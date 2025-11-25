Meta zguduie lumea AI: Negocierile de miliarde pentru cipurile Google aprind rivalitatea cu Nvidia şi rescriu echilibrul de putere într-o industrie aflată în plină efervescenţă tehnologică
Ziarul Financiar, 25 noiembrie 2025 14:30
Meta zguduie lumea AI: Negocierile de miliarde pentru cipurile Google aprind rivalitatea cu Nvidia şi rescriu echilibrul de putere într-o industrie aflată în plină efervescenţă tehnologică
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Mandatul meu este să gestionez şi digitalizarea. Dacă nu scrie acest lucru în decizia de numire, îl vom cere. În această zonă este o fragmentare, ceea ce lipseşte este coordonarea. Căutăm un “Director de IT” guvernamental # Ziarul Financiar
Mandatul coordonării digitalizării statului la nivelul guvernului a fost alocat vicepremierului Oana Gheorghiu, care a demarat şi primele discuţii pentru recrutarea unui Chief Information Officer (CIO) - “director de IT” guvernamental care ar urma să aibă rolul de a aduce la masă toţi “actorii instituţionali” şi de a conduce efectiv acest viitor “centru de comandă”. Anunţurile au fost făcute chiar de vicepremierul Oana Gheorghiu.
13:15
13:00
Henkel şi-a relocat sediul în clădirea de birouri Equilibrium 2, din zona Floreasca. Andrei Dumitrescu, Preşedintele Henkel România: Evoluţia ascendentă a businessului local şi importanţa strategică a României în portofoliul Henkel au fost factorii decisivi care au determinat mutarea sediului central # Ziarul Financiar
CICh Năvodari, vânzări în creştere cu 15% în primele zece luni, la peste 150 mil. lei. Ernesto Sudati, fondator şi preşedinte, CICh Năvodari: „Creşterea segmentului de nişă, al îngrăşămintelor speciale, arată că tot mai mulţi fermieri urmăresc eficienţa investiţiilor, nu doar preţul pe tonă.” # Ziarul Financiar
O investiţie greenfield de 50 mil. euro gata de start: Fabrica din Prahova a gigantului francez Groupe Atlantic începe să producă boilere şi cilindri de apă caldă pentru Europa. „Este prima noastră unitate din Europa Centrală şi de Est“ # Ziarul Financiar
Grupul fracez Groupe Atlantic urmează să inaugureze în următoarele săptămâni fabrica din Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, o investiţie greenfield de peste 50 de milioane de euro. Până în prezent au fost investiţi circa 40 mil. euro, iar restul de 10 mil. euro sunt planificaţi până la finalul lui 2026.
Afacerile din comerţul cu autovehicule şi motociclete au crescut în primele nouă luni ale anului cu 4,4% # Ziarul Financiar
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele nouă luni ale anului cu 4,4%, ca serie brută, faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele INS.
De ce universităţile româneşti nu produc unicorni? Modelul Oxford din UK: 53 de companii farmaceutice create din cercetare academică, monetizate în spinoffs, iar banii sunt reinvestiţi în R&D # Ziarul Financiar
Piaţa românească de spin-off-uri universitare operează cu un deficit structural de masă critică care împiedică formarea unui ecosistem autosustenabil de finanţare a cercetării, a explicat Roxana Voicu-Dorobanţu, conferenţiar universitar doctor la Academia de Studii Economice din Bucureşti, în cadrul Summitului 2025 organizat de Confederaţia Patronală Concordia.
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Francizele de educaţie digitală atrag capital pe fondul expansiunii AI # Ziarul Financiar
Piaţa educaţiei complementare, cu focus pe digital şi AI, atrage tot mai mulţi antreprenori, în special prin modele de franciză care oferă know-how şi predictibilitate. Logiscool România a ajuns la 60 de centre francizate şi peste 10.000 de elevi anual, în oraşe mari, dar şi în comunităţi din jurul acestora. „Investiţia iniţială într-o franciză porneşte de la 20.000 până la 50.000 de euro, iar amortizarea poate dura între doi şi trei ani, în funcţie de oraş şi capacitatea de scalare“, spune Ionuţ Plopeanu, general manager al Logiscool România.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Sorin Bădulescu, fondator şi CEO, Zoomies AI – aplicaţie pentru înţelegerea comportamentului canin: Vrem să ridicăm o rundă seed de până la 1,5 mil. euro anul viitor. Aplicaţia a atras 500 de utilizatori în prima săptămână de la lansare # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Zoomies AI, care a lansat recent o aplicaţie mobilă ce utilizează inteligenţa artificială pentru a ajuta proprietarii de câini să înţeleagă comportamentul şi emoţiile animalelor lor, îşi propune să atragă o rundă de finanţare de tip seed cu o valoare cuprinsă între 800.000 de euro şi 1,5 milioane de euro în cursul anului viitor. Lansată de curând, soluţia a validat rapid interesul pieţei, atrăgând aproximativ 500 de utilizatori în prima săptămână de campanie.
Bursă. Oferta Contakt avansează lent cu o săptămână până la final cu 12,7% subscriere. Până acum # Ziarul Financiar
Compania Contakt, distribuitor de accesorii şi servicii pentru telefonie mobilă, derulează până pe 3 decembrie oferta publică prin care vizează listarea la Bursa de Valori Bucureşti.
Bursă. Marius Pandele, Prime Transaction: Impozitul mai mare pe cifra de afaceri va pune în continuare presiune pe rezultatele BRD, mai ales că ne aflăm într-o perioadă în care dobânzile s-au stabilizat şi nu mai pot reprezenta un motor de creştere important # Ziarul Financiar
BRD - Groupe Société Générale (BRD), bancă listată la Bursa de Valori Bucureşti cu o capitalizare de circa 15 miliarde de lei, a încheiat al treilea trimestru din 2025 cu o uşoară deteriorare a performanţelor financiare, în pofida unei creşteri moderate a veniturilor totale.
Bursă. Fondurile de pensii facultative Pilon 3 sunt doar la un pas de pragul istoric de 1 milion de participanţi, susţinute de tineri şi de companiile care includ contribuţiile în pachetele de beneficii, la 18 ani de la înfiinţarea sistemului. Active de 7 mld. lei, plus 27% într-un an # Ziarul Financiar
Mai puţin vizibile decât Pilonul II de pensii obligatorii, dar tot mai atractive pentru cei care se gândesc de pe acum la zilele de bătrâneţe, fondurile de pensii facultative Pilon 3 se află în pragul unui moment istoric: atingerea bornei de 1 milion de participanţi la 18 ani de la înfiinţare.
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,25%, după scăderile de săptămâna trecută. Cursul valutar a rămas sub 5,09 lei/euro # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a început săptămâna în stagnare la 6,25%, după mai multe şedinţe de scădere de săptămâna trecută, conform datelor BNR.
Cum a reuşit un producător german de jucării să facă bani în pofida tarifelor lui Trump # Ziarul Financiar
O combinaţie între planificare strategică, un moment propice pentru lansarea unei noi fabrici şi un produs îndelung aşteptat a ajutat producătorul german de jucării Tonies să facă faţă primelor tarife anunţate, scrie The New York Times.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Daniel Husaru şi Octavian Ciucă, AJ NEXTE: Obiectivul nostru este să ajungem să administrăm 1 GW de producţie şi o capacitate similară pe zona de stocare # Ziarul Financiar
AJ NEXTE este un joint venture între grupul antreprenorial AJ BRAND şi compania nextE, fondată de Daniel Husaru şi Octavian Ciucă, cu scopul de a administra tehnic şi comercial capacităţi de producere de energie, un focus fiind inclusiv partea de semnare de contracte pe termen lung.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alina Popa, CFO, Petrom: Neptun Deep avansează conform planului. Suntem acolo unde trebuie să fim pentru a avea prima producţie de gaze în 2027. Suntem la jumătate, atât din punct de vedere al bugetului de CAPEX, cât şi din punct de vedere al execuţiei proiectului # Ziarul Financiar
Invitată în emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi din 24 noiembrie, Alina Popa, CFO, OMV Petrom, a explicat stadiul proiectului Neptun Deep şi situaţia financiară a companiei, subliniind că dezvoltarea perimetrului offshore din Marea Neagră avansează conform calendarului stabilit.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Doichiţa Zenoveiov, Inoveo: Am crescut nişte lei foarte puternici în antreprenoriatul românesc. Acum avem nevoie şi de haite, iar acestea apar prin parteneriate strategice # Ziarul Financiar
Brandingul nu mai este doar un element de estetică, nu mai e folosit exclusiv pentru a contura imaginea unui business, aşa cum se întâmpla până recent. El a devenit o parte importantă din strategia de dezvoltare a companiilor. Astfel, prin branding, firmele pot identifica oportunităţi şi posibile parteneriate menite să contribuie la creşterea afacerilor.
Cum răspunde OMV Petrom de ce nu investeşte într-o capacitate petrochimică în România pentru a utiliza gazul din Marea Neagră: Avem ca strategie aici să maximizăm potenţialul de producţie. În acelaşi timp, OMV investeşte cu arabii de la ADNOC miliarde de euro în petrochimie în Austria. „Este o companie distinctă, are propria strategie, noi o avem pe a noastră“ # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie listată, lider al pieţei carburanţilor din România, spune că strategia pe plan local este concentrată pe zona de producţie de energie – petrol, gaze, regenerabile, hidrogen şi combustibili sustenabili –, iar investiţiile în petrochimie nu fac parte din planul actual al companiei, în pofida faptului că gazul din Marea Neagră va intra în producţie începând din 2027.
Ovidiu Plăcintă, antreprenorul din Suceava care a cumpărat anul trecut Denis Spedition: Am semnat cu Amazon în Germania pentru livrarea coletelor # Ziarul Financiar
Ovidiu Plăcintă, fondatorul companiei Express Euroscan din Suceava, care a cumpărat anul trecut un alt business în transporturi, Denis Spedition din Bucureşti, cât şi Denis Spedition Gmbh înregistrată în Germania, a semnat contracte cu noi clienţi şi aşteaptă până la final de an afaceri de 35 mil. euro pe grup.
ZF Live. Gabriel Melniciuc, Spartan: Închidem anul cu afaceri de 43 mil. euro la nivel de grup. Am fost nevoiţi să închidem câteva restaurante din cauza scăderii consumului # Ziarul Financiar
Gabriel Melniciuc, CEO al Spartan Group, unul dintre cele mai extinse lanţuri de restaurante, având peste 60 de unităţi sub mai multe branduri, spune că se simte o scădere a consumului însă compania continuă extinderea şi a pariat pe un nou concept - Tyranosaur, bazat pe carne de pui.
Peste 40 de companii locale fac mezeluri, lactate şi produse ready meal pentru Cămara Noastră din Lidl # Ziarul Financiar
Brânza proaspătă de vaci, Telemea de Sibiu, ciolan, salam Sinaia şi orez cu lapte sunt câteva dintre produsele sub brandul Cămara Noastră pe care le găsim în multe dintre magazinele Lidl din ţară.
Lucian Petcu şi Bogdan Suchar, Quartz Matrix: „Avem soluţia Digital Shield for Smart City, un scut digital pentru date sensibile“. Compania a lansat la Iaşi un centru de cercetare a dronelor. Cum arată viitorul digitalizării şi finanţării în 2025 # Ziarul Financiar
Veriga slabă în securitatea cibernetică rămâne omul, dar tehnologia trebuie să compenseze erorile umane într-un mediu tot mai ostil, cu tot mai multe ameninţări cibernetice. Aceasta a fost una dintre concluziile conferinţei Digital & Sustenabil 2025, organizată la Iaşi de compania de tehnologie Quartz Matrix, care a reunit aproape 550 de participanţi din mediul de business, administraţie şi academic.
BNR anticipează o „creştere economică modestă“ în 2025, dar şi în 2026, după consolidarea bugetară şi persistenţa inflaţiei mari. Consumul populaţiei îşi frânează creşterea în 2025-2026 faţă de 2024, iar investiţiile pot rămâne principalul factor al creşterii PIB. Creditarea scade. Iar deficitul extern se corectează, dar tot este o vulnerabilitate majoră # Ziarul Financiar
Evaluările băncii centrale continuă să indice o „creştere economică modestă“ pe ansamblul perioadei 2025-2026, în contextul aplicării pachetelor de consolidare bugetară şi al persistenţei ratei înalte a inflaţiei până la mijlocul anului viitor - ce vor afecta venitul disponibil real al populaţiei -, influenţe favorabile fiind aşteptate ca urmare a redresării ceva mai dinamice a cererii externe şi a utilizării fondurilor europene, după cum reiese din minuta BNR publicată ieri, aferentă şedinţei de politică monetară a Consiliului de Administraţie al băncii centrale din 12 noiembrie 2025.
Carta Albă a Agriculturii 2025. Principalele politici publice dorite de fermieri sunt legea arendei, investiţii în irigaţii, creşterea subvenţiilor şi comasarea terenurilor # Ziarul Financiar
Principalele provocări în agricultura din România sunt fragmentarea excesivă a terenurilor şi lipsa asocierii între fermieri, infrastructura rurală deficitară care îngreunează accesul la pieţe, finanţarea insuficientă şi accesul limitat la credite, precum şi efectele tot mai puternice ale schimbărilor climatice asupra agriculturii, arată „Carta Albă a Agriculturii 2025“, studiu privind evaluarea stării actuale a agriculturii, identificarea provocărilor şi conturarea direcţiilor strategice de dezvoltare pentru perioada 2025-2030, realizat de Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.
Conferinţa KRUK Summit of Now. NPL-urile cresc uşor, dar conform aşteptărilor. Nivelul cel mai mare se vede la creditele garantate de stat, ajungând aproape de 9%, în timp ce creditele negarantate sunt la jumătatea celor garantate. Situaţia se va schimba, mai ales după recomandarea CNSM, pentru că până acum a primit finanţare cine a vrut şi cine n-a vrut # Ziarul Financiar
Programele guvernamentale de garantare a creditelor au avut un rol important, în special în perioada pandemică, moment în care activitatea de creditare a fost suţinută prin acestea. Problema care începe să se vadă acum este că accesul la aceste programe a durat prea mult, iar efectul prinde contur la un nivel al creditelor neperformante cu garanţie de stat la 9% în septembrie, în timp ce nivelul NPL-urilor negarantate se află la jumătate faţă de cele garantate.
Interviu. O investiţie greenfield de 50 mil. euro gata de start: Fabrica din Prahova a gigantului francez Groupe Atlantic începe să producă boilere şi cilindri de apă caldă pentru Europa. „Este prima noastră unitate din Europa Centrală şi de Est“ # Ziarul Financiar
Grupul fracez Groupe Atlantic urmează să inaugureze în următoarele săptămâni fabrica din Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, o investiţie greenfield de peste 50 de milioane de euro. Până în prezent au fost investiţi circa 40 mil. euro, iar restul de 10 mil. euro sunt planificaţi până la finalul lui 2026.
ZF Agropower. Vlad Popescu, preşedinte şi acţionar, Norofert: Cultura de porumb va deveni istorie în România în lipsa precipitaţiilor. Noi irigăm 700 de hectare din cele 1.000 pe care le lucrăm, iar în condiţiile de secetă de anul acesta, afacerea este profitabilă # Ziarul Financiar
„Cultura de porumb va deveni istorie în România în lipsa precipitaţiilor“, spune Vlad Popescu, preşedinte şi acţionar al Norofert, producător de îngrăşăminte şi cereale, care deţine o fermă de 1.000 de hectare în judeţul Teleorman, prezent la emisiunea ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny. Afirmaţia sa întăreşte îngrijorările fermierilor privind schimbările climatice, dar şi statisticile care estimează o recoltă de 6 milioane de tone de porumb în acest an, din cauza secetei şi arşiţei. Aceasta este mai mică decât anul trecut, când s-au obţinut 7 milioane de tone, şi mult sub media anilor normali.
