Invitat-surpriză la Casa Fotbalului Răzvan Burleanu s-a întâlnit omul-cheie din Guvernul ungar condus de Viktor Orban » Despre ce au discutat
Golazo.ro, 25 noiembrie 2025 18:10
Răzvan Burleanu, președintele FRF, și ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, s-au întâlnit, marți, la Casa Fotbalului.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
18:10
Invitat-surpriză la Casa Fotbalului Răzvan Burleanu s-a întâlnit omul-cheie din Guvernul ungar condus de Viktor Orban » Despre ce au discutat # Golazo.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, și ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, s-au întâlnit, marți, la Casa Fotbalului.
Acum 2 ore
17:10
„La Steaua Roșie, cea mai tare atmosferă” Darius Olaru, despre suporterii sârbilor: „Am văzut când făceau coregrafii” + Ce spune Cernat # Golazo.ro
Darius Olaru și Florin Cernat au vorbit despre atmosfera care îi așteaptă la partida din Serbia, cu Steaua Roșie Belgrad.
17:10
Chivulete, atacat de Balaj Arbitrul VAR a fost taxat dur pentru gafa din meciul UTA - U Cluj: „Blochează locul!” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru în Liga 1, a criticat dur greșeala comisă de Andrei Florin Chivulete (39 de ani) la meciul UTA – U Cluj, încheiată 0-2.
17:10
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapelor #20 și #21 din Liga 1.
16:50
Kovtaliuk, accidentare gravă FOTO: Boateng a scăpat nesancționat după faultul care l-a scos din circuit pe atacantul de la Botoșani: „Scandalos!” # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Mykola Kovtaliuk (30 de ani) s-a accidentat grav în etapa #17 din Liga 1. Fotbalistul a ieșit lovit de pe teren în finalul reprizei secunde, după ce a fost călcat de Kennedy Boateng (28 de ani)
16:40
Liga Campionilor Nouă partide se joacă astăzi, LIVE de la 19:45 și 22:00 » Chelsea - Barcelona, capul de afiș al zilei # Golazo.ro
Liga Campionilor revine astăzi cu 9 partide din etapa #5 a fazei principale. Chelsea - Barcelona și Manchester City - Leverkusen sunt cele mai interesante dueluri ale zilei.
16:30
Licitația pentru stadion, anulată! Ce se întâmplă cu noua arenă «Dan Păltinișanu»: „Dacă nu e una, atunci e cealaltă!” # Golazo.ro
Curtea de Apel București a admis recursul depus de asocierea de firme care contestase câștigătorul licitației organizate de Compania Națională de Investiții (CNI) și a cerut reevaluarea ofertelor. Ca urmare a acestei decizii, proiectarea stadionului nu va mai începe în acest an.
Acum 4 ore
16:10
Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită! # Golazo.ro
Vladan Milojevic a fost de două ori în acest sezon aproape de a fi concediat la Steaua Roșie Belgrad. Riscă să fie dat afară în cazul unei noi înfrângeri în Europa League și în fața lui FCSB
15:50
CSM București se dezintegrează! După Omoregie, care a semnat cu Ferencvaros, campioana pierde un alt nume greu: pleacă o finalistă de Liga Campionilor # Golazo.ro
CSM București l-a dat afară pe Adi Vasile, dar nici până în prezent nu a anunțat numele înlocuitorului. Se poartă negocieri cu Bojana Popovic
15:20
Nimiciți de scandalul pariurilor Un club din Turcia a rămas doar cu 7 fotbaliști: „Staff-ul e mai mare decât lotul de jucători” # Golazo.ro
Agri 1970 Spor, echipă din Turcia, a rămas cu doar șapte jucători disponibili, după ce 17 fotbaliști ai clubului au fost suspendați în urma anchetei legate de pariurile sportive.
15:00
Mutare-șoc în Serie A Inter a pus ochii pe un jucător important al rivalei AC Milan » Cum s-ar putea realiza transferul # Golazo.ro
Mike Maignan (30 de ani), portarul celor de la AC Milan, ar fi noua țintă a lui Inter Milano.
14:50
Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate # Golazo.ro
Merih Demiral, 27 de ani, căpitanul Turciei înaintea barajului cu România, nu și-a mai găsit după meciul cu Spania ceasul și inelele ce valorau 150.000 de euro
Acum 6 ore
14:00
Cătălin Tolontan De ce a refuzat David Popovici să meargă la inaugurarea președintelui Nicușor Dan # Golazo.ro
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre refuzul lui David Popovici de a fi prezent la inaugurarea lui Nicușor Dan.
14:00
FCSB - Feyenoord Campioana a pus în vânzare biletele pentru partida din Europa League » Care sunt prețurile # Golazo.ro
FCSB a anunțat disponibilitatea biletelor pentru partida cu Feyenoord, programată pe 11 decembrie, de la ora 22:00.
13:40
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională # Golazo.ro
Dinamo are pe masă inclusiv varianta de a merge în două orașe din țară pentru a juca partidele de pe teren propriu. Locațiile la care se gândește, în rândurile de mai jos.
13:40
FCSB pregătește primul transfer al iernii Întăriri pentru centrul defensivei » Roș-albaștrii, aproape de a semna cu un fundaș cu experiență în Liga 1 # Golazo.ro
FCSB ar fi aproape de a încheia transferul fundașului central Andre Duarte (28 de ani), recent plecat de la Ujpest, Ungaria.
13:30
Continuă conflictul Vinicius - Alonso Atacantul brazilian refuză prelungirea cu Real Madrid din cauza relației cu antrenorul # Golazo.ro
Vinicius Junior (25 de ani) le-a transmis oficialilor de la Real Madrid că nu va prelungi contractul dacă relația cu Xabi Alonoso nu se îmbunătățește.
13:10
Nicolescu, dezamăgit de Perica Oficialul lui Dinamo, avertisment pentru atacant: „Sper să înțeleagă asta” + ce spune despre Cîrjan # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit despre situația lui Stipe Perica (30 de ani), care nu reușește să se impună în formația „câinilor”.
12:40
Dezastru pentru Dinamo Eroul din victoria cu FCSB va rata umătorul meci cu roș-albaștrii: „E mai grav” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre accidentarea suferită de Danny Armstrong în meciul cu FC Botoșani, scor 1-1. Oficialul e sigur că scoțianul va fi indisponibil la partida cu FCSB din Liga 1, etapa #19.
12:40
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia # Golazo.ro
Radu Drăgușin va fi probabil convocat la Tottenham pentru meciul de sâmbătă, cu Fulham. Vrea să găsească în ianuarie o echipă la care să se pregătească intens pentru barajul naționalei din martie
Acum 8 ore
12:20
Guardiola și-a cerut scuze Antrenorului îi e rușine de ce a făcut după meciul cu Newcastle: „Nu sunt perfect și fac greșeli” # Golazo.ro
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, și-a cerut scuze față de cameramanul pe care l-a bruscat în meciul cu Newcastle United, pierdut cu 2-1.
12:00
România nu i-a lăsat o impresie bună Starul spaniol a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo: „Jucam fără să fim plătiți” # Golazo.ro
Aleix Garcia (28 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători din Bundesliga, a vorbit despre cariera sa. Fotbalistul a povestit despre perioada dificilă de după plecarea de la Manchester City, când a ajuns în mijlocul perioadei tulbure de la Dinamo.
11:50
Cum l-a amăgit Laporta pe Messi Argentinianul l-a sunat pe antrenor pentru a reveni la Barcelona. Abia acum a ieșit la iveală reacția conducerii # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a suferit două mari dezamăgiri în relația cu Barcelona, clubul său de suflet.
11:40
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate # Golazo.ro
Scandalul uriaș al aranjamentelor și pariurilor din fotbalul turc scoate la lumină încă un caz terifiant. Cum s-a trucat meciul Umraniyespor - Giresunspor (2-1)
11:30
Moment șocant în Premier League FOTO: Eliminat după ce și-a lovit un coleg » Antrenorul surprinde: „Îmi place să-i văd bătându-se între ei” # Golazo.ro
Manchester United - Everton 0-1. Idrissa Gueye (36 de ani) a fost eliminat în partida de pe Old Trafford, după ce l-a lovit pe colegul său Michael Keane.
11:20
Ultrașii au improvizat FOTO: Au sfidat interdicția impusă de autorități! Cum și-au afișat mesajul în timpul meciului Inter - AC Milan # Golazo.ro
Ultrașii celor de la AC Milan au găsit o metodă inedită de a protesta în timpul partidei cu Inter Milano, încheiată 1-0. Procuratura din Milano le-a interzis să folosească bannerul „Sodalizio Rossonero”, prezent la ultimele meciuri pe San Siro, ceea ce i-a determinat să găsească o altă soluție pentru a afișa mesajul.
11:10
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 78.
10:50
10:40
Louis, în atenția unui club mare Munteanu e dorit într-un campionat puternic: „L-am anunțat pe patron” » Cum ar putea bloca Real Madrid transferul # Golazo.ro
Louis Munteanu ar putea ajunge la Olympique Lyon, în următoarea campanie de transferuri.
Acum 12 ore
10:00
Mustrat de dinamoviști Ionel Dănciulescu și Ionuț Badea n-au avut milă de Stipe Perica: „Este greoi în gândire” # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Ionel Dănciulescu (48 de ani) și Ionuț Badea (50 de ani), foști jucători ai „câinilor”, au vorbit despre prestația lui Stipe Perica (30 de ani).
09:50
Întăriri la Rapid Mauro Pederzoli, în discuții cu un mijlocaș important din Italia: „Prima întâlnirea a fost bună” # Golazo.ro
Mauro Pederzoli, directorul sportiv de la Rapid, ar fi vorbit personal cu un jucător din Italia de profil „număr 10”, care a fost și atenția celor de la Genoa.
09:00
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat” # Golazo.ro
ÎCCJ a decis însă că legea, care impune ca minimum 40% dintre jucătorii de pe teren să fie români, este legală și nu contravine normelor Uniunii Europene.
Acum 24 ore
00:20
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic” # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” nu își poate explica ratările pe care le-a avut echipa în partida din etapa #17 a Superligii.
24 noiembrie 2025
23:40
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid” # Golazo.ro
FC Botoșani - Dinamo 1-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, este mulțumit de forma echipei, deși a ratat șansa de a urca pe primul loc.
23:20
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta” # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, nu este mulțumit de rezultatul partidei din etapa #17 a Superligii. Tehnicianul este supărat că echipa sa a ratat mult prea multe ocazii clare.
23:00
Probleme tot mai mari la Dinamo FOTO. Încă un jucător de atac s-a rupt! » A ieșit de pe teren cu dureri mari # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Danny Armstrong (28 de ani) s-a accidentat în timpul partidei din etapa #17 a Superligii.
23:00
Ratarea care le-a furat victoria! FOTO. Atacantul lui Dinamo a rămas complet singur cu portarul, dar s-a făcut de râs # Golazo.ro
FC Botoșani - Dinamo 1-1. Stipe Perica (30 de ani), atacantul oaspeților, a ratat o șansă uriașă de a înscrie.
23:00
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta # Golazo.ro
Ion Geolgău (64 de ani) nu mai este angajatul FRF, după scandalul în care a fost acuzat de hărțuire sexuală de mama unui junior.
22:30
Chivu are o problemă uriașă Titularul de care Inter vrea să scape. Ce variante are echipa condusă de român # Golazo.ro
Yann Sommer (36 de ani) ar putea pleca de la Inter Milano în vara anului viitor, când îi expiră contractul.
22:00
GOLAZO la Botoșani - Dinamo! FOTO. Mailat a deschis scorul cu un voleu de senzație » Portarul n-a avut nicio șansă # Golazo.ro
FC Botoșani - Dinamo. Sebastian Mailat (27 de ani), jucătorul gazdelor, a deschis scorul cu o execuție senzațională.
22:00
„Să faci cancer și să mori pe teren!” Mesajul plin de ură primit de colegul lui Rațiu de la Rayo Vallecano, după meciul cu echipa lui Moldovan # Golazo.ro
Sergio Camello (24 de ani), atacantul lui Rayo Vallecano, a făcut public un mesaj îngrozitor pe care l-a primit după meciul cu Real Oviedo, scor 0-0.
21:40
Putea fi un masacru VIDEO. Moment șocant la o cursă de cai: opt călăreți au evitat în ultima secundă o ambulanță care venea înspre ei pe circuit # Golazo.ro
Opt călăreți au fost nevoiți să vireze brusc pentru a evita o coliziune frontală cu o ambulanță. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, imediat după startul cursei la Evangeline Downs, SUA.
21:00
Teja rupe tăcerea Antrenorul, despre scandalul pariurilor de la Metaloglobus : „Nu vreau să mi se fure munca! Să vină poliția” # Golazo.ro
Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul echipei din București, a declarat că jucătorii care vor fi găsiți vinovați în scandalul pariurilor „trebuie să plătească cu vârf și îndesat”.
20:40
Ce noroc pentru FCSB! Starul Stelei Roșii a fost exclus din lot chiar înainte de meciul din Europa League » Motivul incredibil # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad a exclus din lot un jucător important înainte de meciul cu FCSB din Europa League.
20:30
Moment controversat în Liga 1 Metaloglobus, penalty refuzat pentru simulare » Verdictul expertului: „Alina Peșu s-a pripit!” # Golazo.ro
Un moment controversat a avut loc la finalul meciului dintre Metaloglobus și Hermannstadt 1-1. Moses Abbey (23 de ani), mijlocașul lui Metaloglobus, a cerut penalty după un duel cu un adversar. Arbitra Alina Peșu (36 de ani) l-a sancționat pe fotbalist cu un cartonașul galben, după consultarea VAR.
20:00
Ionuț Radu, jucătorul lunii! Românul i-a cucerit pe toți la Celta Vigo: „Niște luni minunate!” » Ce spune despre accidentarea de la deget # Golazo.ro
Ionuț Radu (26 de ani), portarul de la Celta Vigo, a fost desemnat jucătorul lunii octombrie.
19:30
Dinamo, probleme mari în atac Motivul pentru care „câinii” sunt nevoiți să joace cu Botoșani fără unul dintre cei mai în formă jucători # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo. Alberto Soro (26 de ani) nu a făcut deplasarea alături de „câini” pentru meciul din etapa #17 a Superligii. Partida se va juca astăzi, de la 20:30 și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
19:10
S-a bucurat Pancu prea mult? FOTO. Antrenorul, mesaj clar pentru giuleștenii furioși că a „explodat” la golurile din CFR - Rapid 3-0: „N-are sens” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a cerut conducerii transferuri în perioada de transferuri din iarnă.
18:30
Generalul Răzvan Lucescu VIDEO. Românul a atins o bornă fabuloasă la PAOK: „Un an care ar putea intra în istorie” # Golazo.ro
Răzvan Lucescu a atins borna de 200 de meciuri câștigate la PAOK Salonic, după victoria cu 3-0 împotriva celor de la Kifisia. După meci, PAOK i-a dăruit lui Lucescu un tablou care includea tricoul echipei și inscripția „200 de victorii cu PAOK”.
Ieri
18:20
„Nu mai sunt de speriat!” Marica, mesaj războinic înainte de Farul - FCSB + Favorita la titlu la care nu se gândește nimeni: „Merge pe burtă” # Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani), acționarul minoritar al celor de la Farul Constanța, a analizat șansele celor de la FCSB pentru calificarea în play-off.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.