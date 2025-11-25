Explozie puternică la parterul unui bloc din Buftea. Imobilul prezintă risc de prăbușire

18:20

Ion Țiriac a anunțat încă o dată că renunța la sala polivalentă din Otopeni, de data aceasta definitiv. Un anunț similar a fost făcut de miliardar și în ianuarie anul acesta. Între timp, nu ar fi primit aprobare de la autoritățile aeronautice, pentru sala ar fi amplasată pe culoarul de aterizare pe Aeroportul Internațional „Henri […]