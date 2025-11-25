Bursă. Marius Pandele, Prime Transaction: Impozitul mai mare pe cifra de afaceri va pune în continuare presiune pe rezultatele BRD, mai ales că ne aflăm într-o perioadă în care dobânzile s-au stabilizat şi nu mai pot reprezenta un motor de creştere important

00:15

„Cultura de porumb va deveni istorie în România în lipsa precipitaţiilor“, spune Vlad Popescu, preşedinte şi acţionar al Norofert, producător de îngrăşăminte şi cereale, care deţine o fermă de 1.000 de hectare în judeţul Teleorman, prezent la emisiunea ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny. Afirmaţia sa întăreşte îngrijorările fermierilor privind schimbările climatice, dar şi statisticile care estimează o recoltă de 6 milioane de tone de porumb în acest an, din cauza secetei şi arşiţei. Aceasta este mai mică decât anul trecut, când s-au obţinut 7 milioane de tone, şi mult sub media anilor normali.