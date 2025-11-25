Bursă: Visual Fan, compania care deţine marca Allview, şi-a majorat profitul de peste patru ori în T3/2025, la afaceri de 145 mil.lei

08:45

Piaţa educaţiei comple­men­ta­re, cu focus pe digital şi AI, atrage tot mai mulţi antreprenori, în special prin mode­le de franciză care oferă know-how şi pre­dictibilitate. Logiscool România a ajuns la 60 de centre francizate şi peste 10.000 de elevi anual, în oraşe mari, dar şi în comunităţi din jurul acestora. „In­ves­tiţia iniţială într-o franciză porneşte de la 20.000 până la 50.000 de euro, iar amortizarea poate dura între doi şi trei ani, în funcţie de oraş şi capacitatea de scalare“, spune Ionuţ Plopeanu, general manager al Logiscool România.