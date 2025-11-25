Adio numerar? Noua lege obligă ca taxele, impozitele și utilitățile să fie achitate doar electronic

13:20

Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la sediul Poliției Buftea pentru a semna controlul judiciar. La ieșirea din sediul poliției, liderul suveranist a anunțat că va fi prezent la Alba Iulia, la manifestațiile de 1 Decembrie. Mesajul vine la un an după ce a scris istorie cu victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.