Curtea Europeană de Justiție obligă statele să recunoască o căsătorie între doi homosexuali dacă este legalizată într-un stat UE

„Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească, astăzi, prețul la pompă la motorină și benzină, în condițiile în care România exportă aproximativ un milion de tone combustibil, în fiecare an, iar noi nu depindem de ceea ce produce Lukoil”, a declarat, luni, în Plenul Camerei Deputaților, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la dezbaterile […]