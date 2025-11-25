DOCUMENT Noul Cod deontologic al medicilor, contestat din interior: ”Instrument împotriva celor care semnalează probleme din sistem sau incidente grave / Foarte interpretabil” – avertizor de integritate
G4Media, 25 noiembrie 2025 07:20
Noul Cod deontologic al medicilor este contestat de mai mulți avertizori de integritate, medici care au declarat pentru G4Media că noile prevederi ar putea transforma codul într-un ”instrument de reducere la tăcere a medicilor care semnalează probleme din sistem”: ”Nu am mai putea vorbi despre incidente medicale grave, pentru că s-ar putea interpreta”, susțin aceștia. […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
07:40
Percheziții în Suceava, într-un dosar penal privind pașapoartele false / S-ar fi emis documente pentru cetățeni Rusia, Ucraina, Moldova și alte țări din fostul URSS # G4Media
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) și ofițeri din cadrul IGPR – DIC au pus în executare marți dimineață 17 mandate de percheziție domiciliară la sediile unor instituții publice și la locuințele unor persoane fizice, anunță instituția într-un comunicat de presă. Activitățile operative sunt realizate […] © G4Media.ro.
07:40
SUA au presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, afirmă un înalt oficial, sub anonimat # G4Media
Statele Unite au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei, relatează France24, citat de News.ro. Oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a afirmat […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:30
Producătorul german de componente auto şi anvelope Continental AG analizează eliminarea a până la 1.500 de locuri de muncă suplimentare la divizia sa de produse de cauciuc şi materiale plastice ContiTech, a dezvăluit luni o sursă din consiliul de întreprindere, într-un moment în care grupul se pregăteşte să vândă divizia ContiTech în ceea ce ar […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Dosar de terorism la Iași / Un masterand din Gaza, student de top al Politehnicii, ar fi afiliat Hamas / Lucra într-o șaormerie # G4Media
Un tânăr palestinian, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, este considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale, anunță Ziarul de Iași. Tânărul ar fi afiliat organizației teroriste Hamas și ar fi făcut propagandă Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației. Din acest motiv, tânărului i-a fost refuzată atât cererea de […] © G4Media.ro.
07:20
De ce consideră Nicușor Dan neconstituționale modificările la Legea Cultelor / CCR discută marți sesizarea președintelui pe document, dar și ce reclamă ICCJ și AUR privind pensiile private # G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate, marţi, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse Legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor. La jumătatea lunii iulie, şeful statului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu o lege care modifică şi completează Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, prin care se […] © G4Media.ro.
07:20
Oamenii președintelui rus Vladimir Putin sunt suspectați că ar fi autorii planului de pace în 28 de puncte prin care Statele Unite încearcă să pună capăt războiului dintre Kiev și Moscova, care durează de aproape patru ani de zile, susțin analiști americani. Emisarul Kirill Dmitriev, un businessman educat la Harvard și supranumit “Omul care îi […] © G4Media.ro.
07:20
DOCUMENT Noul Cod deontologic al medicilor, contestat din interior: ”Instrument împotriva celor care semnalează probleme din sistem sau incidente grave / Foarte interpretabil” – avertizor de integritate # G4Media
Noul Cod deontologic al medicilor este contestat de mai mulți avertizori de integritate, medici care au declarat pentru G4Media că noile prevederi ar putea transforma codul într-un ”instrument de reducere la tăcere a medicilor care semnalează probleme din sistem”: ”Nu am mai putea vorbi despre incidente medicale grave, pentru că s-ar putea interpreta”, susțin aceștia. […] © G4Media.ro.
07:20
VIDEO exclusiv | De ce este important ca un copil să crească alături de un animal: Explicațiile psihoterapeutului Carla Buleanu # G4Media
În cel mai recent episod al Podcastului EduPet by Pets&Cats, Ioana Cosma a discutat cu psihoterapeutul Carla Buleanu despre legătura profundă dintre oameni și animalele lor de companie. Unul dintre subiectele centrale a fost importanța prezenței unui animal într-o familie în care cresc copii mici – un aspect adesea discutat, dar încă insuficient înțeles. © G4Media.ro.
Acum o oră
07:10
O femeie din Thailanda a fost găsită vie într-un sicriu înainte de a fi incinerată la un templu / Cineva a auzit o bătaie ușoară venind din sicriu # G4Media
O femeie din Thailanda a șocat personalul templului când a început să se miște în sicriul său, după ce a fost adusă pentru incinerare, anunță Mediafax. Un templu budist dintr-o provincie de la periferia orașului Bangkok, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care apare o femeie întinsă într-un sicriu alb, în […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:10
Trei viziuni pentru București din programele electorale de la alegerile din 7 decembrie: axa Unirii-Magheru-Victoriei și sistem unic de parcare la Ciprian Ciucu (PNL), 10 ani de investiții în infrastructura de transport la Cătălin Drulă (USR) și extinderea către Ilfov a lui Băluță (PSD) # G4Media
Cătălin Drulă (USR) își asumă 5 priorități, Ciprian Ciucu (PNL) avansează 9 promisiuni, iar Daniel Băluță (PSD) își ia 7 angajamente pe 10 teme. Cu două săptămâni înainte de alegerile locale parțiale din București, și ultimul candidat cu șanse să devină noul primar general pentru următorii 3 ani și-a lansat în online programul electoral. Băluță, […] © G4Media.ro.
06:10
Salată de ouă pentru un mic dejun hrănitor / O rețetă simplă, rapidă și plină de nutrienți # G4Media
Un mic dejun echilibrat poate schimba tonul întregii zile, iar o salată de ouă bine pregătită reușește să ofere exact combinația potrivită de sațietate și energie. Preparatul este ușor de făcut, este bogat în proteine complete și grăsimi sănătoase, iar ingredientele se regăsesc în aproape orice bucătărie. În plus, salata de ouă poate fi servită […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
05:40
Atacuri continue în Kiev: Capitala Ucrainei, fără electricitate și apă curentă, transmite primarul Klitschko # G4Media
Capitala Ucrainei, Kiev, se confruntă cu întreruperi de curent şi apă în unele zone, în contextul atacului rus asupra oraşului, potrivit primarului, relatează CNN, citat de News.ro. ”Unele cartiere ale capitalei se confruntă cu întreruperi de curent şi apă. Atacul inamic asupra Kievului continuă”, a postat primarul Vitaliy Klitschko pe Telegram, în contextul optimismului SUA […] © G4Media.ro.
05:40
Iranul cere răzbunare după uciderea șefului Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai, de către Israel # G4Media
Hezbollah l-a înmormântat luni pe liderul său militar, Haitham Ali Tabatabai, ucis cu o zi înainte de Israel la periferia sudică a Beirutului, un atac care intensifică şi mai mult presiunea asupra Libanului pentru a dezarma mişcarea susţinută de Iran, care a cerut „răzbunare” pentru moartea sa, notează AFP, citată de Agerpres. La apelul grupării […] © G4Media.ro.
05:30
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău acuză o campanie de denigrare cu video generate cu AI # G4Media
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, susţine, într-o postare publică, că ar fi vizat de o campanie organizată împotriva sa ”de mafia politică locală”, transmite News.ro. Mihai Răzvan Moraru distribuie, luni seară, pe Facebook, un clip video în care un bărbat îl acuză că ar fi doar faţada unei grupări. ”Noi […] © G4Media.ro.
05:30
Damen, cel mai important şantier naval olandez, răspunde în faţa justiţiei pentru nerespectarea sancţiunilor împotriva Rusiei # G4Media
Un proces împotriva celui mai mare constructor naval olandez, Damen Shipyards, a început luni în Ţările de Jos, unde acest actor important din sectorul apărării este suspectat că a încălcat sancţiunile împotriva Rusiei impuse după invadarea Ucrainei, relatează AFP, citată de News.ro. Cu sediul în Gorinchem, lângă portul Rotterdam, Damen Shipyards este acuzat că a […] © G4Media.ro.
05:20
Trump include filiale ale mișcării panislamiste Frăția Musulmană pe lista organizațiilor teroriste # G4Media
Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv care lansează un proces de desemnare a anumitor filiale ale Frăției Musulmane drept organizații teroriste străine. Ordinul vizează filialele din Liban, Egipt și Iordania, transmite Mediafax. Președintele american Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care începe procesul de desemnare a anumitor filiale ale […] © G4Media.ro.
05:20
BBC își caută director general în urma scandalului referitor la manipularea și trunchierea informațiilor # G4Media
BBC a lansat oficial luni campania de căutarea unui nou director, în urma demisiei lui Tim Davie, din cauzau unui material editat despre Donald Trump, care a stârnit o dispută cu președintele SUA, transmite Mediafax. Postul de televiziune britanic și-a cerut scuze pentru editare, care a dat impresia că Donald Trump a îndemnat la acțiuni […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:10
Acum 12 ore
22:50
Primăria Sectorului 6 prezintă cronologia evenimentelor în Dosarul ”pașapoarte pentru ruși„ / Sunt 300 de acțiuni în civil pentru anularea actelor de stare civilă – certificate de naștere # G4Media
Primăria Sectorului 6 vine cu noi detalii după ancheta din G4Media în care s-au prezentat datele dintr-un dosar în care peste 300 de oligarhi și infractori ruși și-au putut procura acte de identitate și pașapoarte românești. Instituția precizează că deja 68 de cărți de identitate emise cu documente false au fost anulate de Sectorul 6. […] © G4Media.ro.
22:50
„Poate că se arată zorii”. Ce scrie presa internațională despre negocierile de la Geneva pentru încheierea războiului din Ucraina # G4Media
Statele Unite și Ucraina au calificat drept un succes negocierile de duminică de la Geneva, unde s-a discutat un plan de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Se știu puține lucruri despre rezultatul negocierilor, dar, pe fondul „unei noi crize în relațiile cu Trump”, întâlnirea poate fi considerată utilă, potrivit presei occidentale, scrie BBC. În […] © G4Media.ro.
22:40
Ce văd câinii când se uită la televizor. Știința explică de ce reacționează diferit la imagini față de oameni # G4Media
Stăpânii de câini observă adesea că animalele lor de companie se uită la televizor, la ecranele computerelor și la tablete. Dar ce se întâmplă în capul câinilor? Potrivit studiilor, câinii preferă anumite imagini și videoclipuri. © G4Media.ro.
22:40
Acțiunile Novo Nordisk scad la minimul ultimilor patru ani după ce studiul clinic pentru medicamentul împotriva Alzheimerului nu a atins obiectivul principal # G4Media
Acțiunile Novo Nordisk au scăzut luni la cel mai mic nivel din ultimii patru ani, după ce compania farmaceutică daneză a anunțat că studiul clinic foarte așteptat pentru boala Alzheimer nu a atins obiectivul principal, potrivit CNBC. Studiul a testat dacă semaglutida — ingredientul activ din medicamentele de succes Ozempic și Wegovy, produse de Novo […] © G4Media.ro.
22:40
Un aeroport din Spania a costat 1,1 miliarde de euro și nu a avut niciun pasager / Chinezii au vrut să-l cumpere cu doar 10 mii de euro # G4Media
Un aeroport care a costat 1,1 miliarde de euro nu a avut niciun pasager. Unitatea are un terminal proiectat să primească până la 10 milioane de pasageri anual și una dintre cele mai lungi piste din Europa. Obiectivul a primit porecla de „aeroportul fantomă”, notează Mediafax. Aeroportul Real Ciudad din Spania este considerat unul dintre […] © G4Media.ro.
22:40
FC Botoşani şi Dinamo au remizat, scor 1-1, în ultimul meci al etapei a XVII-a din Superliga # G4Media
Formaţia FC Botoşani a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în compania echipei Dinamo, în etapa a XVII-a a Superligii, transmite News.ro. Pentru FC Botoşani a marcat Mailat (44), iar pentru Dinamo a punctat Opruţ (76). FC Botoşani: Anestis – Creţ, Miron, Diaw, Pavlovic – Petro, Papa (Bordeianu – 59)- Ongenda, Mitrov (Bodişteanu […] © G4Media.ro.
22:30
S-au închis școlile din Teheran din cauza poluării aerului / Poluarea e mai pregnantă în lunile mai reci, mai ales când nu bate vântul şi nu plouă # G4Media
Poluarea aerului din capitala Iranului, Teheran, a forţat luni autorităţile să dispună închiderea şcolilor şi a universităţilor şi să permită angajaţilor să lucreze de la distanţă în zilele de marţi şi miercuri. Acestea sunt unele dintre măsurile luate pentru protejarea sănătăţii publice şi reducerea nivelului de poluare, transmite agenţia Xinhua, transmite Agerpres. Grupul de lucru […] © G4Media.ro.
22:20
VIDEO Ministrul Apărării: ”E nevoie de populație să accepte că trebuie să creștem cheltuielile de apărare în următorii ani” / ”Se va introduce voluntariatul pentru stagiu militar” # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susține că populația va trebui să înțeleagă și în anii viitori efortul financiar pentru înarmare și pentru apărare. El a vorbit despre asta într-o emisiune Digi24, în care a descris care sunt schimbările în strategia națională pentru apărare. „Strategia națională de apărare importantă pentru că de direcție pentru următorii ani și […] © G4Media.ro.
22:20
Tanczos Barna: Trebuie anulat impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii / ”E o taxă nocivă pentru mai multe sectoare” # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) susţine că impozitul de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari trebuie eliminat, dar că ar accepta şi formula unei scoateri treptate a acestuia, transmite News.ro. Tanczos Barna a afirmat, luni seară, la Digi24, întrebat despre menţinerea impozitului de 1% pe cifra de afaceri la companiile mari, că acesta ar […] © G4Media.ro.
22:10
Sectorul AI se confruntă cu o nouă problemă: companiile care oferă asigurări tehnologice refuză acoperirea din cauza imprevizibilității / Asigurătorii invocă lipsa de transparență și control # G4Media
Marile companii de asigurări încep să limiteze sau să excludă riscurile generate de inteligența artificială din polițele corporative, pe fondul temerilor privind potențiale despăgubiri de miliarde de dolari, potrivit FinancialTimes. © G4Media.ro.
22:10
Pentagonul îl ameninţă pe senatorul democrat Mark Kelly cu convocarea în armată pentru a fi judecat pentru răzvrătire # G4Media
Pentagonul l-a ameninţat luni pe senatorul democrat Mark Kelly, căpitan în rezervă al US Navy, că l-ar putea rechema în serviciul activ al armatei astfel încât să poată fi judecat pentru instigare la răzvrătire, după ce preşedintele american Donald Trump i-a atenţionat săptămâna trecută pe congresmenii democraţi care adresează apeluri către militari sau ofiţeri de […] © G4Media.ro.
22:00
Vizita ambasadorului Rusiei la un cimitir din vestul Franţei provoacă furia unor refugiaţi ucraineni # G4Media
Vizita ambasadorului Rusiei în Franţa, luni, la un cimitir din vestul ţării, la mormintele a patru foşti cetăţeni sovietici care erau de etnie ucraineană, a provocat furia refugiaţilor ucraineni, care au manifestat de la distanţă, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Aleksei Meşkov s-a deplasat luni la cimitirul din Saint-Pierre-Oleron, pe insula Oleron, la mormintele […] © G4Media.ro.
21:50
Încasările din TVA au crescut în trimestrul al treilea din acest an cu 6,74 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, totalizând 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 miliarde de lei aferent primelor nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor transmise luni de Ministerul Finanţelor, transmite Agerpres. Din suma de […] © G4Media.ro.
21:50
BUCUREȘTI, UN ORAȘ CARE NU LASĂ PE NIMENI ÎN URMĂ Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și, totodată, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Bucureștiului, propune bucureștenilor un pachet de măsuri economice, un plan concret de combatere a excluziunii sociale. Conform edilului, Bucureșiul trebuie să devină cu adevărat o capitală care nu lasă pe nimeni în urmă și care își sprijină cetățenii […] © G4Media.ro.
21:50
Un cuplu din Germania, acuzat că a furat peste un milion de euro, în monede, din parcometre / O bancă s-ar fi sesizat după sutele de depuneri # G4Media
Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro (1,15 milioane de dolari), în monede, din parcometre, transmite luni Agerpres, care preia Agerpres. Poliţia şi procurorii au anunţat luni că au fost emise mandate de arestare pe numele bărbatului şi al soţiei sale, sub […] © G4Media.ro.
21:40
Ziduri din secolul al XIV-lea, descoperite în timpul lucrărilor de restaurare a Castelului Huniade din Timişoara / Făceau parte din reşedinţa regală a lui Carol Robert de Anjou # G4Media
Au fost descoperite ziduri de incintă ce datează din perioada lui Iancu de Hunedoara, dar şi ziduri din secolul al XIV-lea, din vremea lui Carol Robert de Anjou, în timpul lucrărilor de consolidare şi restaurare a Castelului Huniade din Timişoara. Acestea urmează să fie puse în valoare, transmite News.ro. ”Echipele de constructori care consolidează şi […] © G4Media.ro.
21:40
Mărturiile victimelor lui Alexandru Toader, lectorul acuzat de hărțuire sexuală: „Am auzit cum a încuiat ușa” # G4Media
Polițiștii și Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, încearcă să lămurească un posibil caz de hărțuire sexuală. Implicat este lectorul Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. © G4Media.ro.
21:20
Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă un proiect care actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor ATI # G4Media
Ministerul Sănătăţii a pus luni în transparenţă decizională un proiect de ordin care actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor ATI, proiect care prevede un mecanism „clar” de clasificare a secţiilor ATI în trei categorii, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, proiectul prevede introducerea unui mecanism de clasificare […] © G4Media.ro.
21:20
Alegerile pentru București / Ordinea candidaților pe buletinul de vot / Drulă, Băluță, Burcea și Ciucu # G4Media
Biroul Electoral Municipal (BEM) București a finalizat procedura de tragere la sorți și a stabilit ordinea în care candidații și formațiunile politice vor apărea pe buletinele de vot pentru alegerile locale din Capitală, din 7 decembrie, anunță Mediafax. Biroul Electoral Municipal București a decis ordinea în care vor fi înscriși candidații și competitorii electorali pe […] © G4Media.ro.
21:10
PFAS, supranumite „chimicale eterne”, afectează mai multe balene şi delfini decât se credea anterior (studiu) # G4Media
Contaminarea cu substanţe perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS) este mai răspândită în rândul delfinilor şi balenelor decât se credea anterior, inclusiv la specii care trăiesc departe de zonele cu activitate umană, conform unui nou studiu citat luni de agenţia Xinhua, preluată de Agerpres. Cercetătorii care au analizat probe de ficat prelevate de la 127 de balene […] © G4Media.ro.
21:10
Xi Jinping i-a transmis lui Trump că „revenirea Taiwanului la China” e esențială pentru ordinea internațională postbelică / Americanul va ajunge în aprilie în China # G4Media
Președinții Donald Trump și Xi Jinping au discutat, luni, la telefon, la mai puțin de o lună după întâlnirea dintre cei doi din Coreea de Sud. Casa Albă a confirmat convorbirea telefonică dintre cei doi, însă nu a divulgat detalii despre conținutul discuției, anunță Mediafax. Mass-media de stat chineză a relatat că președintele Chinei, Xi […] © G4Media.ro.
21:00
Sectorul 4 construiește, pentru București, o nouă stație de pompieri în cartierul Tineretului # G4Media
Sectorul 4 al Municipiului București continuă să investească în infrastructura specifică protecției civile și construiește, în cartierul Tineretului, o nouă stație de pompieri. Unitatea va fi a doua astfel de facilitate pe care Sectorul 4 o realizează și o dă în folosința pompierilor, după cea din strada Perșani, care funcționează deja de mai bine de […] © G4Media.ro.
21:00
Conflict Ciprian Ciucu – Ministerul Public, după ce G4Media a scris despre ancheta care vizează sute de oligarhi și infractori ruși care ar fi obținut ilegal documente românești / Ciucu: ”Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!” / Reacția magistraților: Fals! # G4Media
După ce G4Media a scris luni că aproximativ 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a postat pe pagina sa de Facebook un text în care își arogă toate meritele pentru această anchetă. ”La inițiativa mea a fost demarată cercetarea care […] © G4Media.ro.
21:00
Protestatarii pot pune sub semnul întrebării dreptul Israelului de a exista, a decis un tribunal german # G4Media
Manifestanţii pro-palestinieni sunt îndreptăţiţi juridic să pună sub semnul întrebării dreptul Israelului de a exista, a decis luni un tribunal german, care a contestat astfel o interdicţie aplicată de poliţie, transmite agenția DPA, citată de Agerpres. Tribunalul administrativ superior din Münster a declarat că poliţia din oraşul Düsseldorf (vestul Germaniei) nu ar fi trebuit să […] © G4Media.ro.
20:50
Ministrul Apărării, după ce România a livrat al 25-lea pachet militar Ucrainei / Explică de ce noi nu anunțăm cifrele: ”Până dimineață o să fie 5 milioane de view-uri pe Tiktok, la niște video-uri care o să picure în urechile românilor niște neadevăruri, niște manipulări” # G4Media
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat într-o emisiune Digi24 motivul pentru care România nu a anunțat și nici nu va anunța cifrele din spatele pachetelor militare transmise de țara noastră în Ucraina. El susține că ”manipularea rusă” va aduce noi seturi de dezinformări care vor perturba opinia publică. ”Concret, noi ajutăm concret în mai multe […] © G4Media.ro.
20:50
Vulcanul Hayli Gubbi din Etiopia erupe pentru prima dată în ultimii aproximativ 12.000 de ani # G4Media
Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a erupt duminică, pentru prima dată în aproximativ 12.000 de ani, potrivit programului mondial de seismologie al Smithsonian Institution. Vulcanul este situat în regiunea Afar, la aproximativ 800 de kilometri nord-est de capitala Addis Abeba, lângă granița cu Eritreea, potrivit Le Figaro. Se află în Valea Riftului, o […] © G4Media.ro.
20:40
Dacia Sandero, cel mai vândut model în Europa. Rezultatele pieței auto după primele 10 luni ale anului # G4Media
Dacia Sandero a redevenit cea mai vândută mașină din Europa în luna octombrie, potrivit autonews.com. Este pentru a cincea oară în acest an când modelul de clasă mică ajunge pe primul loc, chiar dacă cifrele raportate pentru octombrie indică o scădere de aproape 8% față de aceeași perioadă din 2024. © G4Media.ro.
20:40
„Roboții umanoizi sunt suficient de puternici pentru a fractura craniul uman”, acuză un fost angajat al unei companii din SUA / El a fost concediat după ce a semnalat problemele de siguranță # G4Media
Robert Gruendel, fostul responsabil cu siguranța produselor la compania californiană Figure AI, a dat în judecată firma după ce a fost concediat pe motiv că ar fi adus în discuție riscurile fizice generate de roboții humanoizi dezvoltați de companie. În plângerea depusă în California, Gruendel susține că a fost concediat la câteva zile după ce […] © G4Media.ro.
20:10
Ministerul polonez de Externe l-a convocat luni pe ambasadorul israelian la Varşovia după un mesaj pe X al institutului memorial evreiesc Yad Vashem, care a omis să precizeze că Polonia era ocupată de Germania nazistă în perioada în care evreii au fost obligaţi să poarte steaua galbenă, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres. Ministrul de […] © G4Media.ro.
20:10
Haos pe aeroportul din Tenerife din cauza noului sistem de verificare a pașapoartelor / Cozi de peste 1.000 de pasageri / Unii călători au așteptat chiar și două ore pentru a trece # G4Media
Noul sistem de verificare a pașapoartelor din cadrul UE a provocat haos pe aeroportul din Tenerife. Autoritățile spaniole din Insulele Canare continuă să testeze noul sistem ceea ce îngreunează foarte mult accesul turiștilor. Sunt afectați cei care vin din afara UE, în special britanicii, anunță Mediafax. Pasagerii de pe Aeroportul Tenerife Sud s-au confruntat cu […] © G4Media.ro.
20:00
Inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au depus plângeri penale împotriva a două societăţi comerciale care extrăgeau ilegal mari cantităţi de agregate minerale din albia minoră a râului Jiu, provocând „un dezastru ecologic” în zona Işalniţa – Troaca, la confluenţa râurilor Amaradia şi Jiu. Potrivit ABA Jiu, materialele rezultate din exploatare au fost transportate şi […] © G4Media.ro.
19:50
Platforma românească eAWB anunță integrarea AI în aplicația sa de mobil / Expedierea coletelor va fi realizată în „sub două minute” # G4Media
În perioada în care livrările de colete în România ating cote record, un marketplace de servicii de curierat lansează o aplicație alimentată de inteligența artificială. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, compania eAWB a lansat o aplicație mobilă cu AI, ce reduce expedierea coletelor la „sub două minute”. © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.