Dinamo, doar egal cu FC Botoșani. Ce-l nemulțumește pe Zeljko Kopic. „Nu este prima oară când se întâmplă așa ceva”
Gândul, 25 noiembrie 2025 08:50
FC Botoșani și Dinamo au încheiat meciul din etapa 17 la egalitate, 1-1. Au marcat Sebastian Mailat (44), respectiv Raul Opruț (77). Botoșani are în ultimele trei etape două egaluri și un eșec, iar Dinamo are două victorii și două egaluri în ultimele patru etape. Rezultatul o menține pe Rapid pe primul loc în Superliga, […]
Proiectul Spitalului Metropolitan, aruncat la coș de fostul primar Nicușor Dan. Firea: A fost luat în derâdere/În acest moment era de mult gata # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a prilejuit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea. În prezent europarlamentar, social-democrata a dat detalii de ultimă oră despre un proiect cheie pentru sănătatea bucureștenilor, Spitalul Metropolitan. Momentan, soarta acestuia pare pecetluită. Unul dintre cele […]
Antrenorul lui FC Botoșani, ironic după meciul cu Dinamo. „Grozavu, care antrenează Real Madrid, are trei meciuri fără victorie” # Gândul
FC Botoșani – Dinamo, 1-1, în etapa 17 într-un meci în care oaspeții au dominat și au ratat multe ocazii. Au marcat Sebastian Mailat (44), respectiv Raul Opruț (77), dar Karamoko (49) a ratat dintr-o poziție foarte bună, după o pasă a lui Cîrjan, iar Perica a rămas singur cu Anestis, dar nu a reușit […]
Nouă alertă aeriană. Altă dronă a intrat iar în spaţiul aerian românesc. MApN monitorizează situaţia cu aeronavele din dotare # Gândul
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației. România înregistraează o nouă pătrundere în spaţiul aerian a unor […]
Iată care este cel mai frumos sat de Crăciun din Europa în 2025. Este situat la mare. Este vorba despre Noja, o mică localitate din nordul Spaniei. A fost desemnată cel mai frumos sat de Crăciun din Europa în 2025 de către inițiativa European Capital of Christmas. Satul este situat pe coasta Mării Cantabrice și […]
Vicepremierul Tánczos Barna: „Pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie” # Gândul
Vicepremierul Tánczos Barna a făcut o serie de declarații legate de pensiile speciale și cele militare. Oficialul a comentat proiectul de lege publicat de Ministerul Muncii prin intermediul căruia este interzis cumulul pensiei cu salariul în sectorul public, această măsură aplicându-se în cazul anumitor categorii de angajați. O astfel de măsură, în schimb, nu se […]
Coșmarul trăit de Radu Paraschivescu într-o vacanță impusă în COMUNISM la Geoagiu-Băi: „Mergeți unde vă spunem noi! Ne-am întors bolnavi” # Gândul
Scriitorul și jurnalistul Radu Paraschivescu a rememorat o experiență turistică traumatizantă trăită în perioada comunistă, când a fost obligat de Oficiul de Turism să-și petreacă vacanța într-o stațiune balneară din România, în locul concediului dorit în Bulgaria. Condițiile din hotel au fost atât de proaste, încât scriitorul susține că s-a întors „bolnav”, deși a plecat […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.370. Rusia bombardează masiv infrastructura energetică/SUA, acuzate de presiuni în timpul negocierilor de la Geneva # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 25 noiembrie 2025, în a 1.370-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. O nouă serie de atacuri aeriene rusești masive au vizat infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev, potrivit autorităților. La rândul său, Moscova a raportat cel puțin trei morți după atacuri ucrainene în […]
Călin Georgescu se prezintă astăzi la sediul Poliției Buftea pentru semnarea controlului judiciar # Gândul
Liderul suveraniștilor, Călin Georgescu, trebuie să se prezinte astăzi la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. În urmă cu un an, Georgescu a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale alături de Elena Lasconi. Din 26 februarie 2025, acesta este sub control judiciar, acuzat de mai multe infracțiuni grave. Știre […]
Cum faci caloriferele să încălzească ca în prima zi. Așa devin mult mai eficiente chiar dacă sunt vechi # Gândul
Pe măsură ce sezonul rece se apropie, tot mai mulți caută soluții pentru a-și încălzi locuințele eficient și ca să reducă caloriferele la performanța inițială. Astfel, urmarea unor pași simpli, de întreținere, poate face diferența între o casă confortabilă și una cu probleme de încălzire. Un simptom important că sistemul necesită ajutor este diferența de […]
Pentru azi, marți, 25 noiembrie 2025, GÂNDUL.RO vă aduce un banc care să vă binedispună. De ce vine în lacrimi la mama ei o tânără proaspăt căsătorită. Află și te vei amuza teribil. O tânără proaspăt căsătorită vine în lacrimi la maică-sa: – M-a bătut soțul. – Cum? Doar a plecat ieri în deplasare! – […]
Proiect controversat în Suedia. Ciorile, antrenate să strângă mucuri de ȚIGARĂ în schimbul hranei: „Nu putem educa oamenii” # Gândul
O companie suedeză testează un sistem inovator în care ciorile sunt recompensate cu hrană pentru colectarea mucurilor de țigară. Compania susține că astfel încearcă să reducă gunoiul stradal, însă proiectul stârnește deja controverse legate de sănătatea păsărilor și etica folosirii animalelor pentru curățarea deșeurilor umane. O companie suedeză a dezvoltat un dispozitiv care dă hrană […]
Atenționare pentru șoferi. Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții, în 6 județe din România, marți dimineață # Gândul
Ceața reduce vizibilitatea șoferilor și pietonilor marți dimineață, 25 noiembrie 2025. Ceața este prezentă în șase județe din România: Bacău, Galați, Iași, Neamț, Vaslui și Vrancea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat despre situația traficului. Ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 metri și izolat sub 50 metri pe mai […]
CCR se pronunță pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private # Gândul
Judecătorii CCR urmează să se pronunțe, în ședința de marți, în cazul celor două sesizări depuse la adresa proiectului de lege privind plata pensiilor private. Actul normativ este așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii. CCR va anunța marți dacă proiectul […]
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000 # Gândul
V-ați gândit vreodată câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000? Pentru astfel de calcule au fost utilizate ca bază populațiile oficiale, în urma recensământului efectuat în anul 2021. Mai jos, în articol, se găsește un tabel cu 15 orașe din țară. A fost utilizată o rată […]
17 percheziţii la instituţii publice şi domicilii din Suceava şi Bucureşti. Poliţiştii cercetează o reţea de falsificatori de documente de identitate # Gândul
17 percheziţii domiciliare au loc în dimineaţa de marţi, 25 noiembrie, dderulate de polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. O parte dintre acestea au loc Dumbrăveni şi Sălăgeni , din judeţul Suceava, la Primăria Comunei Dumbrăveni şi la Serviciul Public de Evidenţa Populaţiei, dar şi la locuinţele primarului comunei […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Zelenski a greșit când și-a pus încrederea în politicieni ca Macron sau Merz. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Ucraina a plătit miza pe mâna lui […]
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România # Gândul
O anumită categorie de pensionari din România va primi 800 de lei în plus la pensie începând cu data de 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii a lămurit cum stau lucrurile, iar toate speculațiile făcute în ultima vreme au luat sfârșit. În 2026, foarte mulți pensionari nu vor beneficia de nicio majorare la pensie în 2026, […]
Bancul de marți are în centrul atenției Crăciunul, un moment din an așteptat de multe persoane. Ce frumos este atunci când se apropie Crăciunul! Azi am văzut pe cineva dăruind mobilul, ceasul și ceva bani unui om care avea doar un briceag… Deja se simte spiritul Crăciunului! Prietenii care se cazează la hotel Patru prieteni […]
25 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Christina Applegate împlinește 54 de ani. Gaspard Ulliel ar fi împlinit 41 de ani. 5 ani de la decesul lui Maradona # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 25 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Christina Applegate, născută pe 25 noiembrie 1971 în Los Angeles, este una dintre cele mai apreciate actrițe americane ale generației sale, cunoscută pentru naturalețea cu care îmbină comedia cu dramatismul. S-a făcut […]
Valentin Stan: Planul de PACE din Ucraina a fost negociat de ruși cu americani, fără ucraineni # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre modalitățile de negociere dintre ruși și americani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Au mers pe BATNA – Alternative To a Negotiated Agreement, ce se poate întâmpla […]
25 noiembrie. Rezultatele finale ale prezidențialelor provoacă un șoc în România și în străinătate. Georgescu și Lasconi, declarați câștigători. Ciolacu pleacă de la șefia PSD. Iohannis anunță că nu au fost ingerințe în alegeri # Gândul
Primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2024 – desfășurat în data de 24 noiembrie – a răsturnat toate calculele hârtiei și s-a transformat într-un șoc de proporții. Sondajele de opinie realizate înainte de vot semnalau doi câștigători care s-ar fi înfruntat în turul al doilea – Marcel Ciolacu și George Simion. După ce secțiile […]
Valentin Stan: Europenii au dinamitat din primele rânduri negocierile cu Rusia. NATO nu are ce căuta în planul de PACE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre diferențele dintre planul de pace propus de Trump și cel propus de europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Spune deci, după ce rezolvăm prin negocieri schema, […]
Explozii în Kiev! Ucraina, atacată furibund de Putin cu rachete balistice. Zelenski, forțat să cedeze. În tirul atacului, rușii s-au bombardat singuri # Gândul
În timp ce președintele american Donald Trump pregătește planul de pace de 19 puncte la Washington DC, Rusia și Ucraina continuă să se atace reciproc. Noaptea trecută au fost unele dintre cele mai intensive și mai distructive bombardamente. Nu este vreun semn care să indice că una din tabere să cedeze. Explozii puternice au fost […]
Pace în Ucraina. Zelenski anunță că a scurtat planul de pace al SUA: „Mai este mult de lucru. Detaliile sensibile le discut cu Trump” # Gândul
Planul de Pace al președintelui american Donald Trump are mai puține puncte după discuțiile de la Geneva: de la 28 s-a ajuns la 19. Unele puncte corecte au fost luate în considerare în acest cadru, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre rezultatele negocierilor de la Geneva. „Mai este încă de lucru împreună – este […]
Sistemul public de pensii se apropie de prăpastie. „Decrețeii” încep să se pensioneze. Economistul Cristi Păun avertizează: „Colapsul deja este evident” # Gândul
Sistemul public de pensii din România este tot mai aproape de intrarea în colaps. Numărul mare de pensionari și cel scăzut de angajați care plătesc contribuții la bugetul de pensii, dar și modul în care sunt administrate piloanele de pensie ar putea genera probleme majore în cel mult 4 ani, avertizează economistul Cristian Păun pentru […]
Ministrul Sănătății anunță schimbări radicale la secțiile ATI din spitale: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat luni seară, la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info, despre proiectul supus dezbaterii publice care modifică regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Alexandru Rogobete a precizat că secțiile de Terapie Intensive vor avea parte de e o echipă medicală multidisciplinară, iar aceste secții vor […]
Jennifer Lopez, îmbrăcată în ținută de piele, face show pentru 2 milioane $ la nunta fiicei unui miliardar indian. Donald Trump Jr., printre invitați # Gândul
Fiica miliardarului indian Mantena Rama Raju din industria farmaceutică, Netra Mantena, s-a căsătorit cu Vamsi Gadiraju într-un oraș din India – Udaipur. Cum au decis cei doi să organizeze o nuntă ca-n basm sau ca într-un film produs de Walt Disney? Au invitat-o pe cântăreața Jennifer Lopez să le cânte. Pentru 2 milioane de dolari, […]
Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă # Gândul
Ștefan Stofor, consilier în Primăria Capitalei, este cel care în noaptea primului tur al alegerilor prezidențiale, din 24 noiembrie, 2024, a fost surprins, când i-a spus fostului edil, Nicușor Dan, să se pregătească pentru „prezidențiale”, dacă independentul Călin Georgescu intră în turul doi. În urmă cu fix un an, la data de 24 noiembrie 2024, […]
Cele mai frumoase LOCURI din România pentru petrecerea minivacanței de Sf. Andrei – 1 Decembrie # Gândul
Românii au parte de o nouă minivacanță, de Sfântul Andrei și pe 1 Decembrie (Ziua Națională a României), iar mulți vor profita de această ocazie pentru a vizita diferite zone din țara noastră. Sfântul Andrei cade într-o duminică, iar 1 Decembrie într-o zi de luni, ceea ce înseamnă un weekend prelungit perfect pentru o scurtă […]
Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal” # Gândul
Inamicii lui Trump, fostul șef al FBI, James Comey și procuroarea Letitia James, scapă de acuzațiile penale, după ce un judecător federal a decis că acuzațiile au fost făcute de un procuror numit ilegal de Trump la Departamentul Justiției. Judecătorul districtual Cameron McGowan Currie a constatat că judecătorl Lindsey Halligan, fost avocat personal al lui […]
PENSIE de invaliditate versus indemnizație de handicap, două sisteme diferite cu reguli pe măsură. Cum se obțin și cum se pot pierde # Gândul
Românii, chiar și beneficiarii, fac des confuzie între „pensia de handicap” și drepturile reale acordate persoanelor cu dizabilități. În general, sintagma „pensie de handicap” este folosită în general pentru a desemna orice formă de sprijin acordată persoanelor cu probleme medicale. Dar, de fapt, termenul acoperă două tipuri complet diferite de drepturi, reglementate separat și acordate […]
Țara în care șoferii de TIR pot câștiga chiar și peste 4.500 de euro pe lună. Este în Europa și se fac angajări # Gândul
Șoferii de TIR dintr-o țară europeană sunt plătiți cu peste 4.500 de euro pe lună, fiind unii dintre cei mai bine plătiți șoferi profesioniști din țările Uniunii Europene (UE). Este vorba de Luxemburg, stat în care salariul mediu este de 3.200 de euro, informează Les Frontaliers & Résidents, citat de stirileprotv.ro. Iar un șofer profesionist, […]
Cum se pregătește corect mașina pentru sezonul rece. SFATURILE mecanicilor auto pentru șoferi # Gândul
Au apărut deja nopțile cu adevărat reci, dar și primele ninsori, astfel că mecanicii auto îi sfătuiesc pe șoferii care nu au apucat încă să își pregătească mașinile pentru iarnă… cum se face corect acest lucru pentru evitarea surprizelor neplăcute. Iar acest lucru nu înseamnă doar schimbarea anvelopelor, primul lucru la care se pot gândi […]
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță # Gândul
„Marius Tucă Show” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Daniel Băluță, primar al Sectorului 4. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Timișoara, supranumită adesea „Viena balcanică” datorită arhitecturii sale elegante și atmosferei centrale-europene, urcă surprinzător în preferințele turiștilor. Orașul a fost plasat pe locul doi în topul destinațiilor turistice ieftine și liniștite din Europa și a atras atenția celor care caută city-break-uri cu buget redus, fără aglomerația marilor metropole. Plovdiv, al doilea oraș ca mărime din […]
PREȚURILE de la Târgul de Crăciun din Viena. Cât costă o cană cu vin fiert sau cârnații tradiționali # Gândul
Târgul de Crăciun din Viena se numără printre cele mai spectaculoase din Europa, oferind diverse atracții de sezon, care atrag anual mii de turiști. De altfel, se află pe primul loc în topul celor mai bune târguri de Crăciun din lume realizat de canalul de știri american CNN. Larisa, o româncă aflată în vizită în […]
Pace în Ucraina: Planul SUA a fost redus la 19 puncte. Kyiv Post: SUA cu Ucraina s-au înțeles iar teritoriile vor fi împărțite de Trump cu Zelenski # Gândul
Negociatorii americani și ucraineni, reuniți ieri la Geneva, au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat” și intenționează să continue să lucreze „intensiv” la un plan de pace pentru Uraina în următoarele zile, au anunțat, peste noapte, SUA și Ucraina într-o declarație comună. Cele două state au descris întâlnirea drept una „extrem de productivă” […]
Ultima săptămână din noiembrie vine cu unele obstacole pentru câteva ZODII. Cine sunt nativii vizați # Gândul
Mai multe zodii se vor confrunta cu unele obstacole în ultima săptămână din luna noiembrie a acestui an. Diversele probleme apar mai ales în zona profesională și familială, iar nativii vizați vor fi nevoiți să dea dovadă de răbdare, claritate și disciplină pentru că totul se poate rezolva. Totuși, obstacolele apărute pot crea tensiuni dacă […]
Oboseala persistentă, lipsa de energie și senzația constantă de epuizare nu sunt mereu cauzate de stres sau somn insuficient. De cele mai multe ori, vina o poartă obiceiurile cotidiene toxice, aparent nevinovate, care pot afecta echilibrul energetic al organismului și pot compromite performanța fizică și mentală. Identificarea acestor tipare comportamentale este esențială pentru a recâștiga […]
Filmare explozivă cu Nicușor Dan, la un an de la anularea alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale” # Gândul
Un clip cu actualul președinte Nicușor Dan revine în atenția publicului și ridică o mulțime de semne de întrebare, la un de la primul tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de Călin Georgescu și, ulterior, anulat de CCR. În filmarea respectivă, Nicușor Dan, pe atunci edilul Capitalei, se pregătea să facă declarații la sediul PMB, despre […]
Președintele Nicușor Dan își face un grup de lucru pentru vizita în SUA. Vor merge și oameni de afaceri # Gândul
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a vorbit despre pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan la Casa Albă. Acesta a precizat că liderul de la Cotroceni a decis crearea unui grup de lucru pentru acest eveniment diplomatic. „Platforma pe care se va întemeia vizita e foarte promițătoare și nu a fost inventată pentru această vizită. Cazul politic bilateral […]
Moșteanu spune că nu a fost informat de servicii cu privire la încercarea fostului senator PSD de a-l mitui # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus în cadrul unei emisiuni Digi24 că nu a fost informat de servicii despre cazul fostului senator PSD care ar fi vrut să îi ofere mită. De asemenea, ministrul a afirmat că el crede că toată lumea este conștientă de faptul că astfel de afaceri nu s-ar fi putut realiza […]
Casa Albă intră în febra pregătirilor de Crăciun. Melania Trump a primit bradul de sărbătoare # Gândul
Melania Trump a început să decoreze Casa Albă cu ocazia Crăciunului, așa cum i-a obișnuit pe americani în primul mandat prezidențial al soțului ei Donald Trump. „Febra pregătirilor de Crăciun” a început deja în Statele Unite, în timp ce New York City va monta un nou brad în Rockefeller Center. „Va fi fumos. Începem să […]
Tiktok, Facebook și Instagram – platforme pentru matematică. Ce au reușit să implementeze două profesoare din Iași # Gândul
Două tinere profesoare de matematică din Iași au mutat tabla din clasă în online. Ele au transformat rețelele de socializare în spații accesibile și prietenoase pentru învățare. Doroteea Silion (Mate cu Dora) și Loredana Pălănceanu (Profa de Mate) au reușit să-și construiască propriile comunități în mediul online, unde matematica nu mai pare greu de înțeles. […]
Tripleta penalǎ care împinge Buzǎul spre prǎpastie. Acuzații grele la adresa liderilor PNL Buzău # Gândul
Jurnalistul Liviu Alexa scrie într-un material pentru publicația strictsecret.com că „PNL Buzău nu mai este un partid, ci o colonie a unor indivizi cu dosare groase, condamnări definitive şi legături periculoase”. „Candidatura lui Mihai Răzvan Moraru la șefia CJ Buzău nu este o opțiune politică, ci rezultatul direct al unei frății penale formate din Adrian […]
Moșteanu nu vrea să spună câți bani dă România Ucrainei. Inistă că ajutoarele sunt clasificate # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit la Digi 24, despre ajutorul pe care România îl oferă Ucrainei. Oficialul susține că țara noastră rămâne în continuare alături de de partenerii europeni și că toate insituțiile implicate lucrează pentru a ajunge la o soluție care să garanteze pacea și stabilitatea în regiune, dar nu poate d Ministrul […]
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Strategia Națională de Apărare a Țării este extrem de importantă pentru următorii ani, în condițiile în care România își dorește să devină un furnizor de apărare, cel puțin în zona Mării Negre. Oficialul crede că trebuie investit în continuare în sectorul de apărare și s-a opus inițiativei Guvernului Bolojan […]
Controversatul fondator al Binance, grațiat de Trump, ar fi făcut plăți către gruparea Hamas # Gândul
Changpeng Zhao, fondatorul platformei de criptomonede Binance, este suspectat că ar fi făcut plăți către Hamas, gruparea teroristă care a comis atacurile de la 7 octombrie 2023 în Israel, potrivit Financial Times. Omul de afaceri chinez a fost anterior grațiat de Donald Trump. Întrebat într-un interviu de ce a făcut-o, președintele SUA a mărturisit că […]
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, recunoaște că a fost șef la un club de biliard din Regie # Gândul
Controversele se țin lanț de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în privința pregătirii sale academice. Oficialul declarat la Digi 24, că nu a absolvit anul trei la Facultătea Biotera, deoarece s-a angajat la un club de biliard în Regie. Între 1995, anul în care a întrerupt studiile la Politehnică, și 1999, ministrul susține că a deținut […]
