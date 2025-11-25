Surpriză pe Autostrada Moldovei: București-Focșani, sub două ore, începând de joi
Buletin de București, 25 noiembrie 2025 08:50
Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la nord de Focșani începând de joi, după ce constructorul lotului 3 Pietroasele-Buzău a confirmat finalizarea lucrărilor în termenul contractual la cei 13,9 kilometri restanți. Asociația Pro Infrastructură a anunțat că joi după-amiază se va deschide traficul pe segmentul care ocolește municipiul Buzău prin […] The post Surpriză pe Autostrada Moldovei: București-Focșani, sub două ore, începând de joi appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 30 minute
08:50
Surpriză pe Autostrada Moldovei: București-Focșani, sub două ore, începând de joi # Buletin de București
Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la nord de Focșani începând de joi, după ce constructorul lotului 3 Pietroasele-Buzău a confirmat finalizarea lucrărilor în termenul contractual la cei 13,9 kilometri restanți. Asociația Pro Infrastructură a anunțat că joi după-amiază se va deschide traficul pe segmentul care ocolește municipiul Buzău prin […] The post Surpriză pe Autostrada Moldovei: București-Focșani, sub două ore, începând de joi appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
07:30
Sector 2 | Parcurile „invizibile“ ale lui Rareș Hopincă. Primăria nu răspunde la întrebările despre spațiile verzi promise în Andronache și Ion Creangă # Buletin de București
Au trecut 50 de zile de când Buletin de București a trimis două solicitări în baza Legii 544/2001 primăriei conduse de Rareș Hopincă despre stadiul unor proiecte importante de spații verzi, iar instituția nu a trimis nici măcar o notificare de prelungire a termenului de răspuns. Termenul legal a fost depășit cu 40 de zile. […] The post Sector 2 | Parcurile „invizibile“ ale lui Rareș Hopincă. Primăria nu răspunde la întrebările despre spațiile verzi promise în Andronache și Ion Creangă appeared first on Buletin de București.
07:20
Program special la Muzeul „Grigore Antipa” în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, potrivit informațiilor de pe site-ul instituției. Măsura vine în contextul în care zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt declarate zile de sărbătoare legală. Astfel, programul după care va funcționa în acest weekend muzeul este următorul: În zilele de 29 și […] The post Program special la Muzeul „Grigore Antipa”. Când poate fi vizitat appeared first on Buletin de București.
07:20
PMB vrea să solicite Guvernului prelungirea termenului pentru finalizarea „Parcului SRI“ # Buletin de București
Primăria Capitalei ar urma să solicite Guvernului o extensie la termenul în care Parcul SRI ar trebui să fie gata. Decizia va fi dezbătută de consilierii generali săptămâna aceasta, în ședința ordinară organizată joi, 27 noiembrie. Astfel, potrivit referatului de aprobare, proiectul vizează modificarea unui articol de hotărâre de guvern în care este stipulat faptul […] The post PMB vrea să solicite Guvernului prelungirea termenului pentru finalizarea „Parcului SRI“ appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
18:40
300 de oligarhi și infractori ruși au obținut fraudulos documente de identitate românești. Ancheta Parchetului General a pornit de la o sesizare a Primăriei Sectorului 6 # Buletin de București
Parchetul General anchetează modul cum circa 300 de oligarhi și infractori ruși au obținut documente de identitate românești în mod fraudulos. Sesizarea a fost făcută de Primăria Sectorului 6. Informația este confirmată de portalul instanțelor de judecată unde, în acest an, Direcția Locală de Evidența Persoanelor Sector 6 a cerut judecătorilor să anuleze certificate de naștere românești […] The post 300 de oligarhi și infractori ruși au obținut fraudulos documente de identitate românești. Ancheta Parchetului General a pornit de la o sesizare a Primăriei Sectorului 6 appeared first on Buletin de București.
18:40
REPORTAJ | „Halloween Residence”: Proiectul din Sectorul 4 cu vedere la mormântul lui Eminescu și cavoul lui Videanu # Buletin de București
„Descoperă o experiență unică de a locui cu priveliște direct spre viața de apoi: un cadru rar, liniștit și sombru, pe care dezvoltatorii tăi preferați din Sectorul 4 l-au transformat în noul tău avantaj imobiliar”. Așa ar suna un promo la imaginarul „Halloween Residence”, un nou proiect imobiliar, încă nebotezat, apărut la limita cu Cimitirul […] The post REPORTAJ | „Halloween Residence”: Proiectul din Sectorul 4 cu vedere la mormântul lui Eminescu și cavoul lui Videanu appeared first on Buletin de București.
17:30
O stație nouă va funcționa de marți, 25 noiembrie, pe Bulevardul Metalurgie. În noul amplasament „NEHOIU”, vor opri autobuzele liniilor 232 și 241, pe ambele sensuri. Avizul pentru o stație nouă a fost permis ca urmare a amenajărilor realizate, în teren, cu platforme pentru călători, respectiv indicatoare rutiere „Stație autobuz”. Totodată, începând cu aceeași dată, […] The post STB | Stație nouă pe Bulevardul metalurgiei appeared first on Buletin de București.
16:40
Amenzi de 50.000 euro pentru tăierile ilegale de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu # Buletin de București
Amenzi de aproape 50.000 euro au fost aplicate pentru tăierile ilegale de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu din Sectorul 3, se arată într-un răspuns oficial al Poliției Locale a Municipiului București (PLMB), transmis la solicitarea grupului civic Aici a fost o pădure/ aici ar putea fi o pădure. 40 arbori defrișați ilegal, amenzi de 50.000 euro […] The post Amenzi de 50.000 euro pentru tăierile ilegale de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu appeared first on Buletin de București.
16:10
Sector 1 | 16 clădiri vor avea impozit mărit cu până la 500% pentru că proprietarii nu le repară. Lista completă # Buletin de București
16 clădiri din Sectorul 1, ale căror fațade nu au fost reparate de către proprietari, vor avea impozit mărit cu până la 500% de anul viitor, potrivit mai multor hotărâri ce vor fi adoptate în ședința de marți a Consiliului Local. „Clădirea situată în Bucureşti, Sectorul 1, …., se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite prin […] The post Sector 1 | 16 clădiri vor avea impozit mărit cu până la 500% pentru că proprietarii nu le repară. Lista completă appeared first on Buletin de București.
16:00
Noi reguli pentru autorizarea operatorilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în București # Buletin de București
Primăria Capitalei vrea să impună noi reguli pentru autorizarea operatorilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în București. Prooiectul urmează să fie supus la vot în ședința din 27 noiembrie. Proiectul vizează aprobarea noii proceduri de autorizare a operatorilor economici care prestează activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pentru obiectivele care nu sunt incluse în Programul […] The post Noi reguli pentru autorizarea operatorilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în București appeared first on Buletin de București.
16:00
Sector 6 | Bani pentru flori: 92.000 de bulbi în Militari și Crângași, în valoare de peste 50.000 de euro, plantați de o firmă controversată # Buletin de București
O firmă care a lucrat și la amenajarea Parcului Liniei urmează să planteze 92.000 de bulbi în cartierele Militari și Crângași, în baza unui contract atribuit prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), cu o valoare de peste 50.000 de euro. Conform descrierii publicate în SEAP, firma trebuie să asigure toate etapele lucrării: mobilizarea și […] The post Sector 6 | Bani pentru flori: 92.000 de bulbi în Militari și Crângași, în valoare de peste 50.000 de euro, plantați de o firmă controversată appeared first on Buletin de București.
15:30
Sector 1 | 16 de clădiri vor avea impozit mărit cu până la 500% pentru că proprietarii nu le repară. Lista completă # Buletin de București
16 de clădiri din Sectorul 1, ale căror fațade nu au fost reparate de către proprietari, vor avea impozit mărit cu până la 500% de anul viitor, potrivit mai multor hotărâri ce vor fi adoptate în ședința de marți a Consiliului Local. „Clădirea situată în Bucureşti, Sectorul 1, …., se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite […] The post Sector 1 | 16 de clădiri vor avea impozit mărit cu până la 500% pentru că proprietarii nu le repară. Lista completă appeared first on Buletin de București.
14:40
Sector 3 | Dispare tariful de 5 lei pe oră pentru parcarea pe locurile nominale. Rămâne amenda pentru cei care nu afișează numărul de telefon # Buletin de București
Primarul Sectorului 3 propune o nouă modificare a regulamentului de parcare, după valul de critici la adresa noului regulament de parcare. Tariful de 5 lei pe oră care s-ar fi aplicat pentru parcarea pe locurile nominale va fi eliminat complet, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local al Sectorului 3. Propunerea vine […] The post Sector 3 | Dispare tariful de 5 lei pe oră pentru parcarea pe locurile nominale. Rămâne amenda pentru cei care nu afișează numărul de telefon appeared first on Buletin de București.
12:20
Metrorex a anunțat noi restricții de circulație pe DN1, din cauza lucrărilor la Magistrala 6. Lucrările se desfășoară la viitoarea stație de metrou Paris, de pe noua magistrală, parte din proiectul „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)”. Restricțiile sunt valabile de astăzi, 24 noiembrie, pe Drumul […] The post Noi restricții de circulație pe DN1, din cauza lucrărilor la Magistrala 6 appeared first on Buletin de București.
11:30
Alegeri PMB | Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, strategie de campanie pe modelul lui Nicușor Dan: lupta cu „rechinii imobiliari” # Buletin de București
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, ambii candidați la Primăria Capitalei, au readus în prim-plan, ca strategie de campanie, tensiunile pe care le-ar avea cu dezvoltatorii imobiliari. Ambii primari ne-au anunțat că nu vor renunța la lupta cu „rechinii imobiliari”. Primarul Sectorului 6, candidat PNL la Primăria Generală, a anunțat că a fost dat în judecată […] The post Alegeri PMB | Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, strategie de campanie pe modelul lui Nicușor Dan: lupta cu „rechinii imobiliari” appeared first on Buletin de București.
10:10
Amendă pentru constructorii turci ai magistralei 6 de metrou: camioanele ies cu noroi din șantier # Buletin de București
Constructorii turci ai magistralei 6 de metrou, secțiunea Sud, au fost amendați în weekend de Poliția Locală, pentru că autovehiculele care ies din șantierul de la Piața Presei scot noroiul pe străzi. Amenda a fost, totuși, modică: doar 1.000 de euro. „În urma verificărilor efectuate la santierul aferent Magistralei 6 de metrou din Piața Presei […] The post Amendă pentru constructorii turci ai magistralei 6 de metrou: camioanele ies cu noroi din șantier appeared first on Buletin de București.
Ieri
07:40
Parchetul Buftea extinde ancheta de la Otopeni: expertiză tehnică dublă în dosarul acoperișului care a ucis o femeie. Dezvoltatorii și funcționarii, vizați „in rem” în timp ce Primăria „tace” de 100 de zile # Buletin de București
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au extins cercetările în investigația tragediei din Otopeni, unde o femeie a murit în propria casă lovită de resturile unui acoperiș smuls de vânt. Reprezentanții instituției au confirmat oficial pentru Buletin de București că ancheta vizează nu doar uciderea din culpă, ci și încălcarea legislației privind […] The post Parchetul Buftea extinde ancheta de la Otopeni: expertiză tehnică dublă în dosarul acoperișului care a ucis o femeie. Dezvoltatorii și funcționarii, vizați „in rem” în timp ce Primăria „tace” de 100 de zile appeared first on Buletin de București.
05:20
Musicalul „MAMMA MIA!” revine pe scena Sălii Palatului din București in decembrie 2025 # Buletin de București
Musicalul „MAMMA MIA!“, unul dintre cele mai îndrăgite spectacole de gen din lume revine pe 28 si 29 decembrie, pe scena Sălii Palatului. Spectacolele a loc de la ora 19:00. Musicalul „MAMMA MIA!” a fost desemnat „Cel mai bun musical in 2023″, „Spectacolul anului 2019” și „Spectacolul anului 2018” în România. „MAMMA MIA!’’ a avut […] The post Musicalul „MAMMA MIA!” revine pe scena Sălii Palatului din București in decembrie 2025 appeared first on Buletin de București.
05:00
Filarmonica George Enescu lansează marți, 25 noiembrie, la ora 11:30, o campanie inedită și unică în peisajul cultural românesc. Este vorba despre conștientizarea atât a impactului pe care îl are violența împotriva femeii asupra societății și a fiecărui cetățean în parte, cât și a capacității cetățenilor de a acționa pentru a combate fenomenul. La eveniment […] The post Proiect de conștientizare a femicidului, la Filarmonica George Enescu appeared first on Buletin de București.
23 noiembrie 2025
18:50
Ordonanța prin care tăierea ilegală a arborilor devine infracțiune a fost pusă în dezbatere publică. Actul, inspirat din defrișarea Parcului IOR # Buletin de București
Ordonanța care înăsprește pedepsele pentru tăierea ilegală a arborilor a fost pusă în dezbatere publică de către Ministerul Mediului. Cetățenii pot face propuneri pe marginea actului normativ în următoarele zece zile. „Nu putem vorbi despre oraşe sănătoase atâta timp cât legislaţia permite, prin omisiune, distrugerea arborilor din parcuri şi spaţii verzi. În situaţii, precum cele […] The post Ordonanța prin care tăierea ilegală a arborilor devine infracțiune a fost pusă în dezbatere publică. Actul, inspirat din defrișarea Parcului IOR appeared first on Buletin de București.
18:30
Hannah O’Neill, prim-balerină Étoile la Opera Ganier din Paris, va dansa la Sala Palatului, în „Balanchine’s Legacy” # Buletin de București
Hannah O’Neill, prim-balerină Étoile la Opera Garnier din Paris, va dansa, în premieră în România, la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” (Sala Palatului, 11 februarie 2026). Gala este dedicată geniului Balanchine, fiind organizată sub brandul Ars Gratia Regalia. „Who Cares?” și „Sonatine”, două pas de deux semnate de George Balanchine La București, Hannah O’Neill va […] The post Hannah O’Neill, prim-balerină Étoile la Opera Ganier din Paris, va dansa la Sala Palatului, în „Balanchine’s Legacy” appeared first on Buletin de București.
18:20
Definitiv: Țiriac a renunțat la sala polivalentă din Otopeni. Nu a primit aprobare, pentru că este pe culoarul de aterizare # Buletin de București
Ion Țiriac a anunțat încă o dată că renunța la sala polivalentă din Otopeni, de data aceasta definitiv. Un anunț similar a fost făcut de miliardar și în ianuarie anul acesta. Între timp, nu ar fi primit aprobare de la autoritățile aeronautice, pentru sala ar fi amplasată pe culoarul de aterizare pe Aeroportul Internațional „Henri […] The post Definitiv: Țiriac a renunțat la sala polivalentă din Otopeni. Nu a primit aprobare, pentru că este pe culoarul de aterizare appeared first on Buletin de București.
17:40
Iluminatul public din zona ANL Brâncuși, din Sectorul 6, va fi preluat de Primăria Municipiului București, după cum arată un proiect de hotărâre ce urmează să fie discutat în următoarea ședință a Consiliului General, din 27 noiembrie. Proiectul vizează transferul rețelelor către Municipiul București și includerea acestora în administrarea Companiei Municipale de Iluminat Public București. […] The post Sector 6 | Iluminatul public din zona ANL Brâncuși va fi preluat de PMB appeared first on Buletin de București.
12:10
Târg de Crăciun în Grădina Operei Comice pentru Copii, în fiecare sfârșit de săptămână. Ce poți vedea # Buletin de București
Târg de Crăciun în Grădina Operei Comice pentru Copii, în fiecare sfârșit de săptămână. Tărâmul dedicat sărbătorilor de iarnă va fi deschis până în data de 28 decembrie 2025, a anunțat Primăria Generală, duminică, într-o postare pe Facebook. Accesul la eveniment se face la sfârșit de săptămână, în fiecare vineri, între orele 16:00 – 21:00. […] The post Târg de Crăciun în Grădina Operei Comice pentru Copii, în fiecare sfârșit de săptămână. Ce poți vedea appeared first on Buletin de București.
12:10
7 târguri de Crăciun organizate în București în această iarnă. Care sunt acestea și ce program au # Buletin de București
Trei târguri de Crăciun sunt deschise începând cu 29 noiembrie. Toate vor avea intrare liberă și vor fi organizate de CREART, instituție din subordinea Primăriei Capitalei. Cele trei târguri de Crăciun vor primi vizitatori în perioada 29 noiembrie‑28 decembrie. „În 2025, tema târgului oficial de Crăciun al Capitalei este muzica: cele trei locații devin scene deschise unde […] The post 7 târguri de Crăciun organizate în București în această iarnă. Care sunt acestea și ce program au appeared first on Buletin de București.
12:10
Cafeneaua BdB | Cum pot schimba alegerile de la București politica națională. „S-ar putea inclusiv să vedem un split în PNL” # Buletin de București
Urmează una dintre cele mai atipice runde de alegeri locale din ultimii ani: fără un primar în funcție care să-și apere mandatul, cu doi edili de sector intrați în cursă și cu o miză politică ce depășește cu mult granițele Capitalei, au explicat, într-un interviu pentru Buletin de București, Răzvan Petri și Vlad Adamescu, fondatorii […] The post Cafeneaua BdB | Cum pot schimba alegerile de la București politica națională. „S-ar putea inclusiv să vedem un split în PNL” appeared first on Buletin de București.
11:40
Sector 1 | Romprest s-a ținut de cuvânt: străzile s-au umplut de gunoaie neridicate. Care este nemulțumirea companiei și reacția Primăriei # Buletin de București
Străzile din Sectorul 1 s-au umplut de gunoare, după ce compania Romprest a oprit serviciul de ridicare a deșeurilor de pe spațiile publice. Compania de salubritate reproșează Primăriei Sectorului 1 faptul că refuză să plătească datoriile de peste 100 de milioane de euro, acumulate în urma conflictului cu fosta administrație Clotilde Armand. De cealaltă parte, […] The post Sector 1 | Romprest s-a ținut de cuvânt: străzile s-au umplut de gunoaie neridicate. Care este nemulțumirea companiei și reacția Primăriei appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Târgul de Crăciun „Tărâmul de Gheață” va fi deschis în parcul Lumea Copiilor, din Sectorul 4, în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2025. Timp de o lună, vizitatorii se vor putea bucura de momente artistice, spectacole pentru copii, activități interactive și animație stradală, printre altele. „Tărâmul de gheață” va fi deschis, de luni până […] The post Tărâmul de Gheață, din 27 noiembrie în parcul Lumea Copiilor appeared first on Buletin de București.
08:30
Sector 4 | Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață ar putea fi urmărit pe Berceni Arena. Consilierii locali vor fi consultați prin vot, marți # Buletin de București
Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață ar putea fi urmărit pe Berceni Arena, în Sectorul 4, potrivit unui proiect de hotărâre. Consilierii locali vor fi consultați prin vot, marți, 25 noiembrie, în ședința ordinară. Proiectul vine după ce mai multe organizații, printre care Federația Română de Hochei pe Gheață și Federația Română de Kali Eskrima […] The post Sector 4 | Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață ar putea fi urmărit pe Berceni Arena. Consilierii locali vor fi consultați prin vot, marți appeared first on Buletin de București.
06:20
METEO | Vreme caldă, la începutul săptămânii viitoare, în Capitală. De joi, temperaturile scad # Buletin de București
Meteorologii anunță vreme caldă, la începutul săptămânii, la București. Joi, 27 noiembrie, temperaturile încep să scadă. Luni, 24 noiembrie, vreme caldă și frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 0…2 grade. Marți, 25 noiembrie, vremea se va menține frumoasă […] The post METEO | Vreme caldă, la începutul săptămânii viitoare, în Capitală. De joi, temperaturile scad appeared first on Buletin de București.
06:00
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 25-28 noiembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sector 1 Apa rece se întrerupe și în Sectorul 3 CITEȘTE ȘI: Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
22 noiembrie 2025
09:40
ISU intervine, astăzi, 22 noiembrie, pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuțu, din Sectorul 5. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuțu, sector […] The post VIDEO | Incendiu cu degajări mari de fum, în Sectorul 5 al Capitalei appeared first on Buletin de București.
09:10
Copiii se pot bucura, la Opera Comică pentru Copii de filmul „Wonka” pe 23 noiembrie. Filmul este bazat pe personajul din centrul poveștii „Charlie și fabrica de ciocolată”, cea mai emblematică carte pentru copii a lui Roald Dahl și una dintre cele mai bine vândute cărți pentru copii, din toate timpurile. „Wonka” spune povestea prin […] The post Filmul „Wonka”, la Opera Comică pentru Copii appeared first on Buletin de București.
07:50
ANALIZĂ Funky Citizens: 30 de pagini comerciale au devenit „cetățeni” pro-Băluță în două săptămâni # Buletin de București
O analiză Funky Citizens a identificat o rețea de peste 30 de conturi false care acționează coordonat pe pagina de Facebook a lui Daniel Băluță, candidatul PSD la primăria generală. Conturile au fost create sau activate într-un interval scurt, imediat după anunțarea calendarului electoral. Mecanismul implică transformarea unor pagini de Facebook comerciale, cum ar fi […] The post ANALIZĂ Funky Citizens: 30 de pagini comerciale au devenit „cetățeni” pro-Băluță în două săptămâni appeared first on Buletin de București.
07:20
Crăciun din bani publici | LED-uri de 10 metri închiriate de Primăria Sectorului 2 cu 1.500 de lei. Contractul de 50.000€, încredințat direct unui SRL controlat de un offshore din Cipru # Buletin de București
Luminițe de Crăciun în valoare 50.000 de euro în vreme de austeritate Primăria Sectorului 2 pregătește pentru iarna sărbătorile de iarnă cu luminițe festive închiriate cu zeci de mii de euro. Pe 17 noiembrie, instituția a încredințat direct un contract pentru închirierea a mai multor tipuri de decorațiuni luminoase: perdele LED mari și medii, precum […] The post Crăciun din bani publici | LED-uri de 10 metri închiriate de Primăria Sectorului 2 cu 1.500 de lei. Contractul de 50.000€, încredințat direct unui SRL controlat de un offshore din Cipru appeared first on Buletin de București.
07:20
Sector 4 | Noua stradă „Europa Unită”, artera dintre Șoseaua Berceni și Emil Racoviță, va fi inagurată # Buletin de București
Sectorul 4 al Municipiului București dă în folosință sâmbătă, 21 noiembrie, o nouă stradă, „Europa Unită”, în zona de sud a Capitalei. Este vorba despre un drum de conexiune dintre Șoseaua Berceni și strada Emil Racoviță. În octombrie, Consiliul Local a votat proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București (CGMB) de […] The post Sector 4 | Noua stradă „Europa Unită”, artera dintre Șoseaua Berceni și Emil Racoviță, va fi inagurată appeared first on Buletin de București.
07:20
Secția 18 de la Filaret, extinsă. GCMB votează transferul unui imobil către MAI # Buletin de București
Secția 18 de la Filaret urmează să fie extinsă, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului General al Municipiului București. Dacă va fi aprobat în ședința din 27 noiembrie, un imobil va fi transferat către Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Este vorba despre un imobil aflat în administrarea […] The post Secția 18 de la Filaret, extinsă. GCMB votează transferul unui imobil către MAI appeared first on Buletin de București.
07:10
Bucureștenii votează pentru Primăria Generală, pe data de 7 decembrie. Orice alegător poate vota, cu viza de flotant. Legea precizează însă că viza de flotant trebuia făcută, până pe data de 7 iunie 2025. Altfel, se votează doar în localitatea de domiciliu, în cazul în care acolo sunt organizate alegeri parțiale în data de 7 […] The post Alegeri București | Cine poate vota cu viza de flotant, pe 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
06:50
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează ateliere în cadrul programului „Călător prin tradiții de iarnă“. Participanții vor învăța împreună de la meșterii coordonatori să confecționeze lumânări pentru sărbători, să picteze icoane pe sticlă, să coasă traiste tradiționale. De asemenea, copii și adulți, deopotrivă, vor confecționa măști care să alunge spiritele rele, vor împâsli lâna […] The post „Călător prin tradiții de iarnă”- ateliere de sărbători, la Muzeul Satului appeared first on Buletin de București.
06:40
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 24–30 noiembrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 24.11.2025 Marți, 25.11.2025 Miercuri, 26.11.2025 CITEȘTE ȘI: Patru linii STB ar putea fi deviate […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:10
În perioada 24.11.2025, ora 10:00 – 27.11.2025, ora 12:00, sunt restricții de circulație pe DN1, km 69+925. CNAIR anunță ca se închide traficul, pentru lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. În acest context, sunt restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală mai mică de 3,5 tone se […] The post Restricții de circulație pe DN1. Se fac lucrări la nivel cu calea ferată appeared first on Buletin de București.
04:10
ASPA | Când are loc ultimul târg de adopții din 2025. Doritorii pot adopta câini, dar și pisici # Buletin de București
ASPA București a anunțat că ultimul târg de adopții din 2025 va avea loc pe 6 decembrie 2025, cu ocazia Zilei Animalelor la MINA – MINA Bucharest – Museum of Immersive New Art. Ultimul târg de adopții din 2025, organizat de ASPA București pe 6 decembrie Zeci de căței vor putea fi adoptați pe 6 […] The post ASPA | Când are loc ultimul târg de adopții din 2025. Doritorii pot adopta câini, dar și pisici appeared first on Buletin de București.
21 noiembrie 2025
16:40
Alina Gîrbea, fosta cumnată a lui Cătălin Drulă, numită secretar de stat. Cum explică ministrul Fondurilor Europene și conducerea USR # Buletin de București
Alina Gîrbea, fosta cumnată a lui Cătălin Drulă, a fost numită secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin decizia semnată de premierul llie Bolojan și publicată în Monitorul Oficial miercuri, 19 noiembrie. Prim-ministrul a decis eliberarea din funcție a Luminiței Zezeanu, susținută de PSD, iar în locul său a fost numită […] The post Alina Gîrbea, fosta cumnată a lui Cătălin Drulă, numită secretar de stat. Cum explică ministrul Fondurilor Europene și conducerea USR appeared first on Buletin de București.
13:10
Patru linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal FCSB-Petrolul Ploiești # Buletin de București
Meciul de fotbal FCSB-Petrolul Ploiești ar putea devia patru linii STB, pentru desfășurarea meciului de fotbal FCSB-Petrolul Ploiești. Vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la “Arena Națională”, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului. Potrivit TPBI, cele patru linii STB vor circula astfel: Liniile 86 și 90: […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal FCSB-Petrolul Ploiești appeared first on Buletin de București.
12:20
Protest împotriva tăierilor ilegale din Sectorul 3: „Vrem lege aplicată și sfârșitul mafiei imobiliare!” # Buletin de București
Grupul civic „Aici a fost o pădure/ aici ar putea fi pădure” și locatarii blocului B13 bis de pe bulevardul Nicolae Grigorescu invită cetățenii la un protest împotriva tăierilor ilegale din Sectorul 3. Acțiunea va avea loc duminică, 23 noiembrie, în parcarea din fața imobilului, acolo unde mai mulți arbori sănătoși au fost doborâți de […] The post Protest împotriva tăierilor ilegale din Sectorul 3: „Vrem lege aplicată și sfârșitul mafiei imobiliare!” appeared first on Buletin de București.
12:00
În weekendul 21 – 23 noiembrie, piața volantă ajunge în zona Teatrului Masca. Bucureștenii pot găsi diverse preparate tradiționale, dar și produse realizate artizanal. Vor fi prezenți 18 producători, care își vor expune produsele aduse direct din gospodăriile lor, în zilele de 21, 22 și 23 noiembrie, în zona menționată. Piața volantă ajunge în zona […] The post Sector 1 | Piața volantă se mută în zona Teatrului Masca, în acest weekend appeared first on Buletin de București.
10:40
Autostrada Moldovei | „Podul turcilor” pentru E85 de la Buzău a fost inaugurat. Când se va putea circula de la București la Focșani doar pe A3 și A7 # Buletin de București
Inaugurarea pasajului de pe DN2 peste autostrada A7, în zona nodului rutier Spătaru, marchează o etapă intermediară într-un proiect marcat de întârzieri și contestații. Deși traficul de pe Drumul Național 2 a revenit astăzi, 21 noiembrie 2025, pe traseul normal, lotul 3 al Autostrăzii Ploiești-Buzău încă așteaptă inaugurarea care va permite deplasarea pe drum de […] The post Autostrada Moldovei | „Podul turcilor” pentru E85 de la Buzău a fost inaugurat. Când se va putea circula de la București la Focșani doar pe A3 și A7 appeared first on Buletin de București.
10:40
Capitala „vulnerabilă”. Bucureștiul are nevoie urgent de un plan pentru primele 72 de ore după un cutremur # Buletin de București
Capitala „vulnerabilă”. La 85 de ani de la seismul major din 10 noiembrie 1940, Capitala rămâne una dintre cele mai vulnerabile capitale europene în fața unui cutremur puternic. Fundația Comunitară București (FCB) a atras atenția, printr-un comunicat, că orașul are nevoie urgent de un plan operațional pentru primele 72 de ore după un seism, interval […] The post Capitala „vulnerabilă”. Bucureștiul are nevoie urgent de un plan pentru primele 72 de ore după un cutremur appeared first on Buletin de București.
08:40
„Cu trenul printre cărți” se întoarce la Biblioteca Națională. Expoziția continuă până duminică # Buletin de București
„Cu trenul printre cărți” se întoarce la Biblioteca Națională. Evenimentul este organizat de Clubul Feroviar București și se desfășoară în perioada 21-23 noiembrie și include două diorame feroviare, potrivit unui anunț al organizației. „În perioada 21-23 noiembrie vor fi prezentate 2 diorame modulare funcționale, pe care vor rula machete ale trenurilor din România și din […] The post „Cu trenul printre cărți” se întoarce la Biblioteca Națională. Expoziția continuă până duminică appeared first on Buletin de București.
08:30
Drept la replică pentru editorialul „REPER, «balamaua» Bucureștiului”. Boghean: „Susținerea lui Ciprian Ciucu, o hotărâre pragmatică. Cătălin Drulă nu a solicitat o discuție” # Buletin de București
Partidul REPER, prin semnătura vicepreședintei Ana-Mariei Boghean, contestă vehement editorialul publicat de Buletin de București – „REPER, «balamaua» Bucureștiului. Partidul care i-a făcut primari pe Tuță și Hopincă îl susține pe Ciucu la PMB”. Într-un text remis redacției, reprezentanții partidului explică susținerea pentru liberalul Ciprian Ciucu strict prin prisma calculelor electorale anti-PSD și neagă existența […] The post Drept la replică pentru editorialul „REPER, «balamaua» Bucureștiului”. Boghean: „Susținerea lui Ciprian Ciucu, o hotărâre pragmatică. Cătălin Drulă nu a solicitat o discuție” appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.