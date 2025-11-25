Suceava - 17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS

21:00

Preşedintele Nicuşor Dan a decis configurarea unui grup de lucru pentru pregătirea vizitei sale în SUA, a declarat consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca, precizând că Nicuşor Dan este de fapt ”liderul activ” al acestui grup. Conform lui Lazurca, există câteva dimensiuni obligatorii pe care preşedintele nu le abandonează niciodată atunci când se construieşte o vizită: dimensiunea politică şi dfimensiunea economică, ”absolut fundamentală”. ”În interiorul dimensiunii economice, domnul preşedinte are un interes foarte mare pentru sectorul militar, pentru sectorul strategic, pentru sectorul tehnologiilor de frontieră. Aşadar, pentru lucrurile care, realizate, vor întări nu numai prosperitatea României sau potenţialul de creştere economică a României, ci şi siguranţa românilor şi siguranţa naţională”, a subliniat consilierul prezidenţial.