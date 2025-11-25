Descoperire uimitoare pe Marte făcută de Roverul Curiosity al NASA, care a spart din greșeală o rocă
Adevarul.ro, 25 noiembrie 2025 13:30
Explorarea lui Marte este unul dintre cele mai importante proiecte spațiale existente, planeta roșie fiind studiată de zeci de ani de NASA, iar totuși avem încă sute de întrebări și mistere nerezolvate.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
13:45
Statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte state membre # Adevarul.ro
Toate statele membre sunt obligate să recunoască, pe teritoriul lor, căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat al blocului comunitar, a decis marți Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).
13:45
Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului României eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o măsură fiscală profund nocivă, care lovește investițiile și pune în pericol viitorul economic al țării.
13:45
Ion Geolgău, trimis la plimbare de la FRF. Fostul oficial a picat testul integrității, după acuzațiile de hărțuire sexuală # Adevarul.ro
Federația Română de Fotbal a încetat colaborarea cu fostul internațional.
13:45
Când întâlnesc online conținut care le ridică semne de întrebare utilizatorii, dar și candidații la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025 au la dispoziție mecanisme clare pentru a reacționa.
Acum 30 minute
13:30
Descoperire uimitoare pe Marte făcută de Roverul Curiosity al NASA, care a spart din greșeală o rocă # Adevarul.ro
Explorarea lui Marte este unul dintre cele mai importante proiecte spațiale existente, planeta roșie fiind studiată de zeci de ani de NASA, iar totuși avem încă sute de întrebări și mistere nerezolvate.
13:30
Țara europeană care oferă salarii de 3.000 de euro și cazare gratuită: ofertă pentru români în sezonul rece # Adevarul.ro
Industria ospitalității are nevoie de mii de angajați, iar recrutările se fac prin platforme europene precum EURES.
13:30
O tânără a fost spulberată de o basculată chiar sub ochii logodnicului, în timp ce traversa strada. Momentul impactului e cutremurător # Adevarul.ro
Un cumplit accident a avut loc luni, 24 noiembrie, pe DN 73, în localitatea Micești. O tânără a murit spulberată de o basculantă, în timp ce traversa regulamentar strada.
13:30
Ministerul Educației și Cercetării relansează programele FLEX și FLEX Abroad, susținute de Departamentul de Stat din SUA # Adevarul.ro
Ministrul Daniel David a semnat noul acord pentru derularea programelor FLEX - Future Leaders Exchange pentru România și FLEX Abroad în România, în cadrul ceremoniei organizate de American Council for International Education (ACIE).
Acum o oră
13:15
Cine este Kirill Seleznev, fost membru al conducerii Gazprom, vizat de ancheta privind actele de identitate românești obținute fraudulos # Adevarul.ro
Parchetul General a descins marți dimineață, 25 noiembrie, în mai multe locații din Suceava și din două sectoare ale Capitalei, într-o amplă anchetă privind obținerea frauduloasă de acte de identitate românești.
13:15
Un fost instructor militar britanic explică lecția cea mai dificilă pentru soldații ucraineni: când să înceteze focul și să economisească muniția # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai complicate aspecte ale instruirii militarilor ucraineni a fost disciplina de foc — acea capacitate de a se opri, de a selecta ținta și de a conserva muniția, în loc să tragă continuu asupra forțelor ruse.
13:15
România va depune, cel mai probabil la jumătatea lunii decembrie, cererea de plată numărul 4 în cadrul Planului Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR), banii urmând să fie viraţi în luna februarie.
13:00
Armata ucraineană anunță că a interceptat o rachetă hipersonică Kinjal în timpul atacului masiv al Rusiei din cursul nopții # Adevarul.ro
Apărarea antiaeriană a Ucrainei a interceptat în timpul nopţii şi în această dimineaţă cele trei rachete balistice Iskander lansate de Rusia şi una dintre cele trei rachete hipersonice Kinjal lansate de forţele Kremlinului asupra teritoriului ucrainean.
13:00
Un student palestinian la Iași, considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale. Tânărul este suspectat de afiliere la organizația teroristă Hamas # Adevarul.ro
Tânărul este suspectat de afiliere la organizația teroristă Hamas. Acesta ar fi făcut propagandă pentru brigăzile Ezzedin al-Qassam, aripa militară a organizației.
Acum 2 ore
12:45
Conservele subestimate. Care dintre ele pot susține sistemul cardiovascular, funcția creierului și întări oasele # Adevarul.ro
Când vine vorba de hrană sănătoasă, alimentele la conservă ajung destul de rar pe lista preferințelor. Totuși, unele dintre ele sunt surse reale de nutrienți care pot susține sistemul cardiovascular, funcția creierului și chiar întări oasele.
12:45
Legendara actriță franceză și apărătoare a drepturilor animalelor Brigitte Bardot, care a împlinit recent 91 de ani, a fost din nou internată în spitalul din Toulon.
12:45
România, puternic expusă în fața campaniilor de dezinformare. Nicușor Dan: „M-a deranjat cel mai tare” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a atras atenția, marți, în cadrul summitului pentru guvernanță digitală, că deși statul român stă „destul de bine” în privința securității cibernetice, rămâne puternic expus în fața campaniilor de dezinformare.
12:30
Doliu în fotbalul italian: a murit Buffon! A fost unul dintre cei mai mari portari ai Italiei # Adevarul.ro
Născut la Udine, Lorenzo Buffon avea 95 de ani.
12:30
Încasările din TVA au crescut în trimestrul al treilea din acest an cu 6,74 miliarde de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, totalizând 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 miliarde de lei aferent primelor nouă luni ale anului 2025.
12:15
Putin, sfidat în Kazahstan. Un propagandist al Kremlinului a fost condamnat la închisoare. Moscova păstrează tăcerea # Adevarul.ro
Kazahstanul a dat o „lovitură în spate” și l-a umilit pe Putin, însă Moscova nu a reacționat în niciun fel.
12:15
BERD avertizează: Țările foste comuniste îmbătrânesc mai repede decât se dezvoltă. Soluția – creșterea vârstei de pensionare # Adevarul.ro
Ţările trebuie să acţioneze acum pentru a împiedica schimbările demografice să le afecteze perspectivele economice pe termen lung, a avertizat Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) într-un raport semestrial publicat marţi.
12:00
Șocul lui Nicușor Dan în fața haosului administrativ: „Informațiile diferă de la o lună la alta, nu e normal” # Adevarul.ro
Primarul Nicușor Dan a vorbit, în cadrul unui eveniment, despre dificultățile întâlnite în administrație, mai ales în accesarea datelor de la diferite instituții, semnalând lipsa de colaborare între acestea.
12:00
Zelenski anunță că peste 460 de drone rusești au fost lansate asupra Ucrainei în cursul nopții: „Patru au traversat spațiul aerian al vecinilor noștri – Moldova și România” # Adevarul.ro
Sute de drone rusești, majoritatea de tip „shahed” ruso-iraniene, au vizat Ucraina în noaptea de luni spre marți, iar patru dintre acestea au traversat spațiul aerian al Moldovei și României, spune președinte ucrainean Volodimir Zelenski.
Acum 4 ore
11:45
Cum se decide doborârea unei drone care intră în spațiul aerian al României. Explicațiile experților # Adevarul.ro
Mai multe avioane de luptă au fost ridicate în aer, în această dimineață, iar piloții au primit autorizarea de a trage asupra unei drone Shared, care a survolat spațiul aerian al României. Experții militari chestionați de „Adevărul” explică în ce condiții pot fi doborâte țintele neidentificate.
11:45
Jurnalist revoltat după unele comentarii privind bombardamentele rușilor de la granița României: „Educație, empatie, omenie… zero” # Adevarul.ro
Jurnalistul Alex Dima a publicat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, imagini filmate din Isaccea, care surprind bombardamentele rusești asupra portului Orlovka, aflat la doar câțiva metri de granița României.
11:45
Drona care a pătruns în România a fost găsită la Puiești, în județul Vaslui. Ministrul Apărării: „O nouă provocare a Rusiei la adresa României. Mi-aș fi dorit să fie dată jos” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a declarat că drona care dat marți bătăi autorităților a fost interceptată la Vaslui, în localitatea Puiești.
11:30
Program de slujbe la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie. Pe 2 decembrie lăcașul poate fi vizitat de credincioși # Adevarul.ro
Patriarhia Română a stabilit programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025.
11:30
O mamă și fiii ei, în vârstă de 13 și 19 ani, au ajuns la spital marți, 25 noiembrie după ce mașina condusă de băiatul cel mare s-a răsturnat pe marginea DN 29.
11:30
Ziua în care se deschide ultimul tronson al autostrăzii Buzău-Ploiești. Se va circula neîntrerupt de la Focșani la București # Adevarul.ro
Asociația ”Pro Infrastructură” a anunțat faptul că lotul 3 Buzău-Ploiești din Autostrada A7 se va deschide în curând.
11:15
Încă o studentă denunță abuzurile lui Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader. „Am perceput privirile sale ca fiind intruzive și nepotrivite” # Adevarul.ro
Aceasta îl acuză pe Alexandru Toader că făcea diferențieri la cursuri între felul în care vorbea cu studentele pornind de la felul în care acestea arătau.
11:15
Atunci când alegeți un set nou de anvelope de iarnă pentru mașina dumneavoastră, este important să luați în considerare mai multe criterii esențiale care vă pot influența siguranța și confortul pe drum.
11:00
Un gigant american în industria cosmeticelor închide centrul din București. Aproape 150 de angajați vor fi concediați # Adevarul.ro
Gigantul american Estée Lauder, unul dintre cele mai mari nume din industria cosmeticelor la nivel mondial, își închide centrul global de tehnologie deschis în București în aprilie 2023.
11:00
Austeritate pe picior mare: 3 milioane de euro pentru reabiltarea unui pod istoric din Vaslui. 100.000 de euro, doar pentru niște scânduri și piloni de lemn # Adevarul.ro
Documentele arată că valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste 3 milioane de euro, o sumă considerată uriașă pentru un obiectiv care nu va fi folosit pentru circulație, ci are exclusiv valoare istorică.
11:00
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, s-a deplasat la Abu Dhabi luni pentru negocieri cu Kirilo Budanov, șeful serviciilor secrete militare ale Ucrainei, și cu o delegație rusă, a relatat Financial Times (FT).
10:45
Actorul Kevin Spacey aduce clarificări în privința situației sale financiare. Mii de oameni s-au oferit să-l sprijine # Adevarul.ro
Kevin Spacey a clarificat că nu este fără adăpost, după ce a mărturisit într-un interviu recent că locuieşte în hoteluri şi apartamente Airbnb.
10:45
O dronă inscripționată cu litera Z a căzut pe acoperișul unei case din raionul Florești, Republica Moldova # Adevarul.ro
O dronă a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești - Republica Moldova, în dimineața de marți, 25 noiembrie. Investigațiile sunt în curs.
10:45
Atac masiv cu rachete asupra Kievului. Cel puțin 6 morți după ce blocuri de apartamente au fost cuprinse de flăcări # Adevarul.ro
Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului și a altor orașe ucrainene pe 25 noiembrie, vizând infrastructura critică și cartierele rezidențiale cu drone Shahed și rachete balistice Kinjal, relatează Kyiv Independent.
10:45
Trump e „frustrat”, dar rămâne optimist în legătură cu negocierile privind pacea în Ucraina # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump rămâne optimist că discuţiile privind obţinerea păcii în Ucraina vor conduce la un rezultat, deși e „frustrat” că răboiul nu s-a oprit, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
10:30
7 idei pentru relaxarea la interior în zilele ploioase și friguroase sau cum să te relaxezi atunci când nu ai nimic de făcut # Adevarul.ro
Atunci când vremea de afară nu te îmbie deloc să ieși din casă, iar zilele sunt din ce în ce mai scurte, timpul petrecut în interior poate deveni apăsător.
10:30
Indignare în Rusia: „China nu se comportă ca un aliat”. Beijingul „jefuiește” Moscova prin dublarea prețurilor la componente militare esențiale # Adevarul.ro
Rămasă fără parteneri economici, Rusia a devenit, în „cotitura sa spre Est", dependentă de China, a cărei economie este de nouă ori mai mare. Deși Xi Jinping i-a permis lui Vladimir Putin să mențină relații strânse cu el, oficialii ruși se plâng că Beijingul nu se comportă ca un aliat.
10:30
Manelistul Dani Mocanu și fratele lui ajung marți în fața judecătorilor italieni. Cei doi au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor.
10:30
România, campioană la scumpiri: prețul energiei raportat la venituri, cel mai mare din UE. Ce mai poate fi făcut # Adevarul.ro
Taxele și tarifele de transport au contribuit semnificativ la scumpirea energiei electrice în România, care se află pe primul loc în UE la prețul raportat la puterea de cumpărare – de aproape patru ori mai mare decât în Ungaria, țara cu cel mai mic cost relativ.
10:15
Constanța face un pas important spre un viitor mai verde. În apropierea orașului, în localitatea Lazu, a fost înființată prima pepinieră dendrologică privată din Dobrogea, un spațiu unde mii de arbori și arbuști sunt crescuți pentru a reconfigura peisajul urban.
10:15
China a lansat un nou vehicul spaţial către astronauţii săi de pe staţia spaţială Tiangong, pentru a le asigura o întoarcere sigură pe Pământ # Adevarul.ro
În avans faţă de calendarul prestabilit, China a lansat marţi un vehicul fără echipaj spre staţia sa spaţială Tiangong, pentru a le oferi celor trei astronauţi ai săi posibilitatea unei întoarceri sigure pe Terra, potrivit AFP.
10:15
Antreprenorul care reabilitează o linie de tramvai din Capitală, amendat cu 5.000 de lei. Ce obligație are acum șantierul # Adevarul.ro
Șantierul care reabilitează linia de tramvai din zona străzilor Aviator Popişteanu şi Dornei a fost amendat cu 5.000 de lei, a informat, marţi, Primăria Capitalei.
Acum 6 ore
09:45
Un urs grizzly a atacat elevi și profesori aflați în excursie în Canada. O persoană a murit și alte 11 sunt rănite # Adevarul.ro
O ieșire în natură a unui grup de elevi și profesori din vestul Canadei s-a încheiat tragic, după ce un urs grizzly a atacat grupul. Incidentul s-a soldat cu decesul unei persoane și rănirea a numeroși alți participanți, atât copii, cât și adulți.
09:45
Un român, pe lista celor mai căutați infractori din Spania: sora sa, printre victime. E condamnat la peste 16 ani de închisoare # Adevarul.ro
Autoritățile spaniole au adăugat un cetățean român, Ionuț Ramon Răducan, pe lista celor mai periculoși 10 fugari din țară. Decizia vine după ce bărbatul, condamnat la peste 16 ani de detenție pentru trafic de persoane, a evadat profitând de o permisie.
09:30
Români arestaţi în Elveţia după ce poliţiştii au găsit în maşina lor bijuterii ascunse într-o pâine # Adevarul.ro
Doi români au fost arestaţi în Elveţia după ce oamenii legii au găsit în maşina lor mai multe bijuterii furate, pe care le ascunseseră, printre altele, într-o pâine.
09:15
În ultimele zile, Donald Trump și-a accelerat brusc încercările de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, și o face într-un mod care stârnește îngrijorare nu numai la Kiev, ci și în alte capitale europene.
09:15
Pe 25 noiembrie 2020 se stingea din viață cel care este considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie.
08:45
Locuitorii din Galați au primit mesaj RO-Alert după un atac cu drone rusești asupra Ucrainei # Adevarul.ro
Între timp, în zona Galați-Tulcea, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației privind posibila cădere a unor „obiecte din spațiul aerian”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.