Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate

Golazo.ro, 25 noiembrie 2025 11:40

Scandalul uriaș al aranjamentelor și pariurilor din fotbalul turc scoate la lumină încă un caz terifiant. Cum s-a trucat meciul Umraniyespor - Giresunspor (2-1)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
11:50
Cum l-a amăgit Laporta pe Messi Argentinianul l-a sunat pe antrenor pentru a reveni la Barcelona. Abia acum a ieșit la iveală reacția conducerii Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a suferit două mari dezamăgiri în relația cu Barcelona, clubul său de suflet.
Acum 15 minute
11:40
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate Golazo.ro
Scandalul uriaș al aranjamentelor și pariurilor din fotbalul turc scoate la lumină încă un caz terifiant. Cum s-a trucat meciul Umraniyespor - Giresunspor (2-1)
Acum 30 minute
11:30
Moment șocant în Premier League FOTO: Eliminat după ce și-a lovit un coleg » Antrenorul surprinde: „Îmi place să-i văd bătându-se între ei” Golazo.ro
Manchester United - Everton 0-1. Idrissa Gueye (36 de ani) a fost eliminat în partida de pe Old Trafford, după ce l-a lovit pe colegul său Michael Keane.
Acum o oră
11:20
Ultrașii au improvizat FOTO: Au sfidat interdicția impusă de autorități!  Cum și-au afișat mesajul în timpul meciului Inter - AC Milan Golazo.ro
Ultrașii celor de la AC Milan au găsit o metodă inedită de a protesta în timpul partidei cu Inter Milano, încheiată 1-0. Procuratura din Milano le-a interzis să folosească bannerul „Sodalizio Rossonero”, prezent la ultimele meciuri pe San Siro, ceea ce i-a determinat să găsească o altă soluție pentru a afișa mesajul.
11:10
Business Drops #78 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 78.
Acum 2 ore
10:50
Borsec, peste 219 ani de calitate , investiții și grijă față de mediu și consumatori Golazo.ro
10:40
Louis, în atenția unui club mare Munteanu e dorit într-un campionat puternic: „L-am anunțat pe patron” » Cum ar putea bloca Real Madrid transferul Golazo.ro
Louis Munteanu ar putea ajunge la Olympique Lyon, în următoarea campanie de transferuri.
10:00
Mustrat de dinamoviști Ionel Dănciulescu și Ionuț Badea n-au avut milă de Stipe Perica: „Este greoi în gândire” Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Ionel Dănciulescu (48 de ani) și Ionuț Badea (50 de ani), foști jucători ai „câinilor”, au vorbit despre prestația lui Stipe Perica (30 de ani).
Acum 4 ore
09:50
Întăriri la Rapid Mauro Pederzoli, în discuții cu un mijlocaș important din Italia: „Prima întâlnirea a fost bună” Golazo.ro
Mauro Pederzoli, directorul sportiv de la Rapid, ar fi vorbit personal cu un jucător din Italia de profil „număr 10”, care a fost și atenția celor de la Genoa.
09:00
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat” Golazo.ro
ÎCCJ a decis însă că legea, care impune ca minimum 40% dintre jucătorii de pe teren să fie români, este legală și nu contravine normelor Uniunii Europene.
Acum 12 ore
00:20
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic” Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” nu își poate explica ratările pe care le-a avut echipa în partida din etapa #17 a Superligii.
24 noiembrie 2025
23:40
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid” Golazo.ro
FC Botoșani - Dinamo 1-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, este mulțumit de forma echipei, deși a ratat șansa de a urca pe primul loc.
23:20
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta” Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, nu este mulțumit de rezultatul partidei din etapa #17 a Superligii. Tehnicianul este supărat că echipa sa a ratat mult prea multe ocazii clare.
23:00
Probleme tot mai mari la Dinamo FOTO. Încă un jucător de atac  s-a rupt! » A ieșit de pe teren cu dureri mari Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Danny Armstrong (28 de ani) s-a accidentat în timpul partidei din etapa #17 a Superligii.
23:00
Ratarea care le-a furat victoria! FOTO. Atacantul lui Dinamo a rămas complet singur cu portarul,  dar s-a făcut de râs Golazo.ro
FC Botoșani - Dinamo 1-1. Stipe Perica (30 de ani), atacantul oaspeților, a ratat o șansă uriașă de a înscrie.
23:00
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta Golazo.ro
Ion Geolgău (64 de ani) nu mai este angajatul FRF, după scandalul în care a fost acuzat de hărțuire sexuală de mama unui junior.
Acum 24 ore
22:30
Chivu are o problemă uriașă Titularul de care Inter vrea să scape. Ce variante are echipa condusă de român Golazo.ro
Yann Sommer (36 de ani) ar putea pleca de la Inter Milano în vara anului viitor, când îi expiră contractul.
22:00
GOLAZO la Botoșani - Dinamo! FOTO. Mailat a deschis scorul cu un voleu de senzație » Portarul n-a avut nicio șansă Golazo.ro
FC Botoșani - Dinamo. Sebastian Mailat (27 de ani), jucătorul gazdelor, a deschis scorul cu o execuție senzațională.
22:00
„Să faci cancer și să mori pe teren!” Mesajul plin de ură primit de colegul lui Rațiu de la Rayo Vallecano, după meciul cu echipa lui Moldovan Golazo.ro
Sergio Camello (24 de ani), atacantul lui Rayo Vallecano, a făcut public un mesaj îngrozitor pe care l-a primit după meciul cu Real Oviedo, scor 0-0.
21:40
Putea fi un masacru VIDEO. Moment șocant la o cursă de cai: opt călăreți au evitat în ultima secundă o ambulanță care venea înspre ei pe circuit Golazo.ro
Opt călăreți au fost nevoiți să vireze brusc pentru a evita o coliziune frontală cu o ambulanță. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, imediat după startul cursei la Evangeline Downs, SUA.
21:00
Teja rupe tăcerea Antrenorul, despre scandalul pariurilor de la Metaloglobus : „Nu vreau să mi se fure munca! Să vină poliția” Golazo.ro
Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul echipei din București, a declarat că jucătorii care vor fi găsiți vinovați în scandalul pariurilor „trebuie să plătească cu vârf și îndesat”.
20:40
Ce noroc pentru FCSB! Starul Stelei Roșii a fost exclus din lot chiar înainte de meciul din Europa League » Motivul incredibil Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad a exclus din lot un jucător important înainte de meciul cu FCSB din Europa League.
20:30
Moment controversat în Liga 1 Metaloglobus, penalty refuzat pentru simulare » Verdictul expertului: „Alina Peșu s-a pripit!” Golazo.ro
Un moment controversat a avut loc la finalul meciului dintre Metaloglobus și Hermannstadt 1-1. Moses Abbey (23 de ani), mijlocașul lui Metaloglobus, a cerut penalty după un duel cu un adversar. Arbitra Alina Peșu (36 de ani) l-a sancționat pe fotbalist cu un cartonașul galben, după consultarea VAR.
20:00
Ionuț Radu, jucătorul lunii! Românul i-a cucerit pe toți la Celta Vigo: „Niște luni minunate!” » Ce spune despre accidentarea de la deget Golazo.ro
Ionuț Radu (26 de ani), portarul de la Celta Vigo, a fost desemnat jucătorul lunii octombrie.
19:30
Dinamo, probleme mari în atac Motivul pentru care „câinii” sunt nevoiți să joace cu Botoșani fără unul dintre cei mai în formă jucători Golazo.ro
Botoșani - Dinamo. Alberto Soro (26 de ani) nu a făcut deplasarea alături de „câini” pentru meciul din etapa #17 a Superligii. Partida se va juca astăzi, de la 20:30 și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
19:10
S-a bucurat Pancu prea mult? FOTO. Antrenorul, mesaj clar pentru giuleștenii furioși că a „explodat” la golurile din CFR - Rapid 3-0: „N-are sens” Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a cerut conducerii transferuri în perioada de transferuri din iarnă.
18:30
Generalul Răzvan Lucescu VIDEO. Românul a atins o bornă fabuloasă la PAOK: „Un an care ar putea intra în istorie” Golazo.ro
Răzvan Lucescu a atins borna de 200 de meciuri câștigate la PAOK Salonic, după victoria cu 3-0 împotriva celor de la Kifisia. După meci, PAOK i-a dăruit lui Lucescu un tablou care includea tricoul echipei și inscripția „200 de victorii cu PAOK”.
18:20
„Nu mai sunt de speriat!” Marica, mesaj războinic înainte de Farul - FCSB + Favorita la titlu la care nu se gândește nimeni: „Merge pe burtă” Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani), acționarul minoritar al celor de la Farul Constanța, a analizat șansele celor de la FCSB pentru calificarea în play-off.
18:10
Edi, ținta unor acuzații bizare Fost jucător la Legia, despre Iordănescu: „Era surprins că trebuie să analizeze adversarul. În România n-o făcea” Golazo.ro
Michal Zyro (33 de ani), fostul fotbalist de la Legia Varșovia, a vorbit despre perioada petrecută de Edward Iordănescu (47 de ani) la cârma echipei poloneze.
17:30
Cristian Geambașu Vă place Eissat? Golazo.ro
Lui Mircea Lucescu îi place, a spus-o fără echivoc. Dacă afirmi altceva riști să devii ridicol. Chiar este totuși israelianul cu mamă româncă din Dorohoi ce ne trebuie la națională? Fiindcă efortul de a-i crește cota este.
17:30
Olaru nu-și pierde speranța De ce crede căpitanul  FCSB că oamenii le văd favorite la titlu pe Craiova și Rapid + Ce spune Florin Cernat Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani) a vorbit despre situația din clasament a echipei sale, în comparație cu contracandidatele la titlu.
16:30
Vine Eissat la FCSB? Patronul campioanei nu a lăsat loc de interpretări + Ce echipă trimite pe teren cu Steaua Roșie Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a transmis că nu este interesat de serviciile lui Lisav Eissat, tânărul fundaș central israelian, de origine română.
16:10
Despărțire-șoc la CFR Cluj? Iuliu Mureșan anunță plecarea unui jucător după doar câteva luni: „Şansele sunt de 99%” Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani) a anunțat că despărțirea de Kurt Zouma (31 de ani) în această iarnă este aproape sigură.
15:20
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!” Golazo.ro
Mara Ceplinschi, Amalia Ghigoarță, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea au trimis astăzi un memoriu adresat lui Bogdan Matei. GOLAZO.ro a intrat în posesia documentului, pe care vi-l prezintă mai jos.
15:10
Dan Udrea Corecți cu David, dar și cu adevărul Golazo.ro
E evident  că Daniel Băluță s-a asociat fără acord cu David Popovici, dar David însuși s-a asociat, la alte alegeri, cu un candidat: președintele de azi al României, Nicușor Dan.
15:00
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a făcut o analiză a evoluției celor de la FCSB după mai bine de jumătate din meciurile sezonului regulat.
14:30
Rapid, atacată de Mutu „Briliantului” nu i-a plăcut ce a văzut în meciul cu CFR: „I-au bătut chiar cu armele lui Gâlcă” Golazo.ro
Adrian Mutu, fost antrenor la CFR Cluj și Rapid, a transmis că echipa din Giulești nu a arătat ca un adevărat lider al clasamentului în meciul din Gruia.
14:00
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei” Golazo.ro
Steliana Curelea, ofițer safeguarding în cadrul Federației Române de Gimnastică, vorbește și despre posibila suspensare a FRG si despre alte manifestări abuzive ale Cameliei Voinea
13:50
Silviu Tudor Samuilă Fără „licențe” la microfoane! Golazo.ro
Opriți „licențele” din a mai vorbi la microfoane după meciuri! Este o stupiditate! Modificați regulamentele și lăsați antrenorii de facto să vină și să ne explice ceea ce s-a întâmplat pe teren!
13:00
Cu ochii pe Louis Munteanu Echipa din străinătate și-a trimis antrenorul pentru a-l urmări în meciul cu Rapid: „Serios? A avut ce să vadă!” Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 3-0. Louis Munteanu a avut parte de o surpriză la finalul partidei de duminică seară.
12:40
Botoșani - Dinamo LIVE de la 20:30 , în etapa #17 din Liga 1 » Echipa lui Grozavu e nucă tare pe teren propriu Golazo.ro
FC Botoșani și Dinamo se duelează luni, de la ora 20:30, în ultimul meci al etapei #17 din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro.
12:00
„Nu marcam nici dacă jucam 5 zile” Steaua Roșie Belgrad, eșec surprinzător înainte de meciul cu FCSB + Ce a făcut adversara Craiovei Golazo.ro
Steaua Roșie și Mainz, viitoarele adversare ale echipelor românești în cupele europene, nu au reușit să se impună în ultima etapă din campionatele lor.
Ieri
11:10
Leo Messi, de neoprit! A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finala conferinței de est din MLS » Borna uluitoare atinsă Golazo.ro
Lionel Messi continuă să scrie istorie în MLS. Decisiv la fiecare reușită din meciul cu Cincinnati, scor 4-0, argentinianul a adus calificarea în premieră în finala Conferinței de Est pentru Inter Miami.
11:00
Istvan Kovacs, ce gest! Tricoul în care a arbitrat Liverpool - PSG, scos la licitație! Unde ajung banii și cum poți participa Golazo.ro
Istvan Kovacs și-a donat tricoul în care a arbitrat meciul Liverpool - PSG din optimile Ligii Campionilor. Acesta a fost scos la licitație, iar banii obținuți vor fi folosiți pentru organizarea unei petreceri pentru copii de Moș Nicolae.
10:10
Promisiunea lui Varga Patronul de la CFR Cluj jubilează după succesul clar cu Rapid: „Săptămâna asta vor avea niște surprize” Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 3-0. Ardelenii s-au impus categoric în „derby-ul feroviar” de duminică.
09:40
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului Golazo.ro
09:40
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan Golazo.ro
Inter Milano - AC Milan 0-1. Cristi Chivu (45 de ani) a tras mai multe concluzii la finalul partidei de pe „Giuseppe Meazza”.
09:20
„Atunci să fii nemulțumit!” Herea, dezamăgit de un fotbalist de la Rapid: „Te aștepți la altceva de la el!” + A taxat și echipa: „Nu au existat!” Golazo.ro
CFR CLUJ - RAPID 3-0. Ovidiu Herea (40 de ani), fost jucător al giuleștenilor, l-a criticat pe Claudiu Petrila (25 de ani) pentru gesturile făcute în Gruia.
01:00
N-au avut milă de Chivu  E criticat de italieni după înfrângerea cu AC Milan: „Atitudine nepăsătoare” » Ce note a primit românul Golazo.ro
Inter - AC Milan 0-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul gazdelor, nu a fost iertat de presa din Italia. Ce note a primit românul, mai jos.
00:30
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 953 de goluri cu o foarfecă senzațională Golazo.ro
Al Nassr - Al-Khaleej 4-1. Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul gazdelor, a marcat un gol de senzație.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.