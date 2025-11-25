Vizita lui Nicușor Dan în SUA, pregătită de un grup de lucru

05:30

Cotidianul a intrat în posesia listei cu cele 27 de companii de stat despre care a vorbit Ilie Bolojan. Ele au capitaluri negative ce însumează 2,1 miliarde de lei și pierderi din anii precedenți de 5,7 miliarde. Unele vor fi închise, a anunțat premierul, fără să precizeze care. The post EXCLUSIV Topul rușinii – companiile de stat cu pierderi de miliarde care riscă să fie închise. Lista completă cu cele 27 anunțate de Bolojan appeared first on Cotidianul RO.