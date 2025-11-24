Ministrul Sănătății anunță schimbări radicale la secțiile ATI din spitale: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”
Gândul, 25 noiembrie 2025 01:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat luni seară, la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info, despre proiectul supus dezbaterii publice care modifică regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Alexandru Rogobete a precizat că secțiile de Terapie Intensive vor avea parte de e o echipă medicală multidisciplinară, iar aceste secții vor […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum o oră
01:00
Ministrul Sănătății anunță schimbări radicale la secțiile ATI din spitale: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat luni seară, la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info, despre proiectul supus dezbaterii publice care modifică regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Alexandru Rogobete a precizat că secțiile de Terapie Intensive vor avea parte de e o echipă medicală multidisciplinară, iar aceste secții vor […]
Acum 2 ore
00:30
Jennifer Lopez, îmbrăcată în ținută de piele, face show pentru 2 milioane $ la nunta fiicei unui miliardar indian. Donald Trump Jr., printre invitați # Gândul
Fiica miliardarului indian Mantena Rama Raju din industria farmaceutică, Netra Mantena, s-a căsătorit cu Vamsi Gadiraju într-un oraș din India – Udaipur. Cum au decis cei doi să organizeze o nuntă ca-n basm sau ca într-un film produs de Walt Disney? Au invitat-o pe cântăreața Jennifer Lopez să le cânte. Pentru 2 milioane de dolari, […]
00:20
Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă # Gândul
Ștefan Stofor, consilier în Primăria Capitalei, este cel care în noaptea primului tur al alegerilor prezidențiale, din 24 noiembrie, 2024, a fost surprins, când i-a spus fostului edil, Nicușor Dan, să se pregătească pentru „prezidențiale”, dacă independentul Călin Georgescu intră în turul doi. În urmă cu fix un an, la data de 24 noiembrie 2024, […]
00:10
Cele mai frumoase LOCURI din România pentru petrecerea minivacanței de Sf. Andrei – 1 Decembrie # Gândul
Românii au parte de o nouă minivacanță, de Sfântul Andrei și pe 1 Decembrie (Ziua Națională a României), iar mulți vor profita de această ocazie pentru a vizita diferite zone din țara noastră. Sfântul Andrei cade într-o duminică, iar 1 Decembrie într-o zi de luni, ceea ce înseamnă un weekend prelungit perfect pentru o scurtă […]
00:00
Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal” # Gândul
Inamicii lui Trump, fostul șef al FBI, James Comey și procuroarea Letitia James, scapă de acuzațiile penale, după ce un judecător federal a decis că acuzațiile au fost făcute de un procuror numit ilegal de Trump la Departamentul Justiției. Judecătorul districtual Cameron McGowan Currie a constatat că judecătorl Lindsey Halligan, fost avocat personal al lui […]
24 noiembrie 2025
23:40
PENSIE de invaliditate versus indemnizație de handicap, două sisteme diferite cu reguli pe măsură. Cum se obțin și cum se pot pierde # Gândul
Românii, chiar și beneficiarii, fac des confuzie între „pensia de handicap” și drepturile reale acordate persoanelor cu dizabilități. În general, sintagma „pensie de handicap” este folosită în general pentru a desemna orice formă de sprijin acordată persoanelor cu probleme medicale. Dar, de fapt, termenul acoperă două tipuri complet diferite de drepturi, reglementate separat și acordate […]
Acum 4 ore
23:10
Țara în care șoferii de TIR pot câștiga chiar și peste 4.500 de euro pe lună. Este în Europa și se fac angajări # Gândul
Șoferii de TIR dintr-o țară europeană sunt plătiți cu peste 4.500 de euro pe lună, fiind unii dintre cei mai bine plătiți șoferi profesioniști din țările Uniunii Europene (UE). Este vorba de Luxemburg, stat în care salariul mediu este de 3.200 de euro, informează Les Frontaliers & Résidents, citat de stirileprotv.ro. Iar un șofer profesionist, […]
22:30
Cum se pregătește corect mașina pentru sezonul rece. SFATURILE mecanicilor auto pentru șoferi # Gândul
Au apărut deja nopțile cu adevărat reci, dar și primele ninsori, astfel că mecanicii auto îi sfătuiesc pe șoferii care nu au apucat încă să își pregătească mașinile pentru iarnă… cum se face corect acest lucru pentru evitarea surprizelor neplăcute. Iar acest lucru nu înseamnă doar schimbarea anvelopelor, primul lucru la care se pot gândi […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță # Gândul
„Marius Tucă Show” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Daniel Băluță, primar al Sectorului 4. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Timișoara, supranumită adesea „Viena balcanică” datorită arhitecturii sale elegante și atmosferei centrale-europene, urcă surprinzător în preferințele turiștilor. Orașul a fost plasat pe locul doi în topul destinațiilor turistice ieftine și liniștite din Europa și a atras atenția celor care caută city-break-uri cu buget redus, fără aglomerația marilor metropole. Plovdiv, al doilea oraș ca mărime din […]
21:50
PREȚURILE de la Târgul de Crăciun din Viena. Cât costă o cană cu vin fiert sau cârnații tradiționali # Gândul
Târgul de Crăciun din Viena se numără printre cele mai spectaculoase din Europa, oferind diverse atracții de sezon, care atrag anual mii de turiști. De altfel, se află pe primul loc în topul celor mai bune târguri de Crăciun din lume realizat de canalul de știri american CNN. Larisa, o româncă aflată în vizită în […]
Acum 6 ore
21:30
Pace în Ucraina: Planul SUA a fost redus la 19 puncte. Kyiv Post: SUA cu Ucraina s-au înțeles iar teritoriile vor fi împărțite de Trump cu Zelenski # Gândul
Negociatorii americani și ucraineni, reuniți ieri la Geneva, au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat” și intenționează să continue să lucreze „intensiv” la un plan de pace pentru Uraina în următoarele zile, au anunțat, peste noapte, SUA și Ucraina într-o declarație comună. Cele două state au descris întâlnirea drept una „extrem de productivă” […]
21:10
Ultima săptămână din noiembrie vine cu unele obstacole pentru câteva ZODII. Cine sunt nativii vizați # Gândul
Mai multe zodii se vor confrunta cu unele obstacole în ultima săptămână din luna noiembrie a acestui an. Diversele probleme apar mai ales în zona profesională și familială, iar nativii vizați vor fi nevoiți să dea dovadă de răbdare, claritate și disciplină pentru că totul se poate rezolva. Totuși, obstacolele apărute pot crea tensiuni dacă […]
21:10
Oboseala persistentă, lipsa de energie și senzația constantă de epuizare nu sunt mereu cauzate de stres sau somn insuficient. De cele mai multe ori, vina o poartă obiceiurile cotidiene toxice, aparent nevinovate, care pot afecta echilibrul energetic al organismului și pot compromite performanța fizică și mentală. Identificarea acestor tipare comportamentale este esențială pentru a recâștiga […]
21:10
Filmare explozivă cu Nicușor Dan, la un an de la anularea alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale” # Gândul
Un clip cu actualul președinte Nicușor Dan revine în atenția publicului și ridică o mulțime de semne de întrebare, la un de la primul tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de Călin Georgescu și, ulterior, anulat de CCR. În filmarea respectivă, Nicușor Dan, pe atunci edilul Capitalei, se pregătea să facă declarații la sediul PMB, despre […]
21:00
Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri # Gândul
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a vorbit despre pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan la Casa Albă. Acesta a precizat că liderul de la Cotroceni a decis crearea unui grup de lucru pentru acest eveniment diplomatic. „Platforma pe care se va întemeia vizita e foarte promițătoare și nu a fost inventată pentru această vizită. Cazul politic bilateral […]
20:50
Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus în cadrul unei emisiuni Digi24 că nu a fost informat de servicii despre cazul fostului senator PSD care ar fi vrut să îi ofere mită. De asemenea, ministrul a afirmat că el crede că toată lumea este conștientă de faptul că astfel de afaceri nu s-ar fi putut realiza […]
20:50
Casa Albă intră în febra pregătirilor de Crăciun. Melania Trump a primit bradul de sărbătoare # Gândul
Melania Trump a început să decoreze Casa Albă cu ocazia Crăciunului, așa cum i-a obișnuit pe americani în primul mandat prezidențial al soțului ei Donald Trump. „Febra pregătirilor de Crăciun” a început deja în Statele Unite, în timp ce New York City va monta un nou brad în Rockefeller Center. „Va fi fumos. Începem să […]
20:40
Tiktok, Facebook și Instagram – platforme pentru matematică. Ce au reușit să implementeze două profesoare din Iași # Gândul
Două tinere profesoare de matematică din Iași au mutat tabla din clasă în online. Ele au transformat rețelele de socializare în spații accesibile și prietenoase pentru învățare. Doroteea Silion (Mate cu Dora) și Loredana Pălănceanu (Profa de Mate) au reușit să-și construiască propriile comunități în mediul online, unde matematica nu mai pare greu de înțeles. […]
20:40
Tripleta penalǎ care împinge Buzǎul spre prǎpastie. Acuzații grele la adresa liderilor PNL Buzău # Gândul
Jurnalistul Liviu Alexa scrie într-un material pentru publicația strictsecret.com că „PNL Buzău nu mai este un partid, ci o colonie a unor indivizi cu dosare groase, condamnări definitive şi legături periculoase”. „Candidatura lui Mihai Răzvan Moraru la șefia CJ Buzău nu este o opțiune politică, ci rezultatul direct al unei frății penale formate din Adrian […]
20:30
Moșteanu nu vrea să spună câți bani dă România Ucrainei. Inistă că ajutoarele sunt clasificate # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit la Digi 24, despre ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei. Oficialul susține că țara noastră rămâne în continuare alături de de partenerii europeni și că toate insituțiile implicate lucrează pentru a ajunge la o soluție care să garanteze pacea și stabilitatea în regiune, dar nu poate d Ministrul […]
20:20
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Strategia Națională de Apărare a Țării este extrem de importantă pentru următorii ani, în condițiile în care România își dorește să devină un furnizor de apărare, cel puțin în zona Mării Negre. Oficialul crede că trebuie investit în continuare în sectorul de apărare și s-a opus inițiativei Guvernului Bolojan […]
20:10
Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas # Gândul
Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance, este suspectat că ar fi făcut plăți către Hamas, gruparea teroristă care a comis atacurile de la 7 octombrie 2023 în Israel, potrivit Financial Times. Omul de afaceri chinez a fost anterior grațiat de Donald Trump. Întrebat într-un interviu de ce a făcut-o, președintele SUA a mărturisit că […]
20:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, recunoaște că a fost șef la un club de biliard din Regie # Gândul
Controversele se țin lanț de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în privința pregătirii sale academice. Oficialul declarat la Digi 24, că nu a absolvit anul trei la Facultătea Biotera, deoarece s-a angajat la un club de biliard în Regie. Între 1995, anul în care a întrerupt studiile la Politehnică, și 1999, ministrul susține că a deținut […]
20:00
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați # Gândul
O investiție a Primăriei Ghimbav, județul Brașov, a atras atenția comunității și chiar i-a revoltat pe unii localnici după ce s-a descoperit că o toaletă publică a fost achiziționată la un preț comparabil cu cel al unui apartament cu două camere din acest mic oraș. Autoritățile au optat pentru un model inteligent, complet automatizat, cu […]
20:00
Vânzarea unui apartament sau a unei case implică, pe lângă alegerea unui preț corect, și pregătirea unor acte și achitarea taxelor specifice. În 2025, procesul poate fi finalizat rapid, în doar 3-4 zile în regim normal sau în 2 zile în regim de urgență, la orice notar public din România. Pregătirea corectă a documentelor și […]
19:50
Colaps total de tensiune în sistemul electroenergetic național. „Aurora”, cel mai amplu exercițiu, a testat în premieră un scenariu unic # Gândul
Cel mai amplu exercițiu național de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național în condiții de stres – care a primit numele „Aurora” – a testat în premieră un scenariu unic, din Centrala Hidroelectrică Șugag, au anunțat oficialii operatorului național de sistem și transport al energiei electrice și ai celui mai mare producător național de energie. Peste […]
Acum 8 ore
19:30
Brigitte Bardot a fost internată din nou. Steaua cinematografiei franceze ar suferi din cauza unei „boli grave” # Gândul
Brigitte Bardot a fost internată în spitalul privat „Saint-Jean” din Toulon și încă se află acolo. Actrița franțuzoaică în vârstă de 91 de ani a mai fost internată în octombrie pentru a se trata de „o boală gravă”, informează ziarul local Nice-Matin. Ea s-a întors acasă cu bine, în La Madrague, după ce a fost […]
19:20
Brigitte Bardot a fost internată din nou. Steaua de cinematografia franceză ar suferi din cauza unei „boli grave” # Gândul
Brigitte Bardot, o actriță franțuzoaică în vârstă de 91 de ani, a fost internată în spitalul „Saint-Jean” acum aproximativ 10 zile și încă se află acolo. Ea a mai fost internată din nou la Spitalul Saint-Jean din Toulon în urmă cu aproximativ 10 zile. Potrivit ziarului regional, actrița a necesitat o intervenție chirurgicală pentru a […]
19:20
Se scumpește carnea înainte de Crăciun. Cât va costa un kilogram de carne de pui, de porc sau de vită # Gândul
Sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape, însă vin la pachet cu un nou val de scumpiri care îi vor lovi din plin pe români. Furnizorii au trimis deja marilor lanțuri comerciale liste actualizate cu prețuri, iar majorările sunt semnificative, mai ales la alimentele de bază. Carnea, vedeta meselor de Crăciun, va fi mai scumpă […]
19:20
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși # Gândul
Luna decembrie se anunță una prosperă, din punct de vedere financiar, pentru patru zodii. Acești nativi vor simți influența pozitivă a astrelor asupra aspectului banilor financiar. Astfel, configurațiile planetare favorabile, alinierea lui Jupiter cu Venus și tranzitele rapide ale lui Mercur vor produce un context ideal pentru câștiguri, oportunități neașteptate și stabilitate economică, potrivit a1.ro., care […]
19:00
Când vine vorba despre învățarea unei limbi străine, practica joacă un rol foarte important. Și totuși, există cazuri în care, chiar și după luni de exerciții sau cursuri, copiii au parte de o evoluție lentă, iar părinții au remușcări, gândindu-se dacă au ales opțiunile potrivite. În aceste momente este bine să se privească situația cu […]
19:00
S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu # Gândul
Biroul Electoral al Municipiului București a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie care vor avea loc în București. Cum arată ordinea pe buletinele de vot a celor 17 candidați. Cine va fi urmașul lui Nicușor Dan? Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca […]
18:50
CSAT aprobă Strategia Națională de Apărare și programul SAFE. Săptămâna viitoare Nicușor Dan prezintă Strategia în Parlament # Gândul
După o ședință de mai bine de 3 ore, Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) a decis să aprobe Strategia Națională de Apărare a Țării, dar și lista pentru programul SAFE. Săptămâna viitoare, președintele României, Nicușor Dan, se va merge în fața deputaților și va prezenta noua Strategie. Pe plan extern, Rusia rămâne principala […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:40
Gabriela Firea face topul proiectelor sale sociale: „Daniel Băluță mi-a promis că le va continua la Primăria Capitalei” # Gândul
Invitată în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, a vorbit pe marginea a ceea ce consideră a fi cea mai mare realizare a mandatului său – proiectele sociale. Astfel, Gabriela Firea a trecut în revistă câteva dintre proiectele pe care le consideră emblematice pentru […]
18:20
WordPress Hosting în România + domeniu .RO – Rețeta pentru un site rapid, sigur și scalabil # Gândul
Lansarea unui site WordPress de succes începe cu două elemente esențiale: un serviciu de WordPress Hosting în România și un domeniu .RO. Împreună, acestea formează baza solidă pentru o prezență online rapidă, sigură și optimizată pentru publicul local. În acest articol, vom explora importanța acestor două componente, modul în care se completează reciproc și cum […]
18:20
O fostă MISS a renunțat la cariera de fotomodel, la 18 ani, pentru a deveni călugăriță. Sora Eva este acum virală pe rețelele de socializare # Gândul
Kamila Rodrigues Cardoso, acum în vârstă de 21 de ani, și-a început cariera ca fotomodel, participând la concursuri de frumusețe și construindu-și un viitor promițător în lumea modei. Dar, la 18 ani, a luat o decizie radicală și a ales să renunțe la tot, profesie, prieteni, familie și chiar nume, pentru a deveni călugăriţă în […]
18:10
Donald Trump se pregătește pentru grațierea celor doi curcani de Ziua Recunoștinței. Cine a fost primul președinte care a oficializat tradiția # Gândul
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă, Melania Trump, se pregătesc pentru una dintre cele mai populare obiceiuri de Ziua Recunoștinței, și anume, grațierea curcanului, o tradiție inițiată, oficial, de George Bush, în 1989. Casa Albă a publicat un filmuleț retrospectiv, în care prezintă cele mai populare momente cu momentul grațierii curcanului de Ziua Recunoștinței, din […]
18:10
Captură uriașă de canabis, după un flagrant al polițiștilor și procurorilor DIICOT. 31 de kilograme de droguri transportate în trolere # Gândul
Operațiune de amploare la Botoșani.Polițiștii și procurorii DIICOT din Botoșani au prins în flagrant trei persoane care transportau cu trei trolere aproximativ 31 de kilograme de canabis. Procurorii DIICOT Botoșani au dispus reținerea a patru inculpați, cu vârste cuprinse între 20 și 49 de ani, pentru trafic de droguri de risc și complicitate la trafic […]
18:00
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, a fost reținut de Poliție în urma scandalului sexual # Gândul
Primarul din comuna Livezile, județul Bistrița Năsăud, a fost reținut pentru 24 de ore în urma scandalului sexual în care a fost implicat. În cadrul unui dosar penal întocmit pe 5 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au pus în aplicare trei mandate de percheziție. Primarul […]
17:50
Ghid pentru depistarea Deep Fake, publicat de Poliția Română. Regula care se aplică împotriva oricărei tentative de înșelăciune. Este prea frumos să fie adevărat? Fugi cât mai poți! # Gândul
Poliția Română a publicat un ghid pentru depistarea Deep Fake, într-o lume în care multitudinea de informații face ca granița dintre adevărat și fals să fie una fragilă. Inteligența artificială (AI) a avansat în ultimii ani, permițând crearea de videoclipuri și imagini extrem de realiste. În prezent, aceste tehnologii sunt folosite în principal pentru divertisment, […]
Acum 12 ore
17:30
Un tablou de Perugino, care a stat ani de zile prăfuit într-un garaj, vândut la licitație pentru 897.000 de dolari # Gândul
Un tablou din perioada Renașterii, care a stat mult timp într-un garaj, a fost vândut la licitație pentru o sumă uriașă. Lucrarea, atribuită lui Pietro Vannucci, a fost vândută cu 685.000 de lire sterline (897.000 de dolari), potrivit casei de licitații JS Fine Arts. Licitația pentru tabloul „Madona cu Pruncul”a avut loc online și a […]
17:20
Cât costă cea mai ieftină casă la malul mării în Sicilia. În România atât costă o garsonieră # Gândul
Multă lume se întreabă cât costă cea mai ieftină casă la malul mării în Sicilia, o astfel de investiție este tot mai des analizată în ultimul timp. Asta pentru că piața imobiliară din România este tot mai scumpă pe zi ce trece. Astfel, e lesne de înțeles de ce o locuință mediteraneană poate fi o […]
17:20
Într-o discuție cu Trump pe Ucraina, XI cere înapoi Taiwanul, ca parte „esențială a ordinii internaționale postbelice” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump a discutat astăzi la telefon cu omologul său chinez, Xi Jinping, în speranța să domolească pretențiile ruse pe tema ucraineană. Numai că în timpul discuțiilor dintre cei doi șefi de stat, Xi Jinping i-a cerut președintelui SUA „reîntoarcerea Taiwanului în China ca parte esențială a ordinii internaționale postbelice”. Infomația este publicată […]
17:20
Vladimir Putin a confirmat că planul SUA pentru Ucraina ar putea deveni baza unei înțelegeri # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut că propunerile americane privind Ucraina ar putea sta la baza unei soluționări pașnice a conflictului. Acest lucru a fost menționat de serviciul de presă al Kremlinului în urma conversației telefonice pe care a avut-o cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan. „Vladimir Putin a remarcat că aceste propuneri, în versiunea […]
17:10
BNR confirmă că reformele lui Bolojan au eșuat. Inflația ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu 8,8% anticipat iniţial # Gândul
Consiliul de Administrație a Băncii Naționale a României notează în minuta ședinței de politică monetară din 12 noiembrie că rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat. Banca Națională a României a transmis că în a doua parte a orizontului proiecţiei inflația ar urma […]
16:50
Turiștii care vor să viziteze Londra vor fi taxați. Marea Britanie vrea un profit de 240 milioane lire anual # Gândul
Primarul Londrei Sadiq Khan ar putea impune o taxă turistică vizitatorilor care vor să petreacă o noapte în capitala Regatului Unit, exact după modelul altor orașe ca Veneția, Milano, Tokyo, Paris sau New York City. Legea English Devolution and Community Empowerment Bill este în dezbatere în Parlamentul britanic. Potrivit estimărilor, Londra ar putea acumula un […]
16:50
Firea povestește ce l-a preocupat imediat pe Nicușor Dan când a intrat în Primărie: A dezlipit abțibildurile de pe autobuzele cumpărate să nu știe lumea când erau cumpărate # Gândul
Invitată în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, fostul primar general al Capitalei din perioada 2016-2020, Gabriela Firea, a făcut dezvăluiri explozive legate de succesorul său, Nicușor Dan. Astfel, social-democrata a evocat unul dintre cele mai savuroase momente legate de primul mandat de primar al actualului președinte. Provocată de […]
16:50
Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale: „București, un oraș care nu lasă pe nimeni în urmă” # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și, totodată, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, propune bucureștenilor un pachet de măsuri economice, un plan concret de combatere a excluziunii sociale. Potrivit edilului Sectorului 4, Bucureștiul trebuie să devină cu adevărat o capitală care nu lasă pe nimeni în urmă și care își […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.