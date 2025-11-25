Călin Georgescu, anunțul momentului: ”Pe 1 Decembrie voi fi la Alba Iulia, alături de români”. Apel ferm către instituțiile publice: ”Să DESECRETIZEZE stenogramele CSAT și CCR din preziua alegerilor”

Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la sediul Poliției Buftea pentru a semna controlul judiciar. La ieșirea din sediul poliției, liderul suveranist a anunțat că va fi prezent la Alba Iulia, la manifestațiile de 1 Decembrie. Mesajul vine la un an după ce a scris istorie cu victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ActiveNews.ro