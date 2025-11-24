Amenzi uriașe pentru comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte. Legea, promulgată de președintele țării

17:20

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că analiza administraţiei arată că peste tot este loc de mai bine, şi nici o instituţie nu trebuie să evite evaluarea activităţii şi a modului în care poate să-şi reducă cheltuielile, iar acest lucru este valabil şi în administraţiile locale, şi în administraţia centrală, în toate ministerele. Acolo unde [...]