BANCUL ZILEI | „O tânără, proaspăt căsătorită, vine în lacrimi la maică-sa”

19:20

Sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape, însă vin la pachet cu un nou val de scumpiri care îi vor lovi din plin pe români. Furnizorii au trimis deja marilor lanțuri comerciale liste actualizate cu prețuri, iar majorările sunt semnificative, mai ales la alimentele de bază. Carnea, vedeta meselor de Crăciun, va fi mai scumpă […]