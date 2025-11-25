Forțele Aeriene au detectat pătrunderi de drone în spațiul aerian național

18:10

Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de 4-5 kilometri, iar cetățenii din două sate din Delta Dunării sunt evacuați, vor fi duși în municipiul Tulcea și le va fi asigurată cazarea, a declarat, luni, șeful DSU, Raed Arafat. „Nava încă are incendiu la bord. […]