia ContiTech # Adevarul.ro
Producătorul german de componente auto şi anvelope Continental AG analizează eliminarea a până la 1.500 de locuri de muncă suplimentare la divizia sa de produse de cauciuc şi materiale plastice ContiTech. Gigantul german deține la Timișoara divizia ContiTech.
18:15
Cum un proiect 100% privat schimbă paradigma turismului și a investițiilor pe litoralul românesc
18:15
Cupa Mondială de Rugby. S-au stabilit urnele pentru tragerea la sorți din luna decembrie # Adevarul.ro
Pe 3 decembrie, la Sydney, vom afla cele șase grupe pentru Australia 2027.
18:00
Primarul comunei Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, a fost reținut de polițiști # Adevarul.ro
Traian Simionca, primarul comunei Livezile din Bistrița-Năsăud, care a fost acuzat la începutul lunii că acuzat că a agresat sexual o angajată, a fost reținut.
17:45
Doi tineri muzicieni arestați în Rusia pentru melodii anti-Kremlin au fugit din țară după eliberare # Adevarul.ro
Doi tineri muzicieni stradali, care au fost încarcerați mai bine de o lună în Rusia pentru că au cântat melodii anti-Kremlin, au părăsit țara după eliberarea din detenție.
17:45
Imagini șocante cu momentul în care cinci prizonieri de război ucraineni sunt executați de un soldat rus # Adevarul.ro
Un videoclip care pare să surprindă executarea a cinci prizonieri de război ucraineni de către un soldat rus a fost publicat sâmbătă de organizația ucraineană open-source DeepState.
17:45
Creștere explozivă a plăților din Pilonul II după introducerea CASS pentru pensiile private mai mari de 3.000 de lei # Adevarul.ro
Introducerea CASS de 10% pentru pensiile private mai mari de 3.000 de lei a declanșat un val de retrageri din Pilonul II. Plățile lunare au ajuns la peste 400 de milioane de lei, iar tot mai mulți români aleg plata eșalonată ca să reducă taxele.
17:45
Sistemul european de Intrare/Ieșire a fost extins în două mari aeroporturi din România. Cum funcționează # Adevarul.ro
Poliția de Frontieră a anunțat luni, 24 noiembrie, că Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) a fost implementat și în punctele de trecere a frontierei Galați și Oancea (județul Galați), Aeroport Iași și Aeroport Cluj.
17:30
Zgomotele din interiorul unui sicriu i-au șocat pe participanții la funeraliile unei femei. Și-au dat seama că „moarta” era, de fapt, vie chiar înainte să o incinereze # Adevarul.ro
O femeie de 65 de ani și-a șocat familia îndoliată după ce „a revenit la viață” și a bătut în capacul sicriului cu câteva momente înainte de a fi incinerată, potrivit Daily Mail Online.
17:30
Băncile irlandeze, obligate să asigure accesul populației la bancomate și în mediul rural # Adevarul.ro
Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populaţie va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri
17:15
Polonia a reținut al treilea ucrainean suspectat că ar fi ajutat la actul de sabotaj care a vizat căile ferate poloneze # Adevarul.ro
Autoritățile poloneze au acuzat un al treilea cetăţean ucrainean suspectat că ar fi ajutat la o operaţiune de sabotaj susţinută de Rusia ce a vizat căile ferate poloneze.
Acum 6 ore
17:00
O dubă scăpată de sub control a lovit mai mulți pietoni pe o insulă turistică. Cel puțin trei oameni au murit # Adevarul.ro
O dubă condusă de un bărbat de 62 de ani a lovit mai mulți pietoni și s-a izbit de un indicator rutier pe Insula Udo, aflată lângă insula turistică Jeju, luni, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor zece, au anunțat autoritățile.
17:00
Trump sugerează „progrese semnificative” în negocierile de pace pentru Ucraina, după întâlnirea SUA–Ucraina de la Geneva: „Nu credeți până nu vedeți” # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat luni, 24 noiembrie, o nouă postare pe rețeaua sa Truth Social în care face aluzie la posibile evoluții importante în discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina.
17:00
China își extinde rețelele sofisticate de spionaj pe termen lung în Europa, îmbinând surse umane cu infiltrări academice și în mediul de afaceri, relatează TVP World.
16:45
Metrorex anunță instituirea restricțiilor temporare de circulație pe Drumul Național 1 (DN1), în zona intersecției cu Strada Padina, pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou PARIS, parte din proiectul Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni
16:45
Ucrainenii au făcut prăpăd în spatele liniei frontului la Pokrovsk. Operațiunea fără precedent a trupelor speciale # Adevarul.ro
Militarii din cadrul Forțelor pentru Operațiuni Speciale (SSO) ucrainene au efectuat un raid asupra pozițiilor rusești din Pokrovsk, care împiedicau evacuarea luptătorilor răniți ai unei unități învecinate.
16:45
Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Însurăței. Martorii, speriați de bubuitură: „Am zis că e un bombardament” # Adevarul.ro
O explozie urmată de un incendiu a avut loc luni după-amiază, într-un apartament din localitatea Însurăței, județul Brăila. Incidentul a fost semnalat la ora 15:54, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, au transmis reprezentanții ISU Brăila.
16:45
Cum va fi vremea până pe 7 decembrie în fiecare regiune din țară. Când se așteaptă o scădere bruscă a temperaturilor # Adevarul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat o estimare a temperaturilor și precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni: intervalul 24 noiembrie- 7 decembrie.
16:30
Arabia Saudită relaxează restricțiile privind achiziția alcoolului. Țara are un singur magazin # Adevarul.ro
Mai mulţi diplomaţi şi locuitori din Arabia Saudită au declarat pentru AFP că ţara a relaxat regulile care permit anumitor străini cu permise de şedere speciale să cumpere alcool, cel mai recent semn de deschidere în regatul conservator.
16:30
O nouă funcție legată de transparență a platformei X, Despre acest cont, a scos la iveală că o serie de conturi importante ce promovau mișcarea MAGA a lui Donald Trump aveau drept locație nu SUA, ci mai curând Rusia, Nigeria, India și chiar Europa de Est.
16:15
Un bărbat a spart parbrizul unei mașini de poliție cu pumnul, după ce a sunat la 112 fără niciun motiv # Adevarul.ro
Un bărbat din Drobeta Turnu Severin a distrus parbrizul unei maşini de Poliţie, după ce a fost informat că va fi amendat pentru că a sunat la numărul de urgență 112 fără niciun motiv.
16:15
Poliția Română avertizează asupra creșterii numărului de înșelătorii cu deepfake-uri. Cum să ne ferim de „capcanele” AI folosite pentru fraude și manipulare # Adevarul.ro
Poliția Română atrage atenția asupra pericolelor tot mai mari generate de inteligența artificială, în special de videoclipurile și imaginile false create cu ajutorul noilor tehnologiilor AI generative.
16:00
Cel mai mic fiu al Angelinei Jolie a apărut cu un nou look, care amintește de mama sa în anii '90 # Adevarul.ro
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, Knox Jolie-Pitt, a apărut cu un nou look care amintește de coafura mamei sale la începutul anilor 1990.
16:00
Cătălin Drulă îi propune contracandidatei Ana Ciceală un parteneriat: „Este o mână întinsă” # Adevarul.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a declarat la RFI că i-ar plăcea un parteneriat cu Ana Ciceală, invocând priorități comune în programele electorale.
15:45
Prețurile de referință ale gazelor naturale din Europa au scăzut luni sub pragul-cheie de 30 de euro pe megawat-oră (MWh) pentru prima dată în ultimul an și jumătate, pe fondul livrărilor consistente de GNL, al temperaturilor mai blânde și al discuțiilor privind încetarea războiului din Ucraina.
15:45
Bolojan și ministrul francez al Justiției, discuții la Palatul Victoria despre securitatea europeană și modernizarea sistemelor judiciare # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, la Palatul Victoria, cu ministrul justiției din Franța, Gérald Darmanin, în cadrul dialogului constant dintre cele două state și al aniversării a 145 de ani de relații diplomatice româno-franceze, marcate în 2025.
15:30
Lipsa serviciilor de îngrijire paliativă pentru copiii cu boli incurabile lasă familiile fără sprijin: „Luați-l acasă să moară la dvs, nu la noi pe secție” # Adevarul.ro
În România, mii de copii primesc anual diagnostice severe. Însă, atunci când boala este incurabilă, sistemul rămâne nepregătit să ofere suportul necesar. Părinți din întreaga țară povestesc că, în lipsa unor secții specializate, sunt trimiși acasă fără soluții și fără sprijin.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.