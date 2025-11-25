Brașovul trece la stații de autobuz smart: Wi-Fi și informare în timp real. Investiție de peste 17 milioane de lei
BizBrasov.ro, 25 noiembrie 2025 11:50
Municipiul Brașov se pregătește să intre în rândul orașelor cu refugii moderne pentru transportul public. Primăria intenționează să acceseze fonduri europene pentru amenajarea noilor stații, iar proiectul va fi supus aprobării în ședința Consiliului Local de vineri. Potrivit documentației, valoarea totală a investiției se ridică la 17,45 milioane lei, TVA inclus, în timp ce contribuția [...]
Acum 10 minute
12:10
Brașoveanul Bogdan Costache, dirijor și solist violonist, pornește din nou în cel mai mare turneu național de muzică clasică „Regal vienez”. La Brașov vor avea loc două concerte în Ajunul Crăciunului # BizBrasov.ro
Dacă este decembrie, este Regal muzical! Și nu orice fel de regal, ci deja celebrul și așteptatul „Regal Vienez” al Operei Vox, a cărei conducere muzicală este asigurată de tânărul dirijor și solist violonist Bogdan Costache, o prezență constantă pe scenele din România și invitat pe marile scene ale lumii. În ultimii ani, Bogdan Costache [...]
12:10
Drona rusească care a survolat spațiul României s-a prăbușit în Vaslui. Ministrul Apărării și-ar fi dorit ca aceasta să fi fost doborâtă # BizBrasov.ro
Drona care a survolat timp de mai multe ore spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Vaslui. Ministrul Apărării precizează că nu avea încărcătură explozibilă și afirmă că „și-ar fi dorit ca aceasta să fi fost doborâtă” de avioanele românești și germane, dar susține că piloții au ales să nu o doboare. Autoritățile de [...]
Acum 30 minute
12:00
Dintre cele 27 de companii de stat care au pierderi însumate de 7,8 miliarde de lei, adică 1,56 miliarde de euro, câteva cu renume sunt în top. Ele însumează pierderi mult peste toate celelalte la un loc. Printre cele 27 de companii, se află și două firme din Brașov – SCRL și Metrom. Cel mai [...]
11:50
11:50
Depozit de deșeuri lângă explozibili. Operatorul de salubrizare din Făgăraș, sancționat de Garda de Mediu # BizBrasov.ro
Operatorul zonal de salubrizare din Făgăraș a fost sancționat de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brașov, după ce inspectorii au constatat nerespectarea condițiilor prevăzute în autorizația de funcționare pentru rampa de gunoi pe care o administrează. Societatea are un termen de șase luni pentru a remedia problemele identificate pe platformă, în caz contrar [...]
Acum o oră
11:40
România va participa la una dintre cele mai importante competiții gastronomice din lume: Cinci echipe din țara noastră vor concura la Brașov, în doar două zile # BizBrasov.ro
În doar două zile, România trăiește un moment istoric – prima Selecție Națională Bocuse d’Or România. Competiția desemnează echipa care va reprezenta țara în martie, la Marsilia, și va lupta pentru calificarea în finala mondială Bocuse d’Or 2027 de la Lyon. Este pentru prima dată când țara noastră intră oficial în circuitul Bocuse d’Or, cea [...]
11:30
Sortarea deșeurilor, în impas. Companiile au ocolit licitația lansată de ISO Mediu Brașov # BizBrasov.ro
Procedura de atribuire lansată în august de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov pentru delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat a fost anulată, după ce la termenul-limită din 14 noiembrie nu a fost depusă nicio ofertă. „Decizia a fost luată deoarece nu au existat ofertanți. Vom îmbunătăți documentația și vom [...]
11:20
Încă o trecere la nivel cu calea ferată va fi modernizată, lângă Brașov. Cea de la intrarea în Râșnov dinspre Cristian a fost „rezolvată” weekend-ul trecut # BizBrasov.ro
Ministerul Transporturilor a emis Autorizație de construire pentru trecere nivel în stațiile Ozun – Sf. Gheorghe. Potrivit autorizației disponibile aici lucrările vor avea drept scop „Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată S.R.C.F. Brașov – Lot 4 – TN km 29+375, linia CF 316 Brașov – Războieni, între stațiile Ozun – Sf. Gheorghe”. Lucrările sunt făcute de Construcții Feroviare [...]
Acum 2 ore
11:00
Romania Education Alliance investește 20 de milioane de euro în țara noastră și vrea să integreze în rețeaua sa școli private din mai multe orașe, printre care și Brașov # BizBrasov.ro
Romania Education Alliance este în discuții avansate cu mai mulți fondatori și manageri de instituții de învățământ, pentru înscrierea în rețea, acces la capital de creștere și accelerarea dezvoltării, în schimbul cedării pachetului majoritar de acțiuni. Obiectivul platformei este integrarea a peste 15 școli private, în următorii 5-7 ani, din orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, [...]
10:40
Românii ar putea să-și cumpere automobile electrice la prețuri subvenționate, în regim de leasing operațional # BizBrasov.ro
Românii ar putea acum să-și cumpere automobile electrice la prețuri subvenționate printr-un program de stimulare în regim de leasing operațional, după modelul leasingului social din Franța. Asta înseamnă că, de fapt, nu va fi o achiziție, ci o închiriere, la o rată subvenționată de Ministerul Fondurilor Europene, dar cu opțiune de cumpărare la finalul contractului, [...]
Acum 4 ore
10:00
Literele de pe Tâmpa și clădirea primăriei vor iluminate în culoarea portocaliu în această seară, pentru a marca Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor # BizBrasov.ro
Primăria Brașov se alătură demersurilor inițiate de Parlamentul și Guvernul României și iluminează, în această seară, literele de pe Tâmpa și clădirea primăriei în culoarea portocaliu, pentru a marca Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. De asemenea, astăzi va fi modificat și cover-ul paginii de Facebook a Primăriei Municipiului Brașov. Direcția de Asistență Socială [...]
09:10
Forțele Aeriene Române au detectat pătrunderi de drone în spațiul aerian național, în această dimineață. Au fost emise mesaje Ro-Alert în județele Tulcea și Galați, iar 4 aeronave de luptă patrulează în zonă # BizBrasov.ro
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației. Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), [...]
Acum 8 ore
06:00
13 ianuarie 1985, ziua în care Ceaușescu a înjumătățit „rațiile” de gaze și curent electric furnizate românilor. O țară întreagă a încremenit în frig # BizBrasov.ro
13 ianuari 1985 este ziua în care Ceaușescu a decis că românii nu merită să aibă lunimă și căldură în care. „Dej a făcut electrificarea” sau „Ceaușescu a făcut Porțile de Fier”, „Ceaușescu a făcut Vidraru” sunt afirmații fără sens. E ca și cum ai spune: „Iliescu a făcut telefonia mobilă” sau „Ciucă & Ciolacu [...]
05:50
Un dezvoltator reia demersurile urbanistice pentru construcția unui ansamblu rezidențial pe terenul fostei rafinării. Primăria Brașov a fost obligată de instanță să prelungească vechiul PUZ pentru „pârloaga” de pe strada Hărmanului # BizBrasov.ro
Firma Pegasus Real Estate, cea care a achiziționat acum aproape 20 de ani terenul de peste nouă hectare din proximitatea străzii Hărmanului al companiei Lubrifin, a reluat demersurile urbanistice în vederea dezvoltării unui proiect imobiliar. Astfel, a obținut un certificat de urbanism care stabilește condițiile edificării pe respectivul teren a unui ansamblu rezidențial cu spații [...]
05:40
Populația de huhurezi din pădurile din jurul Brașovului, în atenția cercetătorilor. Cea mai mare densitate de huhurezi mari din lume, în masivul Postăvaru # BizBrasov.ro
Prezența, distribuția, densitatea speciilor de huhurezi în pădurile administrate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a fost subiect de studiu pentru biologul Călin Vasile Hodor, de la Wildlife Management Consulting și pentru prof. dr. ing. Dan Traian Ionescu, de la Facultatea de Silvicultură Braşov. Obiectivele studiului au fost identificarea celor două specii de huhurezi [...]
05:40
Curtea de Conturi, ultimatum până la final de an pentru rezolvarea deficiențelor în cazul organizării concursului de arhitectură pentru regenerarea platformei Rulmentul # BizBrasov.ro
În ședința de vineri a Consiliului Local, aleșilor Brașovului le va fi prezentat raportul final al Curții de Conturi cu privire la misiune de audit derulată anul acesta la nivelul Primăriei Brașov ce a vizat, printre altele, modul de administrare a terenului fostei platforme Rulmentul, precum și alocarea unor sume de bani de către municipalitate [...]
05:40
Noi reguli și tarife pentru transportatorii de navetiști și interjudețeni care circulă prin Brașov. Autobuzele poluante vor plăti mai mult, iar taxarea se va face în funcție de zonele tranzitate din oraș/ Din 2027, norma minimă de poluare va fi Euro 6 # BizBrasov.ro
Asociația de Transport Brașov a întocmit un nou Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători la nivelul municipiului Brașov. Decizia modificării regulamentului a venit în contextul în care este necesară o reglementare mai strictă a traseelor și stațiilor pe care le utilizează diverși transportatori privați care efectuează curse de navetiști sau interjudețene, precum [...]
05:30
Licitația anunțată pentru tarabele din piețe, suspendată până în martie. Actualele contracte vor fi prelungite cu trei luni # BizBrasov.ro
După ce BizBrașov a scris despre scandalul izbucnit în piețe în apropierea licitațiilor pentru tarabele disponibile, directorul Ludovic Velt a decis suspendarea lictației pentru o perioadă de trei luni. „Contractele de închiriere existente vor fi prelungite până la 31 martie 2026, urmând ca în această perioadă si fie comunicate condițiile și calendarul procedurii de atribuire [...]
05:10
Inteligența artificială nu trebuie folosită niciodată pentru sprijin emoțional, rezolvarea conflictelor sau pentru luarea unei decizii: În ce situații este utilă pentru copii și când nu este indicat să o folosească # BizBrasov.ro
Majoritatea articolelor pentru părinți despre folosirea inteligenței artificiale se concentrează pe teamă sau nu explică cum și de ce funcționează aceste tehnologii, avertizează un analist și consilier în folosirea Inteligenței Artificiale, Nate Jones. Într-un amplu articol, el oferă un ghid cu explicații practice pentru părinți și îi ajută să-și îndrume copiii cum și când pot folosi [...]
Acum 12 ore
03:50
Curățenia nu înseamnă doar să avem o casă ordonată, ci și să dăm atenție micilor detalii care pot influența sănătatea noastră. Majoritatea obiectelor sunt folosite zilnic și tocmai această frecvență le transformă în locuri unde microbii se adună fără să observăm. Nu trebuie să devenim obsedați de curățenie, însă câteva obiceiuri simple, ștergerea regulată, uscarea [...]
Acum 24 ore
17:30
Facultatea de Litere a Universității Transilvania din Brașov invită puvlicul la cea de-a 25- a ediție a Maratonului de poezie, evenimentul tradițional în cadrul căruia poeți brașoveni, fie ei studenți, absolvenți, profesori sau prieteni ai facultății, și, ca de obicei, un invitat special, citesc publicului din creația lor. „Anul acesta, scriitoarea Livia Ștefan, autoarea volumelor [...]
17:20
Un bloc de pe strada Cocorului din Brașov, la un pas de tragedie. Furnizorul de gaz a oprit alimentarea # BizBrasov.ro
Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a sistat azi dimineață alimentarea cu gaze a blocului de pe strada Cocorului nr. 15 din Brașov „în urma unui incident produs la instalația de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menționată” Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectați 132 de clienți casnici și non [...]
16:50
VIDEO După 17 ore de căutări, salvamontiștii brașoveni nu au reușit să găsească turistul care a sunat aseară la 112 indicând că este epuizat și înghețat. Au găsit doar un rucsac # BizBrasov.ro
Acțiunea salvamontiștilor din Râșnov a început aseară, când un turist a sunat la 112 și a solicitat ajutor, afirmând că se află într-o stare avansată de epuizare și hipotermie. O echipă a Salvamont Râșnov a Serviciului Județean Salvamont Brașov, a intervenit de urgență pentru localizarea și acordarea primului ajutor persoanei care a anunțat că se [...]
16:10
„Bibliobradul de Crăciun”, concurs de creativitate cu premii surpriză, organizat de Biblioteca Județeană. În acest an, competiția este dedicată bradului de Crăciun realizat din ațe # BizBrasov.ro
Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov îi invită pe brașoveni să participe la cea de-a patra ediție a concursului de creativitate „Bibliobradul de Crăciun”, un proiect devenit deja tradiție, menit să aducă magia sărbătorilor mai aproape de comunitate. „În acest an, concursul este dedicat bradului de Crăciun realizat din ațe/fire textile, o temă care îmbină inspirația [...]
15:40
„Tăierile fără drept ale arborilor din spaţiile verzi din orașe devin infracţiuni sancţionate penal”/ Ministerul Mediului a publicat un proiect de OUG în acest sens # BizBrasov.ro
Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi. „Prin această Ordonanţă vom putea corecta un vid legislativ şi stabili clar că tăierea abuzivă a arborilor din spaţiile verzi urbane este o faptă penală”, afirmă ministrul Diana Buzoianu. [...]
15:20
„Ascultați colindul îngerilor”, concert caritabil de Crăciun în beneficiul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Colinde în opt limbi interpretate de 150 de copii # BizBrasov.ro
„Ascultați colindul îngerilor”, concert caritabil de Crăciun în beneficiul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Colinde în opt limbi, interpretate de 150 de copii Fundaţia pentru Cultură şi Patrimoniu Forum ARTE organizează în 12 decembrie, de la ora 19.30, la Biserica Romano-Catolică Sf. Apostoli Petru și Paul, str. Mureșenilor nr.19 Brașov, concertul caritabil „Ascultați colindul [...]
15:10
200.000 de beculețe și 5.000 de globuri pentru bradul din Piața Sfatului. La ce oră se vor aprinde luminițele Crăciunului duminică și cine va concerta # BizBrasov.ro
Mai sunt doar câteva zile până la momentul în care Brașovul redevine și cele peste 1,3 milioane de luminițe vor anunța începerea sărbătorilor de iarnă și a Crăciunului. Se fac ultimele pregătiri pentru data de 30 noiembrie, când, la ora 18.00, se aprinde iluminatul festiv și se deschide oficial și Târgul de Crăciun din Piața [...]
14:50
Când ajung ajutoarele de 400 de lei la pensionarii cu venituri mici. Explicațiile ministrului Muncii # BizBrasov.ro
Pensionarii cu venituri mici urmează să primească un ajutor de 400 de lei până la finalul anului . Ministrul Muncii, Florin Manole, oferă asigurări că există bani în buget, iar tranșa va fi virată o dată cu pensia din decembrie. „Legislația în vigoare spune că 400 de lei din cuantumul de 800 pentru pensionarii cu [...]
13:40
Violență domestică oprită cu tehnologie: ordine de protecție și brățări electronice în două cazuri din județul Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au emis două ordine de protecție provizorii și au montat dispozitive electronice de supraveghere pe doi bărbați care și-ar fi amenințat sau agresat partenerele, în două cazuri de violență domestică înregistrate în ultimele zile în județ. Primul caz: femeie amenințată de fostul partener în Crizbav În noaptea de 22 noiembrie, aproape de ora [...]
13:30
Brașovenii și turiștii sunt invitați la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Reprezentanții instituției culturale au pregătit cinci spectacole pentru această săptămână. MIERCURI, 26 NOIEMBRIE, de la ora 19:00, în SALA STUDIO va avea loc spectacolul DOI PE O BANCĂ. O poveste intensă și emoționantă despre minciună, singurătate și dorința de a regăsi iubirea. Ea și El se [...]
13:20
Un tată, amenințat cu bătaia de propriul fiu: Agresorul a încălcat ordinul de protecție și a fost reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din Râșnov au fost sesizați de către un bărbat, care semnala faptul că fiul său, pe numele căruia Judecătoria Zărnești a emis un ordin de protecție, ar fi încălcat măsurile dispuse prin acesta. „Imediat după primirea sesizării, polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că, în perioada 22-23 noiembrie, persoana vătămată ar fi fost [...]
12:50
Istoria aviației românești, într-o expoziție de excepție la Centrul Cultural Apollonia din Brașov # BizBrasov.ro
Istoria aviației românești, într-o expoziție de excepție la Brașov, unde s-au pus bazele industriei aeronautice din țara noastră. Aviația românească își prezintă istoria într-o expoziție de excepție la Centrul Cultural Apollonia din Brașov, orașul unde au fost puse bazele industriei aeronautice din țara noastră. Evoluția aparatelor de zbor, cu primii inventatori și piloți, este recreată [...]
12:40
În zilele de astăzi, când totul este pe repede înainte, adoptarea unui SVS pare să fie cu adevărat o mare provocare. Pentru că a fi sănătos nu înseamnă doar faptul că ești lipsit de boală/diferite afecțiuni sau să ai un corp cu o masă musculară bine definită; trebuie să știm că sănătatea este strâns legată [...]
12:30
Noile impozite auto în 2026: Cât vom plăti în funcție de capacitatea cilindrică și norma Euro # BizBrasov.ro
Proprietarii de autovehicule din România vor plăti un impozit auto recalculat după reguli actualizate, începând cu anul 2026. Parlamentul a aprobat un nou set de măsuri fiscale, care include și modificarea taxelor pentru mijloacele de transport. Principiul rămâne același ca în prezent: impozitul se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică. Totuși, noua legislație introduce un [...]
12:20
Neatenția costă. Cum a fost păcălit un bărbat pe OLX și a rămas atât fără produsul vândut, cât și fără bani # BizBrasov.ro
Un bucureștean avertizează asupra riscurilor tranzacțiilor online după ce a fost victima unei escrocherii în urma vânzării unei perechi de adidași pe platforma OLX. Potrivit postării sale pe Reddit, totul a început atunci când a fost contactat de un cumpărător interesat de produsul său de pe OLX și care susținea că se grăbește să plece din țară și dorește [...]
12:20
Un tamponare violentă a a vut loc în urmă cu puțin timp la intersecția străzii Carierei cu strada Cărămidăriei din Brașov. În accident au fost implicate un autoturism și o autobasculantă, iar cauza este neacordarea de prioritate. Din impact a rezultat avarierea gravă a autoturismului.
Ieri
12:10
Bugetarii care rămân doar cu 15% din pensie, după ce Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la Stat # BizBrasov.ro
Proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat a fost publicat de reprezentanții Ministerului Muncii. Față de varianta inițială, modificările vizează doar pensiile speciale și nu se aplică pentru profesori și medici. Potrivit proiectului, angajații la Stat care îndeplinesc vârsta de pensionare își vor putea continua activitatea, până la vârsta de 70 de [...]
12:00
Un brașovean băut și nervos a încercat să agreseze polițiștii locali care-l amendau pentru parcare neregulamentară. A fost imobilizat, dus la sediu și amendat cu 4.500 de lei # BizBrasov.ro
Duminică, 23 noiembrie, în jurul orei 12:30, polițiștii locali care acționau pe linia depistării vehiculelor oprite/staționate neregulamentar în Brașov au observat o autoutilitară parcată pe trotuar, în dreptul unei treceri de pietoni de pe Str. Tâmpei. Agenții au contactat telefonic proprietarul, identificat în urma verificărilor efectuate, iar în timpul convorbirii, acesta a ”explodat”, devenind agresiv [...]
11:50
Filarmonica Brașov găzduiește un concert aniversar dedicat celor 175 de ani de la fondarea Colegiului Național „Andrei Șaguna” # BizBrasov.ro
Joi, 27 noiembrie 2025, ora 19:00, Sala Mare a Filarmonicii Brașov găzduiește un concert aniversar dedicat celor 175 de ani de la fondarea Colegiului Național „Andrei Șaguna”. Evenimentul, realizat în parteneriat cu Filarmonica brașoveană, îl are la pupitru pe reputatul dirijor franco-elvețian Antoine Marguier, într-o seară în care muzica deschide, pentru comunitatea brașoveană, un spațiu [...]
11:40
Mașină cu defect ascuns, premiul cel mare câștigat la concursul „Mecanicul anului”, organizat la Brașov # BizBrasov.ro
„Mecanicul anului” este numele concursuljui unic şi spectaculos, organizat la Braşov. Peste 100 de specialişti în reparaţii auto au participat la competiţia cu trei secţiuni: mecanică, vopsitorie şi diagnoză. Cel mai bun a plecat acasă cu premiul cel mare, o maşină, pe care a trebuit să o facă mai întâi să pornească, pentru că avea [...]
11:40
Cursul de schimb EUR/RON este anticipat să ajungă la 5,1410 lei pentru un euro, în următoarele șase luni. Concluzia rezultă dintr-un sondaj al Asociației CFA România. Astfel, în ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 83% dintre respondenți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, potrivit Profit.ro. Valoarea medie a anticipațiilor pentru [...]
11:40
Traficul rutier pe DN1 între Brașov și București, închis pentru 3 zile, începând de astăzi de la ora 10. Rute ocolitoare # BizBrasov.ro
Trafic rutier închis pe DN1 Brașov-București. În perioada 24.11.2025, ora 10:00 – 27.11.2025, ora 12:00, circulația se va închide pe DN1, în zona km. 69+925, în apropiere de localitatea Păulești, din județul Prahova, pentru executarea unor lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. În acest context, circulația rutieră va [...]
11:20
Amenzi uriașe pentru comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte. Legea, promulgată de președintele țării # BizBrasov.ro
Comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte vândute clienților vor fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei. Legea a fost promulgată de președintele Nicuşor Dan. Până acum, comercianții aveau obligația de a înlocui produsele deteriorate în termen de 30 de zile. Însă Legea avea o lacună: nu prevedea și amenzi [...]
11:20
În zilele de miercuri, 26 noiembrie și joi, 27 noiembrie 2025, autobuzele de pe liniile 5M, 110, 120, 130, 131 și 140 vor circula pe trasee ușor deviate, schimbările fiind determinate de realizarea unor lucrări de infrastructură la trecerea cu calea ferată de pe Șoseaua Cristianului / zona Depozite ILF. Astfel, de miercuri, orele 7.30 [...]
11:00
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o avertizare meteorologică Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în intervalul 25 noiembrie, ora 03:00 – 26 noiembrie, ora 08:00. Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55…65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marți (25 noiembrie) și pe [...]
11:00
Consilierul USR Alexandru Gheorghe care a atacat mai multe hotărâri ale Consiliului Local Brașov, prima luptă pierdută în instanță. Obligat la plata cheltuielilor de judecată # BizBrasov.ro
Vocal în plenul Consiliului Local, alesul USR Alexandru Gheorghe, de profesie avocat, a decis să facă dreptate în instanțp. Astfel, acesta a atacat mai multe hotărâri alea deliberativului local, iar acum încep să apară și sentințele, după ce judecătorii au tranșat situația. Pe lista de hotărâri atacate de alesul USR s-a numărat și cea care [...]
10:40
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, denunțat de două studente pentru că le-ar fi făcut avansuri intime # BizBrasov.ro
Acuzații extrem de grave au apărut la adresa lui Alexandru Toader (fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader), lector la Facultatea de Drept a Universității „Cuza” (UAIC). Două studente susțin că Toader le-a hărțuit. Una dintre fete spune că a cedat avansurilor și a întreținut relații sexuale cu el. Prima dată în biroul lui Toader [...]
10:30
În 17 și 18 decembrie de la ora 20.00, Filarmonica Brașov și Biserica Evanghelică C.A. din România – Parohia Brașov invită publicul la două concerte tematice de Crăciun susținute de Orchestra Filarmonicii Brașov, Corul „Bach” al Bisericii Negre, Corul „Vox Humana” din Sfântul Gheorghe, și soliștii Renáta Gebe-Fügi, Adriana Feșteu, Nicolae Simonov, Mark Kincses, sub [...]
10:10
Atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina, în apropierea graniţei cu România/ Două aeronave Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol # BizBrasov.ro
Noi atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina au avut loc în noaptea de duminică spre luni, în apropierea graniţei cu România. Două aeronave Eurofighter Typhoonau fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian naţional, anunţă MApN. „Federaţia Rusă a [...]
10:00
România are cel mai mare preț al energiei electrice din Europa, raportat la puterea de cumpărare # BizBrasov.ro
România este lider european la scumpiri și campioană europeană la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă, citată de Economedia. Analizând prețurile energiei electrice cu toate taxele incluse în țările din UE, la consumatorul casnic în luna iulie 2025 constatăm că România ocupă locul 1 în [...]
