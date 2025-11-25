Bancul de marți | Ce frumos este atunci când se apropie Crăciunul

Bancul de marți are în centrul atenției Crăciunul, un moment din an așteptat de multe persoane. Ce frumos este atunci când se apropie Crăciunul! Azi am văzut pe cineva dăruind mobilul, ceasul și ceva bani unui om care avea doar un briceag… Deja se simte spiritul Crăciunului! Prietenii care se cazează la hotel Patru prieteni […]

