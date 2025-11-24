„Ascultați colindul îngerilor”, concert caritabil de Crăciun în beneficiul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Colinde în opt limbi interpretate de 150 de copii
24 noiembrie 2025
„Ascultați colindul îngerilor”, concert caritabil de Crăciun în beneficiul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Colinde în opt limbi, interpretate de 150 de copii Fundaţia pentru Cultură şi Patrimoniu Forum ARTE organizează în 12 decembrie, de la ora 19.30, la Biserica Romano-Catolică Sf. Apostoli Petru și Paul, str. Mureșenilor nr.19 Brașov, concertul caritabil „Ascultați colindul [...]
„Tăierile fără drept ale arborilor din spaţiile verzi din orașe devin infracţiuni sancţionate penal”/ Ministerul Mediului a publicat un proiect de OUG în acest sens # BizBrasov.ro
Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi. „Prin această Ordonanţă vom putea corecta un vid legislativ şi stabili clar că tăierea abuzivă a arborilor din spaţiile verzi urbane este o faptă penală”, afirmă ministrul Diana Buzoianu. [...]
200.000 de beculețe și 5.000 de globuri pentru bradul din Piața Sfatului. La ce oră se vor aprinde luminițele Crăciunului duminică și cine va concerta # BizBrasov.ro
Mai sunt doar câteva zile până la momentul în care Brașovul redevine și cele peste 1,3 milioane de luminițe vor anunța începerea sărbătorilor de iarnă și a Crăciunului. Se fac ultimele pregătiri pentru data de 30 noiembrie, când, la ora 18.00, se aprinde iluminatul festiv și se deschide oficial și Târgul de Crăciun din Piața [...]
Când ajung ajutoarele de 400 de lei la pensionarii cu venituri mici. Explicațiile ministrului Muncii # BizBrasov.ro
Pensionarii cu venituri mici urmează să primească un ajutor de 400 de lei până la finalul anului . Ministrul Muncii, Florin Manole, oferă asigurări că există bani în buget, iar tranșa va fi virată o dată cu pensia din decembrie. „Legislația în vigoare spune că 400 de lei din cuantumul de 800 pentru pensionarii cu [...]
Violență domestică oprită cu tehnologie: ordine de protecție și brățări electronice în două cazuri din județul Brașov # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au emis două ordine de protecție provizorii și au montat dispozitive electronice de supraveghere pe doi bărbați care și-ar fi amenințat sau agresat partenerele, în două cazuri de violență domestică înregistrate în ultimele zile în județ. Primul caz: femeie amenințată de fostul partener în Crizbav În noaptea de 22 noiembrie, aproape de ora [...]
Brașovenii și turiștii sunt invitați la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Reprezentanții instituției culturale au pregătit cinci spectacole pentru această săptămână. MIERCURI, 26 NOIEMBRIE, de la ora 19:00, în SALA STUDIO va avea loc spectacolul DOI PE O BANCĂ. O poveste intensă și emoționantă despre minciună, singurătate și dorința de a regăsi iubirea. Ea și El se [...]
Un tată, amenințat cu bătaia de propriul fiu: Agresorul a încălcat ordinul de protecție și a fost reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din Râșnov au fost sesizați de către un bărbat, care semnala faptul că fiul său, pe numele căruia Judecătoria Zărnești a emis un ordin de protecție, ar fi încălcat măsurile dispuse prin acesta. „Imediat după primirea sesizării, polițiștii au efectuat verificări și au stabilit că, în perioada 22-23 noiembrie, persoana vătămată ar fi fost [...]
Istoria aviației românești, într-o expoziție de excepție la Centrul Cultural Apollonia din Brașov # BizBrasov.ro
Istoria aviației românești, într-o expoziție de excepție la Brașov, unde s-au pus bazele industriei aeronautice din țara noastră. Aviația românească își prezintă istoria într-o expoziție de excepție la Centrul Cultural Apollonia din Brașov, orașul unde au fost puse bazele industriei aeronautice din țara noastră. Evoluția aparatelor de zbor, cu primii inventatori și piloți, este recreată [...]
În zilele de astăzi, când totul este pe repede înainte, adoptarea unui SVS pare să fie cu adevărat o mare provocare. Pentru că a fi sănătos nu înseamnă doar faptul că ești lipsit de boală/diferite afecțiuni sau să ai un corp cu o masă musculară bine definită; trebuie să știm că sănătatea este strâns legată [...]
Noile impozite auto în 2026: Cât vom plăti în funcție de capacitatea cilindrică și norma Euro # BizBrasov.ro
Proprietarii de autovehicule din România vor plăti un impozit auto recalculat după reguli actualizate, începând cu anul 2026. Parlamentul a aprobat un nou set de măsuri fiscale, care include și modificarea taxelor pentru mijloacele de transport. Principiul rămâne același ca în prezent: impozitul se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică. Totuși, noua legislație introduce un [...]
Neatenția costă. Cum a fost păcălit un bărbat pe OLX și a rămas atât fără produsul vândut, cât și fără bani # BizBrasov.ro
Un bucureștean avertizează asupra riscurilor tranzacțiilor online după ce a fost victima unei escrocherii în urma vânzării unei perechi de adidași pe platforma OLX. Potrivit postării sale pe Reddit, totul a început atunci când a fost contactat de un cumpărător interesat de produsul său de pe OLX și care susținea că se grăbește să plece din țară și dorește [...]
Un tamponare violentă a a vut loc în urmă cu puțin timp la intersecția străzii Carierei cu strada Cărămidăriei din Brașov. În accident au fost implicate un autoturism și o autobasculantă, iar cauza este neacordarea de prioritate. Din impact a rezultat avarierea gravă a autoturismului.
Bugetarii care rămân doar cu 15% din pensie, după ce Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la Stat # BizBrasov.ro
Proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat a fost publicat de reprezentanții Ministerului Muncii. Față de varianta inițială, modificările vizează doar pensiile speciale și nu se aplică pentru profesori și medici. Potrivit proiectului, angajații la Stat care îndeplinesc vârsta de pensionare își vor putea continua activitatea, până la vârsta de 70 de [...]
Un brașovean băut și nervos a încercat să agreseze polițiștii locali care-l amendau pentru parcare neregulamentară. A fost imobilizat, dus la sediu și amendat cu 4.500 de lei # BizBrasov.ro
Duminică, 23 noiembrie, în jurul orei 12:30, polițiștii locali care acționau pe linia depistării vehiculelor oprite/staționate neregulamentar în Brașov au observat o autoutilitară parcată pe trotuar, în dreptul unei treceri de pietoni de pe Str. Tâmpei. Agenții au contactat telefonic proprietarul, identificat în urma verificărilor efectuate, iar în timpul convorbirii, acesta a ”explodat”, devenind agresiv [...]
Filarmonica Brașov găzduiește un concert aniversar dedicat celor 175 de ani de la fondarea Colegiului Național „Andrei Șaguna” # BizBrasov.ro
Joi, 27 noiembrie 2025, ora 19:00, Sala Mare a Filarmonicii Brașov găzduiește un concert aniversar dedicat celor 175 de ani de la fondarea Colegiului Național „Andrei Șaguna”. Evenimentul, realizat în parteneriat cu Filarmonica brașoveană, îl are la pupitru pe reputatul dirijor franco-elvețian Antoine Marguier, într-o seară în care muzica deschide, pentru comunitatea brașoveană, un spațiu [...]
Mașină cu defect ascuns, premiul cel mare câștigat la concursul „Mecanicul anului”, organizat la Brașov # BizBrasov.ro
„Mecanicul anului” este numele concursuljui unic şi spectaculos, organizat la Braşov. Peste 100 de specialişti în reparaţii auto au participat la competiţia cu trei secţiuni: mecanică, vopsitorie şi diagnoză. Cel mai bun a plecat acasă cu premiul cel mare, o maşină, pe care a trebuit să o facă mai întâi să pornească, pentru că avea [...]
Cursul de schimb EUR/RON este anticipat să ajungă la 5,1410 lei pentru un euro, în următoarele șase luni. Concluzia rezultă dintr-un sondaj al Asociației CFA România. Astfel, în ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 83% dintre respondenți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, potrivit Profit.ro. Valoarea medie a anticipațiilor pentru [...]
Traficul rutier pe DN1 între Brașov și București, închis pentru 3 zile, începând de astăzi de la ora 10. Rute ocolitoare # BizBrasov.ro
Trafic rutier închis pe DN1 Brașov-București. În perioada 24.11.2025, ora 10:00 – 27.11.2025, ora 12:00, circulația se va închide pe DN1, în zona km. 69+925, în apropiere de localitatea Păulești, din județul Prahova, pentru executarea unor lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. În acest context, circulația rutieră va [...]
Amenzi uriașe pentru comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte. Legea, promulgată de președintele țării # BizBrasov.ro
Comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte vândute clienților vor fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei. Legea a fost promulgată de președintele Nicuşor Dan. Până acum, comercianții aveau obligația de a înlocui produsele deteriorate în termen de 30 de zile. Însă Legea avea o lacună: nu prevedea și amenzi [...]
În zilele de miercuri, 26 noiembrie și joi, 27 noiembrie 2025, autobuzele de pe liniile 5M, 110, 120, 130, 131 și 140 vor circula pe trasee ușor deviate, schimbările fiind determinate de realizarea unor lucrări de infrastructură la trecerea cu calea ferată de pe Șoseaua Cristianului / zona Depozite ILF. Astfel, de miercuri, orele 7.30 [...]
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o avertizare meteorologică Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în intervalul 25 noiembrie, ora 03:00 – 26 noiembrie, ora 08:00. Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55…65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marți (25 noiembrie) și pe [...]
Consilierul USR Alexandru Gheorghe care a atacat mai multe hotărâri ale Consiliului Local Brașov, prima luptă pierdută în instanță. Obligat la plata cheltuielilor de judecată # BizBrasov.ro
Vocal în plenul Consiliului Local, alesul USR Alexandru Gheorghe, de profesie avocat, a decis să facă dreptate în instanțp. Astfel, acesta a atacat mai multe hotărâri alea deliberativului local, iar acum încep să apară și sentințele, după ce judecătorii au tranșat situația. Pe lista de hotărâri atacate de alesul USR s-a numărat și cea care [...]
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, denunțat de două studente pentru că le-ar fi făcut avansuri intime # BizBrasov.ro
Acuzații extrem de grave au apărut la adresa lui Alexandru Toader (fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader), lector la Facultatea de Drept a Universității „Cuza” (UAIC). Două studente susțin că Toader le-a hărțuit. Una dintre fete spune că a cedat avansurilor și a întreținut relații sexuale cu el. Prima dată în biroul lui Toader [...]
În 17 și 18 decembrie de la ora 20.00, Filarmonica Brașov și Biserica Evanghelică C.A. din România – Parohia Brașov invită publicul la două concerte tematice de Crăciun susținute de Orchestra Filarmonicii Brașov, Corul „Bach” al Bisericii Negre, Corul „Vox Humana” din Sfântul Gheorghe, și soliștii Renáta Gebe-Fügi, Adriana Feșteu, Nicolae Simonov, Mark Kincses, sub [...]
Atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina, în apropierea graniţei cu România/ Două aeronave Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol # BizBrasov.ro
Noi atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina au avut loc în noaptea de duminică spre luni, în apropierea graniţei cu România. Două aeronave Eurofighter Typhoonau fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian naţional, anunţă MApN. „Federaţia Rusă a [...]
România are cel mai mare preț al energiei electrice din Europa, raportat la puterea de cumpărare # BizBrasov.ro
România este lider european la scumpiri și campioană europeană la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă, citată de Economedia. Analizând prețurile energiei electrice cu toate taxele incluse în țările din UE, la consumatorul casnic în luna iulie 2025 constatăm că România ocupă locul 1 în [...]
Dezinformare cu „uniformă AI”: video fals folosit pentru a-l promova pe suveranistul Georgescu # BizBrasov.ro
Un video fals care imită uniforma Jandarmeriei Române și în care un om al legii incită la susținerea lui Călin Georgescu este propagat intens pe rețelele sociale. „În mediul online circulă un material video în care apare o persoană îmbrăcată într-o ținută ce încearcă să imite uniforma Jandarmeriei Române. Precizăm ferm că imaginile sunt false, iar persoana prezentată nu este jandarm. [...]
Proiectul Pedibus, lansat în urmă cu cinci ani la Sfântu Gheorghe, s-a extins în această toamnă în alte 12 orașe din țară, inclusiv la Brașov, în cartierul Tractorul. Aici, primii elevi merg deja spre școală în grupuri organizate, însoțiți de voluntari adulți. În fiecare dimineață, 21 de copii se țin de mână și merg în [...]
Specialiștii în securitate cibernetică avertizează: „Atenție la e-mail-urile primite din surse necunoscute. Nu accesați link-uri, nu dați reply. Anunțați Poliția” # BizBrasov.ro
Specialiștii în securitate cibernetică anunță un nou val de atacuri pe internet, care au ca țintă utilizatorii de internet insuficient pregătiți pentru astfel de situații. Reprezentanții Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică au anunțat în acest week-end modul în care sunt „țintite” posibilele victime: „Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte! [...]
VIDEO Căutări azi noapte pentru găsirea unui turist epuizat, în Bucegi. Salvamontiștii din Râșnov s-au întors la bază după 7 ore, fără rezultat # BizBrasov.ro
Azi-noapte, un turist epuizat și înghețat a sunat la 112, pentru ajutor. O echipă de prim-răspuns, formată din șapte salvatori montani și voluntari din cadrul formației Salvamont Râșnov a Serviciului Județean Salvamont Brașov, au intervenit de urgență pentru localizarea și acordarea primului ajutor persoani aflată în apropiere Lacului Țigănești. „Aceasta a solicitat ajutor, afirmând că [...]
Aeroportul Brașov își reasigură terminalul: poliță nouă, preț mai mic decât anul trecut/ Ce riscuri sunt acoperite # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov a încheiat o nouă poliță de asigurare pentru terminalul de pasageri de la Ghimbav. Conform datelor publicate pe platforma de achiziții publice. Valoarea contractului este de 59.900 de lei, fără TVA, o sumă ușor mai redusă față de cea plătită anul trecut, când polița a costat 61.298,20 lei fără TVA. Noua poliță [...]
Polițiștii locali vor putea să amendeze șoferii și să verifice actele mașinii. Proiect de lege, pus în dezbatere de Ministerul Afacerilor Interne # BizBrasov.ro
Polițiștii locali ar putea primi atribuții mai mari în trafic. Conform unui proiect al Ministerului Afacerilor Interne, polițiștii locali vor putea să oprească șoferii, să le verifice actele și să dea amenzi. Noul proiect de lege al MAI, care se află în dezbatere publică, le oferă mai multă putere polițiștilor locali. Aceștia pot opri vehicule [...]
Edilii din Săcele fac planul pentru locuințe sociale în Gârcini. Plătesc peste 100.000 de lei pentru documentații # BizBrasov.ro
Primăria din Săcele a decis să vină în sprijinul comunității de romi din Gârcini și să le construiască locuințe sociale, în acest sens, accesând încă din 2023 o finanțare europeană. În vederea realizării proiectului, edilii au demarat partea de documentații tehnice și au semnat un contract în valoare de 102.500 de lei fără TVA cu [...]
Primăria Ghimbav a decis în această toamnă să reamenajeze o parcare din zona blocurilor de pe strada Victoriei și să o transforme în parc. Pentru a oferi toate condițiile celor care își vor petrece timpul liber în noua locație de agrement edilii au decis să achiziționeze și o toaletă automată inteligentă. Prețul acesteia nu este [...]
Poveşti cu farmece şi cu farmec, legendele braşovene îţi pot da uneori fiori. Mergi liniştit pe străzile oraşului, întunericul poate fi acum biruit cu o lanternă, eşti în siguranţă. APOLLONIA HIRCHER Una dintre povești vorbeşte despre nobila Apollonia Hirscher şi despre fiica sa, Barbara. Copilă fiind, Barbara s-a îmbolnăvit grav şi, după o lungă suferinţă, [...]
Când se poate recalcula pensia pentru limita de vârstă în România. Procedura se face o singură dată pe an # BizBrasov.ro
Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă reprezintă procedura prin care pensionarii pot solicita revizuirea drepturilor bănești, pentru a include eventuale contribuții suplimentare sau pentru a corecta erorile din evidențele Casei de Pensii. Procesul presupune depunerea unei cereri oficiale, însoțită de documentele justificative privind perioadele de activitate profesională și plățile efectuate. Obiectivul principal al recalculării este [...]
Certificatul de moștenitor are o putere juridică foarte mare, iar legea îl tratează ca pe un document esențial într-o tranzacție. Deci, vânzarea doar pe baza lui este posibilă și suficientă. Ce este certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este documentul prin care notarul public stabilește, oficial și cu efecte juridice imediate, cine sunt moștenitorii unei persoane [...]
Restricții de circulație pe DN1 București-Brașov și retur, începând de luni. Rute ocolitoare # BizBrasov.ro
În perioada 24.11.2025, ora 10:00 – 27.11.2025, ora 12:00, circulația se va închide pe DN1, în zona km. 69+925, în apropiere de localitatea Păulești, din județul Prahova, pentru executarea unor lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. În acest context, circulația rutieră va fi deviată, pe categorii de autovehicule, [...]
„Blocada” în Săcele, aseară. Polițiștii au urmărit prevenirea și combaterea infracțiunilor și menținerea unui climat de siguranță publică # BizBrasov.ro
Încă un grup de „pantofari” sosiți la munte cu dor de aventură, scos din mocirlă de jandarmii brașoveni # BizBrasov.ro
Poiana Brașov, 3 zile de Revelion: Preț de vacanță all inclusive în Egipt. Pachetele sar şi de 10.000 de lei # BizBrasov.ro
Poiana Braşov rămâne şi anul acesta cea mai scumpă staţiune de Revelion. O familie cu un copil plăteşte peste 10 mii de lei pentru un sejur de trei zile. Sunt hotelieri care se laudă că păstrează preţurile de anul trecut, dar oferă mai puţine nopţi de cazare. Oferte mai accesibile găseşti la Mamaia, Sovata sau Vatra Dornei. [...]
Nicio zi fără infractori la volan, pe drumurile din județul Brașov. Beți, drogați sau cu autovehicule neînmatriculate # BizBrasov.ro
Nicio zi fără infractori la volan, de drumurile din județul Brașov. Ieri în jurul orei 17.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila, în timp ce desfășurau activități specifice pe linie de poliție rutieră, au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe drumul național 1S în apropiere de localitatea Pârâu, județul Brașov. În [...]
„Blocada” în Săcele, aseară. Polițiștii au urmărit prevenirea și combaterea infracțiunilor și menținerea unui climat de siguranță publică # BizBrasov.ro
Aseară în intervalul orar 19.00-22.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au desfășurat activițăți în cadrul acțiunii BLOCADA, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și a patrimoniului și menținerea unui climat de siguranță publică. În cele trei ore cât a durat acțiunea, politiștii au urmărit și sancționarea comportamentelor antisociale, dar și impunerea respectării legislației [...]
Un bărbat a fost găsit spânzurat într-o toaletă a unui tren InterRegio, ieri. Anchetă deschisă de procurori # BizBrasov.ro
Un bărbat a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iaşi-Bucureşti, cel care l-a descoperit fiind unul dintre controlori. Bărbatul a urcat în Gara Iaşi, iar cel mai probabil a recurs la gestul sinuciderii imediat după ce garnitura s-a pus în mişcare. El avea 26 de ani, iar după ce a fost găsit [...]
Tânără atacată de ploșnițe, în vagonul de dormit, pe ruta București-Brașov-Sighet. Trenul aparține CFR Călători # BizBrasov.ro
O simplă călătorie cu trenul s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o tânără de 24 de ani, care a ajuns la destinație cu multiple mușcături pe mâini, picioare și în alte zone ale corpului, după ce a petrecut noaptea într-un vagon de cușetă. Incidentul a avut loc pe ruta București-Sighet, într-un tren al CFR Călători. [...]
Cum se impozitează banii moșteniți. Reguli diferite față de case, terenuri și bunuri mobile # BizBrasov.ro
Moștenirea în România presupune reguli fiscale clare: dacă procedura de succesiune nu este finalizată în termen de doi ani, moștenitorii datorează un impozit de 1% din valoarea masei succesorale — o regulă valabilă indiferent că este vorba de bani, conturi bancare sau bunuri imobiliare, potrivit normelor din Codul Fiscal. Când și cum se aplică impozitul [...]
Șeful ANAF: „Urmare a acţiunilor în zona HoReCa, încasările noastre au crescut în trei luni cu 20 la sută. Vor fi vizate 80 de companii din HoReCa care nu au înţeles mesajul de conformare voluntară” # BizBrasov.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, susţine că încasările la buget de la companiile care activează în zona HoReCa au crescut în ultimele luni cu 20 la sută, el anunţând că 80 de firme din acest sector vor fi controlate în următoarea perioadă. „Urmare a acţiunilor noastre în zona HoReCa, încasările noastre au crescut în trei luni [...]
Tânăr „echipat” cu adidași, blugi și geacă, extras de salvamontiștii din Zărnești din pădurile din masivul Piatra Craiului. Nimeni nu știe ce căuta pe acolo # BizBrasov.ro
Salvamontiștii din Zărnești au avut ieri o misiune cel puțin ciudată. Scoaterea unui tânăr în vârstă de 18 ani dintr-o pădure din masivul Piatra Craiului, unde nu se știe cum și de ce se aventurase, echipat ca de discotecă. Iată povestea, spusă de salvamontiști: „Azi, un apel la 112 ne-a determinat din nou să ne [...]
Încă un grup de „pantofari” sosiți la munte cu dor de aventură, scos din mocirlă de jandarmii brașoveni # BizBrasov.ro
După ce vineri, un grup de 4 adulți și un copil de 3 luni a fost scos din pădurile de lângă Fundățica de jandarmii brașoveni, după ce a greșit drumul, după amiază, un alt grup a rămas blocat în mocirlă, pe un drum forestier din județul Brașov. Jandarmii montani de la Postul Sâmbăta aflați în [...]
Traficanți de droguri de mare risc, prinși în flagrant de polițiștii brașoveni. La data de 20 noiembrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, au prins în flagrant delict, în municipiul Brașov, două persoane, în timp [...]
