„Ce idioți!” Pilotul de Formula 1 nu s-a abținut după Marele Premiu din Las Vegas: „Câți bani cheltuiesc pe prostiile astea” » Atac dur la organizatori
Golazo.ro, 26 noiembrie 2025 00:20
Franco Colapinto (22 de ani), pilotul echipei Alpine, a criticat spectacolul pirotehnic de la Marele Premiu de la Las Vegas.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
00:30
„Nu discut sub 10 milioane!” Ioan Varga, despre oferta pentru Munteanu: „Decât să-l dau pe 6, mai bine...” + Confirmă interesul unui club gigant # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a vorbit despre posibila plecare a lui Louis Munteanu (23 de ani).
Acum 30 minute
00:20
„Ce idioți!” Pilotul de Formula 1 nu s-a abținut după Marele Premiu din Las Vegas: „Câți bani cheltuiesc pe prostiile astea” » Atac dur la organizatori # Golazo.ro
Franco Colapinto (22 de ani), pilotul echipei Alpine, a criticat spectacolul pirotehnic de la Marele Premiu de la Las Vegas.
Acum 2 ore
23:20
Șocat de viața din Arabia Saudită Fostul jucător din Serie A și-a reziliat contractul după câteva zile: „M-am săturat!” » Ce l-a lăsat fără cuvinte # Golazo.ro
Pawel Dawidowicz (30 de ani), fostul fundaș de la Hellas Verona, și-a reziliat contractul cu Al-Hazem, formație din Arabia Saudită, după doar câteva zile, fiind nemulțumit de stilul de viață din zona arabă.
23:00
I-au spart vila lui Vardy Hoții au fugit cu o avere. Starul englez juca cu AS Roma, dar casa nu era goală # Golazo.ro
Vila lui Jamie Vardy din orașul Salo a fost spartă de hoți. Incidentul a avut loc în weekend, când Jamie Vardy era plecat în deplasare, pentru duelul cu AS Roma, 1-3.
22:40
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1 a semnat cu ultima clasată din Kosovo # Golazo.ro
Carlo Casap (26 de ani), dublu campion al României, a semnat cu ultima clasată din Kosovo, KF Prishtina e Re.
22:40
„Absurd și intolerabil” Bayern atacă frontal Barcelona: „Nu ar juca în prima divizie a niciunei alte țări!” # Golazo.ro
Uli Hoeness (73 de ani), președintele de onoare a lui Bayern Munchen, a criticat managementul defectuos al celor de la FC Barcelona.
Acum 4 ore
22:30
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1 # Golazo.ro
Kurt Zouma, 30 de ani, un minus major la CFR Cluj. Fundașul, cel mai bine plătit jucător din Liga 1, a apărut pe teren numai în trei din cele 10 meciuri ale echipei în Liga 1
21:50
Revenire uimitoare la Dakar La un an după ce a rămas fără un picior, va participa la cea mai dură competiție auto din lume! A câștigat-o de patru ori până acum # Golazo.ro
Mathieu Baumel (49 de ani), copilotul francez, va participa la Raliul Dakar pentru prima dată după ce i-a fost amputat piciorul.
20:50
Ofertă pentru Munteanu Un club a oferit 6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a fost ofertat de D.C. United.
20:40
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară # Golazo.ro
FIFA a anunțat procedura oficială pentru tragerea la sorți a grupelor de la Campionatul Mondial din 2026.
Acum 6 ore
20:20
„Joci la batjocură!” FOTO. Tavi Popescu, criticat dur de patron după FCSB - Petrolul: „N-ai voie să faci asta” » De ce a fost scos la pauză # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a explicat de ce l-a schimbat pe Octavian Popescu (23 de ani) în meciul cu Petrolul 1-1.
20:10
Dinamo a jucat mai bine la Botoșani, dar la fel ca în alte dăți a fost sabotată de lipsa de responsabilitate a atacanților.
19:50
FCSB confirmă discuțiile Mihai Stoica, detalii despre negocierile cu fostul jucător din Liga 1: „A fost mereu în atenția noastră” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre negocierile cu Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș central de la FCU Craiova.
19:30
FIFA l-a ajutat pe Ronaldo! Ce pedeapsă a primit după ce a luat „roșu” direct cu Irlanda și cum va putea să joace în primul meci la CM 2026 # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FIFA a decis câte etape de suspendare îi acordă lui Cristiano Ronaldo (40 de ani).
19:10
Musi nu mai joacă în 2025! Nicolescu, noi detalii despre ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei + Întâlnire cu reprezentanții FRF # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit noi informații despre starea de sănătate a lui Alexandru Musi (21 de ani).
Acum 8 ore
18:30
„E imposibil!” Legenda fotbalului din Emirate, mesaj clar după ce Olăroiu a ratat CM 2026: „La ce mandat scurt a avut...” # Golazo.ro
Ismail Matar (42 de ani), cel mai important jucător din istoria naționalei Emiratelor Arabe Unite, a vorbit despre Cosmin Olăroiu, după ce tehnicianul român a ratat calificarea la Campionatul Mondial.
18:10
Invitat-surpriză la Casa Fotbalului Răzvan Burleanu s-a întâlnit omul-cheie din Guvernul ungar condus de Viktor Orban » Despre ce au discutat # Golazo.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, și ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, s-au întâlnit, marți, la Casa Fotbalului.
17:10
„La Steaua Roșie, cea mai tare atmosferă” Darius Olaru, despre suporterii sârbilor: „Am văzut când făceau coregrafii” + Ce spune Cernat # Golazo.ro
Darius Olaru și Florin Cernat au vorbit despre atmosfera care îi așteaptă la partida din Serbia, cu Steaua Roșie Belgrad.
17:10
Chivulete, atacat de Balaj Arbitrul VAR a fost taxat dur pentru gafa din meciul UTA - U Cluj: „Blochează locul!” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru în Liga 1, a criticat dur greșeala comisă de Andrei Florin Chivulete (39 de ani) la meciul UTA – U Cluj, încheiată 0-2.
17:10
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapelor #20 și #21 din Liga 1.
16:50
Kovtaliuk, accidentare gravă FOTO: Boateng a scăpat nesancționat după faultul care l-a scos din circuit pe atacantul de la Botoșani: „Scandalos!” # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Mykola Kovtaliuk (30 de ani) s-a accidentat grav în etapa #17 din Liga 1. Fotbalistul a ieșit lovit de pe teren în finalul reprizei secunde, după ce a fost călcat de Kennedy Boateng (28 de ani)
16:40
Liga Campionilor Nouă partide se joacă astăzi, LIVE de la 19:45 și 22:00 » Chelsea - Barcelona, capul de afiș al zilei # Golazo.ro
Liga Campionilor revine astăzi cu 9 partide din etapa #5 a fazei principale. Chelsea - Barcelona și Manchester City - Leverkusen sunt cele mai interesante dueluri ale zilei.
Acum 12 ore
16:30
Licitația pentru stadion, anulată! Ce se întâmplă cu noua arenă «Dan Păltinișanu»: „Dacă nu e una, atunci e cealaltă!” # Golazo.ro
Curtea de Apel București a admis recursul depus de asocierea de firme care contestase câștigătorul licitației organizate de Compania Națională de Investiții (CNI) și a cerut reevaluarea ofertelor. Ca urmare a acestei decizii, proiectarea stadionului nu va mai începe în acest an.
16:10
Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită! # Golazo.ro
Vladan Milojevic a fost de două ori în acest sezon aproape de a fi concediat la Steaua Roșie Belgrad. Riscă să fie dat afară în cazul unei noi înfrângeri în Europa League și în fața lui FCSB
15:50
CSM București se dezintegrează! După Omoregie, care a semnat cu Ferencvaros, campioana pierde un alt nume greu: pleacă o finalistă de Liga Campionilor # Golazo.ro
CSM București l-a dat afară pe Adi Vasile, dar nici până în prezent nu a anunțat numele înlocuitorului. Se poartă negocieri cu Bojana Popovic
15:20
Nimiciți de scandalul pariurilor Un club din Turcia a rămas doar cu 7 fotbaliști: „Staff-ul e mai mare decât lotul de jucători” # Golazo.ro
Agri 1970 Spor, echipă din Turcia, a rămas cu doar șapte jucători disponibili, după ce 17 fotbaliști ai clubului au fost suspendați în urma anchetei legate de pariurile sportive.
15:00
Mutare-șoc în Serie A Inter a pus ochii pe un jucător important al rivalei AC Milan » Cum s-ar putea realiza transferul # Golazo.ro
Mike Maignan (30 de ani), portarul celor de la AC Milan, ar fi noua țintă a lui Inter Milano.
14:50
Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate # Golazo.ro
Merih Demiral, 27 de ani, căpitanul Turciei înaintea barajului cu România, nu și-a mai găsit după meciul cu Spania ceasul și inelele ce valorau 150.000 de euro
14:00
Cătălin Tolontan De ce a refuzat David Popovici să meargă la inaugurarea președintelui Nicușor Dan # Golazo.ro
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre refuzul lui David Popovici de a fi prezent la inaugurarea lui Nicușor Dan.
14:00
FCSB - Feyenoord Campioana a pus în vânzare biletele pentru partida din Europa League » Care sunt prețurile # Golazo.ro
FCSB a anunțat disponibilitatea biletelor pentru partida cu Feyenoord, programată pe 11 decembrie, de la ora 22:00.
13:40
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională # Golazo.ro
Dinamo are pe masă inclusiv varianta de a merge în două orașe din țară pentru a juca partidele de pe teren propriu. Locațiile la care se gândește, în rândurile de mai jos.
13:40
FCSB pregătește primul transfer al iernii Întăriri pentru centrul defensivei » Roș-albaștrii, aproape de a semna cu un fundaș cu experiență în Liga 1 # Golazo.ro
FCSB ar fi aproape de a încheia transferul fundașului central Andre Duarte (28 de ani), recent plecat de la Ujpest, Ungaria.
13:30
Continuă conflictul Vinicius - Alonso Atacantul brazilian refuză prelungirea cu Real Madrid din cauza relației cu antrenorul # Golazo.ro
Vinicius Junior (25 de ani) le-a transmis oficialilor de la Real Madrid că nu va prelungi contractul dacă relația cu Xabi Alonoso nu se îmbunătățește.
13:10
Nicolescu, dezamăgit de Perica Oficialul lui Dinamo, avertisment pentru atacant: „Sper să înțeleagă asta” + ce spune despre Cîrjan # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit despre situația lui Stipe Perica (30 de ani), care nu reușește să se impună în formația „câinilor”.
12:40
Dezastru pentru Dinamo Eroul din victoria cu FCSB va rata umătorul meci cu roș-albaștrii: „E mai grav” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre accidentarea suferită de Danny Armstrong în meciul cu FC Botoșani, scor 1-1. Oficialul e sigur că scoțianul va fi indisponibil la partida cu FCSB din Liga 1, etapa #19.
12:40
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia # Golazo.ro
Radu Drăgușin va fi probabil convocat la Tottenham pentru meciul de sâmbătă, cu Fulham. Vrea să găsească în ianuarie o echipă la care să se pregătească intens pentru barajul naționalei din martie
12:20
Guardiola și-a cerut scuze Antrenorului îi e rușine de ce a făcut după meciul cu Newcastle: „Nu sunt perfect și fac greșeli” # Golazo.ro
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, și-a cerut scuze față de cameramanul pe care l-a bruscat în meciul cu Newcastle United, pierdut cu 2-1.
12:00
România nu i-a lăsat o impresie bună Starul spaniol a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo: „Jucam fără să fim plătiți” # Golazo.ro
Aleix Garcia (28 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători din Bundesliga, a vorbit despre cariera sa. Fotbalistul a povestit despre perioada dificilă de după plecarea de la Manchester City, când a ajuns în mijlocul perioadei tulbure de la Dinamo.
11:50
Cum l-a amăgit Laporta pe Messi Argentinianul l-a sunat pe antrenor pentru a reveni la Barcelona. Abia acum a ieșit la iveală reacția conducerii # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a suferit două mari dezamăgiri în relația cu Barcelona, clubul său de suflet.
11:40
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate # Golazo.ro
Scandalul uriaș al aranjamentelor și pariurilor din fotbalul turc scoate la lumină încă un caz terifiant. Cum s-a trucat meciul Umraniyespor - Giresunspor (2-1)
Acum 24 ore
11:30
Moment șocant în Premier League FOTO: Eliminat după ce și-a lovit un coleg » Antrenorul surprinde: „Îmi place să-i văd bătându-se între ei” # Golazo.ro
Manchester United - Everton 0-1. Idrissa Gueye (36 de ani) a fost eliminat în partida de pe Old Trafford, după ce l-a lovit pe colegul său Michael Keane.
11:20
Ultrașii au improvizat FOTO: Au sfidat interdicția impusă de autorități! Cum și-au afișat mesajul în timpul meciului Inter - AC Milan # Golazo.ro
Ultrașii celor de la AC Milan au găsit o metodă inedită de a protesta în timpul partidei cu Inter Milano, încheiată 1-0. Procuratura din Milano le-a interzis să folosească bannerul „Sodalizio Rossonero”, prezent la ultimele meciuri pe San Siro, ceea ce i-a determinat să găsească o altă soluție pentru a afișa mesajul.
11:10
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 78.
10:50
10:40
Louis, în atenția unui club mare Munteanu e dorit într-un campionat puternic: „L-am anunțat pe patron” » Cum ar putea bloca Real Madrid transferul # Golazo.ro
Louis Munteanu ar putea ajunge la Olympique Lyon, în următoarea campanie de transferuri.
10:00
Mustrat de dinamoviști Ionel Dănciulescu și Ionuț Badea n-au avut milă de Stipe Perica: „Este greoi în gândire” # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Ionel Dănciulescu (48 de ani) și Ionuț Badea (50 de ani), foști jucători ai „câinilor”, au vorbit despre prestația lui Stipe Perica (30 de ani).
09:50
Întăriri la Rapid Mauro Pederzoli, în discuții cu un mijlocaș important din Italia: „Prima întâlnirea a fost bună” # Golazo.ro
Mauro Pederzoli, directorul sportiv de la Rapid, ar fi vorbit personal cu un jucător din Italia de profil „număr 10”, care a fost și atenția celor de la Genoa.
09:00
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat” # Golazo.ro
ÎCCJ a decis însă că legea, care impune ca minimum 40% dintre jucătorii de pe teren să fie români, este legală și nu contravine normelor Uniunii Europene.
Ieri
00:20
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic” # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” nu își poate explica ratările pe care le-a avut echipa în partida din etapa #17 a Superligii.
24 noiembrie 2025
23:40
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid” # Golazo.ro
FC Botoșani - Dinamo 1-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, este mulțumit de forma echipei, deși a ratat șansa de a urca pe primul loc.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.