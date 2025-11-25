Populația de huhurezi din pădurile din jurul Brașovului, în atenția cercetătorilor. Cea mai mare densitate de huhurezi mari din lume, în masivul Postăvaru

03:30

Certificatul de moștenitor are o putere juridică foarte mare, iar legea îl tratează ca pe un document esențial într-o tranzacție. Deci, vânzarea doar pe baza lui este posibilă și suficientă. Ce este certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este documentul prin care notarul public stabilește, oficial și cu efecte juridice imediate, cine sunt moștenitorii unei persoane [...]