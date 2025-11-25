Brașovul trece la stații de autobuz smart: Wi-Fi și informare în timp real. Investiție de peste 17 milioane de lei

12:40

În zilele de astăzi, când totul este pe repede înainte, adoptarea unui SVS pare să fie cu adevărat o mare provocare. Pentru că a fi sănătos nu înseamnă doar faptul că ești lipsit de boală/diferite afecțiuni sau să ai un corp cu o masă musculară bine definită; trebuie să știm că sănătatea este strâns legată [...]