Definitiv: Țiriac a renunțat la sala polivalentă din Otopeni. Nu a primit aprobare, pentru că este pe culoarul de aterizare

20:50

Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București, notează Jurnal Social. Este vorba despre adulți și copii de diferite vârste care au participat alături de aparținătorii lor. Spectacolul, organizat de Asociația Kinetobebe, a fost intitulat „Dansul pașilor de catifea” și marchează o inițiativă prin […] The post Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București appeared first on Buletin de București.