Forțele Aeriene au detectat pătrunderi de drone în spațiul aerian național
QMagazine.ro, 25 noiembrie 2025 10:30
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în această dimineață, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit comunicatului, ținta a traversat spațiul […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 30 minute
10:30
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în această dimineață, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit comunicatului, ținta a traversat spațiul […]
Acum 24 ore
15:40
Judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) au respins cu o majoritate covârșitoare, noul proiect al reformei pensiilor magistraților. „Judecătorii Curții de Apel București, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenți 216 din 243 de judecători, cu o majoritate covârșitoare de 215 judecători, își exprimă punctul de vedere prin care resping […]
14:20
Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP) în solidar cu Federația PUBLISIND și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare au anunțat declanșarea unor acțiuni de protest în toate penitenciarele, începând de astăzi. În comunicatul transmis, sindicaliștii anunță că toți polițiștii din penitenciare vor refuza munca suplimentară întrucât plafonul maxim de 180 de ore pe an a […]
Ieri
10:30
Strategia Națională de Apărare a Țării, prevenirea traficului și consumului de droguri sunt subiectele aflate pe agenda Consiliului Suprem de Apărare al Țării, care se reunește astăzi la Palatul Cotroceni. Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 – 2030, […]
10:10
Statele Unite și Ucraina au elaborat un cadru de pace „actualizat și rafinat” pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în urma discuțiilor purtate duminică la Geneva, conform unui comunicat al Kievului și Washingtonului, informează Agerpres. Ambele părți au convenit să continue să lucreze intens la propunerea comună în zilele următoare și să rămână în […]
23 noiembrie 2025
12:30
Bolojan, acuzat că dezinformează opinia publică. „Să vă cereți scuze public față de toți angajații din sistemul public de sănătate!” # QMagazine.ro
Federația „Solidaritatea Sanitară” din România solicită premierului Ilie Bolojan scuze publice față de toți angajații din sistemul public de sănătate pentru informațiile eronate comunicate în conferința de presă de vineri, 21 noiembrie. Într-o scrisoare deschisă, reprezentanții federației îl acuză pe Bolojan că dezinformează opinia publică. În scrisoare sunt enumerate trei dintre afirmațiile eronate referitoare la […]
11:00
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Corneliu Calotă, publică un text care a devenit viral: Atenție la USR! România nu înțelege ce i se întâmplă # QMagazine.ro
„Asistăm la un fenomen foarte periculos: în vreme ce noi suntem anesteziați de scandaluri mediatice sterile, iar partidele tradiționale sunt în metastază morală, inerte, USR a devenit de facto cel mai puternic partid din România! Al patrulea partid ca forță parlamentară s-a transformat în vioara întâi a spațiului politic!“, avertizează fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Corneliu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
Asistăm la un fenomen foarte periculos: în vreme ce noi suntem anesteziați de scandaluri mediatice sterile, iar partidele tradiționale sunt în metastază morală, inerte, USR a devenit de facto cel mai puternic partid din România! Al patrulea partid ca forță parlamentară s-a transformat în vioara întâi a spațiului politic! Înaintează lent, metodic, disciplinat, neobosit, cu identitate internă […]
18:50
Vice-președintele Băncii Mondiale și Alexandru Rogobete au evaluat stadiul Centrului de Arși Grav din Timișoara. Ministrul anunță măsuri noi pentru personalul medical # QMagazine.ro
Astăzi, la Timișoara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut o vizită oficială de monitorizare a lucrărilor Centrului de Arși Grav, alături de Antonella Bassani, vice-președinte a Băncii Mondiale, venită direct din Washington D.C., SUA. „Este o vizită cu o miză uriașă: este prima dată când un oficial de un asemenea nivel al Băncii Mondiale merge […]
18:10
One United Properties va acoperi costurile refacerii părților comune ale clădirii afectate de incendiu # QMagazine.ro
One United Properties a început împreună cu Asociația de proprietari demersurile pentru refacerea părților comune interioare și exterioare ale clădirii afectate de incendiu și a decis să se implice direct și să acopere aceste costuri, potrivit unei declarații a reprezentanților companiei. „În această dimineață a avut loc un incendiu într-unul dintre apartamentele din ansamblul One […]
16:50
Rustem Umerov, șeful Consiliului de Securitate al Ucrainei, anunță că încep negocierile cu americanii, în Elveția, pe baza planului propus de Trump # QMagazine.ro
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveția pentru a discuta planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean, conform AFP și Reuters. „În zilele următoare, vom lansa consultări în Elveția între înalți oficiali ucraineni și americani cu privire la posibilii […]
14:50
JD Vance susține suveranitatea Ucrainei, dar avertizează că „pacea nu va fi realizată de diplomați sau politicieni eșuați” # QMagazine.ro
Orice plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, a declarat vineri vicepreședintele american JD Vance, informează Agerpres. Președintele american Donald Trump a dat Kievului un termen limită până joi pentru a răspunde la cel mai recent plan de pace al său pentru Ucraina, care a luat prin […]
13:10
Agenția Inquam îi transmite Guvernului că are comportament de „regim iliberal”. Dogioiu: Cătălin Predoiu a decis, Ilie Bolojan a menținut decizia! # QMagazine.ro
Update. Ioana Ene Dogioiu a explicat pentru Q Magazine că „Premierul interimar Cătălin Predoiu a limitat accesul pe holul de la etajul 1 și la ședințele de guvern, singura excepție fiind pentru fotograful și operatorul oficiali. Premierul Ilie Bolojan a menținut decizia.” La rândul său, Cătălin Predoiu a precizat pentru Q Magazine: „Nu am limitat […]
11:10
Fotoreporterii agenției Inquam Photos îi cer premierului Ilie Bolojan, printr-un apel public făcut vineri, să le permită accesul înaintea ședințelor de Guvern pentru a face fotografii: „Limitarea accesului presei, o trăsătură definitorie în regimurile iliberale”, îi transmit fotoreporterii Inquam premierului. „Agenția mai transmite că Executivul a decis să trimită propriile fotografii de la ședințe sau evenimente, însă […]
21 noiembrie 2025
20:20
Aproape de pace? Zelenski: Suntem de oțel, dar chiar și cel mai puternic metal poate ceda # QMagazine.ro
De Ziua Demnității și a Libertății și la doar cîteva ore după ce presa lumii a livrat termenul limită de 27 noiembrie pentru acceptarea planului de pace Trump-Putin, președintele Ucrainei a ținut un discurs către popor, care lasă să se întrevadă mai mult ca niciodată finalul războiului. Zelenski a renunțat la îmbățoșările de altădată, s-a […]
14:30
Curtea de Apel București a decis astăzi ca Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, rămân în arest preventiv pentru 30 de zile. Horațiu Potra a fost adus în instanță pentru a fi audiat de judecători în legătură cu dosarul în care s-a dispus în luna februarie arestarea preventivă în lipsă, […]
11:40
Controversatul plan de pace al lui Trump. Cedarea Donbasului, neaderarea Ucrainei la NATO și alegeri în 100 de zile sunt condiții pentru încheierea războiului ruso-ucrainean # QMagazine.ro
Rusia ar înregistra câștiguri teritoriale ample, iar Ucraina ar primi o garanție de securitate americană, încă nedefinită, în cadrul propunerii în 28 de puncte a administrației Trump de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial. Detaliile noului plan au fost comunicate miercuri seară diverselor instituții media. Acestea […]
20 noiembrie 2025
19:30
De ce, a fi în același timp cumnata lui Cătălin Drulă și secretar de stat, nu este o vinovăție. Cazul „Alina Roxana Gîrbea” # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a demis-o ieri pe Luminița Zezeanu, reprezentanta PSD, din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). În locul ei a fost numită Alina-Roxana Gîrbea, fost candidat USR la alegerile europarlamentare din 2024. Numirea a stârnit controverse după ce s-a aflat că Gîrbea este cumnata lui Cătălin Drulă, […]
18:20
UPDATE La solicitarea Guvernului, Curtea Constituțională a stabilit un nou termen, pe 10 decembrie, pentru dezbaterea contestației la legea care prevede, printre altele, și creșterea taxelor locale. Drept urmare, în acest moment nu se mai poate vorbi de amânarea taxelor prevăzute de lege. Știrea inițială Curtea Constituțională a României va dezbate, pe 4 februarie 2026, […]
16:20
UPDATE Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost aduși pe teritoriul național, urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare, a anunțat Ministerul Justiției. „Cetățenii români sus-menționați au fost predați, urmare a demersurilor realizate de Ministerul român al Justiției, într-un timp record și datorită bunei cooperări cu omologii emiratezi. De asemenea, […]
15:40
Curtea Constituțională a României va dezbate, pe 4 februarie 2026, proiectul legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a fost reexaminat în Parlament. Amânarea este o lovitură dată Guvernului, care – în noul context – nu va mai putea crește taxele locale […]
14:50
Sindicaliștii din Educație către Nicușor Dan: Ca fost olimpic internațional, ar trebui să vă reconsiderați declarația! # QMagazine.ro
Sindicatele din învățământ sancționează, printr-o scrisoare, declarația președintelui Nicușor Dan prin care explica faptul că vor fi luați bani de la Educație și Sănătate pentru a susține industria de Apărare. Liderii sindicatelor susțin că această „abordare surprinzătoare este inacceptabilă, deoarece nu ține cont de necesitățile reale ale sistemului de învățământ și nici de prevederile legale […]
14:20
ANAF deschide acţiune în instanță la Tribunalul Sibiu şi înregistrează o premieră prin faptul că obligă un fost preşedinte al României „la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.” „Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acţiune prin care solicită obligarea […]
13:20
Horațiu Potra este adus joi, 20 noiembrie 2025 în România, au declarat surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul. Implicat în dosarele lui Călin Georgescu – fost candidat la Președinția României -, Horațiu Potra a fost localizat, inițial, în Emiratele Arabe Unite/Dubai și a declarat, la un moment dat, că dorește să revină în România pentru a-și susține […]
13:10
Membrii Cabinetului Ilie Bolojan au ținut un moment de reculegere la începutul ședinței săptămânale de Guvern, în memoria patriotului basarabean Ilie Ilașcu. Președinta Maia Sandu a decretat o zi de doliu național în Republica Moldova joi, 20 noiembrie, ziua în care Ilie Ilașcu – unul dintre liderii mișcării de eliberare națională din anii 1990, condamnat […]
12:40
Drulă, după sondajul INSCOP care-l plasează pe locul 4: Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta! # QMagazine.ro
Situat în afara „podiumului” în preferințele bucureștenilor, Cătălin Drulă – înscris în cursa pentru Primăria Capitalei din partea USR – induce ideea că este „mazilit” în sondaje potrivit unei strategii bine puse la punct. Într-o postare pe Facebook, Drulă – supărat probabil pentru că este situat doar pe locul al patrulea, după Băluță, Ciucu și […]
11:50
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor și europenilor pentru a funcționa, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, opinie susținută și de miniștrii de externe din statele membre, informează Agerpres. „Ceea ce noi, ca europeni, am susținut mereu este o pace echitabilă și de lungă durată […]
01:30
„Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună.”, a anunțat premierul Ilie Bolojan, miercuri seara, într-o comunicare pe contul său de Facebook. „În trimestrul al III-lea, față de aceeași perioadă a anului trecut: Veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%. De […]
19 noiembrie 2025
17:50
Procurorul care l-a acuzat pe Dan Diaconescu de sex cu minore a fost exclus din magistratură pentru favorizarea unei prietene, într-un alt dosar # QMagazine.ro
Astăzi, Completul de 5 judecători în materie civilă de la Înalta Curte de casație și Justiție a judecat, în dosarul nr. 1590/1/2025, recursul procurorului Alin Mocioi, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, împotriva Hotărârii Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care fusese exclus din magistratură în temeiul art. 100 alin. […]
16:20
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat astăzi că nu va susține reducerea salariilor din sectorul bugetar cu 10%. Declarația lui Grindeanu a venit după ședința Biroului Permanent Național al PSD, la sediul central al PSD. „Legat de reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, am avut discuții în BPN. În urmă cu două zile în coaliție […]
14:30
Vicepreședintele CSM declară că magistrații nu pot accepta noul proiect al Executivului: Vi se pare o chestie serioasă din partea unui guvern? # QMagazine.ro
Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat la Digi24 că magistrații nu pot accepta forma în care Guvernul intenționează să modifice pensiile de serviciu. El susține că Executivul încalcă principiul echității și pune presiune pe magistrații aflați încă în activitate, informează Mediafax. „Noi am spus 65%, la fel ca toate celelalte categorii […]
13:30
SUA negociază în secret cu Rusia un plan de 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina și în care sunt abordate totodată garanțiile de securitate pentru Europa și viitorul relației Washingtonului atât cu Moscova, cât și cu Kievul, potrivit unor oficiali americani și ruși care au stat de vorbă cu publicația americană […]
12:20
România a câștigat competiția internațională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), fiind vorba despre Adina Elvira Ghiță, care va prelua funcția pentru un mandat de 7 ani începând din iulie 2026, informează un comunicat al MAE. „România a câștigat, cu 109 voturi în Adunarea Generală a ONU, competiția internațională pentru […]
11:30
În ultima săptămână, infrastructura energetică deteriorată a Ucrainei a fost lovită din nou cu o lovitură letală din partea rachetelor și dronelor lui Putin. Volodimir Zelenski, la rândul său, a fost lovit de un scandal urât de corupție în care unii dintre cei mai apropiați aliați ai săi sunt acuzați de profit de război. Reacția […]
10:50
Ciolacu: Nu se mai poate ca tu să comanzi numai aberaţii, numai lucruri care duc România în cap # QMagazine.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, care l-a criticat pe Ilie Bolojan la România TV, a declarat că va vota o eventuală moțiune de cenzură, subiect despre care a discutat cu membri ai conducerii PSD. Ciolacu îl admonestează pe Bolojan pentru declarațiile sale referitoare la incapacitatea de plată, care au avut ca efect îndepărtarea investitorilor și mărirea […]
18 noiembrie 2025
20:20
Vestea a căzut ca un trăsnet azi: după doar câteva săptămâni, cel mai „greu” consilier prezidențial, Ludovic Orban, e eliminat de Nicușor Dan de la Cotroceni, și nu în condițiile cele mai amiabile. A spus-o chiar Orban, într-o conferință extraordinară de presă, care anunță un război între el și președinte, deocamdată rece, dar care s-ar […]
17:20
Plenul Parlamentului a validat numirea lui Adrian Țuțuianu în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu a fost propus în această funcție de PSD și a fost singurul candidat. Votul a fost secret cu buletine, fiind înregistrate 271 voturi pentru și două contra. Parlamentarii opoziției nu au participat la vot. Marți dimineață, Comisiile […]
16:30
Cazul Dogioiu. ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent au cerut respingerea propunerii Guvernului pentru Consiliul de Administrație al SRR. Parlamentarii au ignorat solicitarea # QMagazine.ro
UPDATE Parlamentul i-a validat pe membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Votul a fost secret, cu bile. Au fost înregistrate 249 de voturi pentru și patru împotrivă. Nominalizarea Ioanei Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, în Consiliul de Administrație a Societății Române de Radiodifuziune a generat foarte multe reacții. Organizația ActieWatch […]
14:00
Cazul Dogioiu. ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent cer parlamentarilor respingerea propunerii Guvernului pentru Consiliul de Administrație al SRR # QMagazine.ro
Nominalizarea Ioanei Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, în Consiliul de Administrație a Societății Române de Radiodifuziune a generat foarte multe reacții. Organizația ActieWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent au adresat o scrisoare deschisă parlamentarilor care ar trebui astăzi să valideze prin vot această propunere. Potrivit semnatarilor, numirea Ioanei Dogioiu – care își va continua […]
13:00
La o lună și jumătate de la numire, Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier prezidențial # QMagazine.ro
Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier prezidențial. Se pare că Nicușor Dan a fost deranjat de faptul că Orban a acuzat USR că folosește imaginea președintelui în campania electorală pentru Primăria Capitalei. adăugând că se va ajunge la enervarea simpatizanţilor preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui. Cu toate acestea, Administrația […]
11:10
Criză fără precedent. 4% dintre copiii din România au trecut prin cel puțin o formă de abuz sau exploatare sexuală # QMagazine.ro
Organizația „Salvați Copiii” trage un semnal de alarmă privind abuzul și exploatarea sexuală a copiilor, care a atins niveluri critice în România. În primele zece luni ale lui 2025, linia de raportare Esc_ABUZ a primit de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024. Potrivit unui comunicat al organizației „Salvați Copiiii”, au fost înregistrate […]
10:40
Pericolul din zona Ceatalchioi a fost îndepărtat. Persoanele evacuate se pot întoarce acasă # QMagazine.ro
Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată astfel că, în cursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectată, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte […]
17 noiembrie 2025
23:40
La o lună de la explozia produsă în blocul din Rahova, victimele se simt abandonate de autorități # QMagazine.ro
O minune ține doar trei zile. Tot atât a ținut și interesul autorităților pentru familiile care și-au pierdut agoniseala de-o viață odată cu explozia blocului din Rahova. La o lună de la deflagrația care a îngrozit Bucureștiului, victimele se „bucură” de indiferența primăriei de sector, a Primăriei Capitalei, a Guvernului etc. „Nu s-a mișcat niciun […]
20:00
Bogdan Ivan: Nu depindem de ceea ce produce Lukoil! Niciun petrolist nu are de ce să crească prețurile # QMagazine.ro
„Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească, astăzi, prețul la pompă la motorină și benzină, în condițiile în care România exportă aproximativ un milion de tone combustibil, în fiecare an, iar noi nu depindem de ceea ce produce Lukoil”, a declarat, luni, în Plenul Camerei Deputaților, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la dezbaterile […]
18:20
Ambasadorul Gheorghe Dinică a avut un rol esențial în consolidarea imaginii țării în exterior # QMagazine.ro
Vestea trecerii în neființă a ambasadorului Gheorghe Dinică a adus un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el. Pentru diplomația românească, dispariția sa înseamnă pierderea unei personalități formate în spiritul rigorii și al bunului-simț profesional. În anii în care România își afirma tot mai clar parcursul european, […]
18:10
Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de 4-5 kilometri, iar cetățenii din două sate din Delta Dunării sunt evacuați, vor fi duși în municipiul Tulcea și le va fi asigurată cazarea, a declarat, luni, șeful DSU, Raed Arafat. „Nava încă are incendiu la bord. […]
16:10
37% dintre angajați se tem că o dependență excesivă de inteligența artificială le-ar putea eroda competențele și cunoștințele # QMagazine.ro
88% dintre angajați folosesc inteligența artificială la locul de muncă pentru activități de bază, precum căutarea informațiilor (56%) sau sintetizarea documentelor (34%). 37% dintre angajați se tem că o dependență excesivă de inteligența artificială le-ar putea eroda competențele și cunoștințele de specialitate. 64% dintre angajații spun că volumul de muncă a crescut în ultimul an, […]
14:50
Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4% în primăvară, estimările privind creșterea economiei românești în acest an, și a avertizat că deficitul guvernamental va rămâne la un nivel ridicat, de 8,4% din PIB în 2025 și 6,2% din PIB în 2026, în timp ce deficitul de cont curent ar urma să scadă la […]
14:30
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a fost propusă pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) din partea Executivului, potrivit surselor Gândul. Propunerea Guvernului pentru Consiliul de Administrație al SRR este chiar purtătorul de cuvânt al Cabinetului Bolojan, Ioana Dogioiu, în timp ce membru supleant […]
12:00
Un număr de cincisprezece persoane din localitatea Plauru din județul Tulcea au fost evacuate, până în prezent, după ce o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail în urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei. „Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.