Plata de bază APIA și eco-schema PD-28 – Sumele exacte pe care le primesc fermierii anul acesta
Agro-TV.ro, 25 noiembrie 2025 06:30
Fermierii au acum confirmarea oficială privind cuantumurile plăților APIA pentru anul de cerere 2025, după ce secretarul de stat Emil Dumitru a explicat public cum vor fi distribuite fondurile între plata de bază și eco-scheme. Deși discuțiile din spațiul public au generat confuzie în ultimele zile, MADR transmite că valorile aprobate rămân ferme și se […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum o oră
06:30
Plata de bază APIA și eco-schema PD-28 – Sumele exacte pe care le primesc fermierii anul acesta # Agro-TV.ro
Fermierii au acum confirmarea oficială privind cuantumurile plăților APIA pentru anul de cerere 2025, după ce secretarul de stat Emil Dumitru a explicat public cum vor fi distribuite fondurile între plata de bază și eco-scheme. Deși discuțiile din spațiul public au generat confuzie în ultimele zile, MADR transmite că valorile aprobate rămân ferme și se […]
Acum 12 ore
20:10
Emil Dumitru, secretat de stat în MADR: Agricultura cu două viteze: Prea multe plăți directe pe persoană fizică! # Agro-TV.ro
Agricultura românească va merge în continuare cu două viteze, având ca efect creșterea deficitului balanței comerciale, atât timp cât vom lăsa ca din cele aproximativ 700.000 de cereri unice de plată pe suprafață, în valoare de circa 2,1 miliarde de euro, doar 86.000 vin din partea unor companii înregistrate fiscal, restul sunt pe persoană fizică, […]
19:10
EXCLUSIV! Vești bune din ferma lui Dimitrie Muscă: Mii de porci, salvați din focarul de PPA # Agro-TV.ro
Situația de la ferma din Olari, județul Arad, începe să se stabilizeze, după câteva zile extrem de tensionate pentru unul dintre cei mai cunoscuți fermieri ai României, Dimitrie Muscă. Acesta anunță că sectorul de îngrășare – aproximativ 6.000 de capete – ar putea fi salvat, după măsuri drastice luate pentru limitarea focarului de pestă porcină […]
Acum 24 ore
18:10
Mulți fermieri își pregătesc acum solariile pentru viitoarele culturi, însă, pentru a fi eficiente și a evita cheltuielile nejustificate, soluțiile și tratamente aplicate trebuie alese cu mare grijă. Care sunt cele mai potrivite tratamente pentru buruienile din solar aflați de la dr. ing. Horia Ghibu în materialul video următor.
14:30
E foame mare de bani la buget, așa că Guvernul s-a gândit să-și crească sursele de finanțare inclusiv prin impozite aplicate fermierilor cu spații protejate, cum ar fi solariile. Al doilea pachet de măsuri fiscale al Cabinetului Bolojan, adoptat de Parlament, lovește puternic într-o mare parte a fermierilor, care vor avea de plățit noi impozite […]
12:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață o avertizare Cod galben de vijelii ce vizează 16 județe (vezi harta). Potrivit meteorologilor, în intervalul 25 noiembrie, ora 3:00 – 26 noiembrie, ora 8:00, vântul va avea temporar intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55-65 km/h, iar din după-amiaza zilei de […]
08:30
Sectorul suin din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Prețul cărnii de porc la poarta fermei a coborât în ultimele săptămâni la un nivel critic, insuficient pentru a acoperi costurile de producție, susține deputatul George Scarlat, deși acest lucru nu se resimte și în prețul cărnii la raft. Parlamentarul susține […]
07:30
Resturi de porci sacrificați aruncate pe câmp – Gest revoltător, în plin val de focare de pestă porcină # Agro-TV.ro
Situație alarmantă în județul Arad, unde mai multe resturi de porci sacrificați au fost descoperite abandonate pe câmp, în apropierea localității Nădab. Descoperirea vine într-un moment critic, în care județul se confruntă cu focare active de pestă porcină africană (PPA), inclusiv în una dintre cele mai mari ferme din vestul țării, administrată de cunoscutul fermier […]
Ieri
06:30
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, lansează un avertisment ferm către actualul ministru, Florin Barbu, în contextul discuțiilor privind restructurarea ministerului și posibila reorganizare a instituțiilor din subordine. Într-o declarație tranșantă, Daea subliniază că desființarea sau comasarea unor instituții-cheie din agricultură ar fi „păguboasă, de neacceptat și de nediscutat”. Potrivit lui Daea, instituțiile din arhitectura […]
23 noiembrie 2025
17:40
Descoperire șocantă în județul Vaslui: trupul neînsuflețit al unei femei în vârstă de 85 de ani a fost descoperit într-o zonă izolată, puțin frecventată de localnici. Se presupune că victima ar fi fost sfârtecată de animale sălbatice sau de haite de câini. Descoperirea ar fi fost făcută de doi săteni în drumul lor spre casă, […]
14:30
Crimă la fermă, chiar în sfânta zi de Duminică! Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din comuna Vorniceni, județul Botoșani, a fost găsit decedat duminică dimineață, la o fermă de vaci din localitate, unde lucra. Poliția a reținut un suspect, fiind vorba despre un adolescent de 17 ani care era coleg de muncă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Subvențiile agricole acordate prin eco-schemele PD-28 și PD-04 au provocat agitație mare în lumea agricolă de la noi din țară, fermierii acuzând Ministerul Agriculturii atât de reduceri masive ale plăților directe cât și de o comunicare înșelătoare privind cuantumurile anunțate. Pentru a liniști spiritele, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) răspunde acestor acuzații printr-un comunicat […]
11:30
Pe măsură ce a început Postul Crăciunului, românii încearcă să respecte cu strictețe regulile religioase, însă acest efort se resimte tot mai mult la buzunar. Prețurile alimentelor au urcat semnificativ, iar mulți abia reușesc să facă față cheltuielilor zilnice. Printre cele mai căutate produse în această perioadă se numără spanacul, care a ajuns să coste […]
08:40
Producătorii se plâng că seceta le-a afectat culturile, iar acest lucru se reflectă în prețurile tot mai mari de pe piață. Un kilogram de nuci în coajă se vinde în prezent cu 10–15 lei, în funcție de calitatea produsului și de cantitatea achiziționată. „Nu a fost un sezon prea bun, dar față de alte zone […]
21 noiembrie 2025
20:20
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o întâlnire de lucru cu o delegație a Băncii Mondiale condusă de Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală, iar agricultura a fost una dintre principalele teme abordate. Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul discuțiilor care au vizat sprijinul tehnic și financiar de care România are nevoie […]
15:40
EPPO: Încă o fraudă cu subvenții agricole, cu implicarea unor înalți funcționari publici! # Agro-TV.ro
Procurorii europeni investighează o nouă fraudă cu subvenții agricole desfășurată între anii 2023 și 2025, în care se pare că sunt implicați mai mulți înalți funcționari publici din Bulgaria. „Într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) la Sofia (Bulgaria), Direcția Generală a Poliției Naționale a efectuat mai multe percheziții și confiscări în această săptămână, ca […]
15:10
Peste 280.000 de hectare de terenuri degradate au fost readuse în circuitul agricol prin aplicarea unor practici moderne. Inițiativa oferă fermierilor acces la expertiză tehnică, sprijin financiar și soluții inovatoare, demonstrând că agricultura regenerativă poate îmbina protecția solului cu creșterea productivității. Programul REVERTE® de la Syngenta a fost recunoscut ca fiind cel mai bun din clasa sa […]
13:20
Cifre umflate și infrastructură blocată – Fermierii acuză probleme grave în privința sistemului de irigații # Agro-TV.ro
Promisiunile privind extinderea irigațiilor au devenit, din nou, subiect de dispută între fermieri și autorități. În timp ce declarațiile oficiale anunță milioane de hectare irigate, realitatea din datele tehnice ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) și, mai ales, din teren, arată o realitate mult mai modestă. Fermierii acuză incoerență, manipularea cifrelor și un blocaj […]
12:10
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri dimineață o avertizare privind iminența unui pericol de inundații pe râuri din șase de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, în intervalul 21.11.2025 ora 22:00 – 22.11.2025 ora 12:00 este în vigoare o […]
07:40
Prețul laptelui la poarta fermei, derizoriu: ”Mai mult de 2 lei nu luăm, indiferent ce facem” # Agro-TV.ro
Prețul laptelui crud rămâne una dintre cele mai sensibile teme din zootehnia românească, iar fermierii avertizează că situația a devenit critică. În timp ce costurile cu hrana animalelor, furajele, energia și forța de muncă au crescut constant, plata primită de producători pentru un litru de lapte a coborât la niveluri pe care mulți le numesc […]
06:30
Fermierii acuză tăieri masive din subvențiile APIA: ”Ministerul ne-a tras țeapă până la capăt” # Agro-TV.ro
Subvențiile agricole pentru anul 2025 provoacă controverse majore în rândul fermierilor români, care acuză Ministerul Agriculturii de reduceri masive ale plăților directe și de o comunicare înșelătoare privind valoarea eco-schemei PD-28 (terenuri lăsate pârloagă). Ștefan Gheorghiță, fermier din Brăila, spune că realitatea din teren contrazice promisiunile oficiale, iar impactul bugetar îi lasă pe agricultori cu […]
20 noiembrie 2025
16:50
Vitorul în agricultură sună bine: 300.000 de euro pentru instalarea tinerilor fermieri! # Agro-TV.ro
Comisia Europeană va propune o sumă forfetară de 300.000 de euro pentru instalarea tinerilor fermieri, a anunțat, joi, europarlamentarul Dan Motreanu, care a participat săptămâna aceasta la Congresul tinerilor fermieri organizat de PPE la Parlametul European. Măsura face parte dintr-un pachet mai larg pe care executivul comunitar îl are în vedere pentru a încuraja reînnoirea […]
15:40
Cooperativele agricole învață cum să își transforme produsele în mărci competitive prin programul ERASMUS+ # Agro-TV.ro
Managerii și președinții cooperativelor agricole membre UNCSV au încheiat în Olanda cea de-a doua etapă de formare din proiectul Erasmus+ GPMBAC, un program dedicat dezvoltării competențelor de marketing, branding și antreprenoriat strategic în cadrul organizațiilor cooperatiste din sectorul vegetal. Formarea s-a desfășurat în perioada 9–15 noiembrie 2025, în Soest, Wageningen, Haastrecht, Dordrecht și Dinteloord. Această […]
14:20
La BRGV Buzău s-a născut un nou campion: Ardei iute botezat după numele… Simonei Halep! (VIDEO) # Agro-TV.ro
Cercetătorii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au dezvoltat un soi nou de ardei iute, foarte productiv și extrem de picant. Și pentru că biologii de la BRGV Buzău intuiesc că și noua lor creație în materie de ardei iuți va avea un succes internațional, soiul a fost denumit Halep, după numele […]
08:40
Lovitură dublă pentru micii fermieri – Consecințele anulării programului ”Rabla pentru tractoare” # Agro-TV.ro
Anularea programului „Rabla pentru tractoare” continuă să genereze nemulțumiri în rândul fermierilor mici și foarte mici, care au aflat oficial că inițiativa nu mai reprezintă o prioritate pentru Ministerul Mediului. După luni întregi de așteptări, pregătire de documente și promisiuni, agricultorii se confruntă acum cu o „lovitură dublă”, atât financiară, cât și administrativă. Consultantul în […]
07:40
Fonduri europene 2026: Avertisment important pentru fermierii care vor să depună cereri de finanțare # Agro-TV.ro
Fermierii care intenționează să acceseze fonduri europene în următoarea perioadă trebuie să fie extrem de atenți la modul în care se derulează noile sesiuni de depunere. Deși Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță intervale lungi pentru depunerea proiectelor, acestea se pot închide anticipat după doar 5 zile, dacă bugetul apelului este suprasubscris în proporție […]
06:30
DR-12, linia de finanțare pentru tinerii fermieri – Schimbarea MAJORĂ față de măsura de instalare # Agro-TV.ro
O nouă oportunitate de finanțare pentru tinerii fermieri va fi lansată pe 30 ianuarie 2026, prin linia DR-12 – Dezvoltarea fermelor tinerilor fermieri, administrată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Măsura se adresează celor care s-au instalat în ultimii cinci ani, fie prin fosta submăsură 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, fie pe cont […]
19 noiembrie 2025
19:00
Clever Group lansează în curând Cinemaraton Plus, televiziunea dedicată filmului românesc contemporan, teatrului și evenimentelor culturale care aduc publicul mai aproape de energia noilor generații de creatori. Dacă Cinemaraton rămâne televiziunea filmului românesc – cu premiere de film contemporan, filme clasice, repere istorice și producții esențiale, premiate la festivaluri internaționale– Cinemaraton Plus deschide fereastra către […]
18:40
Sprijinul pentru tinerii fermieri va fi unul și mai consistent în 2026, după ce negociatorii Parlamentului European și cei ai Consiliului UE au căzut de acord cu privire la o finanțare suplimentară de 372,7 milioane de euro față de propunerea inițială a Comisiei referitoare la bugetul UE pentru anul următor, a anunțat europarlamentarul Dan Motreanu, […]
17:10
Premieră pentru cel mai mare producător agricol al UE: Franța împrumută „modelul românesc”! # Agro-TV.ro
Se pare că Franța împrumută „modelul românesc” în privința sectorului agroalimentar, însă nu este o veste care ar trebui să ne bucure. Cel mai mare producător agricol al Uniunii Europene, Franța, ar putea înregistra în 2025 primul său deficit al balanței comerciale cu produse agroalimentare din ultimii 50 de ani, scrie agenția Reuters, citată de […]
15:00
În încercarea noastră de a face articole cât mai educative, ne-am confruntat mereu cu întrebări simple și clare de la fermieri, de exemplu, de ce nu pH acid, ce înseamnă aciditatea hidrolitică dar și ce soluţii am pentru un sol alcalin. Vom încerca în articolul de azi să lămurim aceşti termeni, pe înţelesul tuturor. Pe […]
14:50
Dacă până nu demult numai tractoarele articulate și/sau pe șenile își aveau locul în acest segment de putere, noul Optum fabricat în Austria, a fost conceput să revizuiască standardul tractoarelor de mare putere, prin capacitatea sa mare, confortabilitatea înaltă, prin autonomie sporită a combustibilului, prin intervalele mai lungi de service, dar și prin conectivitatea, siguranța […]
13:30
Întrecere mare pentru imaginea publică! După anunțul făcut miercuri de AFIR, șefa APIA nu se lasă mai prejos și vine și ea cu un mesaj de zile mari pentru fermierii români. „Este o săptămână plină la APIA! Am continuat autorizarea la plată a cererilor depuse de fermieri în Campania 2025. Astfel, în perioada 16 octombrie […]
11:40
Anunțul zilei vine de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), care transmite că, în intervalul 1-31 octombrie 2025, a făcut plăți în conturile fermierilor și ale beneficiarilor de fonduri europene de peste 1,1 miliarde de lei, echivalentul a 218.999.128,62 euro. Potrivit unui comunicat al AFIR remis miercuri redacției AgroTV, din întreaga sumă, contribuția Comisiei […]
10:50
Clubul Fermierilor Români a dat startul celui mai așteptat program de perfecționare managerială dedicată antreprenorilor în agricultură # Agro-TV.ro
Cel mai așteptat program din cadrul Clubul Fermierilor Români – ,,Antreprenor în Agricultură 4.0” și-a deschis porțile pentru tinerii fermieri. Clubul Fermierilor Români a lansat cea de-a cincea serie a programului de perfecționare managerială „Antreprenor în Agricultura 4.0”, un program unic de formare dedicat dezvoltării continue a competențelor manageriale specifice sectorului agroalimentar românesc. Conceput ca […]
08:40
Sectorul floricol va beneficia, în premieră, de o măsură dedicată, odată cu linia de finanțare DR-18 programată să înceapă pe 23 februarie 2026. Este pentru prima dată când cultivatorii de flori, plante aromatice și medicinale primesc o alocare separată, după ani în care au fost incluși în alte măsuri, unde erau constant dezavantajați de punctaj. […]
07:30
Finanțare nouă pentru micii fermieri! Schema care reduce drastic cheltuielile la energie # Agro-TV.ro
Micii fermieri au în față una dintre cele mai accesibile și eficiente linii de finanțare ale ultimilor ani: schema pentru energie destinată autoconsumului, finanțată prin Fondul de Modernizare. Programul este așteptat să înceapă în luna decembrie și oferă producătorilor agricoli posibilitatea de a-și instala panouri fotovoltaice și sisteme de stocare pentru a-și reduce drastic costurile […]
06:30
Fermierii români, loviți de noi măsuri fiscale de la 1 ianuarie 2026: „Situația va deveni tot mai grea” # Agro-TV.ro
Fermierii vor intra, începând cu 1 ianuarie 2026, într-un regim mult mai strict, generat de noile măsuri fiscale care vor modifica substanțial modul în care aceștia își pot desfășura activitatea economică. Noile măsuri fiscale îi vizează în special pe producătorii care comercializează marfă în baza atestatului de producător, iar autoritățile locale vor avea obligația de […]
18 noiembrie 2025
20:10
Un nou val de nemulțumire zguduie sectorul agricol european. Fermierii din toate statele membre ale Uniunii Europene se pregătesc pentru un protest de amploare la Bruxelles, programat să aibă loc în cursul săptămânilor următoare, când în capitala Belgiei vor fi prezenți toți șefii de stat și de guvern. Mobilizarea este uriașă, iar organizatorii confirmă că […]
18:00
Ministrul Florin Barbu, la sfat cu retailerii. Ce le pregătesc românilor înainte de sărbători # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, s-a întâlnit marți, la sediul MADR, cu reprezentanți ai Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), pentru a discuta despre identificarea unor soluții concrete privind integrarea unui număr cât mai mare de producători români în lanțurile de retail, în contextul creșterii consumului specific perioadei sărbătorilor de iarnă. La întâlnire au participat […]
15:20
Statele membre UE se pregătesc să intre într-o nouă eră în ceea ce privește relația mari retaileri vs. micii fermieri, după ce negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere privind cooperarea transfrontalieră împotriva practicilor neloiale care îi afectează pe micii producători, a anunțat europarlamentarul Dan Motreanu. „Fermierii merită un […]
14:50
Clubul Fermierilor Români a dat startul celui mai așteptat program de formare pentru tinerii fermieri # Agro-TV.ro
Cel mai așteptat program din cadrul Clubul Fermierilor Români – ,,Antreprenor în Agricultură 4.0” și-a deschis porțile pentru tinerii fermieri. Clubul Fermierilor Români a lansat cea de-a cincea serie a programului de perfecționare managerială „Antreprenor în Agricultura 4.0”, un program unic de formare dedicat dezvoltării continue a competențelor manageriale specifice sectorului agroalimentar românesc. Conceput ca […]
11:30
Fiscul a luat în vizor sectorul agricol! Fermierii cu subvenții APIA mari, în special, sau care au terenuri luate în arendă vor fi supuși unor controale ANAF, pentru a se verifica modul în care își îndeplinesc obligațiile fiscale, informează profit.ro. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat această campanie de control după ce a […]
08:30
Dimitrie Muscă, semnal de alarmă în privința PPA: Oamenii taie porcii bolnavi și îi bagă în congelator # Agro-TV.ro
Fermierul Dimitrie Muscă lansează un nou semnal de alarmă în contextul focarelor de pestă porcină africană (PPA) care continuă să lovească fermele comerciale și gospodăriile din România. După ce virusul a fost depistat în complexul său zootehnic de la Olari, Muscă critică dur modul în care sunt aplicate regulile de biosecuritate în gospodăriile populației și […]
07:30
Cei 3% reținuți din subvenții: cum vor fi folosiți banii fermierilor în noul instrument de despăgubiri # Agro-TV.ro
Cei 3% reținuți anual de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) din subvențiile directe acordate fermierilor vor putea fi utilizați, în sfârșit, într-un mecanism flexibil și adaptat de management al riscului, anunță Florentin Bercu, vicepreședinte Copa-Cogeca și director executiv UNCSV. După ani de discuții și blocaje administrative, se pare că în urma celor mai recente […]
06:30
EXCLUSIV! Declarațiile lui Dimitrie Muscă, imediat după ce a început uciderea animalelor din ferma de la Olari # Agro-TV.ro
Un focar de pestă porcină africană (PPA) a lovit una dintre cele mai bine securizate și performante ferme din România. Celebrul fermier Dimitrie Muscă a confirmat că virusul a pătruns în complexul său zootehnic din localitatea Olari, județul Arad, afectând în special sectorul de gestație. Sacrificarea animalelor a început în cursul zilei de ieri cu […]
17 noiembrie 2025
18:50
Problemele cu care se confruntă sistemul antigrindină de la noi din țară parcă nu se mai termină! Centrul zonal antigrindină Iași se confruntă cu demisii în bloc după ce nu mai puțin de 170 de angajați, printre care și directorul zonal, au decis zilele trecute să-și părăsească locurile de muncă pentru că nu le-au fost […]
16:20
Victorie pentru fermierii români în bătălia oarbă a neonicotinoidelor: EPPO – standard tehnic pentru Tanymecus dilaticollis # Agro-TV.ro
Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a obținut în numele fermierilor români o victorie importantă în bătălia oarbă dusă la nivel european împotriva utilizării neonicotinoidelor, fără a avea o alternativă viabilă la acestea împotriva dăunătorilor. Astfel, potrivit reprezentanților AAC, România a desemnat, în sfârșit, un expert entomolog în cadrul Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția […]
14:20
Șeful AFIR, Adrian Chesnoiu, le reamintește beneficiarilor de fonduri europene că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a extins termenul pentru depunerea ultimei tranșe de plată pentru proiectele realizate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) până la cel mai târziu 30 noiembrie 2025. „Extinderea termenului de implementare a proiectului și pentru depunerea ultimei […]
13:10
Miniștrii agriculturii din țările UE s-au reunit din nou luni, la Bruxelles, în cadrul Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish). Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis luni redacției AgroTV, principalele puncte de pe ordinea de zi vizează Politica Agricolă Comună (PAC) după 2027: securitatea alimentară și direcționarea sprijinului direct, evoluții […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.