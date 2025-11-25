Cum ar arăta un plan de pace pentru Ucraina care chiar ar avea sorți de izbândă

10:30

Rămasă fără parteneri economici, Rusia a devenit, în „cotitura sa spre Est", dependentă de China, a cărei economie este de nouă ori mai mare. Deși Xi Jinping i-a permis lui Vladimir Putin să mențină relații strânse cu el, oficialii ruși se plâng că Beijingul nu se comportă ca un aliat.