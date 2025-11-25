Vremea marți, 25 noiembrie. Se încălzește în toată țara
Adevarul.ro, 25 noiembrie 2025 07:00
Vremea se încălzeşte faţă de ziua precedentă, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 9 şi 17 grade.
„Noaptea cuțitelor lungi” din România. Crimele și fărădelegile legionarilor care l-au scos din minți până și pe mareșalul Antonescu # Adevarul.ro
Istoria României a avut și ea o „noapte a cuțitelor lungi”. Pe 27 noiembrie, legionarii s-au dezlănțuit la adresa adversarilor și au comis printre cele mai atroce crime politice de până la teroarea dezlănțuită de comuniști. Printre victime s-a numărat și Nicolae Iorga, dar și Virgil Madgearu.
Noi atacuri asupra infrastructurilor energetice în Ucraina. Kievul ripostează în zona Krasnodar # Adevarul.ro
O nouă serie de atacuri aeriene ruseşti masive au vizat marţi infrastructura energetică a Ucrainei şi capitala Kiev, potrivit autorităţilor, Rusia, la rândul său, raportând cel puţin trei morţi în mai multe atacuri ucrainene în sudul ţării.
CCR decide marți asupra sesizărilor făcute de AUR şi ÎCCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # Adevarul.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) ar urma să decidă, marţi, asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ în ceea ce priveşte neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private. La termenele anterioare, decizia a fost amânată.
Regimente speciale ucrainene au luat cu asalt poziții rusești din Pokrovsk: „Centrul este curățat” # Adevarul.ro
Trupele ucrainene au lansat contraatacuri și au curățat de trupe rusești centrul orașului Pokrovsk, oferind o ripostă puternică ofensivei rusești ce urmărește să cucerească acest centru industrial și logistic strategic din regiunea estică Donbas, potrivit ultimelor știri de pe acest front.
Utilizarea excesivă a platformelor TikTok și Instagram poate duce la degradarea creierului # Adevarul.ro
Un studiu realizat recent de Asociația Americană de Psihologie arată că utilizarea excesivă a TikTok și Instagram Reels afectează performanța cognitivă și poate duce la „brain rot” (trad. „degradarea creierului”).
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme # Adevarul.ro
Antrenorul Dan Petrescu (57 de ani) locuiește în Cluj.
Frăţia Musulmană, declarată „organizaţie teroristă”, prin decret, de președintele SUA Donald Trump # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat luni un decret ce declanşează o procedură în urma căreia ramurile organizaţiei Frăţia Musulmană din mai multe ţări urmează să fie desemnate drept „organizaţii teroriste străine”.
„Riscul înghețării conflictului în condiții favorabile Moscovei nu a dispărut”, susține politologul Margarita Zavadskaia după discuțiile SUA–Ucraina de la Geneva și reacția Rusiei # Adevarul.ro
Politolog și sociologul rus Margarita Zavadskaia, trecută de Moscova pe pe lista agenților străini, afirmă că negocierile dintre delegaţiile Ucrainei şi Statelor Unite, desfăşurate la Geneva pe 23 noiembrie, au dus la ajustarea planului iniţial de pace propus de administraţia Trump
Israelul a publicat o filmare cu unul dintre cele mai complexe tuneluri ale Hamas, unde se ascundeau comandanții # Adevarul.ro
Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au publicat o înregistrare video care prezintă ceea ce descriu ca fiind una dintre „cele mai complexe” infrastructuri subterane ale Hamas de sub orașul sudic Rafah, relatează Fox News.
Spionajul ucrainean face dezvăluiri despre prezența Rusiei în Venezuela. Cine conduce misiunea # Adevarul.ro
Un general rus de rang înalt, înlăturat de Vladimir Putin după eșecurile de pe câmpul de luptă din Ucraina, coordonează în prezent o misiune militară prin rotație în Venezuela, potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR).
Cum a fost construită calea ferată a Văii Oltului, în urmă cu 125 de ani. Traseul dificil care străbate Carpații # Adevarul.ro
Veche de 125 de ani, calea ferată de pe Valea Oltului oferă călătorilor un traseu spectaculos, împodobit cu monumente istorice. În trecut, a fost considerată o legătură strategică între regiunile istorice ale României.
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în calea păcii” # Adevarul.ro
Viitorul securității europene a evitat un scenariu pesimist, iar contextul actual este semnificativ mai favorabil decât cel de la sfârșitul săptămânii, afirmă experta în securitate Iulia Joja.
Ce spune un fost șef al CCR despre încercarea Guvernului de a limita cumulul pensiei cu salariul: „Nu are nicio legătură una cu alta” # Adevarul.ro
Subiectul cumulului pensiei cu salariul la stat a făcut obiectul mai multor decizii CCR în ultimii ani. Pe rând, Guvernul Tăriceanu, cel condus de Boc, precum și Cabinetul Marcel Ciolacu I, au încercat, fie printr-un proiect, fie prin ordonanță de urgență să limiteze această practică.
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea # Adevarul.ro
O femeie care era cu copilul la trecerea de pietoni, dar nu le-a fost acordată prioritatea, a decis să nu lase lucrurile așa. Și a făcut o sesizare pe site-ul Poliției Române. La doar câteva zile distanță a primit răspunsul: camerele de supraveghere i-au dat dreptate, iar șoferul a rămas fără permis
Firma care operează Lukoil în România va fi lichidată. Analiștii avertizează asupra tranzacțiilor subterane cu petrol rusesc # Adevarul.ro
Firma care operează Lukoil și gestionează rafinăriile din România și Bulgaria, va fi lichidată, reprezentanții companiei anunțându-și deja angajații că vor fi concediați. Acțiunea stârnește îngrijorarea analiștilor.
Astrolog Valeriu Pănoiu: „Există suflete pereche, care se întâlnesc ocazional atunci când e nevoie tocmai de un asemenea salt evolutiv” # Adevarul.ro
Valeriu Pănoiu studiază astrologia de aproape trei decenii și o practică profesionist din 2008. La „Interviurile Adevărul” a explicat printre altele de ce relațiile sunt experiențe sau cum funcționează tiparele pe care le moștenim din familie.
Țepele pe Vinted: haine uzate, cutii goale și bani pierduți. Ce pot face cumpărătorii păcăliți # Adevarul.ro
Creată ca o platformă online unde oamenii să poată să vândă lucrurile pe care nu le mai folosesc și astfel să câștige bani, dar și să reducă risipa, Vinted a devenit și un teren fertil pentru țepele online.
Efectul placebo pe înțelesul tuturor. De ce felul în care este prezentat tratamentul schimbă ceea ce simte corpul # Adevarul.ro
Autorul american Gregg Braden, în „Vindecarea spontană a credinței” (Editura For You), aduce în prim-plan studiile care arată că simpla convingere că un tratament va funcționa poate declanșa reacții biologice reale.
25 noiembrie: Moare președintele cubanez Fidel Castro, unul dintre cei mai „vânați” oameni din istorie # Adevarul.ro
Pe 25 noiembrie 2016, Fidel Castro, unul din cei mai cunoscuți lideri comuniști, s-a stins din viață la 90 de ani. Tot pe 25 noiembrie, în 1715, Nicolae Mavrocordat este numit domn al Țării Românești, inaugurând astfel era fanariotă.
Țările în care majoritatea magazinelor sunt închise duminica. Informații utile pentru vacanțe și city break # Adevarul.ro
Dacă în România cei mai mulți ne facem cumpărăturile în weekend și suntem obișnuiți ca magazinele să aibă program prelungit, în multe țări din Europa lucrurile stau cu totul diferit. Duminica este pentru odihnă, iar supermarketurile și mall-urile au lacătul pus.
Tanczos Barna spune că reducerea cheltuielilor de personal cu doar 8% ar fi suficientă pentru „un program de genul Anghel Saligny pentru un an întreg” # Adevarul.ro
Acesta a adăugat că cheltuielile de personal lunare ajung la aproximativ 14 miliarde de lei, „plus minus 500 de milioane de lei”.
De la horă cu alegătorii la inaugurare de străzi: cum încearcă candidații să atragă atenția în campania pentru București # Adevarul.ro
Principalii candidați la Primăria Capitalei au dat startul campaniei în moduri diferite, atât în teren, cât și pe rețelele de socializare, unde mesajele și stilul de promovare variază semnificativ. În timp ce unii deschid noi străzi, alții lipesc afișe cu voluntarii sau fac hore cu alegătorii.
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace în timpul negocierilor de la Geneva # Adevarul.ro
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia, în timpul negocierilor de duminică de la Geneva.
Candidatul PNL-USR la șefia CJ Buzău acuză o campanie de denigrare: „Asta pregăteşte mafia politică locală. Un film generat cu AI, în care sunt denigrat” # Adevarul.ro
Mihai Răzvan Moraru, candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, a declarat luni seară, 24 noiembrie, că ar fi vizat de o campanie organizată împotriva sa „de mafia politică locală”.
Românii renunță la mesele în oraș. TVA-ul mărit și austeritatea au redus drastic consumul la restaurant # Adevarul.ro
În 2025, măsurile de austeritate și creșterea TVA au dus la o scădere accentuată a consumului, tot mai puțini români permițându-și să petreacă o seară la restaurant în familie, în jurul unei mese bogate, cu mai multe feluri de mâncare.
Black Friday 2025: Top 20 cele mai iubite parfumuri bărbătești – best-seller, lux și reduceri exclusive cu peste 1.000 € # Adevarul.ro
Descoperă top 20 cele mai apreciate parfumuri bărbătești de Black Friday 2025 – best-seller, exclusivitate de lux redusă cu peste 1000 € și arome uimitoare. Alege parfumuri cu recenzii excelente și profită de reduceri exclusive pentru cadouri sau colecția ta.
Între 2022-2024, mai mulți cetățeni ruși ar fi primit în mod fraudulos cărți de identitate românești. Potrivit surselor, unii din ei ar fi obținut ilegal buletine și pașapoarte românești folosind identitatea unor soldați ucraineni morți în război.
Etapa a 17-a din Superliga de fotbal s-a încheiat luni seară.
Ministrul Educației anunță o „schimbare paradigmatică” în licee: noi programe școlare, accent pe competențe și raportarea la piața muncii # Adevarul.ro
Programele școlare noi pentru liceu, puse în transparență publică, reprezintă „o schimbare paradigmatică” pentru educația românească, afirmă ministrul Educației, Daniel David.
Jimmy Cliff, legendarul cântăreț jamaican care, alături de Bob Marley, a popularizat muzica reggae, ska și rocksteady de-a lungul unei cariere de șase decenii, a murit, a anunțat soția sa, Latifa Chambers, luni, pe Facebook.
Tánczos Barna, despre proiectul privind interzicerea cumulului pensie-salariu: „Dacă se angajează la privat, poate să-și primească pensia integral” # Adevarul.ro
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat luni, 24 noiembrie, că proiectul de lege potrivit căruia se interzice cumulul pensiei cu salariul în sectorul public pentru anumite categorii de angajați vizează în principal pensiile speciale și nu se aplică pentru profesori și medici.
Moșteanu susține că nu a fost informat de servicii cu privire la tentativa de mită. „Îl trimiteam legat dacă ajungea acolo și făcea vreo propunere” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut, luni seara, că nu a fost informat de servicii cu privire la cazul fostului senator PSD care ar fi vrut să îi ofere mită.
Un expert german susține că numai China și SUA l-ar putea opri pe Putin, dar niciuna nu vrea să acționeze decisiv # Adevarul.ro
Liderul rus Vladimir Putin ar putea fi forțat să pună capăt războiului din Ucraina doar printr-o intervenție hotărâtă a Chinei sau a Statelor Unite, însă niciuna dintre cele două puteri nu este dispusă să facă acest pas, susține un istoric.
Consilierul lui Nicușor Dan anunță că președintele a pregătit grupul de lucru pentru vizita în SUA. Ce domenii vor fi abordate la Washington # Adevarul.ro
A fost configurat grupul de lucru pregătit pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA, președintele fiind de fapt „liderul activ” al acestui grup.
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România # Adevarul.ro
Printre propuneri se numără definirea animalelor drept „ființe simțitoare, cu drepturi şi libertăți”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman”, în conformitate cu standardele deja aplicate în mai multe state europene.
Trump a acceptat invitația lui Xi Jinping pentru o vizită în China. Când se întâlnesc cei doi lideri # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat luni, 24 noiembrie, că a acceptat invitația omologului său chinez, Xi Jinping, de a veni în vizită în Beijing.
Reguli noi pentru secțiile ATI și unitățile sanitare în care se face anestezie/terapie intensivă pentru copii. Ce prevede proiectul pus în consultare publică # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat luni, 24 noiembrie, publicarea în transparență decizională a proiectului care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI.
Ionuț Moșteanu, despre Strategia Națională de Apărare: „Ambiția este să fim a doua putere militară pe flancul de est” # Adevarul.ro
Prin Strategia Naţională de Apărare se doreşte ca România să devină a doua putere militară de pe flancul de est şi un furnizor de apărare în zona Mării Negre, a afirmat, luni seară, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
De ce nu dorește ministul Apărării, Ionuț Moșteanu, să dezvăluie valoarea ajutorului acordat Ucrainei: „Cifra trebuie explicată” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a refuzat, într-un interviu acordat luni, să publice cifra totală a ajutorului militar acordat de țara noastră Ucrainei de la începutul invaziei ruse până în prezent.
Ministrul ungar de Externe consideră că liderii europeni că „subminează” planul de pace pentru Ucraina: „Situația se deteriorează pe zi ce trece” # Adevarul.ro
Ministrul ungar de Externe susține că situația din Ucraina și din regiune „nu va face decât să se înrăutățească” dacă, în opinia sa, „liderii europeni pro-război” continuă să blocheze planul de pace propus pentru încheierea conflictului.
Sute de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ciprian Ciucu: „Există o rețea bine organizată” # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a relatat luni, 24 noiembrie, cum a „inițiat destructurarea unei rețele” prin care sute de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal acte românești.
Premierul Poloniei avertizează că o soluție la războiul din Ucraina nu trebuie să afecteze securitatea Europei # Adevarul.ro
Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni, 24 noiembrie, că o soluţie la războiul din Ucraina nu trebuie în niciun caz să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei.
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani” # Adevarul.ro
Ideologul ultranaționalist rus Aleksandr Dughin – cunoscut pentru retorica sa radicală și apropierea de cercurile de putere de la Kremlin – a comentat noul plan de pace promovat de administrația americană, afirmând că Ucraina „nu va păstra niciun fel de suveranitate” și că va fi „complet rusească în
Viktor Orban spune că UE vrea să continue războiul din Ucraina. „Refuzăm să punem în joc viitorul nepoților noștri” # Adevarul.ro
Premierul maghiar Viktor Orban a declarat într-un mesaj difuzat luni, 24 noiembrie, pe Facebook, că Uniunea Europeană vrea să continue războiul din Ucraina, dar, pentru că nu are bani, vrea să recurgă la împrumuturi comune.
Cum se face, corect, pregătirea mașinii pentru sezonul rece. Doar schimbarea anvelopelor cu unele de iarnă nu e suficientă # Adevarul.ro
Mecanicii auto atrag atenția, înainte de venirea sezonului rece, că pregătirea mașinii pentru iarnă este esențială pe cele două direcții principale: starea tehnică a vehiculului și tot ce ține de siguranța rutieră.
Cristi Chivu conduce o echipă mare doar cu cei mici. Românul, speriat de numărul înfrângerilor din campionat # Adevarul.ro
Inter Milano nu reușește să producă rezultate pozitive cu rivali de talia ei.
A fost publicată ordinea pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Biroul Electoral al Municipiului București (BECMB) a transmis luni, 24 noiembrie, care este ordinea pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie.
Dacă Occidentul trasează granița ruso-ucraineană pe actuala linie de contact și recunoaște anexarea Crimeei, primul impact asupra României va fi vecinătatea nemijlocită cu Rusia.
Discuții în CSAT: „Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare” # Adevarul.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a discutat luni proiectul Strategiei Naționale de Apărare pentru perioada 2025–2030, document pe care președintele Nicușor Dan îl va înainta Parlamentului spre aprobare, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.
